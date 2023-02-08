«Раневская»: Жить надо так, чтобы помнили

На KION состоялась премьера сериала «Раневская» — 8 эпизодов биографического проекта расскажут о становлении культовой актрисы, которую сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук. О ее знакомстве с величайшими деятелями искусства начала и середины прошлого века в исполнении не менее знаменитых и заслуженных артистов сегодняшней эпохи — кастинг у сериала весьма впечатляющий. И, конечно, о непростом времени в истории страны, прошедшей через войны и революцию, свидетельницей которого она стала. Одним словом, жизнь замечательных людей и попытка оживить, осмыслить и художественно пересказать всем, казалось бы, известную, но уже ставшую чуть ли не мифом биографию.
Юная Фанни Фельдман из богатой еврейской семьи давно грезит сценой. Не провинциальными подмостками родного Таганрога, где приходится довольствоваться разве что любительским кружком под руководством так и не сумевшей построить собственную успешную карьеру театральной энтузиастки и возлюбленной Фанниного брата Яши (Илья Ловкий
) Ляли (Инна Хотеенкова
), а московскими. Теми, где блистает кумир Качалов (Александр Домогаров
), чей лик девушка украдкой вырезает с афиш и прячет под подушкой, и правит маэстро Станиславский (Александр Аноприков
). Строгий отец (Семен Стругачев
) не одобряет желаний дочери — куда ей с таким носом, нервным заиканием и общей неуклюжестью. Лучше, как сестра Белла (Мириам Сехон
), подумать о замужестве и выйти за знакомого с детства недотепу Мулю (Евгений Буслаков
), чтобы объединить внушительные капиталы двух семей и жить спокойно. Но бунтарку Фанни Муля, конечно, нервирует, да и на компромиссы она не согласна, так что, сорвав помолвку и заручившись поддержкой брата и сестры (та тайком подсовывает в чемодан свои украшения), под покровом ночи садится на поезд в Москву. И прямо с перрона отправляется на прослушивание в Художественный театр. Куда ее, конечно, не берут — но где впервые проявляется ее невероятный комедийный талант, о котором она, кажется, даже не подозревает.
Картинка то и дело окрашивается в сепию, превращая кадры в старинные фотографии, в воздухе витает тревожность, крадется по городам призрак грядущих потрясений — свирепеют пролетарии, чьи стачки жестко разгоняют казаки, но кому уже не могут сопротивляться провинциальные буржуа. И грузятся с саквояжами, картинами, корзинами и маленькими собачонками на отплывающие на безопасное расстояние пароходы. Скоро отчалят и Фельдманы, все, кроме теперь уже Фаины, почти уже Раневской, увлеченной искусством, несмотря на постигающие ее одна за другой на первых порах неудачи.
Смелость, а в данном случае непосредственность, города берет — девушка храбро цепляется за любую возможность, и покоряет «московские гостиные», места сборищ актрис и балерин, их покровителей и антрепренеров и прочей богемы. Тут поет Вертинский (Иван Ефремов
), играет и выигрывает в карты великая старуха Императорских театров Ольга Садовская (Ольга Науменко
) и танцует в женском платье Качалов — первая живая встреча Раневской с ним поставлена в виде эксцентричного перформанса, надо сказать, виртуозно исполненного в кои-то веки игривым, улыбчивым и словно скинувшим с десяток лет Домогаровым, порхающим в пачке, изображая великого лицедея.
Стоит отметить, что Мариэтта Цигаль-Полищук в этом антураже не теряется, не выпадает из образа и выглядит весьма правдоподобно в своем преображении — актрисе предстоит пройти со своей героиней весь путь, от девушки до дамы в летах, какой в большинстве своем и знают Раневскую современные зрители. И пока, по крайней мере, в первых сериях, ее нельзя упрекнуть ни в излишнем кривлянии, ни в целом в каком-либо преувеличении и искажении, из которого можно было бы элементарно скатиться в фарс. История обещает быть рассказом о том, как мечта оборачивается призванием, романтические иллюзии не развеиваются, а трансформируются во что-то более значимое и монументальное — Фанни Фельдман становится Фаиной Раневской, находит себя в искусстве, а потом и подчиняет искусство себе.
«Раневская», как, впрочем, и любой байопик, посвященной и времени, и личности такого масштаба, местами напоминает театральный капустник — без пошлости, но с неизменными цитатами и прочими историческими анекдотами, приписываемыми тем или иным личностям. Но тем, наверное, подробнее и детальнее выглядит для зрителя повествование, стремящееся не к документальности, но к объемности. Персонажей, времени и места действия. Остается надеется, что авторам «Раневской» хватило такта и мастерства на все серии, на ключевые этапы биографии и на фон, который чем дальше, тем все ближе к нашим дням — и оттого не потерпит ни грамма фальши.
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