Иллюминаты на подходе! «Синий экзорцист» возвращается. Вспоминаем, что это за аниме

Среди зимних премьер — «Сага об «Иллюминатах» Симанэ», продолжение популярной франшизы «Синий экзорцист». Аниме про братьев Окумура выходит с большими (по шесть лет!) перерывами, так что будет не лишним вспомнить, что же там вообще происходит. Разобраться с благими намерениями, эффектным стилем и антиклерикальным зарядом этого сёнэна по циклу Кадзуэ Като нам помогут Сергей Сергиенко и аниме-канал «Покебол с предсказанием». Кстати, если первые два сезона делала студия A-1 Pictures («Госпожа Кагуя», «Работа!!»), то за новые серии отвечают их коллеги из VOLN («Я хочу съесть твою поджелудочную», «Усио и Тора»).
Священник Сиро Фудзимото
растит двух сыновей, Рина
и Юкио Окумура
. Первый всегда был источником проблем: несмотря на светлое и доброе сердце, он то и дело ввязывался в драки, за что его исключали из школы. Жизнь мальчика меняется, когда за ним являются демоны и убивают отца на его глазах. Так Рин узнает, что он и Юкио — не родные дети Фудзимото, а сыновья самого Сатаны
, которых приютил один из сильнейших экзорцистов. Смерть родителя, пусть и приемного, поселяет в дьяволенке желание отомстить — и сразить самого Светоносного.
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«Хеллсинг» — еще один мистический сёнэн
«Синий экзорцист
» в целом следует привычным тропам жанра: в центре повествования — «непростой» герой, вынужденный бороться с происхождением и сопутствующими проблемами, а помогает ему когорта верных друзей и наставников разной степени экстравагантности. Например, Мефисто Фелес
— глава Академии Истинного Креста, в которой Рин обучается экзорцизму, — очевиднейший демон с крайне яркой внешностью и страстью к перевоплощению (а также — искусной лжи).
Что отличает «Синего экзорциста» от многих подобных шоу — довольно яркая критика христианства и церкви, коррумпированной до самого основания (особенно в манге). Многие экзорцисты и представители Ватикана здесь беспокоятся лишь о собственном положении, а не о благополучии людей, о которых должны заботиться. На контрасте с натуральным отпрыском Сатаны выглядит крайне провокационно. Сюда же стоит отнести многочисленные сделки с демонами и совестью. Как выясняется с развитием сюжета — безгрешных попросту не бывает. Очень в духе сёнэна.
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Подробный обзор «Госпожи Кагуи» A-1 Pictures
Пожалуй, сериалу не хватает какой-то целостности: филлерные эпизоды довольно неловко разбивают течение сюжета (после нескольких серий одной арки следующий «расслабляет» зрителя какой-то безделицей). Для шоу всего в 25 эпизодов, еще и при наличии упитанного первоисточника (манга выходит с 2009 года и пока не думает заканчиваться), выглядит немного странно. Неудивительно, что после такого, несколько скомканного сезона следующий вышел только через шесть лет — и к чертям отретконил почти половину событий. Но это, как говорится, уже совсем другая история.
«Синий экзорцист» не назвать «скрытым сокровищем»: он немного неловкий, местами нелепый — и ему не хватает какого-то яркого ядра. И все же сериал не хочется бросать на полпути: то ли незамысловатые персонажи получились цепляющими, то ли подкупает необычный сеттинг, то ли хочется иногда чего-то простого и стильного. А может и все сразу — пути сёнэна (зрителя?) неисповедимы.
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