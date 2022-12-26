Лучшие российские сериалы 2022 года. Выбор критиков

В конце года Кино-Театр.Ру традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В наш список экспертов вошли 22 представителя индустрии, все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2022 году в России вышло 215 (мы учитывали только проекты более 4 серий), из них 85 на ТВ и 130 на платформах. Сперва отметим пройденный рубеж: в онлайн-кинотеатрах проектов стало выходить больше, чем на телевидении — 60,5% против 39,5%. В прошлом году 47% проектов, 107 из 229, пришлось на стриминги, в ковидном 2020-ом там была показана только треть сериалов, 51 из 152.
Несмотря на рост стриминговых платформ, темп этого роста несколько замедлился. В дальнейшем также не может не сказаться на независимых каналах вещания цензура и общая обстановка в стране, ведущая к кадровым потерям, уходу подписчиков, расколам внутри коллективов. У телеканалов же, особенно центральных, пока остается стабильная аудитория и стандартный контент, хотя, как мы увидим далее, критики почти вообще не выбирают своих фаворитов среди телепроектов (в этом году только три упоминания). Давайте посмотрим, какой выбор делают эксперты и почему, а в конце подведем итоги.
Вера Алёнушкина, кинообозреватель Time out, соведущая в программе Романа Григорьева «Кино началось» на радиостанции «Москва FM»
1. «Нулевой пациент»
– лучшее, что случилось с нашим сериалостроением в 2022-м; хотя в кадре – конец восьмидесятых, невозможно отделаться от ощущения, что речь идет про «здесь и сейчас».
2. «Монастырь»
. Попытки зайти на территорию церкви у нас в последнее время, мягко скажем, не поощряются, поэтому проект можно отметить хотя бы за готовность авторов заплывать за буйки. Плюс в сериале совершенно невероятный Филипп Янковский
, сумевший (разумеется, не без помощи сценаристов) оживить уже вполне клишированный образ «мудрого священника с непонятным прошлым».
3. «13 клиническая»
– неожиданное (и поэтому притягательное) сочетание медицинского процедурала и мистической драмы; правда, проект иногда жутко раздражает чересчур банальными кастинговыми решениями, но жанровый микс и не самый плохой сценарий помогают смириться с просчетами такого рода.
В десятке также «Горемыки
», «Аврора
», «Замерзшие
», «Обоюдное согласие
», «ЮЗЗЗ
», «Алиса не может ждать
», «Карамора
».
Сусанна Альперина, обозреватель «Российской Газеты»
1. «1703»
. Проект сделан, что называется, по любви и вызывает ответную любовь зрителей. Познакомилась с сериалом еще в январе, когда отбирала его, как программный директор на Первый фестиваль стриминговых сервисов Original+, где он и победил, поскольку никого не оставил равнодушным. С тех пор в шутку называю себя «крестной матерью» этого сериала и отношусь в нему, как к собственному ребенку. Казалось бы, давно известные сюжеты и ходы — все в этом авторском киносериале обрело второе звучание.
2. «Нулевой пациент»
. Сравнение с культовым сериалом «Чернобыль
» пришло в голову еще во время премьеры в «Художественном», о чем я сразу же сообщила создателям, прямо на выходе из зала. Дело не в масштабах и огромных бюджетах, а в том, что сериал — попытка рассказать правду о тщательно скрываемой истории. Пришло время не врать. И отрадно то, что такие сериалы снимают не иностранцы, а российские авторы, смело рассказывая о том, что на самом деле происходило, пусть и с элементами домысла. Хотелось бы, чтобы таких сериалов было больше.
3. «Горемыки»
. Сериал положен на полку, потому что, по словам вещателей, сейчас для него не время. Однако, время появиться столь необычному остросатирическому проекту с куклами и людьми, все же пришло. Рада, что зрители успели оценить первые серии, а на фестивале сериалов «Пилот» Никита Тамаров
получил приз, как лучший режиссер. «Горемыки» стали для меня символом года — в том плане, что время перевернулось, и многим новым проектам только и осталось, что ждать своего часа. Но они обязательно дождутся.
2022-й год, как и прошедший, порадовал сериальными новинками и даже жаль, что многие из этих проектов не увидит пока международный зритель. Добавлю названия особо полюбившихся сериалов этого года, немного дополнив «тройку», просто, чтобы многие записали для себя и смотрели. Все семь сериалов из программы Original+, а также «Аврора
», «Черная весна
», «13-я клиническая
», «Капельник
», «Алиса не может ждать
», «Суперпозиция
», «Переговорщик
», «ЮЗЗЗ
», «Домашнее поле
», «Нереалити
», «Надвое
» и возлагаю надежды на второй сезон «Вампиров средней полосы
», который начал выходить в этом году.
Иван Афанасьев, кинокритик (The Village, 7Дней, 2x2 media)
1. «1703»
. Пожалуй, самый дерзкий сериал года: менты, слоны, трупы, вебкам, квиры, сюр и даже последняя роль Нарцисса Пьера
. В «1703» столько всего, что эта чёрная комедия прямо ломится от всех тех образов, что в неё напиханы. Ну и, как минимум, это лучшая роль Гоши Куценко
в его карьере.
