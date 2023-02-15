«Содержанки. Новый сезон»: Белый лотос – теперь на Питерском форуме

На волне всё большей международной популярности жестких сатирических сюжетов о жизни богачей – в «Белом лотосе», «Треугольнике печали», «Меню», «Достать ножи-2» или недавно вышедших сериях нетфликсовского сериала «Ты» – российский онлайн-кинотеатр START тоже не отстает и выпускает новый сезон своего главного хита «Содержанки», который сначала именовался «перезагрузкой», но в итоге от этого подзаголовка избавился. Так что формально это продолжение истории богемных столичных жителей, погрязших в разной степени запущенности половых связях, предательствах, коррупции и даже убийствах. Однако новый сезон, кажется, наконец перестал скрывать сатирический посыл проекта и не собирается сдавать под напором всевозможных вечеринок детективную интригу, о которой в оригинальных «Содержанках» обычно вспоминали в лучшем случае под конец сезона.
фото: START
Светская Москва, в предыдущих сезонах показавшая все свои 50 (а то и больше) оттенков серого, релоцировалась в северную столицу и сразу отправилась на «белую вечеринку» Санкт-Петербургского экономического форума – той еще ярмарки тщеславия. Ее устроила мэр (Наталья Рогожкина) по случаю запуска инновационного проекта «Осознанное поколение» – острова в Финском заливе, созданного из переработанного мусора, с парковой, прогулочной, пляжной зоной и ювелирным центром под водой. Гретты Тунберг на форуме нет, но есть турецкий бизнесмен Апс (Дженгиз Джошкун), новый муж певицы и актрисы Карины (Сабина Ахмедова), который инвестирует в этот проект вместе с инфернальной блондинкой Илоной Вагнер (Нелли Уварова). А подрядчиком «Осознанного поколения» выступает небезызвестный Глеб Ольховский (Владимир Мишуков), «отдавший дань закону». Если кто не помнит, герой Мишукова был осужден за убийство своей жены Алисы, с которой когда-то и завертелся в том числе и криминальный сюжет «Содержанок» (Алису играла Ольга Сутулова).
Собственно, главной темой «белой вечеринки» становится, конечно, не какой-то там экологически чистый проект, а самые бытовые вопросы: «Как Ольховский так быстро вышел на свободу?» и «Кто твой муж?» Если ответ на первый пока стоит опустить, чтобы не раскрывать интригу, то в случае со вторым некоторые перемены особо и не скрываются. Та же Карина, бывшая жена Чистякова (Константин Лавроненко) теперь замужем за мощным во всех отношениях турком. Чистяков, впрочем, не особо расстраивается, ведь у него новая жена – Катя (Александра Ревенко), когда-то ученица первого мужы Лены Широковой, обвинившая его в домогательствах, а потом начавшая карьеру вебкамщицы и актрисы. В новом сезоне карьера Кати еще более стремительна – она теперь не только актриса, но и депутат. «Лучше в партии, чем в парандже», – парирует Катя Карине. А для другой публики еще и добавляет: «Ладно, готовьтесь, она еще споет – это ее прием». И, конечно, даже «перезагруженные» «Содержанки» не обходятся без кавера в исполнении Сабины Ахмедовой. Она теперь, правда, поет не «Агату Кристи», а Шуру с его «Ты не верь слезам, всё вернется после долгих ночей». Ну, или после белых.
фото: START
Белыми ночами отвратительно себя чувствует «последняя надежда российского кино» режиссер Дарюс (Игорь Миркурбанов), пришедший на белую вечеринку в истинно-сером и глушащий там водку вместо какого-то игристого «молока». Наряду с Дарюсом, в перерывах между тостами пытающимся найти деньги на свой новый – конечно, гениальный – фильм, и депутата Кати, огорошивающей всех едкими репликами, одним из самых запоминающихся героев новых «Содержанок» оказывается Аркадий Булавкин в исполнении изрядно загримированного Никиты Ефремова. Булавкин как начальник таможенного управления хочет выпить всё – ну мало ли, вдруг попался где-то контрафакт, – и прощупать всех, в особенности лиц женского пола. Объектом главного желания выступает для него Ольга Крутова (Александра Ребенок), наряду с Ильей Лагутиным (Александр Горбатов) и дизайнером Соней (Ольга Макеева) занимавшаяся как раз организацией этой вечеринки, на которую пришли примерно все оставшиеся в живых герои предыдущих «Содержанок». Появились даже всё еще скорбящая Мила (Марина Зудина) с новым бойфрендом (Иван Мулин) и одиозная следовательница Лена Широкова (Дарья Мороз) – сюрприз, тоже с партнером (Стив Виндольф), финансовым аналитиком того самого турецкого мецената Апса.
Без просмотра предыдущих сезонов во все эти хитросплетения судеб героев столичного бомонда, вдруг оказавшихся на берегах Невы, разобраться будет непросто, при том, что и новых персонажей здесь предостаточно. И в этом, пожалуй, главный минус новых «Содержанок», которые действительно по первым сериям тянут на перезагрузку и чуть ли не наш ответ «Белому лотосу». Оригинальный проект хоть и выводил в первой серии убийство, но вовсе не строил именно на нем всю остальную сюжетную канву. Здесь же, кажется, всё совсем иначе. В финале первой серии – на той семой белой вечеринке – обнаруживают жертву, убитую, что символично, ударом золотой вилки в горло.
фото: START
Под подозрением каждый пришедший на эту – самую закрытую – вечеринку. А на место преступления вызывается талантливый, но по-человечески простой следак ФСБ (Сергей Горошко, который после «Азазель» теперь, видимо, заменил Сергея Гилева в амплуа следователя популярных сериалов). Он не хочет выпускать всех с вечеринки «до установления личности». Так бы и превратить новых «Содержанок» в модный сейчас герметичный сатирический детектив о «богатых» и «не совсем», но начавшийся несколько лет назад формат сериала диктует свои правила, над которыми, впрочем, судя по первым сериям, теперь вполне спокойно потешаются создатели (сценарный состав претерпел изменения, а за режиссуру отвечает дебютантка в большой форме Лариса Согомонян).
Баланс белого с интерьеров, когда-то ослепляющих в сериале Константина Богомолова, теперь перенесли на одежду, где в глаза бросается даже самая маленькая капля крови. А фишка с умными или, скорее, претендующими на это цитатами, на которых поначалу строились вообще все диалоги «Содержанок», теперь, скорее, прерогатива тех самых «фриковатых» персонажей в исполнении Ревенко, Ефремова и Миркурбанова. «Плавает говно, а мы – идем», – уверенно говорит герой последнего. Вот и «Содержанки» врываются с новым сезоном так, будто бы не было никакой пандемии и 24 февраля, никаких ограничений про мат, курение, секс и ЛГБТ. Конструируют свой дивный белый мир, где, впрочем не обходится без серых кардиналов.
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