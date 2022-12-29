Одиночество бензопилы на длинной дистанции: самое любимое аниме 2022 года

Выбрав любимые сериалы, российские и иностранные, мы добрались до аниме, которое занимает особое место в сердце редакции (хорошо, лишь некоторых ее участников). Как и в прошлом году, Алексей Филиппов рассказывает о тех новинках японской анимации, которые приглянулись ему больше всего за минувшие 12 месяцев (следить за новостями и обзорами аниме-индустрии в более подробном режиме можно в специальном телеграм-канале). Делитесь в комментариях своими фаворитами и открытиями уходящего года — для всех достойных проектов недостаточно даже этих субъективных десяти позиций и пяти упоминаний.
10. «Истребитель демонов» (сезон 2)
Основной удар второго сезона демоноборцеского фэнтези от студии ufotable
пришелся на этот год: прошлый все-таки ознаменовался чемпионством
в прокате «Поезда "Бесконечный"
». Новые похождения строгого юноши Тандзиро, его обращенной в демонессу сестры Нэдзуко и двух соратников-истребителей Зеницу и Иноске грамотно повышают ставки: и по размаху, и по качеству анимации, и по накалу страстей — и все же арка Красных фонарей не оказывает того сокрушительного эффекта, который следует ждать от кандидата на вечность, хотя бы и в разделе «сёнэн
».
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Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов»
9. «Магическая битва 0»
Полнометражный пролог к современной сёнэн-классике
, чей фокус — на локальном переживании в тени глобальных процессов, на что указывает уже нолик в названии. История школьника Юты подобна кольцу, что ему подарила Рика: никаких бесконечностей и Королей проклятий, только первая влюбленность и школьные неврозы, которые могут наложить отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Кассовый хит уходящего года от MAPPA
раскручивает сюжет о пареньке и его могущественном проклятии, которым обратилась Рика после смерти, не забывая про главную икону второго плана — светлоокого Сатору Годзё, порой оптимистичного до раздражения. Маг, которому подчинены пространство и время, а значит — доступно понимание, что мир устроен сложнее любой дихотомии. Особенно — внутренний мир человека, который сам себе — проклятие особого уровня.
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Рецензия на «Магическую битву 0»
8. «Песнь ночных сов»
Новый проект Liden Films
(«Токийские мстители
», «Клуб белых воротничков
») по манге Котоямы
(«Магазинчик сладостей
») приглашает вместе с 14-летним Ко Ямори, страдающим от бессонницы, погрузиться в неоновый космос ночного Токио. В сиреневом великолепии спящего мегаполиса таится не только вампирица Надзуна, пробудившая в юноше голос плоти, но и другие пленники накопившихся мыслей — о социальном устройстве и целях в жизни. В соседстве с гипнотическими пейзажами особенно выделяется самобытный чардиз Котоямы, уравнивающий подростков, взрослых и вечных: здесь все угловатые и в легком расфокусе, с блуждающими в неуверенности глазами. «Каждый человек по-своему больной
», — говорит Надзуна, а Ко убеждается в этом каждую ночь, погружаясь в сновидение о свободе и самопознании, гармонии и, конечно, плотских удовольствиях. В конце концов, фантазии о будущем — тоже в каком-то смысле эротические. Несбыточные выхлопы грезы о том, как устроен этот мир.
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Обзор аниме «Песнь ночных сов»
7. «Танцуй свой танец, танцор»
Еще одна MAPPA — соберем их всех? — о 14-летнем Дзюмпэе Мурао, которого в детстве очаровал балет, но смерть отца заставила юношу выбрать занятия побрутальнее. Душевные метания атлетичного парня сопровождаются интенсивными эмоциональными качелями, но драматургическая цена ошибки не сказать, что велика. У Мурао нет конфликта с миром — только с собой. В солнечную погоду «…Танцор» — чистой воды спокон
, порывистый и оптимистичный, позволяющий герою за счет упорства совершить прыжок выше головы. В пасмурную — движется к полюсу высокой трагедии, воспроизводя балетный накал чувств. И все же психологические барьеры на пути Мурао становятся мостами для его движения к мечте. Жизнь, как и танец, может пройти миллионом способов.
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Обзор аниме «Танцуй свой танец, танцор»
6. «Рок-тихоня!»
Удачно подоспевший под занавес года сериал от CloverWorks
(«Приоритет чудо-яйца
», «Хоримия
»), чье аутсайдерское остроумие и зашкаливающее визуальное разнообразие позволило аниме о застенчивой гитаристке вырваться в лидеры 2022-го. Экранизация манги Аки Хамадзи
посвящена одинокой старшекласснице Хитори Гото, чьи проблемы с социализацией граничат с ментальными трудностями, а поддерживающие родители и музыкальные таланты не позволяют (буквально) вылезти из шкафа, чтобы реализовать мечты о славе и рок-группе. Все закручивается по чистой случайности: в жизни Тихони, как прозвали ее новые подруги, появляется квартет «Жгут», работа в баре и прочая публичная активность. И хотя Хитори спешит чуть что провалиться сквозь землю, а для каждой ситуации воображает наихудший сценарий, жизнь доказывает, что иногда и лежачий камень подталкивает вода, человек человеку не обязательно волк, но, возможно, и единомышленник со своими пунктиками и недостатками, а самый продуманный апокалиптичный сценарий разговора разбивается об импровизацию судьбы (она же — рок). В общем, будьте аккуратны с чужими неврозами — и дерзайте.
