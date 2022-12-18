Ночь идет большая: «Замерзшие» — атмосферный детектив о том, почему там хорошо, где нас нет

На Okko и Иви вышел сразу целиком мини-сериал «Замерзшие» Адильхана Ержанова — мрачный детектив в снегах Карелии, где удачно прижился так называемый скандинавский нуар. О ландшафте хтони, хичкоковских шутках и метафизике кетчупа с горчицей рассказывает Алексей Филиппов.
Зима. Костомукша, Республика Карелия. В тоннеле на выезде из города находят машину с обледеневшим телом внтури. В такой жуткой форме посреди ночи смерть настигла Ирину (Ирина Вербицкая
) — супругу местного следователя Евгения Рудина (Артём Быстров
). Полиция холодного города задумчиво чешет затылки и топчет потенциальные улики, стажерка Мария (Лена Тронина
) пытается высечь какую-то искру продуктивности из этой заледенелой мужицкой иннерции, а Рудин «завис»: повторяет одни и те же вопросы по нескольку раз. Какие версии? А еще какие версии? А еще?
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Сам факт смерти для Костомукши не удивителен: «Здесь кого угодно могут убить
», — скажет при других обстоятельствах Рудин. Следователь с точеным лицом, рассекающий по городу в красной куртке местного хоккейного клуба, — еще и примерно последний в списке на сочувствие. Полномочия превышает несколько раз на дню, половину местных посадил или прессанул, покойную супругу с маленьким сыном Артемом (Максим Карушев
) девять лет назад увел у некогда лучшего друга — врача Сергея (Даниил Воробьев
). С тех пор один бросил пить и ударился в веру (или как минимум успешно прошел реабилитацию), а второй пополнил список регалий еще и статусом не слишком хорошего супруга и отчима. В общем, легко заподозрить, что коса судьбы что-то напутала — и под раздачу, как водится, попал ни в чем не повинный человек. Жертв будет больше — и все ощутят ледяное прикосновение безразличия прежде, чем оказаться в объятиях небытия.
Кто и как убивает случайных, казалось бы, людей, сценаристы «Замерзших
» Александр Матвеев
и Максим Иванов
скрывают недолго. Драматургический принцип мини-сериала — сродни холодной смерти: важно не констатировать гибель, а предотвратить — еще и распутав клубок причинно-следственных. И тут маньяку только на руку, что полиция и окружающие — вроде видеоблогера Энгри (Артём Башенин
), психологини Ларисы (Лукерья Ильяшенко
) или болезного Мити (Владимир Канухин
) из похоронной конторы — мечутся, вытаптывая следы и образуя цепочки ложных. Человеческое — слишком человеческое: даже перед лицом безжалостного убийцы жители не способны отвлечься от сиюминутных нужд, маленьких слабостей и выяснения отношений.
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В центре циклона — Рудин, который прет сквозь сюжетные перипетии насупленным ледоколом, вешая на себя все новые и новые грехи. Результат любой ценой — девиз уязвленного мужского эго и российского (в том числе гос) менеджмента, что зачастую — одно и то же. И тем мрачнее ирония рока, что именно продуктивное равнодушие — причина обрушившегося на Костомукшу проклятия. Интерпретировать эту предельную разобщенность можно и в библейском ключе («Око за око»), и в традиции скандинавских нуаров
— мрачных морозных детективов о социальных прегрешениях, — и даже как вой, призывающий просто быть друг к другу добрее. Все, в конце концов, сводится к этой беззубой мантре, без которой не видать надежды в морозных сумерках.
Подойдет здесь и трюизм, используемый в отношении «Ходячих мертвецов
»: мол, название описывает выживших, а не зомби. Последним уже все равно — это люди по поводу и без вываливают наружу моральную мертвечину пополам со звериными инстинктами. Так и «Замерзшие» — характеристика не столько убитых, но участников действа: отстраненных, уставших, застывших. Здесь катастрофически не хватает человеческого тепла — хотя, по иронии, звучит довольно живая речь, обычно не характерная
даже для лучших стриминговых сериалов в России. На каждую цитату из Библии и «хорошо придуманную фразу» — приходится уличная присказка или реалистичная разговорная сбивчивость.
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Именно характеристики речи, а не выхолощенный видеоряд, как принято думать, подчеркивают стоимость продакшна «Замороженных». В конце концов, что сюжетом, что бюджетом можно распорядиться по-разному — и, кажется, огромная удача сериала, что режиссером здесь выступил Адильхан Ержанов
, автор «Желтой кошки
» и «Штурма
», казахстанский любимец мировых кинофестивалей. Несмотря на многосерийный дебют и работу с новой командой, фирменная манера проявляется с первых кадров: мрачные пейзажи Костамукши, сотканные из снега и тьмы, сняты с иным ощущением пространства, чем принято для «атмосферных перебивок». Ни в «Пищеблоке
», ни в «Психе
» оператору Николаю Богачёву
не доводилось так ощущаемо работать с ландшафтом хтони, а стильный видеоряд порой не стыковался со всем остальным.
В «Замороженных», напротив, оправданы и навязчивые красные акценты, отсылающие к кровавым брызгам на лице будущего убийцы, и ледяные красоты пейзажей, интерьеров да крупных планов. Даже утомившая в XXI веке цитатность кажется не «авторским» апломбом, а частью режиссерского юмора, который вторит остротам вербальным. Взять хотя бы «хичкоковский» бар «Веревка
», где собираются местные фанаты хоккея, чтобы предаваться классическим увеселениям под надзором постеров «В случае убийства набирайте "М"
» и «Леди исчезает
». Или сцену с Артемом, который угрожает зеркалу пистолетом, как Трэвис Бикл в «Таксисте
», пока у него за спиной затаился красный шарик из кинговского «Оно
», повторяя — скорее всего, невольно — мизансцену мема «Всегда им был»
.
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К 120-летию Хичкока
Если уж ворошить сугробы аналогий, то дух Хичкока
здесь присутствует отголосками «Психо
», «М» — не телефонный сигнал, но метка маньяка из антифашистского триллера Фрица Ланга
, а ОКР Рудина — родовое проклятие тех, кому все позволено, как в триеровском
«Доме, который построил Джек
». Ну и «Таксист» Скорсезе
венчает эту конструкцию из сюжетов о том, как общество рождает чудовищ, ну или как минимум пробуждает — в тех, кто ментально менее защищен. Все это не то чтобы большое откровение — как и вряд ли кто-то удивится выразительной побочности героинь или отсутствию хотя бы одного карела
, — но выполненное с цепляющей выпуклостью и пижонством.
В конце концов, самое главное сказано впроброс — при помощи курток и соусов. Ключевой дуэт этой притчи о расплате мечен красным и желтым пуховиками — цвета не светофора, но кетчупа и горчицы (присмотритесь к сервировке бара «Веревка»). И если месть — это блюдо, которое Тарантино
завещал подавать холодным, то без приправ оно все-таки никуда не годится. Виджилантизм теряет смысл, если один не ощущает во рту привкус вины, а второй — хотя бы слабый букет свершившегося правосудия. Другой вопрос, что каждый сеанс вендетты порождает новых сотрудников и клиентов общепита мести. На всех блюд не напасешься.
«Замерзшие» в онлайн-кинотеатрах Иви и Okko с 1 декабря
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