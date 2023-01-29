«Безсоновъ»: А уснуть помогает

На НТВ показали ретро-детектив «Безсоновъ», в котором герои Дениса Нурулина и Алексея Гришина становятся напарниками в сыскной полиции Санкт-Петербурга на рубеже XIX и XX веков. На протяжении 20 серий они раскрывали загадочные преступления, преследовали в городских трущобах опасных маньяков и революционеров, используя новейшие научные разработки и врожденный талант для восстановления порядка на подведомственной им территории. В общем — всячески старались понравиться зрителю. Последнее у них получилось хуже всего.
Молодой человек из знатного дворянского рода – Николай Безсонов (похожий на молодого Кайдановского
Денис Нурулин) случайно был схвачен полицией во время необычайного происшествия в зале суда. Там при всем честном народе застрелили метким выстрелом единственную свидетельницу, готовую опознать серийного маньяка. Едва она открыла рот, чтобы подтвердить вину огромного бородатого душегубца (по основному роду занятий – циркового артиста), как получила пулю, а стрелявшего никто и не заметил. Только его клетчатый пиджак. Схватили первого попавшегося — и не клетчатого даже — да посадили в клетку себе на горе, потому что с этой самой минуты молодой образованный, но весьма развязных манер господин, даже освободившись от нелепого подозрения, начал методично путаться под ногами полиции, донимать прокурора и всех чиновников в городе. И так всех достал, что пришлось к концу второй серии взять его в участок на стажировку.
Наглость, умение везде пролезть без мыла и способность взбаламутить весь бандитский Петербург – лучшие качества нового сыскаря-мажора, за них и полюбил его Петр Романович Щукин – главный эксперт криминалист отдела (Алексей Гришин). Щукин дядька с виду простоватый, но это лишь для прикрытия: не зря же он в 1895 году уже вовсю использует в работе дактилоскопию, за 10-15 лет до ее появления в Российской империи. Но самое главное, что позволяет петербургскому тандему быстро и безошибочно раскрывать преступления – удивительная способность князя Николая Безсонова думать. Остальным в участке это плохо удается: бестолковы и наивны ищейки по природе своей, обмануть их – никакого труда не составляет. А вот молодой детектив-самоучка на раз-два сопоставил факты, посмотрел «мультик» в голове и — глядите-ка! — угадал, как все дело было! В сериале эти озарения называют дедукцией.
«Безсоновъ» был снят в 2018 году на волне народной любви к историческим детективам, в частности — после успеха следовательницы из Затонска по имени Анна-детективъ
. Результат, видимо, канал не удовлетворил: проект сослали в резерв — и только спустя пять лет вытащили с пыльной полки. Даже сразу поставили в эфир на человеческое время, правда, оперативно устыдившись, отодвинули на «после полуночи» — туда, где в былые времена зажигали фильмы «только для взрослых», а теперь потрясают дедукцией непутевые проекты с низким
давлением
рейтингом. В общем, все правильно сделали, потому что смотреть это очень странное зрелище – невыносимо. Ряд незапоминающихся сюжетов напичкан приветами всем-всем-всем: начиная, само собой, с Шерлока Холмса и Федора Достоевского, и так до Леонида Гайдая
с «Мажором
». Цитаты вроде «Помедленнее, я записываю
» отвечают за, так сказать, иронию.
На «Холмса
», конечно, больше всего аллюзий: подсказки, нарисованные кровью, скрипка-лиса, карлик
, ребусы. И взаимоотношения дуэта, и прочие сквозные персонажи, включая коварного Бреуса (Владимир Кошевой
) — местного Мориарти, использующего для своих гнусных преступлений даже самое дорогое, что есть у дворянина Безсонова: невесту — циркачку, метательницу ножей (да-да) Аглаю (Ангелина Стречина
). Любовная линия, как водится, одна из самых кривых и плохо прорисованных. Конечно, в «Шерлоке Холмсе» тоже было полно несуразностей, но там-то все держалось на обаянии актеров, их химии, мимике, атмосфере, присущей фильмам, снятым в центре Риги, на гениальной музыке Дашкевича
. В «Безсонове» актеры отрабатывали гонорар, а за атмосферу в группе отвечал лишь оператор дымомашины, хотя он очень старался. В союзники ему запишем костюмеров: они-то шьют всегда как для себя. Жаль, что при так выставленном свете используемые ткани и предметы туалета выглядят фальшиво, современно. Или дело в том, что при посредственном действе ничего не остается, как разглядывать ткани и обои?
В общем, увы, «Безсоновъ» получился необаятельным. Дело не столько в обилии штампов и невнятном сценарии, избавленном от логических цепочек, сколько в отношении к производству создателей, продюсеров, которые хотели сделать дешево, быстро и сердито, но получилось одно — и первое. Сериал исторический, костюмный, действие происходит в Санкт-Петербурге, но даже далекий от кинопроизводства зритель понимает, что это не город на Неве, а натурная площадка в Горках Ленинских, пригодная для ночных съемок, а в дневные часы ничем не напоминающая город-миллионник. Гипсокартон в кадре выглядит как гипсокартон, а массовка как массовка. Ни одного общего широкого плана столицы, ни одной панорамы для достоверности, ни уж тем более пролета камеры. Почти полное отсутствие неба и крыш (как правило, в исторических фильмах их дорисовывать надо, а это, знаете, денежка). И хотя сериал высокорагново тужится, он проигрывает не только классике жанра, но и современным проектам – «Воскресенскому
», «Формуле преступления
», а уж тем более изобретательному «Фандорину
», первый сезон которого стартовал в онлайне — и сразу же задал новый уровень всему детективному жанру.
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