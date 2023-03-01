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«Между нами глубокое море»: А также амнезия и свекровь

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1 марта 2023
Показ 8-серийной мелодрамы «Между нами глубокое море» завершился на канале Россия-1. В рейтинге народной популярности по запросам в сети (с 16 по 22 февраля) сериал занял третье место. Главные герои Светлана и Андрей встречаются в небольшом турецком городке в непростой период их жизни, но любовь до лучших времен не отложишь.

«Между нами глубокое море»: А также амнезия и свекровь

Кресло постановщика занял актер Егор Баринов, известный любителям сериалов как «русский Тарантино» — по причине внешнего сходства с последним. В кино Баринову довольно часто достаются роли брутальных злодеев, а вот в его режиссерское работе негодяев нет совсем. Проект понравится любителям старого доброго советского кинематографа — без ужасов бытия, насилия и секса. В сказке о любви – никаких фривольностей, так как основное действие происходит в Турции, в мусульманской семье, где главная героиня — русская женщина Светлана — не может и шагу ступить без одобрения свекрови Зехры (Гонуль Гезер), которую она называет матушкой и слушает беспрекословно. Светлана и ее муж Кемаль владеют небольшой гостиницей, где знакомятся с детским психотерапевтом из Москвы Андреем Баталовым. Баталов может помочь супружеской паре. Их 10-летний сын Эмиль несколько лет назад внезапно перестал говорить, Андрей вызывается помочь, но на городок обрушивается сильный шторм.

«Между нами глубокое море»: А также амнезия и свекровь

Кемаль погибает в море, психолог спасается, но теряет память. Андрея подбирают цыгане, у них Светлана случайно и встречается с ним. Баталов не знает, кто он. Светлана знает, но не говорит. Она решает воспользоваться ситуацией, увозит его к себе в отель в надежде, что он вылечит сына, даже не зная о своих профессиональных навыках. Амнезия главного героя в первой серии фильма сразу настраивает зрителя на долгий поиск ответа на вопрос «Кто я?» — вплоть до финала со всеми вытекающими. Но режиссер и сценарист Юрий Ненев делают нестандартный ход. Баталов все вспоминает практически сразу, и дальше сюжет крутится уже не вокруг амнезии. Герои влюбляются друг в друга, но на пути к счастью возникает множество других проблем, как говорится, не амнезией единой сыт зритель. В частности, строгая свекровь Зехра ставит условие: прежде чем сойтись, влюбленные должны ждать целый год, пока не закончится траур по погибшему мужу Светланы. Пару поддерживает мать Андрея, Валерия Сергеевна (Любовь Германова), которой довольно быстро удается найти общий язык с Зехрой.

«Между нами глубокое море»: А также амнезия и свекровь

Роль Баталова исполнил Алексей Комашко. У Егора Баранова актер, часто играющий оперативников, снимался в роли следователя Платонова в сериале «Тайны следствия-19». Светлану сыграла Светлана Смирнова-Марцинкевич, в роли ее сына Эмиля снялся сын актрисы Георгий Нанава. Это его первая работа в кино.

Пытаясь создать атмосферу турецкой семьи старой закалки, авторы сериала переплюнули самих турков: по части благонравности с учетом местной цензуры — комар носа не подточит. Герои сериала очень сдержаны в эмоциях — никаких страстей, истерик, криков, заламывания рук, все очень нежны и заботливы друг с другом. Даже суровая свекровь – суровая буквально пару серий. Фильм просто пропитан добротой, сериал понравится зрителям, уставшим от негатива и «чернухи». Море, солнце, красивые пейзажи, аутентичная атмосфера и, конечно, любовь – что еще надо для счастья?

Все эпизоды сериала «Между нами глубокое море» доступны на платформе СМОТРИМ.


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Между нами глубокое мореТайны следствия-19

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«Между нами глубокое море»: А также амнезия и свекровь фотографии
«Между нами глубокое море»: А также амнезия и свекровь фотографии
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«Между нами глубокое море»: А также амнезия и свекровь фотографии
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