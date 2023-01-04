«Тест на беременность-4»: Решающий выбор Натальи Бахметьевой

В онлайн-кинотеатре KION начинается показ четвертого сезона сериала «Тест на беременность». Нынешний виток судьбы врача-акушера Натальи Бахметьевой в исполнении Светланы Ивановой продюсеры проекта называют «решающим», но пока не бросаются громкими заявлениями, что новый сезон станет последним – все-таки нелегко отказаться от продолжения популярного сериала, да и нераскрытых героев вокруг Бахметьевой много. «Тест на беременность», кажется, с самого начала выделялся тем, что второстепенных персонажей тут практически нет. Все они по-своему харизматичны, умны, талантливы, но и не обходятся без любовных переживаний, свойственных мелодраме. Да и медицинских случаев, поддающихся экранизации, наверняка в запасе сценаристов еще более, чем достаточно. Впрочем, в решающей операции Бахметьевой, очевидно, все-таки предстоит наконец сделать выбор – и между мужчинами, и между семьей и работой.
Хотя выбор к финалу предыдущего сезона, вроде, был очевиден, ведь в поле зрения Бахметьевой появился успешный ресторатор Валентин (Евгений Пронин
), давняя любовь Базанов (в первых двух сезонах его играл Данила Дунаев
) окончательно перестал выходить на связь, а бывший возлюбленный Андрей Лазарев (Кирилл Гребенщиков
) сначала волевым решением оборвал отношения, а потом получил серьезную травму. Да, в третьем сезоне, который снимал создатель оригинального «Теста на беременность
» Михаил Вайнберг
, не обошлось даже без потери памяти – казалось бы, запрещенном, но всегда актуальном для мелодрам приеме.
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Предыдущие сезоны «Теста на беременность»
Впрочем, именно Вайнбергу после не самого удачного второго сезона (одним из режиссеров и актеров которого был даже Клим Шипенко
), уж слишком сильно сосредоточенного на любовном треугольнике Бахметьевой, удалось вернуть очарование оригинала и добротную смесь медицинского процедурала с мелодраматической линией. Опять же потому, что третий «Тест на беременность» не концентрировался исключительно на Бахметьевой, более того, одна из лучших серий сезона рассказывала как раз о второстепенных героях – акушере Сеченове (Александр Нестеров
), решившем сменить шумный Петербург на деревню и его друге Павле Саморядове (Кирилл Варакса
), прошедшем большой путь выздоровления и обретения семейного счастья с сестрой Базанова Никой (Агния Кузнецова
). Да и всем остальным персонажам – от новенькой Нины Артамоновой (Кристина Орбакайте
) до опытной акушерки Мишиной (Татьяна Рассказова
) и коварных красавиц Ольги Ольшанской (Лянка Грыу
) и Инги Елизаровой (Анна Пескова
) – было где разгуляться и в плане профессиональной, и в плане личной жизни.
Четвертый сезон, неожиданно снятый фестивальным дуэтом – режиссером Николаем Хомерики
и оператором Шандором Беркеши
, – пытается совладать с большим количеством интересных личностей медицинского мира «Теста на беременность», но на первый план выводит все-таки героиню Светланы Ивановой, недаром для нее этот сезон решающий. И с самой первой серии авторы нового «Теста на беременность», кажется, дают зрителям подсказки. Даже начинается сериал не классическим для него медицинским случаем, с которым, конечно, уверенно справится Бахметьева, а с ее личной жизни: Наталья, Валентин и ее сын вместе радостно гуляют по парку. Но авария, которая случилась в финале третьего «Теста на беременность» все-таки дает о себе знать – и спустя полгода Валентин рискует стать инвалидом. Вместе с принятием новой для себя реальности он пытается отречься от Бахметьевой, которой, по его мнению, конечно, не нужен такой «недомужчина». Но героиня Светланы Ивановой недаром на протяжении трех сезонов боролась за жизнь своих пациентов и свое личное счастье – так просто она от него не откажется.
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Тем не менее от профессиональной составляющей сериала создатели четвертого сезона тоже не забывают, хотя на место сложных и действительно драматических операций приходят, скорее, будни новой клиники, которую возглавил появлявшийся лишь в редких эпизодах доктор Владимир Владимирович Васько (Андрей Полищук
). В ход его профессиональных интриг идут и дружба Бахметьевой с Александрой (Инна Степанова
), и вражда героини Ивановой с теперь уже бывшей начальницей Артамоновой.
Впрочем, ни борьба за любимого мужчину, ни царящие на работе страсти в новом «Тесте на беременность» не главное. Гораздо важнее оказываются взаимоотношения Бахметьевой с ее подрастающим сыном, который большинство времени проводит с няней и постепенно начинает отдаляться от матери. И именно это для героини Светланы Ивановой оказывается самым существенным ударом, способным все-таки изменить отношения и к работе, и к романтическим историям, которым уделялось основное внимание в предыдущих трех сезонах.
«Тест на беременность-4» смотрите в онлайн-кинотеатре KION c 4 января
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