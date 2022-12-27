Даю установку: 10 иностранных сериалов, которые мы полюбили в 2022-м

Трагический 2022-й подходит к концу — и это время подведения традиционных итогов. Как минимум — возможность вспомнить, что мы смотрели, помимо сводок новостей. В области зарубежных сериалов картина любопытная: хорроры вперемешку с комедиями, сатира — с макабром. Иными словами — два главных жанра, позволяющие назвать зло практически своим именем и попробовать дать ему отпор: смехом или топором. Своих фаворитов редакция перечисляет в алфавитном порядке (слишком уж разный у всех был зрительский путь, чтобы расставить по местам), а своих любимцев — пишите в комментариях.
«Архив 81» (Netflix)
Неожиданно ставший хитом Netflix мистический сай-фай, к созданию которого в качестве режиссеров приложил руку дуэт хоррормейкеров Джастин Бенсон
и Аарон Мурхед
(«Паранормальное
», «Грань времени
» и «Лунный рыцарь
»), а также — в качестве продюсера — не нуждающийся представлении король современных ужасов Джеймс Ван
. Главный герой восьмисерийного проекта — реставратор старинных пленок в небольшом нью-йоркском музее кино, парень по имени Дэн (Мамуду Ати
). Однажды таинственный бизнесмен (Мартин Донован
) предлагает ему хорошо оплачиваемую «халтуру», да еще и с проживанием: закрывшись в уединенном доме, оборудованном под лабораторию, Дэну нужно оцифровать кассеты, уцелевшие после пожара в многоквартирном доме. На пленках — интервью с жильцами, записанные для университетского исследования девушкой по имени Мелоди (Дина Шихаби
). Чем дольше Дэн смотрит эти странные записи, тем больше погружается в жизнь обитателей здания и даже чувствует связь: как с этим местом, так и с Мелоди в частности; да такую сильную, что буквально начинает перемещаться во времени и пространстве. Среди очевидных плюсов «Архива 81
» — мистическая интрига, временами превращающая сериал в полноценный фильм ужасов: про секту, человеческие жертвоприношения, комету-убийцу и зловещую черную плесень. Чуть в тени — его кинематографичность, даже синефильство. В какой-то степени это эволюция жанра «найденные пленки», где сам видеоряд, напичканный вставками из несуществующих фильмов и телепередач, бесшовно переключающийся с зернистых VHS на современную «цифру», становится и для зрителя, и, в первую очередь, для героев — порталом в новую реальность.
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Теория страшного Бенсона и Мурхеда: портрет режиссеров
«Белый лотос». Второй сезон (HBO Max, Амедиатека)
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В продолжении прошлогоднего хита HBO с первой же серии понятно, что каждый посетитель сицилийского филиала «Белого лотоса» претендует на роль как потенциальной жертвы, так и возможного преступника. Услужливые улыбки слетают с лиц персонала так же быстро, как маски с лиц постояльцев — стоит только захлопнуться дверям шикарных номеров. Семьи, даже совсем молодые, уже не так дружны, деды ворчат, мужья изменяют, жены мстят, Таня (снова Дженнифер Кулидж
) истерит. Рекой льется «Апероль шприц», слепит солнце, волны бьются о борта белоснежных яхт, а старинные палаццо можно снять на одну ночь. Не жизнь, а сказка, которая чем дальше, тем больше оборачивается если не кошмарным сном, то чередой нелепых совпадений, откровений, недомолвок, ссор и интриг. Разомлевшие на жаре американцы жаждут запретных удовольствий, местные, куда лучше умеющие жить на полную катушку, от них не отстают. В итоге случайные знакомые превращаются в соучастников вереницы пока незначительных преступлений. А там видно будет, ведь отпуск — это маленькая жизнь, а любая жизнь всегда заканчивается смертью.
