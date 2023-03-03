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Зло гуляло где-то рядом: Пять причин посмотреть сериал «Фишер»

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3 марта 2023

Главный сериал февраля — новый проект от Wink Originals «Фишер». Это мрачная история о поимке жуткого маньяка, орудовавшего с середины 80-х годов в Московской области. Действие сериала начинается в 1986 году. Недалеко от правительственной дачи в Подмосковье находят тело зверски убитого мальчика. В милицию о нем сообщил школьник Игорь (Станислав Соломатин), который случайно повстречал в лесу великана в плаще, несущего окровавленного ребенка. Генпрокурор распоряжается вызвать из Ростова толкового следователя Евгения Бокова (Иван Янковский), занимавшегося серийными преступлениями в регионе. В Москве его встречают местные коллеги, следователи Валерий Козырев (Александр Яценко) и Наталья Добровольская (Александра Бортич). Над последней принято посмеиваться за то, что она ловит преступников, а не варит борщи дома. Кино-Театр.Ру записал пять причин, по которым сериалe от Wink Originals стоит уделить внимание.

Зло гуляло где-то рядом: Пять причин посмотреть сериал «Фишер»
фото: more.tv

Новая работа уникального творческого тандема


За режиссуру отвечали Сергей Тарамаев и Любовь Львова – невероятный творческий дуэт, смелые, не чурающиеся «опасных» тем авторы, создатели замечательных фильмов «Зимний путь», «Метаморфозис» и сериала «Черная весна», одного из самых заметных событий прошлого года. Являясь сторонниками экспрессивного и эмоционального кино, они постарались, чтобы их новое произведение вырвалось за рамки истории о маньяке и простого детективного расследования. Львова и Тарамаев во всех своих работах уделяют внимание как художественной, визуальной части картины, насыщая ее точными деталями и диалогами, так и тщательной работе с актерами. Об этом говорят все артисты, которым довелось с ними поработать. Именно благодаря вдумчивой режиссуре сериал получился сложным — объемным, многослойным и волнующим.

Зло гуляло где-то рядом: Пять причин посмотреть сериал «Фишер»
фото: more.tv


Вымышленный мир, рожденный из достоверных свидетельств


В основе сценария – реальные факты, тома уголовных дел и общение сценаристов Сергея Кальварского и Натальи Капустиной с реальными следователями по делу серийного маньяка Сергея Головкина, имеющего прозвище Фишер. Жертвами убийцы и педофила стали, согласно материалам суда, стали 11 детей. Драматурги получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, но, исходя из текущих художественных задач, заменили всех реальных персонажей – вымышленными. В начале каждой серии титр предупреждает об этом, здесь же авторы уважительно приносят соболезнования семьям жертв. В сценарии основное внимание уделено бытовым аспектам жизни людей на излете Советского Союза, их взаимоотношениям друг с другом – на работе и в семьях. Перед нами – мрачная история о людях, которые живут рядом со злом.

Зло гуляло где-то рядом: Пять причин посмотреть сериал «Фишер»
фото: more.tv


Атмосфера и отсылки к другим произведениям


«Фишер» — медленный и мрачный триллер без излишеств, вдохновленный лучшими образцами жанра: от «Настоящего детектива» до «Убийства». Любители жанра найдут отсылки и к таким эталонным жутких детективным фильмам как «Семь» и «Зодиак» Дэвида Финчера, вдохновившим не один десяток кинематографистов. С первых кадров мы погружаемся в пучину тревожного нервического сна, от которого невозможно избавиться. Густая мгла мрачного леса и фигура голого человека среди болотистых ландшафтов – этот образ появляется на экране неоднократно, показывая зло в его родной дремучей стихии. Большое внимание уделено и бытовой атмосфере. Полутемные улицы, сирые казенные кабинеты, кафель больниц, парадные советские фасады, неуютные квартиры с полусырыми обоями и мерцающим черно-белым телевизором. Подобный художественный подход был также характерен для сериалов «Чернобыль» и «Нулевой пациент», лучших социальных драм последних лет, действие в которых разворачивалось в то же самое время, в конце 80-х. События «Фишера» начинаются летом 1986 года, спустя всего лишь месяц после катастрофы в Чернобыле. И это событие тоже найдет отражение в триллере о маньяке.

Зло гуляло где-то рядом: Пять причин посмотреть сериал «Фишер»
фото: more.tv


Трясина смыслов


На поверхности – история о вычислении маньяка. Кто он – этого нам не раскроют до конца сериала, и зрителям вместе с героями придется переживать все этапы жуткого дела. Помимо этого авторы ставят перед собой титаническую задачу - выяснить природу зла, изучая, как ведут себя те, кого оно коснулось. Шаг за шагом они подводят к выводу, что зло не является чем-то инородным., а рождается из безрадостной среды, разлагающегося мира лжи, грехов общества. Ужас и ложь – следствия кривизны мира, они сопровождает героев, как центральных, так и эпизодических. Фильм побуждает не только следить за развитием сюжета, но и считывать образы. Так лес здесь – еще и отражение сумерек человеческих душ. Общества, в котором по статистике дети чаще всего погибают от рук родственника.

Зло гуляло где-то рядом: Пять причин посмотреть сериал «Фишер»
фото: more.tv


Отличное актерское трио и нетипичные апмлуа Янковского и Бортич


Пригласив на главные роли Ивана Янковского и Александру Бортич, авторы бросают вызов как актерам, так и зрителям. У обоих очень сложные и не типичные для себя роли. Янковскому приходится перевоплощаться в очень неоднозначного героя. Его Боков – жилистый сутулый мужчина со стальными пружинами нервов, чутьем, волей. Родом он из Ростова, поэтому ему приходится изображать южный говор и ловко разделывать воблу (утраченное искусство). Но главное то, как актер передает психологический рисунок роли. Нервозный грубый Боков, даже играя на стороне справедливости, не всегда может сдержать внутренних демонов и совершает подчас неприемлемые поступки, плюет на закон. Героиня Бортич, Наталья, напротив, играет женщину-следователя, которую коллеги не воспринимают всерьез. Поначалу непутевая, она постепенно раскрывается, выходит из тени мужчин и оказывается самым теплым и созидательным героем этой истории.

Зло гуляло где-то рядом: Пять причин посмотреть сериал «Фишер»
фото: more.tv

Третий следователь – интеллигентный Козырев - самый спокойный и уравновешенный из этой компании. К тому же он является своеобразной перемычкой и буфером между коллегами. То же можно сказать об игре Александра Яценко, который исполнил эту роль, благодаря огромному опыту разноплановых ролей ему не пришлось мучительно вживаться в предложенный образ, делает он это потрясающе. Кстати, есть мнение, что герои Бортич и Яценко даже внешне походят на режиссеров картины – Львову и Тарамаева – и списаны отчасти с них.

Сериал «Фишер» смотрите в онлайн-кинотеатре wink.


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