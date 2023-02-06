Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души

8 февраля на нескольких онлайн-сервисах сразу выходит новый многосерийный фильм «Фишер». В его основу легла реальная история о серийном убийце, самом жестоком и жутком маньяке в СССР, убивавшем детей в середине 80-х. За режиссуру отвечали авторы «Черной весны» и «Зимнего пути» Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Благодаря этому славному тандему, а также сценаристам Сергею Кальварскому и Наталье Капустиной «Фишер» вырывается за рамки как истории о маньяке, так и детективного расследования. Мы посмотрели первые три серии проекта и увидели в нем мрачную драму о людях, которые живут рядом со злом.
1986 год. В подмосковном лесу, недалеко от правительственной дачи Громыко находят тело зверски убитого мальчика. В милицию о нем сообщил школьник Игорь (Станислав Соломатин
), который пытался ночью разглядеть в окуляр подзорной трубы приблизившуюся к Земле комету, а повстречал великана в плаще, несущего окровавленного ребенка. Генпрокурор распоряжается вызвать из Ростова толкового следователя Евгения Бокова (Иван Янковский
), занимавшегося серийными преступлениями в регионе. Неулыбчивый Боков, вынужденный оставить дома серьезно приболевшую жену, приезжает в Москву, как ему казалось, ненадолго — для консультации. Пока он ехал и летел, его столичные коллеги, следователи Валерий Козырев (Александр Яценко
) и Наталья Добровольская (Александра Бортич
), успели установить личность жертвы и посадить в клетку первого подозреваемого: отца убитого. Согласно статистике, дети чаще всего погибают от рук родственника. Ни зацепок, ни улик, единственный свидетель – Игорь, чьи родители возражают против контактов сына с милицией. Бокову приказывают остаться и продолжать расследование.
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Сериал «Чернобыль»
«Фишер» — медленный и мрачный триллер без излишеств, вдохновленный лучшими образцами жанра: от «Настоящего детектива
» до «Убийства
». Сценаристы в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (настоящее имя маньяка — Сергей Головкин) и получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. Несмотря на то, что фильм основан на реальных событиях, в начале каждой серии титр предупреждает, что все его персонажи вымышленные, и авторы приносят соболезнования семьям жертв.
С первых кадров сериал погружает в пучину тревожного нервического сна, от которого невозможно избавиться. Густая мгла мрачного леса и фигура голого человека среди болотистых ландшафтов – этот образ появляется на экране неоднократно, показывая зло в его родной дремучей стихии. Оно незримо присутствует в жизни героев сериала, оно всегда где-то рядом, в непосредственной близости. Но лес, который скрывает больше, чем показывает, – еще и отражение сумерек человеческих душ. Общества в целом. Таким образом, мы не наблюдаем за действиями маньяка и не знаем, кто он (как это было, например, в сериале «Чикатило
»), но получаем возможность выяснить природу зла, изучая, как ведут себя те, кого это зло коснулось. Что куда важнее — ведь под маской настоящего детектива «Фишер» скрывает нечто большее.
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Рецензия на сериал «Чикатило»
Следователи начинают ходить по домам, опрашивая потенциальных свидетелей. Данные собираются по крупицам: на первом месте преступления найден след обуви и обрывок обгоревшей фотографии, затем — составлен словесный портрет убийцы. Пока известно только, что у него большой рост. Преступления громкие, о них быстро узнают все окрестные жители, дети начинают играть в поимку Фишера (те, чье детство пришлось на этот период, прекрасно все помнят – так было на самом деле). Визиты милиции важны еще и потому, что во время них мы можем наблюдать среду. Много внимания — не меньше, чем в «Чернобыле
» и «Нулевом пациенте
», — уделено созданию фона происходящих событий. Полутемные улицы, сирые кабинеты, кафель больниц, парадные советские фасады – все безрадостно казенное, пыльное, ничье. А если это квартира — то, как правило, неуютная, тесная, с сырыми обоями, впитавшими запахи и дыхание поколений, сервантом с хрусталем, мерцающим черно-белым телевизором в красном углу, на котором – вязаная крючком салфетка, а сверху — будильник. Все некрасивое, неэстетичное — и как будто неудивительно, что люди ведут себя соответственно: ведь насилие процветает, в первую очередь, в семьях. Только об этом не принято говорить, жаловаться.
Пришибленность жертв домашнего абьюза, замалчивание, отрицание проблем распространяется и на прочие этажи общественной жизни – это все метастазы одной и той же болезни. Некоторые, например, декларируют, что «у нас в СССР маньяков нет
». Зато в наличии страшные враги – изготовители порнографических фотокарточек: их преследуют и сажают. Намеком в первых сериях являются отголоски и другого крупного вранья — Чернобыля. Жена Бокова, вероятно, попадает в больницу из-за последствий облучения, хотя прямо об этом пока не говорится. Свекровь в отсутствии сына придумывает самое типичное на ту пору решение проблемы: «Отпусти его, оттолкни, дай ему развод, ты умрешь, а он будет мучиться
». Что это, если не страх жизни, собственных чувств? Вот и получается, что люди существуют в атмосфере дефицита самого главного — любви друг к другу. Особенно от этого страдают дети.
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Сериал «Нулевой пациент»
Очень сложная роль у Ивана Янковского — совершенно для него не типичная. Ему приходится не только изображать «ростовский акцент», разделывать воблу и ловко открывать пиво о полированную столешницу, а перевоплощаться в весьма неоднозначного героя. Его Боков – жилистый сутулый мужчина со стальными пружинами нервов, чутьем, волей. У него большой опыт работы в раскрытии тяжелых преступлений: он неплохо понимает людей, знает, как надавить, а как — облегчить боль родительской утраты. «Ваш сын не страдал
». Но насилие, что он видел, и тот груз ответственности, который он несет, заметно влияют на его поведение. Не имея возможности исправить неустроенность жизни ни в целом, ни в мелочах — поймать ростовского маньяка, быть рядом с больной супругой — он огрубевает нутром. Его привычки выдают нервозность: Боков много матерится, курит, никогда не улыбается, плюет на приличия, а при необходимости — и на закон. Даже будучи на стороне справедливости, он не может сдержать внутренних демонов и совершает подчас неприемлемые поступки. А главным маркером его окостенелости является пренебрежение к коллегам: легкое – к интеллигентному Козыреву (Яценко смотрится здесь органично, впрочем, как и в любой другой роли) и нескрываемое — к Наташе. В первую же секунду знакомства с ней он бросает: «Какой же вы следователь, вы же женщина
».
Александра Бортич в роли Наташи – еще одно нестандартное кастинговое решение и вызов для актрисы, тем более, что героиня раскрывается далеко не сразу, и за ней интересно наблюдать. Сперва она немного непутевая сотрудница прокуратуры, над которой постоянно подтрунивают за то, что она женщина, попрекают за непрофессиональные действия и откровенно посылают «варить борщи». Она привыкла: если и злится, то виду не подает. Но Наташа постепенно выходит из тени коллег-мужчин, по крайней мере — для нас, смотрящих со стороны. Потому что единственная в этой компании, кто способен проявить человечность и сострадание. Она умеет разговаривать с детьми и бросается на поиски пропавшего ребенка, пока мужчины заняты поимкой подозреваемого и разборками друг с другом. Ее мотивации — созидательные. Наташа спасает. Это самый теплый персонаж в этой истории, луч надежды в гнилом бараке, где вызревают сами собой жуткие гнойники кошмарных преступлений. Неизбежно.
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