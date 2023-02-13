«Шаляпин»: Мятежный гений

К 150-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина телеканал «Россия-1» и онлайн-кинотеатр Okko выпускают масштабный байопик, посвященный жизни и судьбе легендарного исполнителя, величайшего голоса эпохи, покинувшего Россию в 1920-х и погибшего вдали от родины. Снял «Шаляпина» режиссер Егор Анашкин, отметившийся актуальными историческими проектами «Кровавая барыня» и «Зулейха открывает глаза», а заглавную роль сыграл артист Александр Горбатов.
В отличие от «Раневской
», которая на прошлой неделе начала выходить на KION, причем показ растянут по времени — сначала вышло две серии, а дальше будет только по одной в неделю, «Шаляпина» телеканал «Россия-1» решил показывать по две серии за вечер. Так что история «царя-баса» от его детских лет в простой крестьянской семье в Казани до звания первого Народного артиста Республики и эмиграции пронесется перед зрителями всего за четыре дня. Однако сумбурным этот рассказ назвать нельзя. За сценарий «Шаляпина» отвечали Тимур Эзугбая
, работавший над «Грозным
» с Александром Яценко
и Сергеем Маковецким
, и Наталья Назарова
, занимавшаяся в числе прочего «Седьмой симфонией
» с Алексеем Гуськовым
. Вместе с режиссером Егором Анашкиным они хоть отчасти и экранизируют «Википедию», но выводят на первый план не просто историю успеха провинциального мальчика, покорившего своим голосом не только высоколобую публику Императорских театров, но и народ, а вечно разрывающие Шаляпина личные противоречия — от сложных отношений с отцом и наличия двух жен до принятия популярности и ответственности, которая приходит вместе со славой.
Именно на этой черте экранного Шаляпина и строится драматургия сериала, который, кстати, в отличие от той же «Раневской», не пытается делать акцент на портретном сходстве героев с реальными историческими прототипами. Тот же Александр Горбатов старается, скорее, передать пластику и мощь Шаляпина, харизму, благодаря которой он стал великим артистом, но и в то же время и некую неуверенность в себе, как сказали бы сейчас «синдром самозванца», граничащий со звездной болезнью: увидел ночью кошмар, где его освистали на «Демоне», а утром прикинулся больным или пошел ссориться с дирижером, чтобы премьера все-таки не состоялась. А если обстоятельства усугубляют еще и семейные драмы, то пиши пропало. То отец (Федор Добронравов
) после долгих лет молчания нанесет родительский визит, то жена Иола (Мария Смольникова
) заподозрит в очередной измене, то друг — знаменитый художник Коровин (Александр Яценко) — честно за рюмкой скажет всё, что думает про несносный характер Федора Ивановича, то на горизонте появится красивая женщина Мария (Юлия Снигирь
) — как выясняется, давняя поклонница знаменитого певца. Только дети и французский бульдог Булька не подводят — для них Шаляпин действительно хороший отец.
Несмотря на это, «Шаляпин» не превращается исключительно в мелодраму или занудную экзистенциальную драму о кризисе творческой личности. Как и предыдущие работы режиссера Егора Анашкина — «Зулейха открывает глаза» и «Кровавая барыня» — и этот сериал отличает актуальный общественно-политический контекст, который, естественно, становится более ярким ближе к финалу. Так, Шаляпин остро переживает Кровавое воскресенье и отказывается петь для «сволочей, которые стреляют в мирных безоружных людей», а потом идет исполнять «Марсельезу», чем начинает так популярную и в наши времена дискуссию о том, что «революционеров» «на казенное жалованье содержать нельзя».
Вкупе с мощным басом Ильдара Абдразакова
и добротно воссозданными художниками-постановщиками интерьерами Императорских театров (снимали и в Мариинке, и в Большом), скрупулезно выполненными костюмами (даже домашние тапочки Шаляпина сделали точной копией тех, которые хранятся в его Доме-музее на Новинском бульваре в Москве), «Шаляпин» становится действительно объемной картиной эпохи во главе с ее голосом — столь же трагическим, как надвигающиеся на страну перемены, даром, что показанные в «Шаляпине» события случились более века назад.
Смотрите сериал «Шаляпин» на телеканале «Россия-1» с 13 февраля.
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