2. «Замерзшие»
. Наконец-то кто-то додумался адекватно перенести формат скандинавского нуара в российскую Карелию. Артём Быстров
и его холодные, полные мести за умершую жену глаза — кажется, самый жуткий взгляд в 2022-м. Этими глазами все мы смотрим в 2023-й.
3. «Алиса не может ждать»
. Антидот от расчеловечивания, так необходимый нам в это время. Тёплая, честная и искренняя история, полная настоящих, живых людей, а не образов. Мещанинова
этим сериалом закрепила за собой звание главной по «янг эдалт» в российском кинематографе — попробуйте оспорить!
Елена Афанасьева, медиаобозреватель, ведущая программы «Се/реальность» на радиостанции «Серебряный дождь»
1. «Надвое»
– второй после «Оттепели
» сериал Валерия Тодоровского
как режиссера, снова опровергающий все общепринятые законы сериалов. Только Тодоровский может себе позволить такую долгую завязку на несколько серий. Только у Тодоровского сцена может длиться 9 минут и не отпускать. Только у Тодоровского понимаешь, что Саша Петров
не просто популярный, а действительно большой актер. И только у Тодоровского переживаешь за героев так, что больно дышать.
2. «Нулевой пациент»
– редкий случай ретро-драмы, в которой на экране не приукрашенное советское прошлое, где и небо синее, и трава зеленее, а реальные люди и реальные трагедии всех, кого коснулась первая в СССР вспышка СПИДа в детской больнице Элисты.
3. «1703»
– чорный-чорный Питер в редком у нас жанре черной комедии Сергея Сенцова
с переживающим свое актерское возрождение Гошей Куценко, раскрывшимся совершенно по-новому Павлом Табаковым
и прекрасными Федорцовым
, Сапрыкиным
, Феофановой
и Лебедевой
.
Среди лучших сериалов года назову также драйвовый раскаленный горячим ростовским солнцем «ЮЗЗЗ», открывший с новой стороны невероятного Антона Кузнецова
, динамичный и непредсказуемый «Капельник», в котором одну из главных ролей удивительно органично играет непрофессиональный актер Никита Никитин
, «Алиса не может ждать» Натальи Мещаниновой с невероятной Лизой Ищенко
, и горемычных «Горемык», которых нам так и не дали досмотреть до конца.
Мария Безрук, кинообозреватель Кино-Театр.ру, DELFI
Уходящий год для многих стал порталом в неизвестность. А потому из огромного потока сериалов 2022 года хотелось бы выделить в первую очередь те работы, которые отвечали пульсу времени и поднимали глобальные проблемы общества, созвучные сегодняшнему дню.
1. «Карамора»
. Аллегорическая сага об упырях во власти – пожалуй, самое смелое и злободневное высказывание минувшего года. Мрачный мир начала прошлого века, пропитанный революционным духом, кровососущие, пытающиеся сохранить свои доминирующие позиции в обществе ценою чужих жизней, отчаянная битва, в которой добро и зло время от времени меняются местами, смелые диссидентские тезисы, прорывающие суровую реальность устами исторических персонажей – всё это составляет художественную ткань фильма, ворвавшегося на экраны бескомпромиссным манифестом, предвосхитившим трагедию.
2. «Смычок»
. Крепкая криминальная драма с ароматом консерваторского закулисья. Лихо закрученный динамичный сюжет, звенящая тема преступной полиции – одной из ветвей прогнившей насквозь власти, — торгующей наркотиками в промышленных масштабах и нетривиальный яркий финал, выделяют картину на фоне однотипных многочисленных историй, вращающихся вокруг наркотемы. Невероятная удача ленты — неожиданная, глубокая, тонкая работа Михаила Кремера
в роли оборотня в погонах.
3. «Конец света»
. Любопытная, довольно стильная попытка интерпретировать демоническую линию культового романа Михаила Булгакова в контексте современности, балансируя на стыке политического траги-фарса, мистического памфлета и семейной мелодрамы. Подкупает стремление авторов порассуждать на тему соблазнительной природы зла и пошагово проследить за тем, как с помощью нехитрых манипуляций, Сатана превращает обычного серого обывателя в исчадье ада – нового лидера, способного повести за собой массы. Актуально, не правда ли?
Отдельной строкой хочется отметить блистательные актёрские работы в сериалах, не вошедших в тройку лидеров. Безусловным открытием года для многих стал фантастический Антон Кузнецов, пронзительный и честный с первого до последнего кадра в криминальной драме «Юззз» режиссёра Стаса Иванова
. Мощнейшую роль создал Александр Петров в мелодраме Валерия Тодоровского «Надвое». Невероятные нюансы, рвущие сердце монологи, бьющая наотмашь экспрессия, натянутый нерв, искренность и обаяние подкупают зрителя, заставляя неотрывно следить за судьбой героя.
Маша Бороденко, редактор Кино-Театр.Ру
1. «1703»
. Удачный и далеко не очевидный дуэт стендап-опера Кузьмы Сапрыкина и начальника-заики Гоши Куценко с переменным успехом ведет расследование убийства, которое не продвигается ни на шаг. В кадре – хтонь, мифический бандитский Петербург, вечная ночь и вебкам, за кадром – звучат песни Булановой и кавер певца Шарлотта на «Мою оборону».
