Унесенные призраками: «Ковбой из Копенгагена» — неоновый сад расходящихся тропок и ходячих трупов

В начале года на Netflix вышел мини-сериал Николаса Виндинга Рефна со звучным названием «Ковбой из Копенгагена». Первый за много лет проект датчанина, снятый на родине. Алексей Филиппов размышляет, как эволюционирует стиль режиссера «Драйва», «Неонового демона» и «Только Бог простит», при чем тут наскальная живопись и компьютерные игры, а также — кто тот самый ковбой из заглавия нового проекта NWR.
Чем заняться мертвецу в Копенгагене и окрестностях? Белобрысый Никлас (дебютант Андреас Люкке Йоргенсен
), аристократично подмороженный детина с татуировками-ласточками под сводом ключиц, любит душить дев, не интересных закону, и пить их кровь. Таинственная Миу (Анжела Бундалович
), попавшая в Данию без документов, денег и знакомых, становится «счастливой монетой» сербки-сутенерши Розеллы (Драгана Милутинович
), которая мечтает забеременеть и верит, что девушка в синем спортивном костюме приносит удачу.
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Примерно до экватора сериала мистические траектории Миу и Никласа будут пролегать вокруг да около: пока она из живого оберега трансформируется в ангела-истребителя, мстящего за 50 оттенков насилия над женщинами, он предстает и серийным убийцей, и психопатом с эдиповым комплексом, чей отец помешан на собственном члене, и вурдалаком, чахнущим у черного гроба сестры. В крутом вареве из мифов и легенд о маскулинности и феминности — тут есть властная азиатка Чжан (Ли И Чжан
), хрюкающий датский супруг Розеллы, монолог о зависти к пенису
и целый подвал внутренней мизогинии
— сюжет все дальше отрывается от реальности, поднимаясь к поверхности неоновых грез.
Датский визионер Николас Виндинг Рефн
, прославившийся портретами брутальности в интерьерах и фантомах ушедших эпох, начиная с «Неонового демона
» (2016), двигался в сторону неторопливых кошмаров с первобытной энергетикой, эклектикой на грани самобытности и профеменистской позицией (как минимум теперь камера всегда дышит в затылок главным героиням). «Ковбой из Копенгагена
» в этом смысле — дистилированный Рефн: от жизнеподобного первого эпизода, заряженного нервозностью и социальностью трилогии «Дилер
» (1996-2005), к рассерженной театральности «британского» «Бронсона
» (2008) с Томом Харди
, оттуда — в скандинавский эпос «Вальгалла
» (2009) с Мадсом Миккельсеном
, поворот к новоголливудскому неонуару «Драйва
» (2011) с Райаном Гослингом
, а напоследок — кровавая античная молитва «Только Бог простит
» (2012), где снова Гослинг, но фатум — в азиатском стиле.
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Обзор «Неонового демона»
Собственно, «Ковбой из Копенгагена» — это NWR и есть: сын режиссера-монтажера Андерса Рефна
и операторки Вибеке Виндинг
, чьи фамилии, как крылья, сопровождают его на творческом пути. Некогда певец мачизма, похожий на писателей, которые так же далеки от созданных ими будущих икон нуара
, сегодня он, возможно, высмеивает себя через опечатку под маской кровососа-обуха Никласа. «Наследника» прекрасных эпох, который заперт в замке с гипнотизирующими обоями, чей пафос строится на торговле свиньями втридорога и пространных разглагольствованиях о сакральной роли мужчин. Сюжетная кривая — мини-сериала и режиссера — не по направлению к Свану и любимым напиткам детства, а прочь — от того, что он впитывал с широко раскрытыми глазами.
Куда это ведет датчанина, ученые пока во мнениях не едины: среди фаворитов — страна грез (как мы без Дэвида Линча
) и бескрайние миры видеоигр (здравствуйте, гений Хидэо Кодзима
). У первой гипотезы, кажется, мелковаты сети: и Рефн достаточно самостоятельный мальчик, и простор онейрического в кино заселен так густо, что «Твин Пикс
» там уже давно не столица, а один из населенных пунктов. Для второго — мало направленных жестов: ни мизансцены, ни ракурсы, ни движения в кадре не рифмуют победное шествие Миу с рогаликами
, файтингами или квестами по открытому миру. Даже круговой поворот камеры, который Рефн тут использует с одержимостью неновым
демоном, ближе к практикам медитации, чем обзора комнаты: слишком уж равнодушен взгляд и стабильна скорость. Если не геймерский опыт, то Кодзима бы наверняка подсказал по дружбе.
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Рецензия на «Треугольник печали»
Впрочем, все эти маршруты — нужны и возможны. Кажется, цель NWR не ремикс, ремастер или ребилд, а сама матрица, «Тысячеликий герой
» не только в сюжете, но и в видеоряде. Отсюда такая вместительность шести эпизодов, где банальные рабо- и наркоторговля в «счастливой Дании» сочетаются с супергеройской миссией Миу (режиссер хотел снять фильм про Бэтгёрл
), сербский шик с коврами и обрезанием волос на удачу оказывается практически через дорогу от эзотерики чайнатауна и вампирской готики самопровозглашенной аристократии, а практичные разговоры о том, как устроен бизнес, сменяются советом пойти к великанам (в обоих диалогах задействован Златко Бурич
, игравший в «Дилерах» и «Треугольнике печали
»).
Рефн пребывает в поисках корня — хоть квадратного, а может быть — зла. «Неоновый демон» насыщался первобытными ритуалами, веря, что нужные свойства можно обрести, поглотив врага. «Слишком стар, чтобы умереть молодым
» (2019) засматривался на мир в темпе активной паузы, сообщая видеоряду скульптурную выразительность
. «Ковбой из Копенгагена» делает еще один шажок — вглубь или в сторону. Магнус Норденхоф Йонк
, снимавший OA
и «Придержи тьму
», будто извлекает эстетику и ракурсы из сознания персонажей, как Миу — узнает о прошлом через прикосновение. Здесь и реализм задворков цивилизации, и рождественская сказка с туманным лесом, и гламурная дискотека души, и живописные традиции, сегодня известные по фильмам и клипам, и наскальный сторителлинг интерьеров, которые разворачиваются в бессловесную историю благодаря как раз головокружению камеры.
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Все здесь вторит аксиоме, что если вглядываться в бездну, ей тоже станет интересно. Как Рефн пускает кино все глубже в себя, так и Миу, воплощающая всех перемолотых патриархатом и роком женщин, сталкивается со встречным взглядом, исходящим от женщины в красном спортивном костюме. Будет ли финальная схватка — и придут на нее великаны, — не так уж важно. Следующей серией будет новый проект NWR.
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