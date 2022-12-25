Гоголь, викинг и маньяк: 22 аниме зимы, которые могут вас заинтриговать

Зима не самый насыщенный сезон для аниме-премьер, но без интересных новинок и продолжений зрители, конечно, не останутся. Вслед за новинками летнего и осеннего сезона мы изучили, что будет выходить с января по март, — и выбрали 22 сериала в разных стилях и жанрах для домашнего просмотра.
Все трейлеры в материале — с русскими субтитрами. О многих шоу вы уже слышали, если следили за нашими новостями и дайджестами (а может, даже из нашего модного телеграм-канала), но если мы что-то упустили — делитесь в комментариях.
Из невошедшего: продолжаются «Я и Робоко», «Люпен: Начало», «Несносные пришельцы», «Синяя тюрьма: Блю лок», а среди премьер — «Шпионский класс» (с 5 января), «Сказка о сахарном яблоке» (с 6 января), «Сказ о парии» и «Сбережение восьмидесяти тысяч золотых монет в другом мире к моей старости» (с 8 января), второй сезон «Ложных выводов» (с 9 января), «История мононокэ» (с 10 января), а также «Провожающая в последний путь Фрирен» (без даты).
«Проза бродячих псов» (сезон 4) — с 4 января
Где смотреть: Crunchyroll
Долгоиграющий хит студии Bones
(«Моя геройская академия
», «Моб психо 100
») готов представить публике Николая Гоголя — садиста со сверхспособностями, который обожает загадки. Мир прозы, что бы ни обещало название, очень даже фантастический: здесь встречаются полные тезки знаменитых писателей, обладающие необычными силами и чертами личности прототипов. В загадочной конторе под названием «Вооруженное детективное агентство», например, работает ищущий гибели Осаму Дадзай и гениальный сыщик Эдогава Рампо, а на темной стороне силы оказываются Говард Филлипс Лавкрафт, Андре Жид и Федор Достоевский.
Гоголя озвучит легендарный Такэхито Коясу
(Дио Брандо из «Невероятных приключений ДжоДжо
», Зик из «Атаки титанов
» и отец Сироганэ из «Госпожи Кагуи
»), а режиссером остается Такуя Игараси
, посвятивший франшизе уже семь лет.
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Гид по «Атаке титанов»
«Ледяной парень и классная девушка-коллега» — с 4 января
Где смотреть: Crunchyroll
Эрос и Танатос? А может, лучше Эрос и Хиона? За таким дуэтом предлагает понаблюдать студия Zero-G
(«Необъятный океан
», «Домашний питомец, иногда сидящий на моей голове
»). Их новая романтическая история — об офисном работнике Химуро, беспросветно влюбленном в ничего не подозревающую коллегу Фуюцуки. Расклад тривиальный, если бы не одно но: Химуро — потомок Юки-онны, снежной девы. Стоит ему дать волю чувствам или просто отвлечься, как все вокруг покрывается коркой льда. Коллеги снежного парня уже в курсе его неразделенной любви и молятся лишь о том, чтобы Фуюцуки заметила криогенного Ромео раньше, чем весь офис замерзнет.
Постановкой руководит господин Манкю
(«Девушки-золушки
»), а голоса главным героям подарят Тиаки Кобаяси
(лидер наемников Аскеладд из «Саги о Винланде
») и Юи Исикава
(Микаса Аккерман из «Атаки титанов
»).
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Сакэ и дайвинг в аниме «Необъятный океан»
«Томо — девушка!» — с 5 января
Где смотреть: Crunchyroll
Студию Lay-duce
(«Нас всегда разделяли 10 сантиметров
», «Сезон беспокойных дев
») тоже потянуло на романтику. Томо Аидзава, как явствует из названия, — девушка. Однако окружающие относятся к ней, как к братану: та может и хулигану из переулка затрещину прописать, и в додзё класс показать, и сальную шутку отмочить. Это обстоятельство ей нисколечко не мешало, пока Томо не втрескалась в Дзюна Куботу, друга детства и ближайшего кореша. Юноша даже прямое объяснение в чувствах воспринимает как неожиданное «люблю тебя, бро».
Распутывать клубок отношений предстоит Хитоси Намбе
(поставил второй и третий сезоны «Золотого божества
»), а озвучивать — Риэ Такахаси
(взрывная Мэгумин из «Этого замечательного мира
») и Кайто Исикава
(Сакута Адзусагава из франшизы «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
»).