2. «Чёрная весна»
. Одни из самых необычных авторов отечественного кино Любовь Львова и Сергей Тарамаев фантазируют, кто мог бы по-пушкински вершить правосудие на револьверах в 21 веке. И ожидаемо выбирают в качестве дуэлянтов подростков, которые не желают быть похожими на родителей, но сами же оказываются на краю пропасти во ржи. Редкая удача в жанре подростковой драмы. И наравне с «1703» – последний обломок киноимперии, где была возможна свобода и честный разговор со зрителем.
3. «13 клиническая»
. Медицинско-мистический процедурал от режиссера-экспериментатора Клима Козинского
и сценариста Андрея Золотарева
. Цепляет детально продуманным миром и удачным сплетением жанров, заставляя ждать второй сезон.
Из невошедшего в тройку упоминания заслуживают: «Почка
» – за обаятельную стерву-чиновницу Любовь Аксенову и ее волю в жизни; «Нулевой пациент
» – за необходимый разговор о ВИЧ; «Барабашка
» – за ситуативный юмор и Тимофея Трибунцева; «Горемыки
» – за злободневную комедию про здесь и сейчас; «Идентификация
» – за свободу, многотемность и фактурных героев, о каждом из которых можно снять сольный сериал; «Алиса не может ждать
» – за горькую правду в отношениях с родными людьми и тонкую режиссуру Наталии Мещаниновой; «Трудные подростки-4
» – за трушный ситком, который никому ничего не должен.
Арина Бородина, журналист, автор тг-канала
1. «Надвое»
. Мало кто так может рассказывать о любви, как Валерий Тодоровской. Его второй после «Оттепели» сериал выходит за рамки традиционного сериального формата. На крупных планах, почти пошагово, разворачивается история разрушающей и поглощающей любви. У Данилы Козловского
и Александра Петрова – здесь роли невероятной драматической силы.
2. «ЮЗЗЗ»
— абсолютно сложенная жанровая история криминала и первой любви, с нерассыпавшимся честным финалом, что бывает крайне редко даже в хороших сериалах. И прекрасные актёрские работы. Особенно Антон Кузнецов и его Дымов.
3. «Нулевой пациент»
— здесь успешно сошлись исторический и социальный контекст, мелодраматические линии, сценарий, режиссёрская работа и актёрский состав.
Отдельно ещё отмечу четыре сериала: «Алиса не может ждать
» Наталии Мещаниновой, «Чёрная весна
» Сергея Тарамаева
и Любови Львовой
, «Монастырь» Александра Молочникова
и режиссёрский дебют Арсения Робака
в сериале «Жиза
». В каждом из них ценю смелость, тему, смыслы, новый киноязык. Из актёрских больших дебютов отмечу 16-летнюю Елизавету Ищенко, сыгравшую в «Алисе…» и ставшую безусловным украшением этого сериала.
Иван Бочаров, кинокритик, редактор «Большого города», ведущий программы «Се/реальность» на радиостанции «Серебряный дождь»
1. «1703»
, в первую очередь, находится в этом списке из-за своей уникальности. У нас очень редко делают черные комедии, еще реже — хорошие черные комедии. От слонов, которые ходят по Петербургу, до бесконечной Булановой
в плейлисте героя Гоши Куценко, «1703» выдерживает свой собственный стиль, и привлекает именно этим.
2. «Нулевой пациент»
— далеко не идеальный сериал, и сравнение с «Чернобылем» HBO, он, конечно, проигрывает. Но он должен быть в списке лучших, по крайней мере, из-за попытки показать поздний Советский Союз не как страну, залитую лучами солнца, из-за попытки серьезной драматизации реальной истории. Это еще один сериал про травму, но в данном случае – про травму всей страны.
3. «Химера»
. Два из трех сериалов в списке от одного сценариста – это уже как будто фаворитизм, но Олег Маловичко
действительно сделал два хороших сериала (к сожалению, третий, «Переговорщик», получился менее удачным). В отличие от «Нулевого пациента», «Химера» – максимально зрительский сериал для огромной аудитории. Во многих местах здесь картонные герои и диалоги. Во многих местах это копирка с западных аналогов. Но «Химера» – идеальный продукт для биндж-вотчинга, когда следующую серию хочется включить сразу, даже если уже 5 часов утра. Это идеальная греческая драма, в которой к трагическому финалу приходит все.
Также стоит отметить прекрасные в своих жанрах «13 клиническую
» и «И снова здравствуйте!
» (Иви в этом году вообще неожиданно радовали), «Алиса не может ждать
» на Start, «Горемык
» и «Капельника
» на Premier. И, конечно, «ЮЗЗЗ
», который был бы главным сериалом года, если бы из него вырезали все сюжетные линии молодых героев, и оставили бы старшее поколение вымышленных ростовских бандитов.
Павел Воронков, обозреватель «Газета.Ru»
1. «1703»
2. «Аврора»
3. «Детективный синдром»
На фоне радикального ужесточения квирфобного законодательства черно-комедийный сюр-нуар «1703» — о том, как карикатурный опер-бумер Гоша Куценко учится принимать свою трансгендерную дочь, — безусловно, становится главным российским сериалом 2022 года. Сразу после него — двойной Роман Волобуев
: с комедийным психотриллером «Аврора», где лучшая актриса момента Лена Тронина
обнаруживает тревожные пробелы в собственной памяти, и с абсурдистским «Детективным синдромом», где Аристарх Венес
попадает в странный кроссовер «Детективного агентства Дирка Джентли
» и «Пролетая над гнездом кукушки
». Бонус-треком пускай идет «Почка» с Любовью Аксеновой
— драматургически не идеальная вещь, имеющая, впрочем, свое очарование (хотя сегодня видеть в чиновниках живых людей хочется ещё меньше, чем в день премьеры).
