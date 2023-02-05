«Красный яр»: От Сены до Енисея

На этой неделе канал НТВ показал сериал «Красный яр» – не совсем характерный для этой площадки проект. «Красный яр» – не просто детектив, а исторический. При этом он не скроен по лекалам условной «Анны-детективъ», каким был недавний «Безсоновъ», а представляет собой заявку на масштабное историческое полотно в духе чуть ли не прозы Алексея Иванова. До «Золота бунта» проект, конечно, не дотягивает, детективная интрига тоже не сказать, что держится на высшем уровне. Тем не менее «Красный яр», созданный к 200-летию Енисейской губернии, представляет еще не заезженные теле- и киноиндустрией пейзажи Красноярского края.
В 1863 году в окрестностях Красноярска, который выходит на новый этап своего развития благодаря золотым приискам, объявляется беглый каторжник, который уже изничтожил больше 20 душ от Москвы до самых до окраин. В то же время владелец золотых приисков Плахов (красноярский артист и режиссер Артем Рудой
) обнаруживает в своем хозяйстве крупную недостачу. Для того, чтобы добывать золото в по-настоящему промышленных масштабах Плахов вызывает в Красноярск инженера Никитина (Петр Рыков
), слишком просвещенного и интеллигентного для все еще царящих во глубине сибирских руд нравов. Никитину помимо промышленных технологий нравится еще и дочь Плахова Наташа (Дарья Кукарских
), на которую, кажется, положил глаз еще и ссыльный француз Эдмонт Морешаль (Константин Крюков
), преподающий девушке этикет и французский язык, но грезящий о возвращении на Родину и, конечно, свободе, равенстве и братстве.
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В уже современный Красноярск приезжает француженка Натали (Софья Шуткина
), чтобы снять фильм об истории этих мест, куда, как она узнала, ссылали много французов. Но интересуется Натали не Морешалем, а купцом Плаховым, о котором, кажется, особо никто и не слышал. Консультантом Натали становится регбист и краевед Виктор (Макар Запорожский
), который вот-вот должен жениться на дочке местного олигарха Тамаева (Сергей Юшкевич
), владельца магазинов с золотом, своего рода тоже золотодобытчиком, пусть и современным. Но, конечно, приезд француженки несколько меняет планы всех участников этих событий.
«Красный яр» не только создан к 200-летию Енисейской губернии, но поддержан лично губернатором Красноярского края. Тем не менее тут надо отдать должное создателям – парадно-открыточным это кино не назовешь. Период «золотой лихорадки» даже герой Запорожского характеризует как «новый Клондайк с огромным количеством преступлений». В той же исторической части один из участников губернаторского совещания пытается бороться с оставшейся еще от предков темнотой и заниматься просвещением – строить университеты и выращивать своих местных инженеров, а не просто привозить их из Москвы, Санкт-Петербурга или Берлина. В общем, бороться, чтобы за границей, где бывает сибирская элита, перестали нас держать за людей необразованных, дикарей, готовых променять осетрину и золото на шелковые подштанники. Современная часть сериала, видимо, как-то доказывает, что 200 лет даром не прошли, а Красноярск похорошел настолько, что в город приезжают снимать кино из самой Франции, хотя у Натали есть и свои резоны для этой «экспедиции», в которой все оказывается далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Борьба за золото даже спустя два столетия все равно не ослабевает.
Концепция с двумя временными пластами на самом деле спасает «Красный яр» от скатывания к банальной охоте за золотом, причем историческая часть оказывается намного ярче современной, сделанной будто бы впопыхах, без особой фантазии, с изъезженным приемом «давайте снимем кино о кино». Сценарий сериала, кстати, написал Алексей Рыбин
– участник первого состава группы «Кино» (вот уж ирония судьбы), как-то отметившийся на «Кинотавре» своей режиссерской работой «Скоро все кончится
», но, в основном, занимающийся сценариями сериалов вроде «Литейного
» и «Великолепной пятерки
».
В густонаселенном, причем и в исторической, и в современной части, «Красном яре» при этом банально не хватает действия и необходимой для данного жанра приключенческой детективной интриги. По большому счету всё становится понятно уже к серии третьей, а дальше начинается череда скитаний главных героев и, конечно, перипетии многочисленных любовных линий. В нынешнем Красноярске герою Макара Запорожского постоянно пудрит мозги его будущая невеста, вечно недовольная происходящим, да и француженка, которая не придумала себе для легенды более-менее внятный сценарий своего лжефильма, тоже настораживает. В части 1860-х для того, чтобы сконцентрироваться не только на золотодобыче, но и как-то задействовать весь пласт исторических событий, на всякий случай вставляют и Василия Сурикова, пишущего портрет Наташи, и раскольническую общину, с которой странноватой романтической линией связывают Плахова, ну и, конечно, не забывают о ключевом треугольнике – Наташа, инженер Никитин и француз Морешаль, для которого Константин Крюков старательно подбирает необходимый акцент. Как и уже современная француженка в исполнении Софьи Шуткиной то и дело вставляет в свой безупречный русский merci, d’accord и merde. В общем, как говорится, «шерше ля фам». Только на берегах не Сены, а Енисея.
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