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Тайная жизнь японских школьников в «Хоримии»
«Клуб стрельбы из лука» (сезон 2) — с 5 января
Где смотреть: Netflix/Disney+
История «прекрасной, но горькой» юности от студии Kyoto Animation
(«Вайолет Эвергарден
», «Дракон-горничная госпожи Кобаяси
»), где старшеклассник Минато Нарумии возвращается к детскому увлечению — стрельбе из лука (кюдо). В секции к он обретает не только новых друзей, но и уверенность в себе, утраченную после первых соревнований.
Второй сезон поклонницы и поклонники шоу ждали четыре года. Вряд ли им стоит беспокоиться: проектом так же руководит Такуя Ямамура (отдельные эпизоды «Вайолет…», «Дракона-горничной…» и полного метра «Форма голоса
»), а за Минато по-прежнему говорит Юто Уэмура (Мотоя Комори из «Волейбола!!
» и Шинки из «Боруто
»).
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«Форма голоса»
«Мститель» — с 5 января
Где смотреть: Crunchyroll
Оригинальный исторический сериал от студии Ajia-do
(«Власть книжного червя
», «Инцидент Кэмоно
») и легендарного Гэн Уробути
— сценариста «Девочки-волшебницы Мадоки
», «Психопаспорта
» и «Пузыря
». Последний из старинного самурайского клана, Райдзо Куриму пережил предательство кого-то очень близкого и теперь работает в организации «Мститель», которая помогает свершиться справедливости от имени тех, кто не наделен никакой властью. Среди соратников Куримы — терапевт со склонностью к деструктивному поведению Тэппа Мираками, андрогинный подросток Нио, любитель азартных игр Содзи и умелец, работающий в технике маки-э, Юэн Усуи.
Режиссер проекта — Масай Фудзимори
(«Покемон: Мьюту против Мью
», «Ты вкусняшка?
»), а сценарий с Уробути писал Рэндзи Оки
, ранее работавший с мэтром над Bubble. Сэйю Куримы выступил Дзюн Касама (Окада из «Золотого божества»), Усуи — Юитиро Умэхара
(Уэзер Репорт из «Невероятных приключений ДжоДжо
»), Нио — Хисако Канэмото
(Зенит Грейрат из «Реинкарнации безработного
»), Мираками — Сюнсукэ Такэути
(Лавкрафт из «Прозы бродячих псов»), а Содзи — Сёта Хаяма
(Кадзуси Ямагиси из «Токийских мстителей
»).
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Ёкаи, интриги, расследования в аниме «Инцидент Кэмоно»
«Триган: Ураган» — с 7 января
Где смотреть: Crunchyroll
Вот-вот вырвется на свободу ребут культового классики
о космическом ганфайтере с темным прошлым и ультрапацифистскими наклонностями Вэше Урагане. Впрочем, его миролюбивый настрой не мешает ему оставлять после себя ветхозаветные разрушения, а разношерстным аутло облизываться на баснословную награду за голову Урагана. Центральным конфликтом обещает стать встреча Вэша с братом Миллионсом Найвсом, который числился покойным. Тот же считает, что на тот свет пора отправить человечество, для чего и крадет бесценные для постапокалипсиса семена.
За воскрешение аниме отвечают студия Orange
(«Выдающиеся звери
», «Годзилла: Сингулярность
») и лично Кэндзи Муто
, а новые голоса знакомым персонажам подарят Ёсицугу Мацуока
(бешеный Иноскэ из «Истребителя демонов
») и Дзюнъя Икэда
(Такаши Йошизава из «Любовь похожа на прошедший дождь
»).
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«Триган» — классический космический вестерн
«Папаши-дружбаны» — с 7 января
Где смотреть: Crunchyroll
Студия P.A. Works
(«Война горничных Акибы
», «Азбука цветов
») сняла криминальную комедию о наемных убийцах, которым суждено приглядывать за четырехлетней дочерью влиятельного якудза Мирой. Напарники-, разумеется, не похожи совершенно: Рэй Сува — мрачен и молчалив, а Кадзуки Курусу — веселый ловелас. В общем, тяжело будет родителю 1 и родителю 2.
Сценарий сочиняли в четыре руки Баё Симокура
(«Двадцать четвертый округ Токио
») и Юко Какихара
(«Дети на холме
»), а режиссером выступил Ёсиюки Асаи
, снимавшие эпизоды «Хвоста феи
» и работавший над раскадровкой «Ангельских ритмов
». Голос Рэя — Коки Утияма
(Кэй Цукисима из «Волейбола!!