Василий Говердовский, редактор раздела «Сериалы» сайта «Афиша»
«1703»
. Пока российские сериалы в 2022-м стремились уложиться в тематические или жанровые рамки, авторы «1703» демонстративно сели поодаль от всех ограничений. Это детектив, в котором забивают на интригу, и комедия, где все слишком печально, чтобы смеяться. И заодно — самый интересный российский сериал этого года, где из органики мокроасфальтного Питера удалось построить свой «Твин Пикс
». Морочная атмосфера тут важнее жанровых удовольствий, а яркие камео в диапазоне от Пьера Нарциса до певца Шарлота — внятной истории. «1703» — это сериал не сюжета, но моментов и ощущений. Зато таких, которые сложно выбросить из головы.
«Нулевой пациент»
— тот редкий случай, когда в отечественном кинематографе вспомнили о многонациональном составе страны. Конечно, это не образцовая репрезентация: тот факт, что калмыцкого врача играет казах Аскар Ильясов
, немного извиняет только бронебойное обаяние артиста (судя по ролям в «Пациенте», «Химере» и втором сезоне «Эпидемии
», Ильясов теперь будет отдуваться за условного азиата в российских сериалах и кино). Но в целом это приятная попытка посмотреть на живых людей вместо нацменских карикатур. А еще из «Нулевого пациента» вышел увлекательный социальный триллер про ВИЧ — тема, которая спустя почти сорок лет печальным образом стала только актуальнее.
«Почка»
. Вынужден признаться: я не люблю сериал «Почка», но очень уважаю его. Причем ровно те же самые эмоции я испытываю и по отношению к главной героине. Наташа Хлыстова в исполнении Любови Аксеновой — прекрасное чудовище со звериной хваткой. Ее суперсила — абсолютное неумение опускать руки — приятно ломает стереотип о так называемом русском менталитете. Пока герой звягинцевского «Левиафана
», символизирующий народ, выбирает вместо борьбы бутылку водки, Наташа бросается в бой со смертельной болезнью, равнодушием общества и бюрократической системой российского здравоохранения с целеустремленностью истребителя. Это самая удивительная героиня российских сериалов 2022-го, и в новом году я желаю нам всем хотя бы капельку ее воли в борьбе за сохранение себя.
Александр Горбунов, телекритик, корреспондент КТА «Телескоп», автор Telegram-канала о русских сериалах «Эх, Сериал…»
1. «Капельник»
. Создатели сериала филигранно продолжили традиции, заложенные Пушкиным и Гоголем, воспев образ современного «маленького человека». Он искренне и вопреки всему помогает людям, его невозможно внутренне сломить, соблазнить большими деньгами и сиюминутной славой. Сильный тандем Дениса Прыткова
и Никиты Никитина – редкий случай продюсерской смелости, когда обе заглавные роли отданы малоизвестным актёрам.
2. «Сергий против нечисти»
. Герои волшебных сказок Кот Баюн, Кощей и Упырь мастерски перенесены в мир современной Москвы. Следить за «русским витязем» Сергием в исполнении талантливого Романа Маякина
– одно удовольствие.
3. «Нереалити»
. После выхода сериала «Озабоченные, или Любовь зла
», 7 лет поклонники ждали возвращения яркой и запоминающейся героини Ольги Дибцевой
, мечтающей о покорении Москвы. И вот это, наконец, произошло. И пусть у героини теперь совсем другое имя, и чуть изменена биография, – это всё та же Алёна Кремлёва, только на этот раз уставшая от столицы, вернувшаяся на малую родину и пытающаяся решить накопившиеся за 10 лет своего отсутствия проблемы. Проект «Нереалити» показывает истинную ценность семьи и доказывает всем нам, что никакие деньги и слава не могут заменить нам ни родителей, ни радость материнства.
Нельзя не отметить и другие талантливые отечественные сериалы 2022 года: «Русалки
», «Переговорщик
», «Право на свободу
», «Нулевой пациент
», «1703
», «Обоюдное согласие
», «Исправление и наказание
», «Неличная жизнь
» и «Елизавета
».
Наталия Григорьева, редактор Кино-Театр.Ру, обозреватель «Независимой газеты»
«Горемыки»
. Будучи прямым наследником телевизионных «Кукол», сериал попытался сатирически осмыслить действительность устами плюшевых персонажей. Но шутки про жизнь по понятиям, взятки и Никиту Михалкова
в шапочке из фольги – надо сказать, не злобные, а тонкие и ироничные – оказались все равно слишком смелыми для России сегодня (сериал с платформы PREMIER исчез). Что, впрочем, и требовалось доказать.
