«13 клиническая»: Фантастические твари — и как они в нас вырастают

На Иви состоялась премьера всех эпизодов сериала «13 клиническая». В новом проекте тандем режиссера Клима Козинского и сценариста Андрея Золотарева, работавших над черной комедией «Вне себя», соединил магический реализм с процедуралом, создав собственный раздел медицины об N-явлениях – мистических сущностях, живущих в человеке. Разбираться в устройстве специфического лечебного учреждения пришлось Даниле Козловскому под присмотром врачей в исполнении Виктории Исаковой, Паулины Андреевой и Владимира Стеклова.
Успешному хирургу Кириллу Акиньшину (Козловский) диагностируют неизлечимую прогрессирующую болезнь, которая вот-вот отправит мужчину на тот свет; произойдет это достаточно скоро и в сопровождении странных слуховых галлюцинаций (герою кажется, будто кто-то рядом громко чавкает). После очередного обследования лечащий врач Кирилла, зацепившись за нетипичный симптом, настоятельно рекомендует мужчине поехать в 13 клиническую — и вскоре тот становится пациентом заведения, где медицина и мистицизм идут рука об руку. Однако уже в процессе первичного осмотра – Кирилла просят голышом лечь в аппарат МРТ и исповедаться – мужчина подумывает о побеге, относясь ко всему со львиной долей скепсиса. Строгая ведьма-заведующая (Исакова) была бы рада отпустить проблемного больного на все четыре стороны, но главврач (Стеклов) решает держать его на близком расстоянии. Кирилл стал носителем опасного синдрома ND-1, или же сосудом для одного из самых страшных демонов, идентифицировать которого пока невозможно. В первые дни циничный хирург склонен высмеивать далеко не врачебные методы и терминологию – ровно до тех пор, пока не сталкивается с похожей на него сущностью один на один.
«13 клиническая» предлагает погрузиться в совершенно аутентичный мир, построенный на дикой смеси медицинского, бытового и мистического. Устройство больницы отражает дуальность мира: Акиньшин – одновременно и пациент, и лечащий врач; живой в клинике, где время достаточно условно (недаром один из больных держит в качестве настольной книги «Волшебную гору» Томаса Манна), и мертвый за ее пределами. При этом операционная, подобно храму, может стать ритуальным местом, а одна из палат — по аналогии с тайной комнатой из «Гарри Поттера
» — внутри оказывается обширнее любого больничного пространства. 13-я существует, как бы прячась у всех на виду: подведомственно Министерству здравоохранения, но совершенно автономно, — и вмешательство человека из мира бюрократии (Дмитрий Лысенков
) едва не ставит ее работу под угрозу. Проработанную атмосферу нарушают разве что не всегда удачные спецэффекты, но сюжет с отголосками магического реализма держится благодаря созданной Золотаревым мифологии и бестиарию фантастических тварей, описанных научным стилем.
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Интервью Клима Козинского: «Философия очень похожа на детектив»
Всему потустороннему в этой истории есть теоретическое обоснование, пусть и дается оно достаточно дозированно – как Акиньшину, так и зрителю. Последний наверняка будет искать всевозможные референсы, припоминая «Очень странные дела
», «Доктора Хауса
», «Королевство
», Кинга
, братьев Стругацких
или Борхеса
, но нигде все же не найдется прямо позаимствованных методик. «13 клиническая» не пытается кого-то повторить или пересадить на отечественную почву, а становится самостоятельным мультижанровым произведением. Во главу угла авторы, пожалуй, ставят вопрос, за что даются болезни. Демоны проникают в тело не случайно, но зависит это не от потусторонних сил, а от человека, съедаемого чувством вины. Как освобождаться от влияния сущностей — сказано в научных трудах, а для профилактики возникновения, возможно, достаточно перестать беспокоиться и начать жить. Впрочем, верна ли эта догадка хотелось бы проверить во втором сезоне. Для его пришествия в финале оставлена неплохая зацепка.
«13 клиническая» уже в онлайн-кинотеатре Иви.
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