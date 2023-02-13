«Омар в большом городе 2»: Островок стабильности

В онлайн-кинотеатре KION 14 февраля состоится премьера второго сезона проекта «Омар в большом городе». Веб-сериал, в 2019 заработавший миллионы просмотров и победивший на Премии в области веб-индустрии, вырос из одноименного блога на YouTube — еще в 2017 году КВНщик Омар Алибутаев начал записывать видео, в которых его лирический герой, трогательный в своей непосредственности дагестанец Омар, исследовал и покорял столицу. Сегодня у канала более 1,5 млн подписчиков, а непосредственно сериалом изначально занимался холдинг «Москва Медиа» и его сотрудники, вписавшие в сюжет телеканал «Москва 24», — во втором сезоне к той же команде подключился KION. Накануне выхода новых серий Кино-Театр.Ру вспоминает, что же еще происходило в первом сезоне и что будет в продолжении.
Засидевшийся перед телевизором и приставкой до 30 лет простой дагестанский парень Омар (Омар Алибутаев) получает ультиматум от родителей — пора жениться. Невесту, конечно, уже подобрали, но Зульфия (Карина Страхова
), одна из дочерей уважаемого соседа, как и полагается для комедии, красотой в отличие от сестер похвастаться не может. Испугавшись нежеланной женитьбы, Омар срывается в Москву, тем более что там уже давно живет его брат Мага (Гарик Петросян
), который наверняка преуспел и поможет родственнику. Ни тут-то было: Магомед, хоть и назначает встречу в Москва-Сити, в качестве работы предлагает угон автомобилей. Приходится обзванивать друзей детства и прочих земляков — везде отказы или игнор. Так, в первый же вечер Омар, убедивший родителей, что его взяли на работу в «Газпром», оказывается без денег, жилья, работы и надежды на быстрое обогащение.
Возвращаться обратно — не вариант, благо одним московским другом герой все-таки успевает обзавестись. Ушлый, но добрый в душе таксист Олег (Олег Верещагин
) соглашается приютить непутевого дагестанца, да еще и разрешает подзаработать на своей машине — более того, готов прикидываться водителем якобы олигарха Омара, когда звонят или приезжают родители. Во время одной из поездок новоиспеченный таксист принимает роды прямо в салоне и становится героем новостного выпуска. А главное — без памяти влюбляется в ведущую «Москвы 24» Асю (Анастасия Байкаева
). Остальное, как говорится, история — точнее череда забавных ситуаций, в которые по вине Омара то и дело попадают он сам, Олег и все остальные. В финале первого сезона герою удается хитростью «откосить» от женитьбы на Зульфие, да еще и, в качестве мести, выдать ее замуж за Магу. Дело за малым — все-таки стать олигархом.
«Омар в большом городе 2», несмотря на то что с выхода первого сезона прошло уже больше трех лет, начинается ровно там, где остановился — время в этой экранной Москве будто бы замерло. Разве что из кадра, как и из реальной жизни, пропало брендированное одной из компаний такси, и машины теперь — обезличенно желтые. В остальном здесь царит даже в чем-то утешительная в столь тревожное время стабильность. Юмор не перестал быть добрым и наивным — и режиссер Дмитрий Грачев
, и шоураннер Иван Рымарев
, и сценарист Георгий Гигашвили
, как и большинство актеров, на месте, все заявленные в предыдущей части сюжетные линии продолжатся — появятся и новые. А герои, хоть и сохранили прежнее обаяние, нет-нет, да и поменялись.
Омар-москвич
Сполна хлебнувший столичной жизни и познавший все законы каменных джунглей герой будет действовать хитрее и осторожнее — от провинциального парня, простодушного горца, привыкшего к добрососедству и взаимовыручке, не осталось и следа. По словам исполнителя роли Омара Алибутаева, его персонаж «в хорошем смысле, зазвездился, превратился в сельского мачо»
. Он все еще «бомбит» и все так же фантазирует о жизни, которой не живет, но машины станут покруче, а способов подзаработать на стороне — больше.
Новый сезон – новый бизнес
Омар со свойственным ему «изяществом» будет готов, как и раньше, вписаться в любой подвернувшийся «движ». Даже если придется отдать все накопления — тем более чужие. Однако в этот раз дело может и выгореть, ведь они с Олегом, пусть и не по своей воле, становятся владельцами старой-доброй автомойки. Появление этой локации в сериале — весьма захватывающая, слегка криминальная, история. «Во втором сезоне у Омара и Олега появится свой бизнес, поэтому героев ждут головокружительные приключения, взлеты и падения. Думаю, что самая сильная сторона нашего сериала — это юмор. Мне кажется, что история про Омара важна для всех, потому что она про связь поколений и идею, что добро обязательно победит зло. Любовь, доброта и юмор — это спасет нашу жизнь»
, — рассказывает режиссер Дмитрий Грачев.
Омар против Марка
Любовная история Омара — его пока что безответное чувство к ведущей Асе — станет в новых сериях особенно драматической. Ведь у героя, помимо родителей, мечтающих женить его на дагестанке, появится настоящий соперник Марк в исполнении Никиты Волкова
— приехавший аж из Лондона друг детства девушки, который тут же берет ее в романтический оборот. Но так ли он честен — это и предстоит выяснить Омару, который вовсе не собирается отступать и сдаваться. Режиссер Грачев и вовсе интригует: «Герой столкнется с таким количеством оппонентов, будто мы снимали боевик, а не комедию»
.
Семейные ценности Олега Верещагина
В новых сериях зрителям предстоит узнать побольше о верном спутнике Омара — таксисте Олеге. Который не только ввяжется в очередную авантюру своего соседа, но и будет, например, бороться за сына с бывшей женой. А еще, как намекает сам актер, встретит новую любовь: «В продолжении «Омара» мой герой Олег пытается вернуть свою жизнь на рельсы, с которых его сбил Омар в начале первого сезона. Все чувства Олега искренне понимаю, было очень интересно сыграть его влюбленного в женщину»
.
Герои нашего времени
Уже в первых сериях второго сезона мир сериала «Омар в большом городе» пополнится новыми колоритными персонажами. Одни из самых ярких — Махмуд Гусейнов
и Магомед Муртазаалиев
, сыгравшие ленивых работников автомойки, еще более непутевых и невезучих, чем Омар. Достойная конкуренция комедийному дуэту Алибутаева и Верещагина. В эпизодах — рыжий котенок, который, возможно, поможет Омару завоевать Асю, а Олегу — заслужить уважение сына.
Смотрите сериала «Омар в большом городе 2» в онлайн-кинотеатре KION с 14 февраля.
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