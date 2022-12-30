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Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей

Обзор сериалов >>
30 декабря 2022

В начале недели мы рассказали о лучших российских сериалах по мнению профессионалов индустрии – кино- и телекритиков, — теперь хотим поделиться зрительскими предпочтениями. В этом году всего вышло 215 многосерийных (свыше четырех эпизодов) проектов, полный список можно посмотреть здесь. Для составления рейтинга мы использовали статистические данные сайта Кино-Театр.Ру, а именно три разновесных критерия: рейтинг проекта – средняя оценка, проставленная зрителями на странице сериала; интерес к проекту – количество просмотров его страницы за год; обсуждаемость – количество комментариев, оставленных пользователями на странице проекта. Благодаря этой информации, как открытой, так и внутренней, мы придумали формулу, по которой посчитали популярность всех проектов, вышедших в 2022 году на ТВ и онлайн. Не будем долго держать интригу и покажем первую 30-ку сериалов по мнению пользователей нашего сайта, а потом прокомментируем этот список, дополнив рейтинг другими деталями.

Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей

1 место
Невский-5. Охота на Архитектора, 30 серий, НТВ
Первое место уверенно занимает детективный сериал НТВ с рейтингом почти 8,6 баллов и более 350-ю проголосовавшими за него пользователями. Также это и самый обсуждаемый сериал: количество комментариев свыше 7200, что почти в три раза больше, чем у ближайшего конкурента – «Художника». Сериалы про питерских ментов — главная скрепа отечественного вещания.

2 место
Художник, 16 серий, PREMIER, Россия-1
Ретро-детектив с Андреем Смоляковым сперва вышел на видеоплатформе Premier, а затем был показан по каналу «Россия-1». Сериал вызвал самый большой интерес среди всех проектов года, хотя средний балл у него не самый высокий (7,8), но по школьной системе это почти «четыре». Кроме того мы учли, что за сериал проголосовало максимальное количество пользователей – более 500 человек. По количеству комментариев — вторая строка из всех проектов года (свыше 1900 отзывов).
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3 место
Триггер-2, 16 серий, Кинопоиск, Первый
Второй сезон психодрамы с Максимом Матвеевым в роли психолога, практикующего «шоковый» метод. Премьера состоялась на Кинопоиске, а затем — в эфире Первого канала. Средний балл 8,2 и более 1400 комментариев.
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Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "Склифосовский-9"

4 место — Склифосовский (9 сезон), 16 серий, Россия-1
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5 место — Мажор-4, 8 серий, Кинопоиск, Первый
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6 место — Надвое, 9 серий, more.tv, Wink
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7 место — Игра на выживание-2, 8 серий, PREMIER, ТНТ
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8 место — Шифр-3, 16, Первый канал
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9 место — Начальник разведки, 8 серий, Первый канал

Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "По законам военного времени"

10 место — По законам военного времени. Мятеж, 8 серий, Первый канал
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11 место — Алекс Лютый. Дело Шульца, 12 серий, НТВ

12 место — Серебряный волк, 8 серий, Первый канал

13 место — Чайки, 16 серий, Смотрим, Россия
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14 место — Оффлайн, 10 серий, Okko
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Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "Жизнь по вызову"

15 место — Жизнь по вызову, 10 серий, KION
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16 место — Первый отдел-2, 20 серий, НТВ

17 место — Без правил, 8 серий, PREMIER, ТВ-3
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18 место — Елизавета, 12 серий, Смотрим, Россия-1
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19 место — Обоюдное согласие, 6 серий, KION
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Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "Обоюдное согласие"

20 место — Эпидемия-2, 8 серий, PREMIER, ТНТ
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21 место — Баренцево море, 8 серий, Смотрим, Россия
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22 место — Зверобой, 8 серий, PREMIER
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23 место — Скорая помощь-5, 20 серий, НТВ

24 место — Капкан на судью, 8 серий, KION
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Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "Баренцево море"

25 место — Формула преступления, 32 серии, несколько онлайн-платформ

26 место — Никто не узнает, 8 серий, Первый канал
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27 место — Киллер, 16 серий, Кинопоиск, Wink
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28 место — Нулевой пациент, 7 серий, Кинопоиск
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29 место — Почка, 10 серий, KION
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30 место — Золото, 16 серий, НТВ

Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "Почка"

Оценку больше восьми баллов получили всего 11 сериалов из 215. Самый высокий балл у сериала «Первый отдел-2» – 8,8. Также в лидерах по этому показателю «Невский-5», «Триггер-2», «Формула преступления», «Склифосовский-9», «Начальник разведки», «Алекс Лютый. Дело Шульца», «Без правил», «Нулевой пациент», «Капкан на судью» и «Женское дело». Все, кроме последнего, показанного на канале «Дом кино премиум», попали в 30-ку лучших. «Женскому делу» не хватило «раскрутки», несмотря на высокую оценку, этот сериал, можно сказать, не дошел до зрителя — количество просмотров страницы, комментариев и число проголосовавших пользователей у него невысокие.

