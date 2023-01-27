Следуя оформившемуся тренду на женские истории, отечественные авторы продолжают развиваться и экспериментировать в этом направлении. В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли первые эпизоды драмеди «Я "любила" мужа» от режиссера «Страны Саша» Юлии Трофимовой. Проект состоит из пяти серий – мы посмотрели все и рассказываем, как героиня Светланы Ходченковой прокладывала свой путь к независимости и что довело ее до преступления.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Истошный лай собаки, дерущиеся дети и кислое лицо мужа, который скармливает свежеприготовленный завтрак псу – типичное утро Ксении (Светлана Ходченкова), которая терпеливо несет свой крест домохозяйки. Деспотично-хамоватый супруг Артем (Павел Ворожцов) относится к ней как к вещи и личной прислуге, а Ксюша послушно откликается на любую его просьбу. Она и не замечает, что позу трупа (шавасана) принимает не столько на практиках йоги, сколько в обычной жизни, которая до конца ей не принадлежит. По внешним признакам дом героини – действительно полная чаша, но если капнуть поглубже, то это чаша оказывается до половины налита слезами уставшей женщины.
Быстрое решение всех проблем находится в одночасье – но вне практик, разрешенных законом. Однажды вечером Ксению вызывают в бордель, где ее муж в трусах и в ошейнике терпеливо ждет, пока за его освобождение в карман капитана Капронова (Александр Яценко) внесут взятку. По пути домой Артем умудряется даже придумать оправдание, а Ксюша решает той же ночью удовлетворить БДСМ-желания неблаговерного в пределах их семейного гнезда. Вот только затянутый на шее ремень доводит не мужа до оргазма, а саму домохозяйку до суда. Теперь Артем, навсегда застывший в позе мертвеца, покоится в пруду у некогда купленного им коттеджа. Дом, как и остальное имущество, оформлено именно на мужчину, поэтому Ксюша в своей загородной резиденции с двумя детьми остается без гроша. Проблем добавляет и регулярно захаживающий к ней капитан Капронов, намеренный во что бы то ни стало раскрыть дело о «пропаже» Артема.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Что интересно, над сценарием мини-сериала вместе с постановщицей Юлией Трофимовой работал многообещающий тандем Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой, который в начале прошлого года подарил зрителям черную комедию «Почка» с Любовью Аксеновой. Ее героиня Наташа Кустова входила в горящие избы (буквально – работала инспектором пожарной безопасности), в свой карман не лезла за словом, но любила заглянуть в чужой – за деньгами и при этом обладала нечеловеческой волей к жизни, кардинально ее меняя за восемь серий. В «Я "любила" мужа» сценаристки использовали похожую формулу: слишком правильная женщина, как и слишком беспринципная, тоже несчастна, и обстоятельства, в которые она попадает, сплошь нетипичные и почти что фантастические. Но Ксюше выпутываться из проблем снова помогает мужчина – по иронии судьбы это следователь Капронов, ищущий тело и убийцу мужа. Хотя женщина безусловно проходит свой путь трансформации, сопереживать ей практически не получается – даже по сравнению с настоящим дьяволом в юбке Наташей Кустовой, которая хоть и вызывала раздражение, но определенно заставляла прилипнуть к экрану.
В фильмографии Трофимовой интересным образом соседствует полнометражный дебют «Страна Саша», показанный на Берлинале-2022, и сериал «Инcтaлайф», представляющий набор штампов о несоответствии реальной и виртуальной жизней. «Я "любила" мужа» определенно по наполнению ближе ко второй работе и выглядит как апрегрейд сюжета о несчастливой домохозяйке с телеканала «Домашний» – с нотками криминала и черного юмора. Все-таки на подобные мысли наталкивал открывающий и одновременно предупреждающий титр – над проектом трудилась «Кинокомпания братьев Андреасян». Возможно, они заберут на себя парочку вышеперечисленных грехов.
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