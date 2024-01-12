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Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме

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12 января 2024
Среди зимних премьер — «Сага об «Иллюминатах» Симанэ», продолжение популярной франшизы «Синий экзорцист». Аниме про братьев Окумура выходит с большими (по шесть лет!) перерывами, так что будет не лишним вспомнить, что же там вообще происходит. Разобраться с благими намерениями, эффектным стилем и антиклерикальным зарядом этого сёнэна по циклу Кадзуэ Като нам помогут Сергей Сергиенко и аниме-канал «Покебол с предсказанием». Кстати, если первые два сезона делала студия A-1 PicturesГоспожа Кагуя», «Работа!!»), то за новые серии отвечают их коллеги из VOLNЯ хочу съесть твою поджелудочную», «Усио и Тора»).

Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме

Священник Сиро Фудзимото растит двух сыновей, Рина и Юкио Окумура. Первый всегда был источником проблем: несмотря на светлое и доброе сердце, он то и дело ввязывался в драки, за что его исключали из школы. Жизнь мальчика меняется, когда за ним являются демоны и убивают отца на его глазах. Так Рин узнает, что он и Юкио — не родные дети Фудзимото, а сыновья самого Сатаны, которых приютил один из сильнейших экзорцистов. Смерть родителя, пусть и приемного, поселяет в дьяволенке желание отомстить — и сразить самого Светоносного.

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«Синий экзорцист» в целом следует привычным тропам жанра: в центре повествования — «непростой» герой, вынужденный бороться с происхождением и сопутствующими проблемами, а помогает ему когорта верных друзей и наставников разной степени экстравагантности. Например, Мефисто Фелес — глава Академии Истинного Креста, в которой Рин обучается экзорцизму, — очевиднейший демон с крайне яркой внешностью и страстью к перевоплощению (а также — искусной лжи).

Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме

Что отличает «Синего экзорциста» от многих подобных шоу — довольно яркая критика христианства и церкви, коррумпированной до самого основания (особенно в манге). Многие экзорцисты и представители Ватикана здесь беспокоятся лишь о собственном положении, а не о благополучии людей, о которых должны заботиться. На контрасте с натуральным отпрыском Сатаны выглядит крайне провокационно. Сюда же стоит отнести многочисленные сделки с демонами и совестью. Как выясняется с развитием сюжета — безгрешных попросту не бывает. Очень в духе сёнэна.

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Пожалуй, сериалу не хватает какой-то целостности: филлерные эпизоды довольно неловко разбивают течение сюжета (после нескольких серий одной арки следующий «расслабляет» зрителя какой-то безделицей). Для шоу всего в 25 эпизодов, еще и при наличии упитанного первоисточника (манга выходит с 2009 года и пока не думает заканчиваться), выглядит немного странно. Неудивительно, что после такого, несколько скомканного сезона следующий вышел только через шесть лет — и к чертям отретконил почти половину событий. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме

«Синий экзорцист» не назвать «скрытым сокровищем»: он немного неловкий, местами нелепый — и ему не хватает какого-то яркого ядра. И все же сериал не хочется бросать на полпути: то ли незамысловатые персонажи получились цепляющими, то ли подкупает необычный сеттинг, то ли хочется иногда чего-то простого и стильного. А может и все сразу — пути сёнэна (зрителя?) неисповедимы.


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№ 3
Лена Ник (Красноярск)   16.01.2023 - 17:05
Очередной плевок в католическую церковь. Бесноватое искусство высказывается на языке аниме, на детях уже упражняются. читать далее>>
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Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме фотографии
Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме фотографии
Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме фотографии
Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме фотографии
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