«1703»
. Забористая черная комедия про все еще бандитский Петербург, который, кажется, окончательно переместился за полярный круг – из света только вездесущий неон. Персонажи соответствуют антуражу: коп-заика и поп-вейпер, вебкам-модели и Павел Табаков, сменивший пoл. Юмор макабрический и хтонический, но детективная интрига – кто-то с упорством маньяка крадет тела из морга – крепнет с каждой минутой этого психоделического действа со множеством литературных аллюзий и песен Татьяны Булановой. Вот это Питер, детка.
«Замерзшие»
. Эталонный северный триллер, холодящий тело мерзлыми пейзажами и леденящий душу хладнокровностью зла. Месть подается холодной, даже окоченевшей, как трупы, найденные в машинах на дорогах карельской Костомукши, – только на первый взгляд случайные жертвы. Помимо детектива есть и душераздирающая семейная драма про опера, его напарницу, его жену, ее бывшего мужа и их общего на всех сына. Скандинавы, подвиньтесь.
Илона Егиазарова, главный редактор «Вокруг ТВ»
1. «ЮЗЗЗ»
. Этот год довольно ровный для отечественного сериального производства: вышло много качественных проектов, но ощущения «удара под дых», как было в прошлом году после просмотра «Хрустального
» и «Вампиров средней полосы
», я не испытала. И все-таки лидер для меня очевиден. Перепридумать заново историю Ромео и Джульетты, рассказать ее так захватывающе, словно не было «Вестсайдской истории
», создать жгучую атмосферу южного города, в котором орудуют яркие персонажи; сопроводить каждый драматический поворот классно подобранной музыкой… Одному из самых въедливых режиссеров Стасу Иванову удаются сложные задачи. И спасибо ему за открытие мощнейшего актера Антона Кузнецова, потенциал которого просто обязаны теперь использовать в кино.
2. «Черная весна»
. В череде подростковых драм с набором обязательных тем (буллинг-сталкинг-конфликт «отцов» и «детей») сериал удивляет неожиданностью сценария. Налицо явные попытки найти нового героя времени, который следуя кодексу чести и всем прочитанным книжкам, пытается вершить справедливость – как он ее понимает. Вряд ли Глеб Калюжный
станет новым Бодровым
, а его герой Егор Меленин – Данилой Багровым, но разговор о том, что «сила в правде» в обществе действительно назрел.
3. «Почка»
. Весело и искрометно начавшаяся история о бессовестной коррупционерше каким-то образом оборачивается мощной многослойной драмой, в которой препарируются и христианские ценности, и общечеловеческие законы. Со времен «Звоните ДиКаприо!» так не злилась и одновременно так не сопереживала главным героям. Для Любови Аксеновой эта роль – явный прорыв.
Отмечу также сериал «Алиса не может ждать
»: Наталия Мещанинова, погружавшая нас в мир подростка-юноши («Пингвины моей мамы»), теперь мастерски рассказывает историю взросления девочки, да еще и незрячей. Лиза Ищенко – настоящая находка! «Капельника
» отмечу за идею и обаяние Дениса Прыткова и Никиты Никитина; «Обоюдное согласие
» – за как всегда провокационную режиссуру Валерии Гай Германики
; «Конец света
» – за наглость и изобретательность; «Горемык
» – за смелый эксперимент и юмор; команду «Нулевого пациента
» – за прекрасного Аскара Ильясова и умение работать в жанре «советского ретро», а «1703
» – за «нового» Гошу Куценко и попытку освоить в одном проекте синтез жанров – нуар, комедию, драму и детектив.
Мария Истомина, редактор отдела «Медиа и Культура» газеты «Ведомости»
1. «13 клиническая»
. Все болезни от наших внутренних демонов, путь выздоровления – борьба с ними. Такую, казалось бы, простую мысль заложили создатели сериала «13 клиническая» («Иви») в свой проект. Но не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. В последние годы онлайн-платформы ведут ожесточенную борьбу за зрителя. Инструмент конкурентной борьбы – оригинальные сериалы. И тут кто во что горазд – хайповые темы, самый звездный каст и т.д. За редким исключением создатели готовы пускаться в жанровые эксперименты, предпочитая играть на привычном поле – в драмы, комедии и драмеди. «13 клиническая» соединила в себе процедурал и мистику, и это необычное сочетание выигрышно выделяет проект на фоне остальных. Сильный сценарий Андрея Золотарева
, великолепный каст – Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова.
2. «1703»
. Да пес его разберет, про что сериал «1703» (Okko)! Хотя лучше так – черный пес Петербург его разберет. Тот случай, когда проект надо воспринимать, выключив рацио. Довериться создателям и следовать за героями и сюжетом, став соучастником происходящих мистических событий. Петербург вообще про мистику, жесткий парень. А сериал, кажется, именно про город. Петербург сам решает, кому доверить свои тайны, а кому нет. Так и с сериалом «1703» – понять его, разобрав на составляющие сюжет, не получится. Его надо эмоционально прожить и прочувствовать. Рыдать под песенки Булановой, которые по кругу слушает мент Гоша (Гоша Куценко), искренне сопереживать неудачам в стендапе его напарника Вадика (Кузьма Сапрыкин). Ну, и встать за дворец. Что бы это ни значило!