» и Тогэ Инумаки из «Магической битвы
»), а Кадзуки — Тосиюки Тоёнага
(Микадо Рюгаминэ из «Дюрарары!!
» и Юри Кацуки из «Юри на льду
»).
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Любовь, вина и монстры в «Магической битве 0»
«Гигантский зверь Арса» — с 7 января
Где смотреть: неизвестно
Еще одно оригинальное аниме — третье в ряд! — эпичное фэнтези от студии Asahi Production
(«Небесный отдел дизайна
», «Ящик предложений Мэдаки
»). Исполинские звери сотворили Землю (что? да!) и пожирают людей, которые пытаются ею завладеть. Когда человечество заключило союз с богами, получило перевес в силе — и мощное развитие всех сфер жизни, где стали использовать останки кайдзю (гигантских монстров). На фоне таких глобальных событий происходит встреча девушки Куми и охотника на чудовищ Дзиро, которые вместе решают разгадать тайну некоего эксперимента.
Режиссура «Арса» — на Акире Огуро
(эпизоды «Генератора Гаула
» и «Да здравствует Амитабха
»), а сценарий сочинял Норимицу Кайхо
(«Акудама драйв
»). Куми и Дзиро озвучивают соответственно Хина Ёмия
(Синдзю Инуи из «Эта фарфоровая кукла влюбилась
») и Тосиюки Морикава
(Борос из «Ванпанчмена
» и Пол Грейрат из «Реинкарнации безработного»).
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«Выдающиеся звери» — Зверополис для взрослых
«Ниер: Автомата — Версия 1.1а» — с 7 января
Где смотреть: Crunchyroll
Аниме-адаптация самой успешной видеоигры культового геймдизайнера Ёко Таро
. Несмотря на скорый релиз, сюжетными подробностями представители A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя: В любви как на войне
», «Город, в котором меня нет
») баловать не спешат. В одном из интервью Таро обмолвился, что сценарий не станет повторять маршрут видеоигры, сосредоточившись на самостоятельной истории. Сеттинг и протагонисты же останутся неизменными: вторгшиеся на Землю пришельцы создали вирус, породивший неуглеродную форму жизни (проще говоря — разумных роботов). Человечество, не выдержав саспенса, сбежало на Луну, вынашивая планы вернуться на родную планету. Спустя время на Землю отправляется отряд солдатов-андроидов 9S, 2B и A2: их ждут шокирующие открытия, ставящие под сомнение лозунг «Слава человечеству!».
В режиссерском кресле расположился опытный аниматор Рёдзи Мусуяма
(кей-арты «Пингвиньего барабана
» и «Достучаться до тебя
»), а Юи Исикава (уже знакомая нам Фуюцуки из «Ледяного парня»), Нацуки Ханаэ
(Кэн Канэки из «Токийского гуля
») и Аяка Сува
(неразговорчивая Токаку Адзума из «Загадки дьявола
») озвучат 2B, 9S и A2 соответственно.
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Ликорис Рекойл — сердечный боевик от А-1
«Не издевайся, Наготоро» (сезон 2) — с 8 января
Где смотреть: Crunchyroll
Возвращаемся на ромком-волну с историей сомнительных амурных отношений интроверта-мечтателя Наото Хатиодзи и не в меру озорной Хаясэ Наготоро. Канва прежняя: застенчивый старшеклассник старается разобраться в своих чувствах, а Хаясэ в режиме дьяволицы то ли издевается над ним, то ли на самом деле помогает. Ставки вырастут, когда к игре присоединится старшая сестра Мисаки, из-за которой уже придется краснеть Нагаторо.
В касте особых изменений не предвидится, если не считать Ёсино Нандзё
(Саюри Какинума из хоррора «Иная
») в роли Мисаки. За титульную героиню все так же говорит Сумирэ Уэсака (вампиресса Шаллтир Бладфоллен из «Повелителя
»), а за Наоко — Дайки Ямасита (Идзуку Мидория из «Моей геройской академии
»). Зато в рядах съемочной группы — ветер перемен: вместо Хирокадзу Ханаи
режиссерскую кепку примерит Синдзи Усиро
(«Моя хранительница Химари
»), а за производство теперь отвечает OLM
(«Необычное такси
» и «Летнее время
»).
