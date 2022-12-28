«Детектив Финник»: Не только ценный мех

На СТС вышел детский сериал «Детектив Финник», многосерийное продолжение полнометражного мультфильма «Финник». 26-серийная история рассказывает о новых приключениях доброго и веселого домового-детектива и его друзей в городе Берге. Мы посмотрели первые восемь серий, и они показались нам очаровательными.
Обаятельные меховые домовые разных цветов и с ушками спаниелей появляются в здании, когда забит последний гвоздь, исчезают, если дом рушится, а для человека всегда невидимы — если, конечно, тот не завладеет клочком шерсти мифического создания. У каждого домового на попечении одно жилище и его обитатели, которых он считает своими питомцами. Домовые есть на складах, в библиотеках и в других домах уютного маленького города Берга. Финник – молодой любопытный проказник, обитающий в доме девочки Кристины и ее родителей и нашедший свое предназначение в детективных расследованиях. Происшествия, которые случаются в Берге совсем не страшные. В первой серии кто-то останавливает все часы в городе, в других таинственный монстр оставляет грязные следы или надкусывает торты, которые готовят для сладкого фестиваля, еще в одной серии Финник разгадывает, почему в последнее время случаются отключения электричества. Все серии короткие, по 7 минут, включая веселую заставку с озорной песенкой и танцами домовых.
«Детектив Финник» расширяет вселенную, придуманную аниматорами из группы компаний «Рики», авторами знаменитых франшиз «Смешарики
» и «Фиксики
». И это прекрасно, поскольку нельзя было дать пропасть такой прекрасной идее и наработкам. Мир маленького уютного городка с каждой серией дополняется множеством новых деталей, и с помощью сериала у детей будет возможность повнимательнее разглядеть и сам Берг, и его забавных обитателей-домовых, и получше изучить их характеры. Все домашние монстры в этом мире разные, но каждого есть уютная цветная шубка, хорошее чувство юмора и немножко умения колдовать. А еще они обожают чипсы! Имена у домовых интернациональные, что удобно для международного продвижения сериала: библиотекаря, например, зовут Букфин, жителя канализации – Люкфин, а монстрика, который от избытка чувств воздействует на электрическое освещение, – Вольтфин. Еще есть Старейшина, и его дочь Кудряшка, силачка и помощница Финника, и его лучший друг Оззи, а также другие герои. У каждого ребенка будет свой любимчик среди домовых.
Расследования происходят быстро, в начале каждого дела Финник обычно подозревает кого-то непричастного к происшествию. В первой истории про часы под пристальное наблюдение детектива попадает старушка, рекламирующая крем для омоложения, «останавливающий время», в таинственном «грязном деле» — уборщик, зарабатывающий клинингом. Финник ищет того, кому выгодно и, конечно, сперва ошибается. Преступники же в итоге оказываются совсем не опасными, а, скорее, даже наоборот, действуют из благих побуждений и оказываются скрытыми героями, либо просто иногда уступают своим небольшим слабостям. В конце каждой короткой серии справедливость восстанавливается, и в чудном городе снова воцаряется спокойная обстановка.
Мульт-сериал получился жизнерадостным и современным. Берг представляет собой типичный европейский город, в котором есть все необходимые для жизни услуги и приспособления, телевидение, киноиндустрия, популярная рок-группа «Консервы» и, конечно, доставка еды по интернету одной известной компании. Здесь авторами аккуратно использован продакт-плейсмент и узнаваемый бренд. Кстати, в этой серии дело происходит под Новый год, и улицы городка покрываются пушистым белым снегом. То, что мультяшные герои, да еще такие комичные и добродушные, тоже отмечают праздник и получают подарки от курьеров, конечно, добавляет радости и делает вымышленный мир ближе и роднее. Дети обязательно полюбят домовых, которые любят людей и животных и показывают нам прекрасные примеры доверия, дружбы, отзывчивости и желания преодолеть свои недостатки.
Смотрите сериал «Детектив Финник» на СТС.
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