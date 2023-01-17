«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск 19 января выпускает сериал «Фандорин. Азазель» – новое прочтение знаменитого детектива Бориса Акунина, с которого когда-то началась история петербургского сыщика Эраста Петровича Фандорина. Времена и нравы меняются – и по сравнению с романом, опубликованным в конце 1990-х, и с фильмом 20-летней давности, где главную роль играл Илья Носков, – но нерв сюжета на удивление работает и по сей день. Вполне оправдывая жанр конспирологического детектива, в котором когда-то и был написан роман, «Фандорин. Азазель» превращается в настоящий политический триллер, где ведется вполне реальная борьба за мир — даром, что действие происходит в альтернативном 2023-м.
Эзопов язык – уже, кажется, полноправная примета нынешнего, наступившего после 24 февраля (хотя по большому счету намного раньше) времени. Создатели сериала «Фандорин. Азазель
» в этом плане предусмотрительно вынесли место действия в альтернативную реальность: все совпадения случайны, не пытайтесь их повторить. Петроград 2023-го – да, царская столица, как и в романах Акунина, сохранена – живет своим чередом. Революция не случилась, а потому на троне по-прежнему царит монарх: теперь это Николай III (пузатый — разумеется, за счет грима — Максим Матвеев
), который переживает, что не может изменить жене (Уршула Малка
) «как обычный русский мужик», но ратует за мир во всем мире и поэтому, обходя родственные связи с генералом Романовым (Игорь Черневич
), награждает не только его засидевшийся в тылу полк во главе с гусаром Зуровым (Артем Быстров
), но еще и премьер-министра Орлова (Евгений Стычкин
). Тот, собственно, и прикладывает все усилия для того, чтобы царская армия особо не напрягалась, пусть и за хорошую зарплату, которую, например, Зуров тратит на покер. (Популярные сервисы ставок, надеемся, не принимали участие в спонсировании сериала).
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Так, а что же Эраст Петрович Фандорин? Он (Владислав Тирон
) только начинает великий сыскной путь в Петроградской полиции под управлением начальника Грушина (Александр Семчев
). Природа альтернативного Петрограда 2023-го настолько очистилась, что полиции приходится заниматься самоубийствами, а не банальной расчлененкой. Вот, например, в Летнем саду сыграл в «русскую рулетку» на глазах, как выясняется, богатой Лизы (Мила Ершова
) какой-то пикапер (Георгий Верник
), на проверку оказывающийся наследником нефтяной империи. Конечно, уставшему Грушину заниматься такой мелкой галиматьей не с руки, потому он перекидывает все на Фандорина, который к делу проявляет большой интерес из-за личной травмы: его отец (Владимир Селезнев
) когда-то тоже покончил с собой (вроде бы). Вдобавок юный следопыт умеет отслеживать камеры видеонаблюдения — а их в альтернативном Петрограде немало — и мониторить соцсети, в том числе главную в этой реальности — «Портретъ».
Давно не нужную букву «ятъ» не смогли искоренить даже в альтернативной вселенной нового Фандорина. Зато в остальном Петроград «похорошел» не меньше собянинской Москвы: даже на фоне каналов появились небоскребы в духе Сити, а Эраста Петровича и вовсе сослали «за МКАД» в 10-20-метровую «капсулу» с выдвигающимися столом и компьютером. Мир этой альтернативной реальности выглядит довольно убедительным. Как и сюжет нового «Фандорина», так ладно прорастающий из акунинского оригинала.
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Сам Фандорин, правда, еще не обрел фирменного обаяния, знакомого по романам и фильмам: в исполнении Тирона, отметившегося в роли подмастерья «Триггера», – это совсем еще юнец, мало разбирающийся и в сыске, и в этикете, и в женщинах, обладающий, скорее, напористостью, нежели смекалкой и уж тем более детективной интуицией. За нее, кстати, больше отвечает Лиза – богатая наследница, которой наскучила жизнь по расписанию и очевидный брак с Глебом (Дмитрий Ломакин
), а потому она с отчаянием кидается на помощь Фандорину. Два других его наставника – чиновник старого мира Гущин и во всех смыслах новатор Бриллинг (Сергей Горошко
). Каждый по-своему использует зеленого, но смекалистого Эраста Петровича.
Тьма между тем сгущается. Николай III искренне не хочет вoйны, но она все равно разгорается на Ближнем Востоке. «Провокация, не иначе
», – докладывают уставшему царю, для которого единственная отдушина – сходить инкогнито на концерт популярной певицы Амалии (Милена Радулович
). А уж она, как Настасья Филипповна из «Идиота», собирает всех поклонников вокруг себя: тут и царь, и гусар Зуров, и художник-акционист Ульянов (Евгений Серзин
) да, потомок «того самого Ленина», и даже начинающий сыщик Фандорин. Эти фигуры русского мира занимают свои места с той же роковой предрешенностью, что патроны в барабане при игре в «русскую рулетку». Будет ли выстрел?
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