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Морж, нуар и повседневность в «Необычном такси»
«Токийские мстители» (сезон 2) — с 8 января
Где смотреть: Disney+
Долгожданное возвращение одного из самых шумных хитов Liden Films
(«Клуб белых воротничков
», «Песнь ночных сов
»), который ворвется эфир сразу с «Рождественской битвой». Неудачник Такэмити Ханагаки, волею случая получивший способность путешествовать в 2007-й, продолжит прикладывать все мыслимые усилия, чтобы спасти бывшую девушку Хинату Татибану — редкое светлое пятно в его не слишком успешной жизни.
Все основные люди — на месте, единственное изменение — роль брутального Дракена теперь исполняет сэйю Масая Фукуниси
(Юто Косаку из второго сезона «Волейбола!! К вершине»). Про адюльтер Тацухисы Судзуки
(Бан из «Семи смертных грехов
»), закончившийся отменой актера, мы писали в отдельной заметке
.
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Байкеры и путешествия во времени в «Токийских мстителях»
«Этот вампир постоянно умирает» (сезон 2) — с 9 января
Где смотреть: Crunchyroll
Вампирская комедия Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Жизнь без оружия
») посвящена мистической активности в портовом городе Иокогама, где охота на нежить — целая индустрия. Благородный Рональд знакомится с трусоватым кровопийцей Дралком, который обращается в прах даже от громкого звука, и его фамильяром-броненосцем Джоном. После разрушения фамильного замка нервный граф не знает, куда податься, и переезжает к идеологическому противнику в скромную меблирашку. Вместе они знакомятся с сумрачной изнанкой Иокогамы и необычными пристрастиями местных вампиров, которые проявляют излишнюю сексуальную увлеченность. Во втором сезоне появится дампир Миказуки — еще один борец с нечистью.
Последнего озвучил Аюму Мурасэ
(Аки Хаякава из «Человека-бензопилы
» и Сёё Хината из «Волейбола!!
»). На других позиция — без перемен: режиссер — Хироси Кодзина
(«Охотник х Охотник
»), сценарист — Юкиэ Сугавара
(«Госпожа Кагуя»), Рональд — Макото Фурукава (Сайтама из «Ванпанчмена»), Дралк — Дзюн Фукуяма (Лелуш Ламперуж из «Кода Гиас
»), Джон — Муцуми Тамура (Нат из «Созданного в Бездне
»).
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5 интересных вампирских аниме
«Сага о Винланде» (сезон 2) — с 10 января
Где смотреть: Crunchyroll
«Трудно быть викингом»
После неудавшегося наемничества Торфинн, желающий отомстить за убийство отца, попадает в рабство и трудится на ферме в Ютландии. Там он находит нового друга и, кажется, новую цель в жизни, но темные времена следуют по пятам за юным воином.
Исторический сэйнэн сменил прописку с Wit Studio
(«Семья шпиона
», «Рейтинг короля
») на MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Магическая битва
»), но сохранил всю съемочную группу и сэйю. Режиссер — фанат манги Сюхэй Ябута
(«Атака титанов», «АККА: Инспекция по 13 округам
»), сценарист — Хироси Сэко
(«Моб Психо 100
», «Банановая рыба
»), голос Торфинна — Сидзука Исигами
(Уильям Джеймс Мориарти из «Патриотизма Мориарти
»), а его нового знакомого Эйнара озвучивает Сюнсукэ Такэути
(Аскин Накк ле Варр из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война
»).
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Сказка, рыцари и Юнг в «Рейтинге короля»
«Кулинарные скитания в параллельном мире» — с 10 января
Где смотреть: Crunchyroll
Все та же MAPPA готовит еще и ударную дозу исекая. Фэнтезийное королевство призвало различных иноземцев, которым суждено стать героями. В их ряды затесался и 27-летней Цуёси Мукода, ничем вовсе не примечательный. Зато у него есть уникальный навык «Сетевой супермаркет», позволяющий отовариваться современными токийскими продуктами. Естественно, Цуёси выперли взашей из королевства, но мужчина не растерялся: с помощью диковинных блюд он завоевал расположение легендарного волка Фэру, на поверку оказавшегося тем еще гурманом. В такой компании никакие фэнтезийные напасти не страшны, и Мукода отправляется изучать альтернативные красоты вместе с новообретенным фамильяром.
Руководит проектом Киёси Мацуда
, в свое время трудившийся над «Банановой рыбой» и «Макросс Фронтиром
», заговаривает сковородки Юма Утида
(Иори Китахара из «Необъятного океана
»), а рычит волком — легендарным! — Сатоси Хино
(Камуи из «Гинтамы
»).