3. «Алиса не может ждать»
. Сценарии Мещаниновой всегда содержат в себе несколько смысловых пластов. Работа Мещаниновой с материалом уже в качестве режиссера усиливает и раскрывает эти пласты, герои фильмов обретают глубину и объем. Сериал «Алиса не может ждать» (Start) — очередное тому подтверждение. Когда ждешь, что взросление героини Лизы Ищенко придется на одно событие, оно заменяется в процессе другим. И действительно по-настоящему человек взрослеет, либо столкнувшись с угрозой потери своего близкого человека, либо, увы, теряя его. В процессе просмотра «Алиса не может ждать» много думаешь о вещах и процессах, не связанных с сюжетной линией. Спасибо команде создателей сериала за этот щедрый пир ума!
Игорь Карев, обозреватель «Аргументы и факты»
Как обычно в последние годы, выбирать лучшие сериалы очень и очень сложно – большинство проектов очень крепкие, увлекательные и злободневные, у них разные жанры и отличный актерский состав. Тройка же получилась такой:
1. «Нулевой пациент»
. Пожалуй, образец того, как нужно снимать фильмы про поздний СССР. Тема страшная – первая вспышка СПИДа, больные дети, закоснелые власти, но герои выделяются – и местный врач-педиатр в исполнении Аскара Ильясова, и эпидемиолог из Москвы, которого сыграл Никита Ефремов
.
2. «И снова здравствуйте!»
. Этот проект, наверное, можно сравнить как раз с «Предпоследней инстанцией
» или «Сергием против нечисти». Но сюжетный поворот с постоянно оживающим героем в исполнении Андрея Мерзликина
, думаю, даст фору и псевдозагробной жизни Павла Прилучного
, и расплодившейся нечисти, с которой сражается отставной священник.
3. «Два холма»
. Этот проект выделю потому, что он весьма спокойно чувствует себя в жанре почти научной фантастики. Понятно, что сериал не про будущее, а про настоящее, только утрированное, но старательно смоделированный вид того, как будут жить наши потомки, заслуживает внимания.
Владимир Кирдяшов, шеф-редактор сайта «КП-Сериалы»
1. «13 клиническая»
. Все поголовно хвалят «Вампиров средней полосы», а мы замахнемся на нечисть из «13-й клинической». По-настоящему свежий, неординарный, смешной и одновременно жуткий сериал про больницу, в которой процветает «научный экзорцизм». И как процветает — захватывает, как те бесы, с первой серии. Сериал с Данилой Козловским, Викторией Исаковой
, Паулиной Андреевой
вышел под конец года, поэтому надо помочь ему развернуться.
2. «ЮЗЗЗ»
. Кто-то уже назвал этот сериал русской «Гоморрой
», кто-то южной готикой, кто-то сравнил с фильмами о разборках в негритянских гетто. Но ясно одно, каждый, кто вырос «во дворе», точно отнесет этот сериал к своим, а остальные охнут, признав — «житие сие от вора» пробирает до косточек.
3. «Надвое»
. У Тодоровского в его неспешном повествовании о двух приятелях и их амурных делах получилось сделать так, что зрителю в некоторых моментах становится дико неудобно или даже стыдно, в том числе почему-то за себя. А это значит, что сериал попал куда надо.
Егор Москвитин, программный директор фестиваля сериалов «Пилот»
1. «Капельник»
. Из-за витальности, юмора, скорости и какой-то обезоруживающей непосредственности, с которой актеры и режиссер проходят через сложные и страшные события в жизни героев. Илья Аксенов
уже второй раз снимает сериал так, как будто он Майкл Бэй
, а его заказчик – HBO.
2. «1703»
. Ни на что не похожее приключение с парадоксальным юмором, хрупкими мужскими характерами, магическими женскими и самым запоминающимся экранным Питером со времен «Прогулки
» и «Дуэлянта
». Но главное, повторюсь, уникальность. Интересно узнать, каким был логлайн этой заявки.
3. «Нулевой пациент»
. Из-за психологической и исторической достоверности, детективной пружины и в драме и самой идеи: это высокая трагедия о людях, которые объединяются, чтобы противостоять злу, которые остальные не видят.
Следующие семь мест: «Карамора
», «Почка
», «Конец света
», «13 клиническая
», «Горемыки
», «Аврора
», «Черная весна
».
Александр Нечаев, Главный редактор «Бюллетень Кинопрокатчика»
1. «Обоюдное согласие»
2. «Почка»
3. «Нулевой пациент»
Комментарий к выбору короткий: я не верю, что в 2023 году отечественные онлайн-кинотеатры порадуют меня тем же уровнем смелости, качества и попаданием в болевые точки общества. Жребий брошен, Рубикон пройден — и ничего хорошего для индустрии производства качественных сериалов в ближайшем будущем эти события не несут.
Нина Ромодановская, Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»
Как и следовало ожидать, количество сериалов, выпущенных в этом году, меньше, чем в прошлом. Поубавилось и количество must see Originals. Кажется, произошел окончательный «водораздел» между телевизионным и онлайн контентом. Все самое интересное, как правило, сначала входит на стриминге, а только потом попадает в тв-эфир.
1. «Почка»
. Стала открытием года во всех смыслах – релиз 1 января и взрыв медиапространства – все хотели высказаться, обсуждалась каждая серия. В проекте привлекает внимание многослойность истории, нестандартный подход к теме и, конечно, звезда сериала – Любовь Аксенова.
