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«13 клиническая»: Фантастические твари — и как они в нас вырастают

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25 декабря 2022

На Иви состоялась премьера всех эпизодов сериала «13 клиническая». В новом проекте тандем режиссера Клима Козинского и сценариста Андрея Золотарева, работавших над черной комедией «Вне себя», соединил магический реализм с процедуралом, создав собственный раздел медицины об N-явлениях – мистических сущностях, живущих в человеке. Разбираться в устройстве специфического лечебного учреждения пришлось Даниле Козловскому под присмотром врачей в исполнении Виктории Исаковой, Паулины Андреевой и Владимира Стеклова.

«13 клиническая»: Фантастические твари — и как они в нас вырастают

Успешному хирургу Кириллу Акиньшину (Козловский) диагностируют неизлечимую прогрессирующую болезнь, которая вот-вот отправит мужчину на тот свет; произойдет это достаточно скоро и в сопровождении странных слуховых галлюцинаций (герою кажется, будто кто-то рядом громко чавкает). После очередного обследования лечащий врач Кирилла, зацепившись за нетипичный симптом, настоятельно рекомендует мужчине поехать в 13 клиническую — и вскоре тот становится пациентом заведения, где медицина и мистицизм идут рука об руку. Однако уже в процессе первичного осмотра – Кирилла просят голышом лечь в аппарат МРТ и исповедаться – мужчина подумывает о побеге, относясь ко всему со львиной долей скепсиса. Строгая ведьма-заведующая (Исакова) была бы рада отпустить проблемного больного на все четыре стороны, но главврач (Стеклов) решает держать его на близком расстоянии. Кирилл стал носителем опасного синдрома ND-1, или же сосудом для одного из самых страшных демонов, идентифицировать которого пока невозможно. В первые дни циничный хирург склонен высмеивать далеко не врачебные методы и терминологию – ровно до тех пор, пока не сталкивается с похожей на него сущностью один на один.

«13 клиническая»: Фантастические твари — и как они в нас вырастают

«13 клиническая» предлагает погрузиться в совершенно аутентичный мир, построенный на дикой смеси медицинского, бытового и мистического. Устройство больницы отражает дуальность мира: Акиньшин – одновременно и пациент, и лечащий врач; живой в клинике, где время достаточно условно (недаром один из больных держит в качестве настольной книги «Волшебную гору» Томаса Манна), и мертвый за ее пределами. При этом операционная, подобно храму, может стать ритуальным местом, а одна из палат — по аналогии с тайной комнатой из «Гарри Поттера» — внутри оказывается обширнее любого больничного пространства. 13-я существует, как бы прячась у всех на виду: подведомственно Министерству здравоохранения, но совершенно автономно, — и вмешательство человека из мира бюрократии (Дмитрий Лысенков) едва не ставит ее работу под угрозу. Проработанную атмосферу нарушают разве что не всегда удачные спецэффекты, но сюжет с отголосками магического реализма держится благодаря созданной Золотаревым мифологии и бестиарию фантастических тварей, описанных научным стилем.

Читать Интервью Клима Козинского: «Философия очень похожа на детектив»
Всему потустороннему в этой истории есть теоретическое обоснование, пусть и дается оно достаточно дозированно – как Акиньшину, так и зрителю. Последний наверняка будет искать всевозможные референсы, припоминая «Очень странные дела», «Доктора Хауса», «Королевство», Кинга, братьев Стругацких или Борхеса, но нигде все же не найдется прямо позаимствованных методик. «13 клиническая» не пытается кого-то повторить или пересадить на отечественную почву, а становится самостоятельным мультижанровым произведением. Во главу угла авторы, пожалуй, ставят вопрос, за что даются болезни. Демоны проникают в тело не случайно, но зависит это не от потусторонних сил, а от человека, съедаемого чувством вины. Как освобождаться от влияния сущностей — сказано в научных трудах, а для профилактики возникновения, возможно, достаточно перестать беспокоиться и начать жить. Впрочем, верна ли эта догадка хотелось бы проверить во втором сезоне. Для его пришествия в финале оставлена неплохая зацепка.

«13 клиническая» уже в онлайн-кинотеатре Иви.


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