Конечно, это не единственный пример, когда сериалы «недополучили» зрителя, то есть при высоких — от 7 до 8 баллов — оценках их страницы посещали и комментировали мало, отчего они остались в нижней части рейтинга (после 80 места). Вот они: «Смычок», «Аксентьев», «Капельник», «Эксперимент» и вышедший под конец года психологический триллер «13 клиническая», который еще не успели распробовать не только зрители, но и критики. Перечисленные проекты не исчерпали еще своих возможностей, у них есть хорошие перспективы для дальнейшего развития и привлечения новой аудитории. И шанс понравиться большему числу зрителей.

Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "13 клиническая"

Среди вещателей пользователи нашего сайта по-прежнему предпочитают центральные телеканалы: семь проектов из 30 показывали на Первом канале, по пять – на России и НТВ, два на ТНТ и один на ТВ-3. Производители сериалов с участием центральных каналов по-разному продвигают контент: 11 проектов из зрительской тридцатки вышли сразу на ТВ (а затем попадут или уже попали на платформы), девять же, наоборот, изначально показали в онлайн-кинотеатрах, а только затем по телевизору.

Тем не менее в этом году впервые в списке лучших десять проектов (треть), не имевших телеэфира. Это уже упомянутые драма «Нулевой пациент», «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и ретро-детектив «Формула преступления», а также «Надвое» Валерия Тодоровского, «Оффлайн» Кирилла Плетнева, «Жизнь по вызову» с любимым зрителями Павлом Прилучным, сериал Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» и «Почка» с Любовью Аксеновой – первый релиз прошлого года. Очень приятно видеть в зрительских предпочтениях сериалы, названные в десятке лучших критиками: «Нулевой пациент», «Надвое» и «Почка». Хорошая новость: информация поступает к соотечественникам не только через ТВ, который в этом году вообще-то сильно сократил культурную программу в виде кино и сериалов, тем самым, наконец, потеряв часть аудитории (но только не НТВ, там, кажется, все стабильно и железобетонно). Но телевидение, конечно, так просто не уступит, тем более когда люди начинают затягивать пояса и отказываются от платных подписок на онлайн-сервисы.

Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "Надвое"

В заключении — о провалах года. В подвале зрительского рейтинга — сериалы с оценкой меньше пяти баллов: «Аврора», «Наследие», «Бег улиток», Amore more, «Замерзшие», «Казанова в России. Тайная миссия», «Бедный олигарх». Эти сериалы категорически не понравились нашим пользователям, и на страницах проектов, в разделе «Обсуждение» можно узнать, почему. Сложные отношения оказались у наших читателей и с популярными у критиков проектами: «Алиса не может ждать», «Конец света» и «ЮЗЗЗ». Провальным оказался сериал «Янычар», который зрители буквально смотрели через силу (низкий рейтинг при высоком запросе по базе), та же история у проектов «Цыпленок жареный», «The Телки» и «Карамора» — их средний балл примерно 5,5. Особое место в аду аудитория просит для авторов и актеров «Монастыря» и «Мне плевать, кто вы». На их страницах более 1100-1200 отрицательных отзывов, а средний балл равен 4,2 и 4,3 соответственно.

Наихудшие же показатели по рейтингу у сериалов с женскими именами. Это «Нина» и «Люся», получившие оценки 3,1 и 1,9 из 10 соответственно. Героев в столь разных проектах сыграли Виктория Исакова и Данила Козловский (не Люсю, конечно, а ее постоянного собеседника, поскольку Люся — это что-то среднее между ИИ и совестью героя). Тем немногочисленным зрителям, которые их оценили, очень сильно происходящее не понравились. И вряд ли понравятся, если проекты привлекут еще зрителей. В отличие от перспективной «13 клинической» с теми же Козловским и Исаковой.

Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей
фото: "Монастырь"

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№ 2
andyM   30.12.2022 - 19:36
Странный рейтинг, однако. А где "Балабол"? Удивляюсь, что публика не возжелала убогих "Сватов".. ))))) читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   30.12.2022 - 19:18
Первая тройка это какой-то ужас...((( Такое чувство что все одновременно лишились рассудка.... Лучше не видеть такого рейтинга. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Любовь АксёноваВалерия Гай ГерманикаАлександр ДомогаровВиктория ИсаковаДанила КозловскийМаксим МатвеевКирилл ПлетнёвПавел ПрилучныйАндрей СмоляковВалерий Тодоровский
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13 клиническаяAmore moreThe ТёлкиАврораАксентьевАлекс Лютый. Дело ШульцаАлиса не может ждатьБаренцево мореБег улитокБедный олигархБез правилЕлизаветаЖенское делоЖизнь по вызовуЗамёрзшиеЗверобойЗолотоИгра на выживание-2Казанова в России. Тайная миссияКапельникКапкан на судьюКарамораКиллерКонец светаЛюсяМажор-4Мне плевать, кто выМонастырьНадвоеНаследиеНачальник разведкиНевский. Охота на АрхитектораНикто не узнаетНинаНулевой пациентОбоюдное согласиеОффлайнПервый отдел-2По законам военного времени. МятежПочкаСеребряный волкСклифосовский (9 сезон)Скорая помощь-5СмычокТриггер-2Формула преступленияХудожникЦыплёнок жареныйЧайкиШифр-3ЭкспериментЭпидемия-2ЮЗЗЗЯнычар

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