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Обзор второго сезона «Белого лотоса»
«Вечеринка» (AppleTV+)
Искрометный детектив Кристофера Миллера
— одного из ведущих американских комедиографов момента, который в паре с Филом Лордом
снял «Мачо и ботан
» и «Лего. Фильм
» , а спродюсировал «Митчеллы против машин
», «Человек-паук: Через вселенные
», «Бруклин 9-9
» и «Как я встретил вашу маму
». «Вечеринка» начинается в замкнутом пространстве особняка мертвой поп-звезды Ксавьера (Дэйв Франко
) и жанра whodunit («Кто это сделал?» или, как говорят сегодня, «Что-то случилось?»). Встреча выпускников закончилась убийством — и версия каждого подозреваемого или подозреваемой тянет на отдельный фильм: от ромкома или мультфильма до мюзикла и крутосваренного боевика. Комичные автопрезентации выдают ворох комплексов и ожиданий от себя, а психотерапевтический итог борется с грехами гордыни и зависти. В конце концов, бывшие одноклассники — это не только конкуренты и осуждающие взгляды, но и люди, без которых этого всего (в том числе и хорошего) не было бы.
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Убийство на вечеринка напротив: 5 свежих комедийных детективов
«Инфинити» (Canal+)
Пролетевшая болидом-метеором мимо массового российского зрителя попытка французских кинематографистов представить жизнь Байконура. Может, и к лучшему: это явно не понравилось бы космическим энтузиастам и «Роскосмосу» — уж слишком развесиста та клюква, под которой подается отечественная космонавтика. Однако проект Тьерри Пуаро
, при всей ирреальности и надоевших стереотипах, делает практически невозможное. Для начала — переносит каноны скандинавского детектива в миры Чингиза Айтматова
и пелевинский
«Омон Ра», заставляя казахстанских ментов (среди них особо выделяется Данияр Алшинов
) расследовать преступление, произошедшее на орбите. Эдакий «Настоящий детектив
» в степи, между стартовым столом космодрома и демоническим полигоном Семипалатинска. «Инфинити» оказался по-хорошему странным сериалом, где мистика древних культов пытается срастись с современным космическим мифом. Эклектика, которой очень подходит интернациональная команда: снимались в сериале граждане Франции, Казахстана, Укpaины, Грузии. Русский язык звучит отовсюду, оставляя надежду, что мировая изоляция нашей культуре все-таки не грозит. По крайней мере — до тех пор, пока нас объединяет одно на всех иррациональное, пугающее, но возвышенное, чувство космоса.
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20 историй о реальном покорении космоса
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» (Netflix)
Сборник из восьми хоррор-новелл, снятых разными режиссерами по собственным сценариям, мотивам Лавкрафта
и рассказам Гильермо дель Торо
, который спродюсировал альманах. Объединяет эпизоды общая ретро-стилистика: действие каждого происходит в прошлом разной степени удаленности – а также, конечно, тема. Тут и призраки, вселяющиеся в старинные артефакты («Лот 36» Гильермо Наварро
), и проклятые картины («Модель Пикмана» Кита Томаса
), и ведьмы («Сны в ведьмовском доме» Кэтрин Хардвик
), и кладбища («Кладбищенские крысы» Винченцо Натали
), и даже пришельцы («Аутопсия» Дэвида Прайора
). Все истории в той или иной степени поучительны, ибо, как завещал Ницше, «кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому не стать чудовищем
». А еще новеллы визуально связаны не только временем действия, но и самими монстрами, лавкрафтианскими кошмарными образами, стилизованными в духе дельторовских потусторонних созданий. Текучие, склизкие, как будто инопланетного происхождения, будь то древние привидения или же нечто, сотканное из лосьона для тела (новелла Аны Лили Амирпур
со зловещим Дэном Стивенсом
в белом парике). Жемчужина сериала – эпизод, написанный и снятый Паносом Косматосом
в красном свете, измененном состоянии сознания и под психоделический рок 70-х. В нем почти дословно и безысходно визуализируется продолжение ницшеанской философемы: «Если всматриваться в бездну, то бездна начнет всматриваться в тебя
».