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Тарантино, Доре и помидоры-убийцы в опенинге «Человека-бензопилы»
«Египетские боги» (сезон 2) — с 10 января
Где смотреть: неизвестно
Студия Typhoon Graphics
объясняет для самых маленьких, кто такие и чем занимаются божества из области священного Нила. Мир Древнего Египта здесь напоминает подростковую рутину — с поправкой на обязанности по взвешиванию душ или сбору урожая. Боги заказывают еду, дремлют зимой под котацу или подрабатывают в доставке.
В авторской пирамиде вновь сошлись постановщик Кацуя Кикути
(«Королевский репетитор
») и сценарист Юитиро Хигасидэ
(«Школьная жизнь
»). В пантеоне: Тот — Юки Кадзи
(Эрен Йегер из «Атаки титанов»), Баст — Ю Кобаяси
(Рука Урусибара из «Врат Штейна
»), Гор — Нобунага Симадзаки
(Шун Кайдо из «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!
»), Анубис — Хиро Симоно
(Дзэнъицу Агацума из «Истребителя демонов
»), а также новичок Себек — бог воды и розлива Нила — Дзюнъити Сувабэ (король проклятий Сукуна из «Магической битвы
» и примерный семьянин Тэцуо Тосу из «Моего домашнего героя
»).
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«Египетские боги» — японские «Смешарики» о мифологии
«Кайна в великом снежном море» — с 12 января
Где смотреть: Crunchyroll
Оригинальный проект к 40-летию студии Polygon Pictures
(«Левиус
», «Годзилла: Пожирающий планету
»), сочиненный мангакой Цутому Нихэя
(«Рыцари Сидонии
», «Блейм!
»). Место действия — замерзающий мир, поглощенный Великим снежным морем. Принцессу небольшого государства Атланд, Лилиху поиски решения, как спасти соплеменников от голода, заносят на верхушку орбитального дерева, в деревню на небосводе. Там она встречает юного охотника Кайну, с которым они могут повлиять на судьбу мира.
Режиссером ледяного постапокалипсиса выступил Хироаки Андо
, отвечавший за отдельные сцены «Метрополис
» и «Железобетона
», а сюжетные тропы в нем торил Садаюки Мураи
(«Ковбой Бибоп
», «Истинная грусть
»). Кайну озвучил Ёсимаса Хосоя
(Рё Саватари из «Нашего рассвета
», Юсукэ Такахаси из «Мартовского льва
»), а принцесса Лилиха — Риэ Такахаси
(Эна Сайто из «Уютного похода
», Андзу Хосино из «Романтического убийцы
»).
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Космическая гонка, нуар и вестерн — о феномене «Ковбоя Бибопа»
«Король огненной охоты» — с 14 января
Где смотреть: Crunchyroll
Фэнтези-сага от Signal.MD
(«Платиновый исход
», «В стране чудес
»), чьи события разворачиваются в мире после разрушительной биологической войны. Из-за таинственного вируса люди стали огнеопасными, поэтому в качестве топлива приходится использовать жидкость из тел Духов огня. Его добычей занимаются представители героической профессии огнеловцев, вооруженные специальными серпами. Ее представители верят в легенду, что наиболее умелый охотник однажды сможет покорить огонь тысячелетней кометы, возвращающейся на Землю.
В сюжете также важная роль отведена деревенской девочки Токо и столичного паренька Коси, которых озвучили Мисаки Куно
(Момо Кавамото из «Мартовского льва» и Дидье Лидианна из «Удара крови
») и Сёя Исигэ (кукольник Вакана Годзё из «Эта фарфоровая кукла влюбилась
» и Лудо Субарие из «Люцифер и бисквитный молот
»). К адаптации одноименного циклу романов Риэко Хинаты
приложил руку легендарный Мамору Осии
(«Призрак в доспехах
», «Авалон
»), а режиссером стал Дзюндзи Нисимура
(«Несносные пришельцы
», «Симун
»).
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«Небесные тихоходы» Мамору Осии
«Дзюндзи Ито: Маньяк» — с 19 января
Где смотреть: Netflix
Амбициозный проект Studio Deen
(«Когда плачут цикады
», «Бродяга Кэнсин
») — собрать в аниме-альманах 20 историй самого известного хоррор-мангаки. Учитывая, насколько редко жанр захаживает на территорию японской анимации, сериал выглядит как минимум любопытно, даже если искусный и трудновоспроизводимый стиль Ито потеряется где-то по дороге.
