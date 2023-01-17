«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным

анонс

Унесенные призраками: «Ковбой из Копенгагена» — неоновый сад расходящихся тропок и ходячих трупов

Как устроен сериал, который почти вернет ваш 2005-й

Ангел ада без головы: одиночество, Сансара и байкеры в аниме «Токийские мстители»

8 января

«Оливье и роботы»: Всё, как у людей

Новогодний альманах обо всех гранях искусственного и не совсем интеллекта