Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души

Обзор сериалов >>
6 февраля 2023
8 февраля на нескольких онлайн-сервисах сразу выходит новый многосерийный фильм «Фишер». В его основу легла реальная история о серийном убийце, самом жестоком и жутком маньяке в СССР, убивавшем детей в середине 80-х. За режиссуру отвечали авторы «Черной весны» и «Зимнего пути» Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Благодаря этому славному тандему, а также сценаристам Сергею Кальварскому и Наталье Капустиной «Фишер» вырывается за рамки как истории о маньяке, так и детективного расследования. Мы посмотрели первые три серии проекта и увидели в нем мрачную драму о людях, которые живут рядом со злом.

Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души

1986 год. В подмосковном лесу, недалеко от правительственной дачи Громыко находят тело зверски убитого мальчика. В милицию о нем сообщил школьник Игорь (Станислав Соломатин), который пытался ночью разглядеть в окуляр подзорной трубы приблизившуюся к Земле комету, а повстречал великана в плаще, несущего окровавленного ребенка. Генпрокурор распоряжается вызвать из Ростова толкового следователя Евгения Бокова (Иван Янковский), занимавшегося серийными преступлениями в регионе. Неулыбчивый Боков, вынужденный оставить дома серьезно приболевшую жену, приезжает в Москву, как ему казалось, ненадолго — для консультации. Пока он ехал и летел, его столичные коллеги, следователи Валерий Козырев (Александр Яценко) и Наталья Добровольская (Александра Бортич), успели установить личность жертвы и посадить в клетку первого подозреваемого: отца убитого. Согласно статистике, дети чаще всего погибают от рук родственника. Ни зацепок, ни улик, единственный свидетель – Игорь, чьи родители возражают против контактов сына с милицией. Бокову приказывают остаться и продолжать расследование.

Смотреть онлайн Сериал «Чернобыль»
«Фишер» — медленный и мрачный триллер без излишеств, вдохновленный лучшими образцами жанра: от «Настоящего детектива» до «Убийства». Сценаристы в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (настоящее имя маньяка — Сергей Головкин) и получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. Несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, в начале каждой серии титр предупреждает, что все его персонажи вымышленные, и авторы приносят соболезнования семьям жертв.

Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души

С первых кадров сериал погружает в пучину тревожного нервического сна, от которого невозможно избавиться. Густая мгла мрачного леса и фигура голого человека среди болотистых ландшафтов – этот образ появляется на экране неоднократно, показывая зло в его родной дремучей стихии. Оно незримо присутствует в жизни героев сериала, оно всегда где-то рядом, в непосредственной близости. Но лес, который скрывает больше, чем показывает, – еще и отражение сумерек человеческих душ. Общества в целом. Таким образом, мы не наблюдаем за действиями маньяка и не знаем, кто он (как это было, например, в сериале «Чикатило»), но получаем возможность выяснить природу зла, изучая, как ведут себя те, кого это зло коснулось. Что куда важнее — ведь под маской настоящего детектива «Фишер» скрывает нечто большее.

Читать Рецензия на сериал «Чикатило»
Следователи начинают ходить по домам, опрашивая потенциальных свидетелей. Данные собираются по крупицам: на первом месте преступления найден след обуви и обрывок обгоревшей фотографии, затем — составлен словесный портрет убийцы. Пока известно только, что у него большой рост. Преступления громкие, о них быстро узнают все окрестные жители, дети начинают играть в поимку Фишера (те, чье детство пришлось на этот период, прекрасно все помнят – так было на самом деле). Визиты милиции важны еще и потому, что во время них мы можем наблюдать среду. Много внимания — не меньше, чем в «Чернобыле» и «Нулевом пациенте», — уделено созданию фона происходящих событий. Полутемные улицы, сирые кабинеты, кафель больниц, парадные советские фасады – все безрадостно казенное, пыльное, ничье. А если это квартира — то, как правило, неуютная, тесная, с сырыми обоями, впитавшими запахи и дыхание поколений, сервантом с хрусталем, мерцающим черно-белым телевизором в красном углу, на котором – вязаная крючком салфетка, а сверху — будильник. Все некрасивое, неэстетичное — и как будто неудивительно, что люди ведут себя соответственно: ведь насилие процветает, в первую очередь, в семьях. Только об этом не принято говорить, жаловаться.

Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души

Пришибленность жертв домашнего абьюза, замалчивание, отрицание проблем распространяется и на прочие этажи общественной жизни – это все метастазы одной и той же болезни. Некоторые, например, декларируют, что «у нас в СССР маньяков нет». Зато в наличии страшные враги – изготовители порнографических фотокарточек: их преследуют и сажают. Намеком в первых сериях являются отголоски и другого крупного вранья — Чернобыля. Жена Бокова, вероятно, попадает в больницу из-за последствий облучения, хотя прямо об этом пока не говорится. Свекровь в отсутствии сына придумывает самое типичное на ту пору решение проблемы: «Отпусти его, оттолкни, дай ему развод, ты умрешь, а он будет мучиться». Что это, если не страх жизни, собственных чувств? Вот и получается, что люди существуют в атмосфере дефицита самого главного — любви друг к другу. Особенно от этого страдают дети.

Смотреть онлайн Сериал «Нулевой пациент»
Очень сложная роль у Ивана Янковского — совершенно для него не типичная. Ему приходится не только изображать «ростовский акцент», разделывать воблу и ловко открывать пиво о полированную столешницу, а перевоплощаться в весьма неоднозначного героя. Его Боков – жилистый сутулый мужчина со стальными пружинами нервов, чутьем, волей. У него большой опыт работы в раскрытии тяжелых преступлений: он неплохо понимает людей, знает, как надавить, а как — облегчить боль родительской утраты. «Ваш сын не страдал». Но насилие, что он видел, и тот груз ответственности, который он несет, заметно влияют на его поведение. Не имея возможности исправить неустроенность жизни ни в целом, ни в мелочах — поймать ростовского маньяка, быть рядом с больной супругой — он огрубевает нутром. Его привычки выдают нервозность: Боков много матерится, курит, никогда не улыбается, плюет на приличия, а при необходимости — и на закон. Даже будучи на стороне справедливости, он не может сдержать внутренних демонов и совершает подчас неприемлемые поступки. А главным маркером его окостенелости является пренебрежение к коллегам: легкое – к интеллигентному Козыреву (Яценко смотрится здесь органично, впрочем, как и в любой другой роли) и нескрываемое — к Наташе. В первую же секунду знакомства с ней он бросает: «Какой же вы следователь, вы же женщина».

Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души

Александра Бортич в роли Наташи – еще одно нестандартное кастинговое решение и вызов для актрисы, тем более, что героиня раскрывается далеко не сразу, и за ней интересно наблюдать. Сперва она немного непутевая сотрудница прокуратуры, над которой постоянно подтрунивают за то, что она женщина, попрекают за непрофессиональные действия и откровенно посылают «варить борщи». Она привыкла: если и злится, то виду не подает. Но Наташа постепенно выходит из тени коллег-мужчин, по крайней мере — для нас, смотрящих со стороны. Потому что единственная в этой компании, кто способен проявить человечность и сострадание. Она умеет разговаривать с детьми и бросается на поиски пропавшего ребенка, пока мужчины заняты поимкой подозреваемого и разборками друг с другом. Ее мотивации — созидательные. Наташа спасает. Это самый теплый персонаж в этой истории, луч надежды в гнилом бараке, где вызревают сами собой жуткие гнойники кошмарных преступлений. Неизбежно.

Сериал «Фишер» смотрите на more.tv, wink и в других онлайн-кинотеатрах с 8 февраля.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Раневская», «Фишер» и новые «Содержанки»
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич ищут маньяка в трейлере сериала «Фишер»
Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера
Фёдор Бондарчук приступил к разработке сериала про маньяка Фишера для more.tv
Поиск по меткам
more.tvДетективЕкатерина ВизгаловаманьякиРоссийские сериалытриллер
персоны
Александра БортичСергей КальварскийЛюбовь ЛьвоваСтанислав СоломатинСергей ТарамаевИван ЯнковскийАлександр Яценко
фильмы
Фишер

фотографии >>
Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души фотографии
Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души фотографии
Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души фотографии
Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Цымбал
6 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Цымбал.
Геннадий Базаров
5 февраля ушёл из жизни кинорежиссёр Геннадий Базаров.

День рождения >>

Ирина Гринёва
Владимир Заманский
Вера Карпова
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Владимир Селезнёв (II)
Алла Тарасова
Валентина Титова
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
Жак Вильре
Элис Ив
Патрик Макни
Рональд Рейган
Джош Стюарт
Данута Шафлярская
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Форма голоса
драма, мелодрама, семейное кино, экранизация
Япония, 2016
Больше, чем никогда
драма
Германия, Люксембург, Норвегия, Франция, 2022
Братство четырёх «Л»
драма, исторический фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Франция, 2023
Заклятие Абизу
фильм ужасов
Великобритания, США, 2022
Мой любимый призрак
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2022
При чём тут любовь?
комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Быть
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Знакомство родителей
комедия
США, 2023
Проклятие черного паука
драма
Венгрия, Швейцария, 2022
Свободные отношения
романтическая комедия
Россия, 2023
Холодная гонка
драма, приключения
Россия, 2022
Эрнест и Селестина: Новые приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Люксембург, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram