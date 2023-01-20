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«Территория 2»: Живые и мертвые

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20 января 2023
В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые серии нового сезона «Территории» – по-своему уникального для российского кинопространства этно-хоррора, или мистики, основанной исключительно на отечественных мотивах, а не калькирующей, как долгое время было принято в нашей индустрии, западные образцы. Вторая «Территория» при этом превращается не только в детектив о поисках родителей и причин их исчезновения, как было в оригинальном сериале, но и в настоящую драму о живых и мертвых, своего рода чистилище, запрятанное в вечной коми-пермяцкой земле.

«Территория 2»: Живые и мертвые

Первый сезон «Территории» оставил много вопросов, так как финальная серия по сути отбросила сюжет к первой. Что это было? Миф или реальность? Предсказание или сон во сне? Выяснилось, что Егор Чудинов (Глеб Калюжный), приехавший на Урал искать своих родителей (Анна Синякина и Владимир Селезнев), обладает силой языческого волхва Пама, а его дядя Коля (Андрей Мерзликин), с которым Егор как раз и приехал на поиски, оказался Медвежьим шаманом, желающим во что бы то ни стало получить эту силу. И вот после во многом трагического, но очевидно намекающего на продолжение финала первой «Территории» герои находятся по разные стороны баррикад, точнее даже в разных мирах – Кудымкаре живом и не совсем.

Смотреть онлайн: Сериал «Территория»

В своеобразном чистилище оказались Егор, его новые подруги Надя (Анастасия Чистякова) и Таня (Ксения Отинова), а также местный следователь Костя Мурзин (Алексей Розин). Из этого мира условно мертвых они могут выбраться только в течение 40 дней и через определенный портал, путь к которому может указать бывшая жена Кости Шура (Клавдия Коршунова). Но связь с ней не дает установить Медвежий шаман, он же главный злодей, обитающий в мире живых и шантажом взявший себе в помощники целителя Пермяка (Сергей Колесов).

Если по ту сторону царит вечно серая и неопрятная осень, то в мире живых наступила беспросветная зима, далеко не празднично-белая, как в новогодних фильмах, а суровая, сугробистая, где каждый шаг сродни подвигу. На своего рода революцию нацелена глава района Костырева (Ирина Ермолова), которая хочет закодировать всех местных мужиков от пьянства. Силой не медицины (единственный врач Шестипалый в исполнении Евгения Мундума только разводит руками), а, конечно, экстрасенсов. Пермяк от такого предложения отказывается: пробовал, но ничем хорошим это не закончилось, даже единственная женщина, его клиентка, как бросила пить, сразу же получила рак – раньше хоть свое горе и хандру самогоном заливала. Но Костырева верит в чудо, недаром же к ней уже не первый день приходит по ночам погибший муж (Алексей Серебряков), тоже заточенный в том самом чистилище. Другого выхода у него нет – жена в мир мертвых не отпускает.

«Территория 2»: Живые и мертвые

Вторая «Территория» буквально окутана беспросветной скорбью и хтонью – и неважно, идет ли речь о живых или не совсем. Коми-пермяцкий фольклор, задающий главную мистическую основу первого сезона, – здесь уже не приключение, а некая народная психотерапия. Как в популярном шоу канала ТНТ «Битва экстрасенсов». Когда медицина, правоохранительные или судебные органы бессильны, время идти к шаманам, а уж их на чудской земле в достатке.

Поэтому и главный конфликт второго сезона – противостояние дяди Кости и дяди Коли. Первый заливает горе – не своей смерти, а именно, что финального расставания с Шурой – самогоном, благо, что на территории вечной осени он еще законен, – и хочет вывести на чистую воду Медвежьего шамана, снова вернуться в мир живых и, может быть, там получить наконец шанс всё исправить. Второй, с гниющими от зла ногами, всячески пытается препятствовать этому возвращению – Мурзина и главным образом Егора, чью силу Пама он все еще пытается отнять. Но это противостояние мира живых и мертвых оказывается лишь движком сюжета второй «Территории», где гораздо важнее не просто мифы и легенды коми-пермяцкой земли, а обычное человеческое прощание, способность отпустить – не только свои грехи и намерения, но и людей, с которыми уже точно не встретишься в этом осенне-зимнем, беспроглядном сумраке жизни.

«Территория 2» уже в онлайн-кинотеатре PREMIER.


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