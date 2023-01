Бесспорная удача: что предлагает экранизация The Last of Us от создателей «Чернобыля»

Читать Обзор сериала «Чернобыль»

1968-й. За кадром ООН объявляет Международный год прав человека, Пражская весна и советские танки в Чехословакии, убийство Мартина Лютера Кинга, демонстрации, требующие прекратить вoйну во Вьетнаме (см. « Суд над Чикагской семеркой »), «Аполлоны» и «Союзы» продолжают наперегонки осваивать космос. В тени больших исторических событий обсуждается гипотетическая угроза: пандемия. Экспертов в телестудии волнуют не вирусы и бактерии, а — внезапно — грибы, которые не просто размножаются внутри организма, но подчиняют его своей «воле» при помощи галлюцинаций. И ведь правда: медикаментозное меню современного человека во многом состоит из грибных продуктов. К счастью, отмечает насмешливый ученый, грибы умирают при температуре организма выше 34,5 градусов. Но — пауза для зрителей для 2020-х — могут и адаптироваться, если разойдется, скажем, глобальное потепление. Тогда мы окажемся в мире «миллиарда марионеток с отравленным сознанием». Зрительный зал в напряжении цепенеет, действительно обретая сходство с болванчиками.2003-й. Остин, штат Техас. Разнорабочий Джоэл Миллер ( Педро Паскаль ), ветеран «Бури в пустыне», встречает 36-й день рождения в компании дочери Сары ( Нико Паркер из « Дамбо » и « Третьего дня »), готовясь к непростому рабочему будню. На столе — оладьи с бонусом из яичной скорлупы, на кухне — брат Томми (), помогающий с делами, по телевизору — новости о проблемах в далекой Джакарте. Рядовой — с легкой примесью торжества — день сменяется апокалипсисом: пожилая соседка Адлер, которую родные кормят с ложки, вдруг начинает вполне бодро бросаться на людей, пригород охвачен паникой, везде давка, вереницы полицейских машин, каннибализм и военная блокада. С небес падает самолет.2023-й. Бостон. Пандемия все-таки случилась, но оказалась похожа не на испанку столетней давности (или коронавирусную напасть, знакомую зрителям по сю сторону экрана). Детали пока неизвестны, но от больших городов остались лишь охраняемые военными периметры, чьих жителей наказывают со всей строгостью конца света — вплоть до повешения. За стеной — карантинная зона отчуждения с заброшками и зараженными. Джоэл в этом новом мире промышляет контрабандой, что стало с Сарой — неизвестно, Томми тоже где-то пропал и не выходит на связь. Выйти из зоны комфорта придется не только ради купонов или брата: местные повстанцы «Цикады» просят Джоэла вывести из города некую Элли ( Белла Рэмси из « Игры престолов »). С декором разобрались — приключения начнутся в следующей серии.Экранизацию культовой хоррор-эдвенчуры The Last of Us (TLOU), вышедшей в доковидном 2011-м, ждали долго и с трепетом: в бессмысленном споре, можно ли считать видеоигры искусством (короткий ответ: да — и точка), детищеи студии Naughty Dog фигурировало в списке весомых аргументов. Самым непонятливым можно было продемонстрировать и кинематографичный визуальный ряд, и хорошо прописанный сюжет, и драматический накал страстей, и прочие приметы других медиумов, которыми принято видеоигры замерять, игнорируя то, чего, например, ни книги, ни кино предложить не могут (на поверхности — интерактивность и разноформатный эффект проживания).Когда за дело взялся Крэйг Мазин , шоураннер « Чернобыля », ставки выросли, но и доверие — тоже. Это логотип HBO не гарантирует, что очередной «убийца "Игры престолов"» не окажется « Миром Дикого Запада », а команда Мазина, в тесном сотрудничестве с Дракманном, который достиг новых высот во второй части The Last of Us , точно расстараются. Реакция на первую серию подтверждает эту нехитрую мысль: критики в восторге, зрители — как игравшие, так и погрузившиеся в мир с нуля — тоже, просмотры — баснословные (хотя и не рекорд « Дома дракона »). Машина на ходу — и это самое главное.Дальше — детали. Паскаль и Рэмси вписываются в мир « Одних из нас » так же естественно, как смотрятся в кадре знакомые геймерам интерьеры. Мазин и Дракманн пока верны обещанию сохранить все ключевое, но расширить и адаптировать историю: у зрителей нет возможности самим шариться по окрестностям в поисках обрывков информации, рассматривать чужие дома, чтобы ощутить масштаб трагедии; вдобавок все теперь специалисты-вирусологи — так родился стильный и убедительный ретро-пролог. Механизм зомбиапокалипсиса тоже скорректировали: никаких спор, в оригинале удобно летавших лишь в строго отведенных местах; в Интернете уже грешат на муку.Стоит отметить, что и шок-контент не вываливается с экрана в первые же минуты: выступивший режиссером Крэйг Мазин (изначально пилот снимал Кантемир Балагов , от его смен осталось 16 минут) делает ставку на саспенс, сочетание знакомых мизансцен и драйв неизвестности. Военные, «Цикады», поседевший Джоэл и его брутальная напарница Тесс ( Анна Торв ) — лакун и интриг достаточно, чтобы как минимум включить следующую серию. Исполнение — эпизод снимала россиянка Ксения Середа — на уровне солидного «кабеля», чтобы адепты церквей HBO и TLOU могли радостно заключать друг друга в объятия.При этом «Одни из нас» реально экранизация игры — не только в плане персонажей и сюжетных кусков, но местами — на уровне ракурсов и драматургии. Ночной звонок от Томми; падающий самолет, показанный с заднего сидения джипа; горящая машина, «перегородившая» переулок; диалог, показывая который игровая камера «зачерпывает» пространство не так, как обучен оператор телевизионный, — есть на какие акценты киноязыка с интересом обратить внимание. И приемы не из дешевых — вроде «вида от первого лица», который много лет выдают за ноу-хау и апогей режиссерских возможностей гейм-индустрии.С ходу петь дифирамбы, наверное, рано: роад-муви в декорациях грибного зомбиапокалипсиса — возможно, невидаль, но неужели настолько? Показательный пример — сломанные часы Джоэла, которые Сара заводит в подарок на день рождения. Емкий образ безвременья утраты: сначала, видимо, супруги, затем, вероятно, дочери, — но, в общем, классика сценарного учебника. Как и заставка — это, простите, совсем придирка — очередная копирка титров «Игры престолов»: что-то растет, что-то течет, журчат струнные (правда, напоминая, скорее, тему « Шерлока »).Главное, в общем, что машина едет — и посмотрим, куда приведет. Велика, вероятность, что действительно не посрамят оригинал. Будет ли катарсис — узнаем по месту прибытия.