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«Медленные лошади» (AppleTV+)
После провальный миссии контразведчик Ривер Картрайт (Джек Лауден
) отправлен в Слау-хаус, где обитают «медленные лошади» — так прозвали агентов-изгоев — разбирают архивные документы. В отдельном кабинете, водрузив ноги в рваных носках на стол, восседает Джексон Лэмб (Гэри Олдман
) – ворчун с вечными виски и сигаретой в руках, требующий от сотрудников, чтобы они просто были на рабочем месте и продолжали делать ничего – пока не уволятся от скуки и разочарования в такой службе. Большинство вроде как смирились и привыкли к жизни в этом чистилище, однако Ривер не из таких. Главные герои «Медленных лошадей» — отщепенцы, поначалу кажущиеся ни на что не годными и растерявшими все свои навыки. Клоуны и шуты под предводительством непрерывно исторгающего потоки едкого британского юмора Лэмба (засаленный Гэри Олдман смакует свой образ). Впрочем, тут у каждого своя печальная история, расспрашивать не принято, но кое-что выяснить удастся. В том числе и то, что вечные подтрунивания Лэмба над своими «лошадьми» – признак заботы и проявление любви. В сериале немало юмора, психологической драмы и даже романтики – местами неловкой и забавной, придающей всему происходящему какой-то приземленности и человечности. Того, чего как правило лишены шпионские драмы — холодные, отстраненные, рисующие параллельную подпольную реальность, населенную крутыми парнями и столь же крутыми злодеями. В фокусе шоу оказываются какие-то очень обычные люди – хоть и с необычными возможностями, способностями и обстоятельствами жизни.
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Рецензия на «Медленных лошадей»
«Наш флаг означает смерть» (HBO Max, Амедиатека)
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1717 год. Рядовой английский аристократ с Барбадоса, Стид Боннет (Рис Дарби
) решает бросить состоятельную рутину — а заодно жену и двух сыновей — и становится пиратом. Точнее — джентльменом-пиратом. Для него стезя морского волка — дорогой косплей пополам с детским лагерем, где он проводит всяческую активность на повышение командного духа. Однако неприятности, которые инфантильный чистоплюй Боннет притягивает как белый сюртук кровь, обращают на него внимание все более кровожадынх пиратов. В том числе Черной бороды (Тайка Вайтити
). Стид Боннет — реальная личность, очертая его жизни действительно таковы, как показано в сериале Дэвида Дженкинса
(«Земляне
»), заряженного примитивистским и пестрым юмором Тайки Вайтити. «Наш флаг означает смерть» продолжает цикл жанровых игр, которые новозеландец уже много лет ведет с соратником Джемейном Клементом
(вспомните «Чем мы заняты в тени
» или «Кролика Джоджо
»). С одной стороны, это история аристократа, который рискует жизнью, чтобы поиграть в пиратов, с другой — сардоническая критика Британской империи и пиратских сюжетов, где в расчет зачастую не берут ни кореное население, ни женщин. Грубо говоря, в сериале Дженкинса «среднестатистический читатель», которому адресованы приключенческие романы, встречается с тем диким разнообразием семи морей, которое царило на самом деле. Опыт порой болезненный, но полезно-отрезвляющий.
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5 новейших фильмов, мультфильмов и сериалов о пиратах
«Разделение» (AppleTV+)
Сотрудники корпорации Lumon, среди которых Марк Скаут (Адам Скотт
), проходят процедуру так называемого «разделения» — вживления в мозг чипа, расщепляющего личность надвое: носитель забывает о том, кто он такой за пределами офиса, стоит зайти в здание. И наоборот: выйдешь с работы — и ты совершенно не помнишь, что делал целый день и кто твои коллеги. Спродюсированный Беном Стиллером
сериал буквально с первых эпизодов делится не только на несколько сюжетных линий, но и на несколько жанров: офисная часть повествования высмеивает монотонность и зачастую бессмысленность рабочего процесса, этакого «перекладывания бумажек» с 9 до 17, и вместе с тем выглядит антиутопией, даже с точки зрения декораций, не говоря уж про устройство вымышленной компании Lumon. Тут-то и наступает время тревожного, мистического триллера, в который герои погружаются в обеих вселенных. В офисе зреет бунт, «на воле» также полно заговоров и загадок, странных встреч и ложно-правдивых воспоминаний, политического и общественно-социального — мир «Разделения» в целом устроен очень необычно, альтернативное будущее (или, возможно, альтернативное настоящее) выглядит затихшим, приглушенным по цвету и звуку, одиноким и в то же время необъяснимо напряженным.
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Рецензия на «Разделение»
«Уэнсдей» (Netflix)
15-летнюю Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега
) оказывается в академии Невермор — заведение для тех, кому нет места в мире нормисов (обычных людей). Однако найти своих и успокоиться не удается ей и здесь — среди оборотней, вампиров, сирен и прочих фантастических тварей в человеческом обличие. Мешает и обаятельный снобизм героини, приправленный сарказмом и неизменным черным юмором, и подростковый возраст со всеми вытекающими в виде неловкой дружбы и заставляющей вдруг смущаться влюбленности. Но на помощь приходит леденящая кровь история прошлого Невермора и происходящие уже в настоящем в округе жестокие убийства. Уэйнсдэй не может не взяться за разгадку всего и сразу, тем более что замешаны оказываются и ее новые приятели, и родители, и учителя. Поклонники «Ривердейла
» и прочих «Милых обманщиц
» будут в восторге от атмосферы школы, которая — целый мир, живущий по своим правилам и управляемый подростками, самоотверженно бунтующими против взрослых. Но и те, кто вырос на «Гарри Поттере
» и по сей день верен ему, окажутся приятно удивлены, ведь Невермор — этакий Хогвартс, волшебное место, которого побаиваются местные маглы — нормисы, где у каждого есть свои способности, но и свои слабости, страхи. Парень-горгона, превративший в камень сам себя, девочка-оборотень, которая все никак не научится превращаться в волчицу, русалка, чья мамаша застряла в секте и тянет ее за собой, и еще множество в разной степени могущественных, неуправляемых и в то же время трогательных и сентиментальных молодых людей. Все та же метафора взросления, поиска и принятия себя, обретения близких и единения перед лицом общей угрозы.
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Рецензия на «Уэнсдей»
«Человек-бензопила» (Crunchyroll)
Один из самых шумных сериалов года произвела трудолюбивая студия MAPPA
(«Атака титанов
», «Магическая битва
»). Главный герой — 16-летний сирота Дэндзи, который вынужден выплачивать якудза огромный долг покойного отца. Зарабатывая продажей (своих) органов и охотой на демонов, он мечтает лишь о тостах с джемом и женской груди, но после смерти сможет пересмотреть горизонт планирования. Теперь Дэндзи возвращается в роли Человека-бензопилы, у которого вместо сердца — единственный друг, демон-пес Почита, а новое место работы — истребление демонов за государственный счет. Полный пубертатного гротеска и мастерски исполненный с точки зрения анимации, «Человек-бензопила» приковывает внимание не только нахрапистостью и эффектностью — побоищ, персонажей, драм, — но и богатой мифологией: нигилистского, на первый взгляд, подросткового мира, демонического бестиария и трагического бытия в мегаполисе, где надо умереть, чтобы заслужить право жить. Об обилии синефильских и религиозных цитат можно судить по уже легендарным открывающим титрам
, а также по финальным роликам, которые в каждом эпизоде — разные
.
Екатерина Визгалова, Максим Гревцев, Наталия Григорьева, Маша Токмашева, Алексей Филиппов
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