2. «Конец света»
порадовал высоким исполнения, от сюжета и диалогов, до актерского ансамбля. Живущие в Чертаново черти вполне реальны. Колоритные персонажи, которых играют блестящие актеры, придают сериалу зрелищность. Отдельно стоит сказать про Юрия Колокольникова
в роли Сатаны, одновременно эксцентричного и достоверного. Между тем, за всем этим маскарадом считывается тонкая сатира.
3. «Алиса не может ждать»
. Режиссер Наталия Мещанинова продолжает исследовать тему семейных взаимоотношений. Подросток, хорошая девочка Алиса, узнав тщательно скрываемую матерью страшную тайну о своем здоровье, пускается во все тяжкие. Эта правда становится спусковым крючком активного отторжения лицемерия и лжи старших, с которыми девочка мирно сосуществовала раньше. Дуэт Анны Михалковой
в роли матери и юной Елизаветы Ищенко убедителен до мурашек.
Хотелось бы сказать еще о трех проектах уходящего года. Во-первых, поблагодарить режиссеров «Нулевого пациента
» от Кинопоиска Сергея Трофимова
и Евгения Стычкина
за то, что не загубили тему. Во-вторых, «Горемыкам
» от Premier режиссера Никиты Тамарова
посочувствовать и пожелать все-таки выйти на экраны. И жду не дождусь новых серий 2 сезона «Вампиров средней полосы» от Start, режиссера Дмитрия Грибанова
. Сериал формально вышел в этом году, но обсуждать мы его будем уже в следующем.
Маша Токмашева, редактор Кино-Театр.Ру, отборщик Realist Web Fest
«1703»
– лучший камбэк «Убойной силы
» Андрея Федорцова
и лучший кинематографический каминг-аут (за него отвечает Павел Табаков, которого пока не вырезали из сериала). Проект, обескураживающий беспросветной хтонью «Бандитского Петербурга» и необычайно живыми, неотцензурированными диалогами. Детектив, где копы расследуют очевидно мертвые дела. Трагикомедия с нервным смехом на грани истерики («встали за дворец», да). Констатация Летова с победой «пластмассового мира» (Шарлот просто великолепен). И усыпляющая бдительность Таня Буланова с рефреном: «Но ты не плачь». Драматичный памятник окончательно ушедшей эпохе свободы, кажется, изначально обреченной на неизбежную смерть, особенно если в деле так или иначе замешан «город трех революций» Санкт-Петербург.
«Горемыки»
– ставлю на второе место только потому, что сериал полностью так и не вышел и, думается, что вряд ли уже выйдет. Безвредная первая серия уже подкупала не только давно забытыми сатирическими куклами, но и киноюмором с режиссером Юрием Быковым
в роли пьющего смотрителя маяка. Дальше на самом деле было куда больше опасной и актуальной иронии – от шуток о том, что Россия уже 22 года живет без чуда и вообще «по понятиям», до отсылок к другим известным режиссерам, которые в шапочках из фольги делают вид, что давно спасают страну от вселенского заговора.
«Эпидемия-2»
– тот случай, когда сиквел оказался не хуже оригинала, хотя и сделан в совершенно ином ключе. В моем личном топе за третье место конкурировал с «Нулевым пациентом», но в последнем, на мой взгляд, увы, слили финал. Вторая «Эпидемия» напротив раскочегаривалась с каждой новой серией и, что вновь, как и с оригиналом, ужасно странно, предрекла грядущие события.
Александр Фолин, креативный директор журнала «КиноРепортер»
Странное дело: год выдался довольно богатый на крутые релизы, но, кажется, мой выбор никогда не был таким простым и однозначным. И почему-то кажется, что я, по крайней мере, по первым двум позициям буду максимально неоригинален.
1. «Нулевой пациент»
. Безусловный номер один. Сериал поднимает планку качества на новую высоту, демонстрируя, что у нас есть все, чтобы снимать на уровне лучших мировых образцов. Драматургия, картинка, игра актеров – абсолютно все здесь практически безупречно. И не могу не отметить выбор темы. Это печальная и малоизвестная страница нашей истории, в ней есть, о чем задуматься, – в том числе тем, в чьих силах не допустить повторения подобных катастроф.
2. «Надвое»
. Как же здорово, что Валерий Тодоровский передумал и взялся за сериал, хотя после «Оттепели» говорил, что больше никогда! «Надвое» получился «ламповым», по-хорошему старомодным, ты погружаешься в него как в теплую ванну. И это тот случай, когда нельзя делать выводы и, тем более, писать рецензии по первым сериям, потому что ближе к концу оказывается, что это вовсе не то, чем поначалу казалось.
3. «Неличная жизнь»
. Аплодирую создателям сериала, которым удалось рассказать историю про домашнее порно, не скатившись в пошлость. Приятно удивляет, что, снимая для онлайн-платформы (а значит, не скованные цензурой), они не стали забивать кадр эротикой до отказа. Ну и главное, это очень смешно и оригинально.
Вера Цветкова, обозреватель «Независимой газеты», телекритик
1. «Монастырь»
– сериал, собственно, про трансформации, происходящие на глазах зрителя: блудницы (Настя Ивлеева
) в не-блудницы, слабака (Филипп Янковский
) в пастыря, почти потустороннего отрока (Марк Эйдельштейн
) в нормального подростка и т.д. По современным насущным заботам – закладки, вебкамы и прочее добывание бабла – взяться за сериал про поиски духа есть смелость необыкновенная, респект Александру Молочникову
. Ко всему фильм очень красивый и, если можно так выразиться, безумно романтично снятый (отдельный восторг по поводу работы оператора Сергея Трофимова
).
2. «Горемыки»
. Прелестные, ироничные, ни на что не похожие. Уникальный проект, покоривший оригинальностью, тонким юмором, вкусом и общей филигранностью; остросатирическая кукольная комедия – когда мы в последний раз видели подобный жанр? Увы, отсыл к знаменитым телевизионным «Куклам» сыграл плохую службу для проекта: из 10 серий были показаны лишь первые три.
3. «Капельник»
— трагикомедия, которой каким-то образом удалось стать и смешной, и актуальной, и социальной, и душевной одновременно. И украсил сериал невероятно органичный непрофессиональный актер Никита Никитин.
«Черная весна
» не поместилась в тройку лидеров, а это очень сильное высказывание. Современные подростки (гормоны, помноженные на безделье; агрессия; шантаж; толкание «товара») в провинции у моря. Справедливость в их понимании кончается убийством, при этом они твердят про «клуб, существующий по законам справедливости и чести»! «Конец света
» – классная комедия про современное пришествие Воланда на Патриаршие: актуальненько. «Игра на выживание-2
» и «Эпидемия-2
» – профессиональные работы мирового уровня. «Почка
» с распространенным типом молодой россиянки, которую в лучшую сторону может изменить лишь смертельная болезнь. «Братья
» – фильм в фильме, замечательно смешная пародия на милицейские сериалы. Комедия с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым
«Исправление и наказание
». «Смычок
». И еще с десяток (подсчитала) достойных сериалов остается за скобками.
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ИТОГИ
Из 215 предложенных наименований
22 эксперта включили в свои индивидуальные тройки 25 проектов, 13 из них упомянуты более одного раза, более трех раз — всего 6 сериалов. Это свидетельствует о том, что в этом году критики были довольно единодушны. Если не учитывать рейтингов, а смотреть только на упоминания, то всего в этом материале фигурирует 39 проектов, из них больше трех упоминаний получили только 13. Лидером упоминаний стал сериал «Нулевой пациент» (12 раз), на втором месте, по 11 упоминаний, у проектов «1703» и «Алиса не может ждать», причем последний в топы включили только трое экспертов. По восемь раз назвали «Почку», «ЮЗЗЗ» и «13 клиническую», семь — «Капельника», по шесть — «Надвое», «Черную весну» и «Горемыки». «Конец света» понравился пяти экспертам, «Замерзшие», «Обоюдное согласие» и «Аврора» — четырем.
А теперь о лучших российских сериалах по мнению критиков:
Первое место — «1703», онлайн-кинотеатр Okko
, 8 серий, режиссер Сергей Сенцов, производство: 1-2-3 PRODUCTION. Победил с хорошим отрывом. 11 из 22 критиков упомянули этот сериал в топ-3, из них 7 поставили его на первое место.
Смотреть сериал онлайн на Okko
Второе место — «Нулевой пациент», онлайн-кинотеатр Кинопоиск
, 7 серий, режиссеры Сергей Трофимов, Евгений Стычкин, производство: Продюсерская компания «Среда». Уверенное второе место. 10 упоминаний в тройках, из них 3 первых места и 4 вторых.
Смотреть сериал в онлайн-кинотеатре Wink
Далее на большом расстоянии от лидеров «финиширует» целый ряд проектов с минимальным отрывом друг от друга. Тем не менее, по полученным баллам...
Третье место — «Надвое», онлайн-кинотеатр more.tv и wink
, 9 серий, реж. Валерий Тодоровский, производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского. Четыре упоминания в топах, из них два первых места.
Смотреть онлайн на more.tv
Четвертое место занял проект «13 клиническая
» — свежий прорыв онлайн-кинотеатра иви, еще толком не распробованный критиками, у него четыре упоминания в топах, два первых места и всего на один балл меньше, чем у «Надвое». Далее впритык друг к другу (места с 4 по 7) — снятые с эфира «Горемыки
» от платформы Premier, «Капельник
» того же вещателя и, наконец, сериал онлайн-кинотеатра KION «Почка
», показанный в самом начале 2022 года.
В заключение пару слов о популярности у критиков разных каналов вещания. В 2022 году лидеры снова сменились. Суммируя все проекты разных каналов, мы посчитали, что первое место занял онлайн-кинотеатр Кинопоиск
, забравший 15 из 66-ти (23%) призовых мест в топах (из них две трети приходится на сериал «Нулевой пациент», остальное — на два других проекта). На втором месте иви
, у них в этом году 4 сериала попали в категорию лучших, суммарно они заняли 18% топов. У Premier
и Okko
по 11 призовых мест (16,6%), причем, Premier достиг этого благодаря четырем проектам, а Okko только благодаря одному победителю, сериалу «1703». Менее популярным в этом году у критиков оказался триумфатор прошлого года — KION
(три сериала и пять призовых мест — 7,5%), та же доля в топах у more.tv
. А вот Start берет количеством, 5 проектов из 25-ти названных критиками — их, хотя суммарно они взяли только 8 призовых мест (12%).
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