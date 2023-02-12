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«Хочу не могу!»: Мамина дочка

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12 февраля 2023

На Иви вышел мини-сериал «Хочу не могу!» — комедия, которая по ходу действия оборачивается довольно неожиданной и откровенной, почти фрейдистской, драмой о детских травмах и их последствиях. Режиссером проекта стала Яна Гладких, в прошлом году впервые попробовавшая себя в качестве постановщика сериала – истории про похожие трудности в интимных отношениях под названием «Amore more». Главную роль в «Хочу не могу!» сыграла Дарья Мельникова.

«Хочу не могу!»: Мамина дочка

Саша (Мельникова) и Андрей (Никита Еленев) влюблены, но дальше романтических свиданий, где они, дай бог, держатся за руки, дело не заходит. Парень не знает, что у девушки от него есть секрет – уже два года она посещает группу анонимных сексоголиков, возглавляемую излечившейся от подобной зависимости психологиней в исполнении Полины Кутеповой, и воздерживается изо всех сил. В очередной раз не добившись приглашения домой и, видимо, решив, что ему попалась очень целомудренная барышня, Андрей идет на крайний шаг и делает Саше предложение. Казалось бы, теперь главное – дотерпеть до свадьбы. Но это и самое сложное. Переживания настолько переполняют Сашу – ведь она все еще не сказала жениху правду, так же как и одногруппникам-сексоголикам, уверенным, что парень принял ее со всеми недостатками – что накануне росписи она мчится на свидание с незнакомцем из Тиндера, приславшим впечатляющий дикпик. Кирилл (Глеб Пускепалис) оказывается застенчивым скромнягой, живущим с бойкой бабушкой (Марина Бауэр), – он милый и трогательный, но на секс Саша все же не решается, все по тем же соображениям совести. Может, и зря, учитывая, что ее муж, брачной ночи с которым она так ждала, кажется, импотент. В отчаянных попытках все-таки спасти не успевший начаться брак, героиня предлагает супругу поднять «настроение» отдыхом в Сочи, но все опять идет не по плану, и компанию на курорте ей будут составлять, кто угодно, кроме Андрея – в том числе Кирилл, оказавшийся там будто бы совершенно случайно.

«Хочу не могу!»: Мамина дочка

Несмотря на то, что в сериале всего шесть эпизодов, причем каждый на плюс-минус полчаса, авторам удаются весьма впечатляющие сюжетные кульбиты. Незамысловатая комедия положений с анекдотически идиотской экспозицией про встречу сексоголички и импотента, на середине совершает резкий жанровый переворот. Героиня вспоминает прошлое, а точнее отношения с матерью (Любовь Толкалина), по мотивам которых впору написать диссертацию по психологии – тон повествования остается при этом таким же легким, а картинка яркой, что особенно контрастирует с жутковатой историей взросления, будто взятой из чернушной российской драмы. Становится понятно, что болезнь Саши авторы придумали не для красного словца, впрочем, и все остальные вдруг становятся персонажами как минимум трагикомическими.

«Хочу не могу!»: Мамина дочка

К слову, фон за их счет получается в сериале колоритным, даже если экранного времени у того или иного второстепенного героя совсем немного. Анонимных сексоголиков, которые до поры до времени появляются в кадре исключительно в окошках видеомессенджера и общаются с Сашей виртуально, играют, помимо Кутеповой, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и Данил Стеклов – и не сказать, что они в вопросах излечения преуспели лучше, чем героиня Дарьи Мельниковой. В Сочи, где проходит добрая половина событий, бенефисит Павел Ворожцов в образе непросыхающего отца семейства, по пьяной лавочке воспылавшего чувствами к Саше и навлекшего на нее тем самым невольный гнев своей супруги – шаблонной, уставшей от жизни с никчемным мужем тетки-пилы (Дарья Фекленко). И в каждом незначительном разговоре или проходной сцене спрятаны человеческие драмы и рвущие душу бытовые трагедии, зачастую замаскированные под гэги.

«Хочу не могу!»: Мамина дочка

В этом смысле откровенности, не связанной, как ни странно, исключительно с сексом и сексуальными дисфункциями, в «Хочу не могу!», пожалуй, в разы больше, чем в грядущей «Непослушной», заявленной как эротический триллер. Сериал Яны Гладких заходит на табуированную территорию психотравм, этаких перевернутых фрейдистких комплексов – от безотцовщины, здесь даже ироничной, учитывая кинематографическое прошлое актрисы Дарьи Мельниковой, до отношений матери и дочери – которые оборачиваются искалеченным представлением уже взрослого человека об отношениях и любой интимности. Так сексоголичка Саша смущается на нудистском пляже, а остальные тщетно подавляют желания, которые в итоге выплескиваются наружу лицемерными поступками, стереотипным мышлением и вездесущим осуждением чужих жизней — в своем глазу отыскать бревно ой как не просто. Неплохая пропаганда психотерапии и заботы о ментальном здоровье, без которого не будет здоровья физического. Иногда банан – это не просто банан, и дедушка Фрейд, хоть и стал чуть ли не мемным персонажем, во многом был прав.

Все серии «Хочу не могу!» доступны в онлайн-кинотеатре Иви.


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