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Обзор аниме «Хоримия»
5. «Семья шпиона»
Передоверив «Атаку титанов
» более расторопным конкурентам, студия Wit
не осталась в накладе, выдав два новых хита кряду. Например — шпионскую комедию для всей семьи, созданная в паре с коллегами из CloverWorks. В антураже эрзац-Берлина времен Холодной войны шпион Лойд Форджер пытается не допустить глобального конфликта двух держав — и эта миссия вынуждает его сформировать фиктивную ячейку общества с такими же необычными людьми — Йор, подрабатывающей наемной убийцей, и девочой-телепаткой Аней. Во второй половине сезона к ним добавляется ясновидящий пес Бонд, а быт окончательно перестает отличаться от шпионских миссий, как и политические перипетии — от запутанных семейных отношений.
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Гид по «Семье шпиона»
4. «Рейтинг короля»
Первый пост-«титанический» успех Wit, который хоть и стартовал в прошлом году
, но закончилось сказочное фэнтези о слабослышащем принце с большим сердцем все-таки в 2022-м. Лавируя между фольклором и Юнгом, обманутыми ожиданиями и воспрянувшей надеждой, юркий Бодзи и его друг-оруженосец Кагэ из рода теней предложили вековому укладу меча и магии особый путь чуткости, способный растрогать любого. Пускай мантра Тока Сосукэ не отличается таким остроумием, какое мангака демонстрировал на старте истории, когда рыцарские архетипы и тропы выворачивались наизнанку, но все-таки и присказка про абсолютно развращающую абсолютную власть — не нова, — а поди ж, актуальна.
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Подробный разбор мифов и психологии в «Рейтинге короля»
3. «Человек-бензопила»
Трудно проигнорировать старание MAPPA и сюжетную нахрапистость мангаки Тацуки Фудзимото
, чей союз породил одну из самых ожидаемых и обсуждаемых экранизаций года. Полный пубертатного гротеска и захватывающих боев, «Человек-бензопила» приковывает внимание не только (не)дешевыми эффектами — побоищ, персонажей, драмы, — но и богатой мифологией: нигилистского, на первый взгляд, подросткового мира, демонического бестиария и трагического бытия в мегаполисе, где надо умереть, чтобы заслужить право на жизнь. 16-летний сирота Дэндзи, обреченный вечно выплачивать отцовские долги якудза, получает путевку на бонусный уровень, переродившись — благодаря демону-псу Почите — в Человека-бензопилу. И хотя все начинается как анекдот про могущественного юного маргинала, который только и мечтает, что потрогать женскую грудь (и каждое утро наслаждаться тостом с джемом), работа Дэндзи в демоноборческой организации это и мрачный портрет японского благополучия, и бодрое путешествие в ад, и вивисекция подросткового одиночества.
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От Квентина Тарантино до «Атаки-помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
2. «Госпожа Кагуя» (сезон 3)
Манга Аки Акасаки подошла к концу
, а вот в аниме от A-1 Pictures
(«Мастера меча онлайн
», «Ликорис Рекойл
») продолжает набирать обороты. Высокоинтеллектуальный поединок юных гениев Кагуи Синомии и Миюки Сироганэ, стремящихся выудить друг у друга признание в любви, прошел эволюцию от скоростной шахматной партии на двоих до многофигурной комедии взросления, попутно перебирая жанры и стили — от немого кино и хичкоковских триллеров до ток-шоу, файтинги, клипов, махо- и просто сёдзё (манга и аниме для девочек). При этом «Госпожа Кагуя» сохраняет отличный баланс романтики и комедии (в том числе визуальной), а им, в свою очередь, не позволяет слипнуться в однотипную череду колкостей и вздохов широкий выбор бытовых зарисовок из жизни ключевого дуэта, всей школы и отдельных учеников.
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Обзор всех сезонов «Госпожи Кагуи»
1. «Атака титанов» (сезон 4, часть 2)
Главный проект MAPPA прямо сейчас — заключительные шаги эпической саги о противостоянии людей и плотоядных исполинов, которая давно сменила несколько жанров, обрела политический окрас и жутко срезонировала с событиями этого года. Заранее, впрочем, предупреждая политиков, что история ходит кругами, а невыученные уроки — ведут к новым трагедиям
. Без спойлеров тут добавить особенно нечего: выдержав шквал критики за первую часть сезона
, MAPPA продолжает ваять фреску о конце времен — и, возможно, новом начале.
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Рекапы последних эпизодов «Атаки титанов»
ПОЧЕТНЫЕ УПОМИНАНИЯ
«Ван-Пис: Красный
» — фильм-концерт и самое кассовое аниме года, бодрящий на фоне чумы и всего остального
.
«Красавица и дракон
» — единственный крупный аниме-релиз в России 2022 года, посвященный психологическому насилию, одиночеству в сети и как важно, чтобы кому-то было не все равно
.
«Киберпанк: Бегущие по краю
» — удачное аниме по мотивам видеоигры, еще и в гибсоновском мире, где высокие технологии стоят дорого, а человеческая жизнь — практически ничего
.
«Эта фарфоровая кукла влюбилась
» — романтическая «повседневность» о школьной любви на фоне интереса к кройке и шитью, где персонажи не теряют голову, а уважают хобби и индивидуальность друг друга
.
«Жилой комплекс Си
» — редкий образчик хоррора в японской анимации, еще и более-менее справляющийся с духом Лавкрафта, который редко поддается практически любому медиуму
.
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