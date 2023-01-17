Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным

Обзор сериалов >>
17 января 2023
Онлайн-кинотеатр Кинопоиск 19 января выпускает сериал «Фандорин. Азазель» – новое прочтение знаменитого детектива Бориса Акунина, с которого когда-то началась история петербургского сыщика Эраста Петровича Фандорина. Времена и нравы меняются – и по сравнению с романом, опубликованным в конце 1990-х, и с фильмом 20-летней давности, где главную роль играл Илья Носков, – но нерв сюжета на удивление работает и по сей день. Вполне оправдывая жанр конспирологического детектива, в котором когда-то и был написан роман, «Фандорин. Азазель» превращается в настоящий политический триллер, где ведется вполне реальная борьба за мир — даром, что действие происходит в альтернативном 2023-м.

«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным

Эзопов язык – уже, кажется, полноправная примета нынешнего, наступившего после 24 февраля (хотя по большому счету намного раньше) времени. Создатели сериала «Фандорин. Азазель» в этом плане предусмотрительно вынесли место действия в альтернативную реальность: все совпадения случайны, не пытайтесь их повторить. Петроград 2023-го – да, царская столица, как и в романах Акунина, сохранена – живет своим чередом. Революция не случилась, а потому на троне по-прежнему царит монарх: теперь это Николай III (пузатый — разумеется, за счет грима — Максим Матвеев), который переживает, что не может изменить жене (Уршула Малка) «как обычный русский мужик», но ратует за мир во всем мире и поэтому, обходя родственные связи с генералом Романовым (Игорь Черневич), награждает не только его засидевшийся в тылу полк во главе с гусаром Зуровым (Артем Быстров), но еще и премьер-министра Орлова (Евгений Стычкин). Тот, собственно, и прикладывает все усилия для того, чтобы царская армия особо не напрягалась, пусть и за хорошую зарплату, которую, например, Зуров тратит на покер. (Популярные сервисы ставок, надеемся, не принимали участие в спонсировании сериала).

Смотреть онлайн Еще три экранизации Бориса Акунина
Так, а что же Эраст Петрович Фандорин? Он (Владислав Тирон) только начинает великий сыскной путь в Петроградской полиции под управлением начальника Грушина (Александр Семчев). Природа альтернативного Петрограда 2023-го настолько очистилась, что полиции приходится заниматься самоубийствами, а не банальной расчлененкой. Вот, например, в Летнем саду сыграл в «русскую рулетку» на глазах, как выясняется, богатой Лизы (Мила Ершова) какой-то пикапер (Георгий Верник), на проверку оказывающийся наследником нефтяной империи. Конечно, уставшему Грушину заниматься такой мелкой галиматьей не с руки, потому он перекидывает все на Фандорина, который к делу проявляет большой интерес из-за личной травмы: его отец (Владимир Селезнев) когда-то тоже покончил с собой (вроде бы). Вдобавок юный следопыт умеет отслеживать камеры видеонаблюдения — а их в альтернативном Петрограде немало — и мониторить соцсети, в том числе главную в этой реальности — «Портретъ».

«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным

Давно не нужную букву «ятъ» не смогли искоренить даже в альтернативной вселенной нового Фандорина. Зато в остальном Петроград «похорошел» не меньше собянинской Москвы: даже на фоне каналов появились небоскребы в духе Сити, а Эраста Петровича и вовсе сослали «за МКАД» в 10-20-метровую «капсулу» с выдвигающимися столом и компьютером. Мир этой альтернативной реальности выглядит довольно убедительным. Как и сюжет нового «Фандорина», так ладно прорастающий из акунинского оригинала.

