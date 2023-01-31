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Таежный слоник: как Владимир Епифанцев спасает Сибирь в сериале «Просто Михалыч»

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31 января 2023
На канале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Просто Михалыч», где Владимир Епифанцев играет сибиряка, а Павел Ворожцов — его богатого кузена-москвича, с которым они не виделись с самого детства. Судьба-злодейка сводит их спустя много лет, и, судя по всему, встреча эта станет переломной для обоих — а также для их многочисленной родни. Режиссером проекта стал Евгений Корчагин, а остальные роли сыграли Ольга Медынич, Гоша Куценко, Антон Рогачев и не только.

Таежный слоник: как Владимир Епифанцев спасает Сибирь в сериале «Просто Михалыч»

Идиллическую жизнь в таежном лесхозе нарушают взявшиеся невесть откуда ЧОПовцы и экскаваторы: территорию выкупили какие-то москвичи, запланировавшие, конечно, сравнять с землей и деревеньку, и рынок, где местные жители торговали подкопченной дичью, вареньем из ягод и кедровой настойкой. Местный активист, простой русский мужик Михалыч (Владимир Епифанцев), сперва пускает в ход кулаки, намереваясь попросту разогнать чужаков, а, потерпев неудачу, собирает гостинцы и отправляется в столицу. Прямиком к двоюродному брату Володе (Павел Ворожцов), который вырос в той же деревне, а теперь стал топ-менеджером и живет в особняке на Рублевке — с женой Оксаной (Ольга Медынич) и сыном-студентом Марком (Антон Рогачев). Последнего не очень-то интересует учеба в МГИМО и карьера дипломата: он хочет стать популярным блогером. Появление на пороге сибирского дяди наталкивает парня на мысль сделать его интернет-звездой: очень уж колоритный — так сказать, меметичный — персонаж. Михалыч же, в свою очередь, надеется добраться до истинных заказчиков рейдерского захвата лесхоза. Но пока, кажется, все больше увязает в олигархическом быте и блогерстве.

Таежный слоник: как Владимир Епифанцев спасает Сибирь в сериале «Просто Михалыч»

Порядком избитая самим же ТНТ — взять хотя бы сериалы «Жуки» и «Бедный олигарх», или же недавнее «Исправление и наказание», да хоть бы иаже «Год культуры» с «Домашним арестом» — тема классового столкновения простых и непростых россиян в комичных предлагаемых обстоятельствах находит в «Просто Михалыче» логическое продолжение. Для абсурдности сюжет обязательно должен быть приправлен какой-нибудь извечной национальной бедой: сумой, тюрьмой, коррупцией. Тут же завязка вообще со звягинцевскими мотивами, где у просто Михалыча, совсем как у героя «Левиафана», — проклятые зажравшиеся чинуши отбирают дом средь бела дня. Только никакой депрессии и «Рашки-говняшки» — это же комедия: вместо того, чтобы заливаться водкой на руинах малой родины, мужик, накачавший внушительную бицуху на полевых работах, отправляется вершить правосудие.

Читать Обзор сериала «Исправление и наказание»
Без водки — точнее настойки — впрочем, тоже не обходится: герой должен быть стереотипным, так что с присущим всем его персонажам задором Епифанцев нет-нет, да и спаивает вновь обретенную родню. Неуклюже, словно слон в посудной лавке, Михалыч расшатывает устоявшийся сытый быт не менее стереотипных москвичей-богачей. Те, конечно, оказываются вовсе не такими уж мерзавцами: Володя и сам деревенский, жена Оксана, хоть и строит из себя фифу, бегающую от бутика до салона красоты, — тоже не голубых кровей (до удачного замужества работала маникюрщицей). И сын Марк, в первых кадрах предстающий типичным мажором-бездельником, раскрывается любопытствующим, находчивым и неплохим в общем-то парнем. Михалыча он, конечно, использует, но довольно безобидно: никаких жестких пранков или издевок. Да и принуждать к чему-то дядю не приходится: тот сам выдает годный контент.

Таежный слоник: как Владимир Епифанцев спасает Сибирь в сериале «Просто Михалыч»

Ничего уморительного или же оригинального в первых сериях не наблюдается — разве что неподражаемый в своем комедийном таланте Гоша Куценко: он играет помешанного на духовных практиках большого начальника. Однако есть надежда, что проект долго запрягает, разгоняется, будто бы нащупывая нужную линию развития. Можно свернуть в сторону острой сатиры — хотя, скорее всего, она, если и будет, то максимально беззубая. Раскрутить пару уже намеченных романтических линий, причем для всех возрастов: очаровательная экономка Любаша (Наталья Паршенкова) строит Михалычу глазки, а Марк сохнет по надменной соседке Стасе (Анастасия Дворянская), с которой когда-то учился в одной школе. И чья мама, пока что мелькнувшая, словно великовозрастная Джульетта, на балконе рублевского дворца, явно не случайно появляется в кадре — чем не соперница Любаше? Сибиряк, конечно, утверждает, что он «просто Михалыч», но не так-то прост. Диковинный и дикий зверек в элитном человеческом зоопарке.

Смотрите сериал «Просто Михалыч» на ТНТ с 30 января.


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Таежный слоник: как Владимир Епифанцев спасает Сибирь в сериале «Просто Михалыч» фотографии
Таежный слоник: как Владимир Епифанцев спасает Сибирь в сериале «Просто Михалыч» фотографии
Таежный слоник: как Владимир Епифанцев спасает Сибирь в сериале «Просто Михалыч» фотографии
Таежный слоник: как Владимир Епифанцев спасает Сибирь в сериале «Просто Михалыч» фотографии
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