К слову, постановщик Синобу Тагасира
не первый раз работает с материалом знаменитого соотечественника: в 2018-м выходила «Коллекция Дзюндзи Ито
» о 12 эпизодах. Среди заявленных сюжетов — культовая «Томиэ
», «Город надгробий
» и «Соити
».
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Лавкрафт, девочка и портовый город в «Жилом комплексе С»
«Люпен III против Кошачьего глаза» — с 27 января
Где смотреть: Amazon Prime Video
TMS Entertainment
(«Детектив Конан
», «Доктор Стоун
») готовится отметить сразу два юбилея: в будущем году манга о воре-джентльмене Люпене III отметит 50-летие, а история трех сестер-авантюристок из воровкой организации «Кошачий глаз» — 40-летие. Их дороги пересекутся в антураже 1980-х (поэтому Люпен в розовом пиджаке!), когда девушки из Cat's Eye решают похитить/вернуть три картины — семейные реликвии.
Режиссерами кроссовера выступили Хироюки Сэсита
и Кобун Сидзуно
, сработавшиеся на «Рыцарях Сидонии
» и нетфликсовской трилогии о Годзилле, сценарий написал Сюдзи Кудзухара
(«Игры и драконы
»), а за саундтрек отвечали композиторы оригинальных сериалов — Юдзи Оно со стороны жениха «Люпена III» и, соответственно, Кадзуо Отани от «Кошачьего глаза».
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Гид по вселенной и пиджакам Люпена III
«Агрессивная Рэцуко» (сезон 5) — с февраль
Где смотреть: Netflix
Очаровательное детище студии Fanworks
(«Я, Цусима
», «Нет лекарства для моего брата!
») уходит на покой. Милая красная панда, открывшая для себя прелесть терапевтического исполнения дэт-метал-песен в караоке, теперь баллотируется в японский парламент, а отвечающий за романтическую линию сарариман-гиена Хайда теперь живет в интернет-кафе.
Остальное — как всегда: Рарэко
все так же командует парадом в режиссерском кресле и надрывается у микрофона, озвучивая титульное млекопитающее. За Хайду — Синго Като, также озвучивавший директора, дворецкого и учителя в «Нет лекарства…»
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Корпоративный спорт в аниме «Клуб белых воротничков»
«Ребенок идола
» — с 17 марта
Где смотреть: неизвестно
Вместе с дыханием весны на экранах распустится новая музыкальная драма от Doga Kobo
(«Сон в замке демона
», «Моя девушка не только милая
»), основанная на манге Аки Акасаки
, недавно закончившего историю «Кагуи». К сельскому акушеру Горо обращается беременная поп-дива Ай Хосино, не желающая светиться перед столичными папарацци. Счастью молодого доктора нет предела: ведь он — безумный фанат Хосино-сан. Но дальше происходят очень странные дела: в самый ответственный момент врач погибает и перерождается как один из новорожденных близнецов певицы.
Раскручивать колесо Сансары выпало Дайсукэ Хирамаки
(«Квест сакуры
»), роль айдола примерит на себя сэйю Риэ Такахаси
(Эна Сайто из «Лагеря на свежем воздухе
»), а близнецы залопочут голосами Такэо Оцуки (Леон Фо Бартфорт из сериала «Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов») и Томоё Такаянаги (Мира Конохата из «Влюбленного астероида
»).
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Гордость и предубеждение и школ в аниме «Госпожа Кагуя»
«Черный клевер: Меч короля магов» — с 31 марта
Где смотреть: Netflix
Студия Pierrot
(«Наруто
», «Токийский гуль
») готовит полнометражное продолжение сёнэн-франшизы
о двух сиротах — Юно и Асте. Первый талантлив в магии, второй — развивался физически, но раскрывает в себе колдовскую силу, когда приятелю угрожает опасность. В итоге, вооружившись эксклюзивным гримуаром с пятилистным клевером и поддержкой товарищей, Аста отправляется за титулом Короля магов. «Меч…» — оригинальная история, не описанная в манге Юки Табаты.
31 марта «Черный клевер» одновременно выходит в японских кинотеатрах и на Netflix
. Режиссер — Тацуя Ёсихара
(первый сезон, «Баракамон
», эпизоды «Человек-бензопила»). Сюйю Аста и Юно — Гакуто Кадзивара
(Ромео Джиссо из «Каменного океана
» и Хитохито Тадано из «Коми
») и Аки Сэкинэ
(Тофу-кодзо из «Щелкунчика Китаро
»).
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