Читать Окультный Петербург в фильме «Девятая»
Сам Фандорин, правда, еще не обрел фирменного обаяния, знакомого по романам и фильмам: в исполнении Тирона, отметившегося в роли подмастерья «Триггера», – это совсем еще юнец, мало разбирающийся и в сыске, и в этикете, и в женщинах, обладающий, скорее, напористостью, нежели смекалкой и уж тем более детективной интуицией. За нее, кстати, больше отвечает Лиза – богатая наследница, которой наскучила жизнь по расписанию и очевидный брак с Глебом (Дмитрий Ломакин), а потому она с отчаянием кидается на помощь Фандорину. Два других его наставника – чиновник старого мира Гущин и во всех смыслах новатор Бриллинг (Сергей Горошко). Каждый по-своему использует зеленого, но смекалистого Эраста Петровича.

«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным

Тьма между тем сгущается. Николай III искренне не хочет вoйны, но она все равно разгорается на Ближнем Востоке. «Провокация, не иначе», – докладывают уставшему царю, для которого единственная отдушина – сходить инкогнито на концерт популярной певицы Амалии (Милена Радулович). А уж она, как Настасья Филипповна из «Идиота», собирает всех поклонников вокруг себя: тут и царь, и гусар Зуров, и художник-акционист Ульянов (Евгений Серзин) да, потомок «того самого Ленина», и даже начинающий сыщик Фандорин. Эти фигуры русского мира занимают свои места с той же роковой предрешенностью, что патроны в барабане при игре в «русскую рулетку». Будет ли выстрел?


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
КинопоискМария ТокмашеваРоссийские сериалыЭкранизация
персоны
Борис АкунинАртём БыстровСергей ГорошкоМила ЕршоваДмитрий ЛомакинУршула МалкаМаксим МатвеевИлья НосковМилена РадуловичВладимир Селезнёв (II)Александр СемчевЕвгений СерзинЕвгений СтычкинВладислав ТиронИгорь Черневич
фильмы
АзазельФандорин. Азазель

фотографии >>
«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным фотографии
«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным фотографии
«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным фотографии
«Фандорин. Азазель»: как детектив по мотивам романа Бориса Акунина снова стал актуальным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Джина Лоллобриджида
16 января ушла из жизни актриса Джина Лоллобриджида.
Леонид Кучко
15 января ушёл из жизни актёр Леонид Кучко.
Ольга Вардашева
15 января ушла из жизни певица Ольга Вардашева.
Генрих Казарьян
15 января ушёл из жизни актёр Генрих Казарьян.
Вахтанг Кикабидзе
15 января ушёл из жизни актёр Вахтанг Кикабидзе.
Инна Чурикова
14 января ушла из жизни актриса Инна Чурикова.
Владимир Ипатов
Ушёл из жизни актёр Владимир Ипатов.

День рождения >>

Роман Агеев
Александр Барановский
Владимир Васильев (II)
Владимир Вихров
Юрий Евсюков
Татьяна Карпова
Вадим Колганов
Марина Правкина
Олег Чугунов
Далида
Франсуа Дамьен
Зои Дешанель
Джим Керри
Флорин Пьерсик
Матильда Сенье
Сильви Тестю
все родившиеся 17 января >>

Афиша кино >>

Невероятные приключения итальянцев в России
комедия, приключения
CCCР, Италия, 1973
Опасная иллюзия
боевик, драма, комедия, мелодрама, триллер
Румыния, США, 2013
Кобра
боевик, криминальный фильм, триллер
Индия, 2022
Верблюжья дуга
трагикомедия
Россия, 2022
На краю
триллер
Великобритания, 2021
13 изгнаний дьявола
фильм ужасов
Испания, 2022
Молодость
трагикомедия
Россия, 2022
Отзвуки прошлого
боевик, вестерн
США, 2023
Путь за мечтой
биография, спортивный фильм
Россия, 2022
Хоккей — навсегда!
драма, спортивный фильм
Чехия, Словакия, Латвия, 2020
Турбозавры. Зимние приключения
приключения, семейное кино
Россия, 2023
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
боевик, триллер, шпионский фильм
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram