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«Комплекс бога»: Во имя отца, дочери и презумпции невиновности

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2 февраля 2023
На KION 3 февраля состоится премьера 5-серийного психологического триллера «Комплекс бога». Сценаристом истории стала Алена Званцова, режиссером – Флюза Фархшатова, а главные роли сыграли Кирилл Кяро, Даниил Страхов и Шамиль Хаматов. Трое мужчин оказываются невольно связаны трагическим исчезновением дочери одного из них, и все трое поочередно попадают под подозрение – и пытаются доказать друг другу и всем остальным, что они жертвы, а не преступники. Вопрос в том, оправдывает ли цель все средства.

«Комплекс бога»: Во имя отца, дочери и презумпции невиновности
фото: "Комплекс бога"/онлайн-кинотеатр KION

После таинственного исчезновения с семейного праздника в ресторане дочери знаменитого пианиста Константина Зобнина (Шамиль Хаматов) на свалке находят труп другой маленькой девочки – появляется подозрение, что дела связаны, а, значит, в городе орудует маньяк. Следователь Марат Наильевич (Михаил Тройник) подозревает Зобнина, однако никаких улик и доказательств нет. Тем временем на прием к психоаналитику Алексею (Кирилл Кяро) приходит странный пациент (Даниил Страхов). Он не называет имени, слишком уже настойчиво выпытывает у врача, насколько тот будет хранить его тайны, а потом и вовсе сбегает, так и не рассказав ничего. Алексей же, почуяв интересный кейс, разыскивает загадочного анонима – и убеждает его все-таки начать терапию. Оказывается, что у бизнесмена Владимира Нестерова – именно так зовут пациента – есть темные тайны, навязчивые мысли и нездоровые желания родом из далекого прошлого. И он, как никто другой, подходит под профиль похитителя маленьких девочек. Алексею предстоит решить, хранить ли его тайны или же нарушить молчание ради спасения возможно еще живой дочери Зобнина.

Алена Званцова в очередной раз мастерски закручивает интригу, создавая плотный, без ненужного растягивания экранного времени, сценарий. Разгадка основной интриги действительно оставлена на самый финал, к которому, несмотря на небольшое количество серий, придется в хорошем смысле продираться сквозь хитросплетения отношений между персонажами. У каждого из них – Алексея, Зобнина и Нестерова – есть и своя самостоятельная линия, что и добавляет объема характерам, и запутывает, и в то же время дает подсказки.

«Комплекс бога»: Во имя отца, дочери и презумпции невиновности
фото: "Комплекс бога"/онлайн-кинотеатр KION

Сугубо мужской основной актерский состав сериала разбавляют женские образы, и «не корысти ради» – героини существуют здесь не для того, чтобы оттенять героев. Женщины они трудной судьбы, порой даже более трагической, чем их мужчины. Будь то жена Алексея Марина (Ирина Леонова), проходящая трудный путь реабилитации, как физической, так и моральной, всеми силами удерживающая супруга от его болезненной одержимости работой. Она отчаянно хочет верить, что у этого брака еще есть шанс, и в то же время будто бы сама ему этих шансов оставляет все меньше. Не менее нездоровым выглядит общение Зобнина с бывшей супругой Леной (Ольга Лерман), матерью пропавшей девочки. Их тянет друг к другу, одного больше, другого по инерции. Не останавливает ни новый муж, ни новая беременность, ни маячащий всегда где-то поблизости лучший друг Константина Бруно (Николай Шрайбер), невольно посвященный в самые сокровенные тайны пары. Третьей дамой в этом уравнении со множеством известных и неизвестных слагаемых становится Настя (Марина Васильева) – будто бы случайно попавшаяся на глаза Нестерову в кафе официантка, которая соглашается на предложенную им авантюру. Она – носитель объективного мнения, заранее не вовлеченная в судьбоносные перипетии сюжета. Честный и в чем-то наивный взгляд, интерес, граничащий с испугом – ее покровитель, мучимый демонами, то и дело проваливающийся в потусторонний мир своих видений и кошмаров, завораживает и настораживает, но она становится в каком-то смысле олицетворением его светлой стороны.

«Комплекс бога»: Во имя отца, дочери и презумпции невиновности
фото: "Комплекс бога"/онлайн-кинотеатр KION

Смыслообразующей в «Комплексе бога» в итоге становится вовсе не детективная интрига, а моральная дилемма, вынесенная в название. Чистой воды достоевщина: переосмысленная теория Раскольникова про «тварь дрожащую», которая по-разному въедается в головы персонажей. Имею ли я право продолжать жить и работать, когда в семье горе? Имею ли я право думать о чем угодно, если не претворяю свои мысли в действия? Имею ли я право молчать о страшном, если дал обещание? На эти вопросы будто бы и нет верного ответа, но каждый из героев тем не менее на них отвечает. И вынужден отвечать за последствия. Жаль, что наказание не всегда будет соразмерно преступлению, и кому-то жить с содеянным, а кого-то беспощадный фатум остановит на полпути.

Сериал «Комплекс бога» в онлайн-кинотеатре KION с 3 февраля.


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