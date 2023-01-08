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«Оливье и роботы»: Всё, как у людей

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8 января 2023

В этом году, кажется, впервые не только отечественные телеканалы, но и стриминг-сервисы попытались включиться в праздничную гонку контента. Конечно, удачной эту попытку не назовешь. Все-таки главный звездный интернет-проект — «Происшествие в стране Мульти-Пульти» – еще до наступления полуночи даже не в Москве, а, например, в Сибири уже успели удалить с официальной платформы KION, что, впрочем, не помешало страждущим посмотреть проект на YouTube или пиратских сайтах. На Premier вместе с ТНТ показывали другую новогоднюю альтернативу – «СамоИронию судьбы», которая на проверку оказалась не так страшна, как можно было подумать из трейлеров. На Иви, меж тем, совсем тихо вышел альманах с праздничным и довольно актуальным для окончания 2022 года названием «Оливье и роботы», над созданием которого работала часть команды сериала «Горемыки» – еще одного ключевого, но так и не вышедшего полностью на платформах, проекта ушедшего 2022-го. С 9 января «Оливье и роботов» в рандомном, а не в том, что был показан на Иви и, видимо, так задуманном по хронологии, порядке серий будет показывать канал ТНТ – такая вот российская альтернатива недоступному легально нетфликсовскому «Калейдоскопу», фишкой которого является просмотр эпизодов в любой очередности.

«Оливье и роботы»: Всё, как у людей

Россия недалекого будущего (только ближе к финальным сериям наконец озвучиваются 2033-2034 годы) отличается от нынешней только тем, что, как следует из названия, роботы все активнее участвуют в обыденной жизни. Так, например, герой первой новеллы «Привет, Андрей», за режиссуру которой отвечала Татьяна Палеева, актриса из фильма «Двое» и сериалов «Детективный синдром», «Последний министр» и «Нулевой пациент», в рамках эксперимента создал себе много клонов, каждый из которых выполняет свою функцию. Но вот когда в их уже общем доме появляется девушка Андрея, которая не знает о нем ровным счетом ничего и поэтому хочет расстаться, искусственный интеллект несколько дает сбой – не только потому, что не обладает многозадачностью в одном лице, но и чтобы не разочаровать своего создателя. Этот ромком условного будущего с Егором Корешковым, который тут, конечно, с удовольствием преображается в несколько разных персонажей, только задает тон «Оливье и роботам» – по-новогоднему непритязательный и, конечно, отчасти отсылающий к впитанной с молоком советской матери «Иронии судьбы».

Вообще отсылок в «Оливье и роботах» достаточно – проект, очевидно, и создавался для того, чтобы как-то сплотить поколения в этот «тяжелый год». Так, например, тут есть новелла «Храброе сердце» (режиссер Александр Иринархов), отсылающая не только к одноименному фильму Мела Гибсона с Мелом Гибсоном и советскому приключенческому кино, по и к популярной настолке «Подземелья и драконы». В качестве рассказчика – Александр Баширов, в облике одного из ключевых героев – Никита Кукушкин.

«Оливье и роботы»: Всё, как у людей

В серии «Робот Всеволод» (режиссер Анатолий Колиев) и вовсе используется «запрещенный» прием в виде Леонида Каневского, который проводит расследование, посвященное тому, как человек (Илья Лыков) стал роботом. В новелле «Учитель года», снятой автором «Хандры» Алексеем Камыниным, показывают, как учительнице литературы (Ольга Медынич) вживили часть мозга бойца ММА, и – о, чудо, – получилась в кои-то веки сильная (во всех смыслах) преподавательница, заставившая наконец прочитать молодежь Пушкина, Гоголя, Толстого и даже Лескова. Пусть и практически запрещенными, хотя отчасти спортивными методами.

Таких фантастических условностей в «Оливье и роботах», конечно, немало. Жаль только, что не всегда они со столь же бодрым уровнем фантазии приправлены юмором. Он, если тут и встречается, то крайне осторожно, не столь иронично, как было в тех же «Горемыках». Хотя к финалу сериала – в новелле «Процесс» (как не вспомнить про Кафку, даже если не заставляет учительница ММА) c Ириной Горбачевой – градус абсурдизма все-таки нарастает. Впрочем, суд, где потерпевшей оказывается техника с искусственным интеллектом, тоже получается фантастически справедливым. Но дело ведь рассматривают в России будущего, а не настоящего. Попробуем поверить.

«Оливье и роботы» на ТНТ с 9 января. Все серии также доступны в онлайн-кинотеатре Иви.


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