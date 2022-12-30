Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей

В начале недели мы рассказали о лучших российских сериалах по мнению профессионалов индустрии – кино- и телекритиков, — теперь хотим поделиться зрительскими предпочтениями. В этом году всего вышло 215 многосерийных (свыше четырех эпизодов) проектов, полный список можно посмотреть здесь. Для составления рейтинга мы использовали статистические данные сайта Кино-Театр.Ру, а именно три разновесных критерия: рейтинг проекта – средняя оценка, проставленная зрителями на странице сериала; интерес к проекту – количество просмотров его страницы за год; обсуждаемость – количество комментариев, оставленных пользователями на странице проекта. Благодаря этой информации, как открытой, так и внутренней, мы придумали формулу, по которой посчитали популярность всех проектов, вышедших в 2022 году на ТВ и онлайн. Не будем долго держать интригу и покажем первую 30-ку сериалов по мнению пользователей нашего сайта, а потом прокомментируем этот список, дополнив рейтинг другими деталями.
1 место Невский-5. Охота на Архитектора, 30 серий, НТВ
Первое место уверенно занимает детективный сериал НТВ с рейтингом почти 8,6 баллов и более 350-ю проголосовавшими за него пользователями. Также это и самый обсуждаемый сериал: количество комментариев свыше 7200, что почти в три раза больше, чем у ближайшего конкурента – «Художника». Сериалы про питерских ментов — главная скрепа отечественного вещания.
2 место Художник, 16 серий, PREMIER, Россия-1
Ретро-детектив с Андреем Смоляковым сперва вышел на видеоплатформе Premier, а затем был показан по каналу «Россия-1». Сериал вызвал самый большой интерес среди всех проектов года, хотя средний балл у него не самый высокий (7,8), но по школьной системе это почти «четыре». Кроме того мы учли, что за сериал проголосовало максимальное количество пользователей – более 500 человек. По количеству комментариев — вторая строка из всех проектов года (свыше 1900 отзывов). Читать рецензию на сериал ▷Смотреть сериал онлайн
Оценку больше восьми баллов получили всего 11 сериалов из 215. Самый высокий балл у сериала «Первый отдел-2» – 8,8. Также в лидерах по этому показателю «Невский-5», «Триггер-2», «Формула преступления», «Склифосовский-9», «Начальник разведки», «Алекс Лютый. Дело Шульца», «Без правил», «Нулевой пациент», «Капкан на судью» и «Женское дело». Все, кроме последнего, показанного на канале «Дом кино премиум», попали в 30-ку лучших. «Женскому делу» не хватило «раскрутки», несмотря на высокую оценку, этот сериал, можно сказать, не дошел до зрителя — количество просмотров страницы, комментариев и число проголосовавших пользователей у него невысокие.
Конечно, это не единственный пример, когда сериалы «недополучили» зрителя, то есть при высоких — от 7 до 8 баллов — оценках их страницы посещали и комментировали мало, отчего они остались в нижней части рейтинга (после 80 места). Вот они: «Смычок», «Аксентьев», «Капельник», «Эксперимент» и вышедший под конец года психологический триллер «13 клиническая», который еще не успели распробовать не только зрители, но и критики. Перечисленные проекты не исчерпали еще своих возможностей, у них есть хорошие перспективы для дальнейшего развития и привлечения новой аудитории. И шанс понравиться большему числу зрителей.
фото: "13 клиническая"
Среди вещателей пользователи нашего сайта по-прежнему предпочитают центральные телеканалы: семь проектов из 30 показывали на Первом канале, по пять – на России и НТВ, два на ТНТ и один на ТВ-3. Производители сериалов с участием центральных каналов по-разному продвигают контент: 11 проектов из зрительской тридцатки вышли сразу на ТВ (а затем попадут или уже попали на платформы), девять же, наоборот, изначально показали в онлайн-кинотеатрах, а только затем по телевизору.
Тем не менее в этом году впервые в списке лучших десять проектов (треть), не имевших телеэфира. Это уже упомянутые драма «Нулевой пациент», «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и ретро-детектив «Формула преступления», а также «Надвое» Валерия Тодоровского, «Оффлайн» Кирилла Плетнева, «Жизнь по вызову» с любимым зрителями Павлом Прилучным, сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» и «Почка» с Любовью Аксеновой – первый релиз прошлого года. Очень приятно видеть в зрительских предпочтениях сериалы, названные в десятке лучших критиками: «Нулевой пациент», «Надвое» и «Почка». Хорошая новость: информация поступает к соотечественникам не только через ТВ, который в этом году вообще-то сильно сократил культурную программу в виде кино и сериалов, тем самым, наконец, потеряв часть аудитории (но только не НТВ, там, кажется, все стабильно и железобетонно). Но телевидение, конечно, так просто не уступит, тем более когда люди начинают затягивать пояса и отказываются от платных подписок на онлайн-сервисы.
Наихудшие же показатели по рейтингу у сериалов с женскими именами. Это «Нина» и «Люся», получившие оценки 3,1 и 1,9 из 10 соответственно. Героев в столь разных проектах сыграли Виктория Исакова и Данила Козловский (не Люсю, конечно, а ее постоянного собеседника, поскольку Люся — это что-то среднее между ИИ и совестью героя). Тем немногочисленным зрителям, которые их оценили, очень сильно происходящее не понравились. И вряд ли понравятся, если проекты привлекут еще зрителей. В отличие от перспективной «13 клинической» с теми же Козловским и Исаковой.
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