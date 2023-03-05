«Лимитчицы»: Не ходите, девки, замуж – замужем невесело

На канале «Россия-1» вышли первые восемь серий ретро-мелодрамы «Лимитчицы» с Валерией Федорович, Марусей Климовой и Надеждой Лумповой в роли деревенских девчонок, которые в начале 1970-х приехали в «город невест» Иваново в попытках устроить свою жизнь – не только профессиональную, но и личную. И если досмотреть сериал до конца – а все серии уже доступны на платформе «Смотрим», – то выясняется, что и к началу 1990-х героиням это не то, чтобы удается. Впрочем, тут, видимо, есть задел на второй сезон.
Тихоня и умница Маша (Валерия Федорович), честно работающая дояркой в колхозе, никуда не поступила, но от городской жизни отказываться не хочет. К тому же и мать Маши надеется, что хотя бы дочь выберется из деревни и заживет, «как люди». У Маши есть приятельница Зоя (Надежда Лумпова) – тоже девочка тихая, но, кажется, лишенная каких-то амбиций, ей пора бы уйти от родительской опеки и начать какую-никакую самостоятельную жизнь. Так и провожают матери своих дочерей в город – глядишь, устроятся там, ну или выйдут замуж, это уж как бог даст. По дороге к Маше и Зое прибивается разбитная Нинель (Маруся Климова) – их бывшая одноклассница, уже успевшая пожить в райцентре и чуть не присевшая там в тюрьму за растрату. Так и отправляются они втроем покорять – нет, не Москву, – а Иваново (хотя конкретный город не упоминается, и только в одном из эпизодов сериала фигурирует газета «Ивановские новости»), где как раз набирают учениц в прядильный цех местной текстильной фабрики.
Но легкая промышленность, как любят шутить в «Лимитчицах», легкая только по названию. И путь к счастливой городской жизни проходит для девушек через пот, кровь и слезы. Связано это, правда, не совсем с профессией, а, скорее, с личной жизнью. Что немудрено, ведь на весь этот киношный «город невест» лишь один кавалер – начальник цеха Иван (Алексей Демидов
), которому и поручено обучать стажерок. Иван, судя по всему, успел покрутить шашни со многими своими подчиненными, а приезд свежей деревенской троицы способен существенно изменить круг его предпочтений. Женский коллектив – он же словно серпентарий (еще одна любимая присказка «Лимитчиц»). И можно было бы похихикать над такой завязкой сериала, который хоть и рассказывает в 2023-м о 1970-х и, очевидно, имеет в виду референс в виде культового фильма «Москва слезам не верит
», если бы история развивалась, но нет – любовные потуги Ивана и трех его избранниц занимают создателей «Лимитчиц» практически до самого финала.
Герой Алексея Демидова с его столь положительно-простоватой внешностью мало похож на Казанову, но это не мешает ему вступать в отношения и с Машей, и с Ниной, и даже с поначалу безответно влюбленной в него Зоей. Причем когда – во второй половине сериала – время действия приближается уже к 1980-1990-м, Иван снова начинает свое бесконечное хождение от одной героини к другой. Пусть и с новой присказкой: «Не ходите, девки, замуж – замужем невесело».
При этом исполнительницы главных ролей всячески пытаются сыграть героинь сложных, не однозначных, даже в этих рамках кондово прописанного сценаристкой Ольгой Шевченко
любовного четырехугольника, или круга, раз уж там все неизменно повторяется. Надежда Лумпова находит оригинальное драматическое звучание для своей тихой и бесхарактерной Зои. Валерия Федорович, отвечающая, вроде бы, за самую сильную и положительную Машу, острым взглядом и вечно поджатым подбородком выдает внутреннюю слабость и боль своей героини. Маруся Климова, поначалу явно вдохновляющаяся задором Ирины Муравьевой
из все того же фильма «Москва слезам не верит», к финалу мощно выдает практически шекспировскую трагедию – и для нее в «Лимитчицах» она, увы, гораздо масштабнее спившегося и/или ушедшего мужа.
Да и на втором плане хватает интересных героинь. Чего стоит только «ведьма» Трегубиха, у которой сначала поселяются девчонки, в исполнении Ольги Лапшиной
. Или глава фабрики Наталья Федоровна (Александра Скачкова
), чрезмерно опекающая Ивана, который когда-то стал для нее вторым сыном, но прекрасно все понимающая о его ветреном нраве. Или модная красавица Тая (Ксения Лукьянчикова
), слишком своевольная для советских 70-х. Или напротив забитая мужем Люба (Любовь Зайцева
), которая за испытанное домашнее насилие потом срывается на девчонках с фабрики.
«Лимитчицы» и впрямь, пусть и совсем по касательной, поднимают множество проблем, с которыми сталкиваются женщины. От харассмента и абьюза, даром, что этих слов в СССР даже и не знали, до подпольных абортов, которые в 1970-х, вроде бы, уже были не так распространены, но поход в легальную женскую консультацию и тогда мог закончиться уведомлением по месту работы или в соответствующие партийные органы. Более того, сериал, снятый Ольгой Добровой-Куликовой
, ближе к финалу пытается показать и кризис легкой промышленности, наступивший в 1990-х. Но всё это – опять же – лишь фон. И даже не для истории про дружбу трех деревенских девчонок, когда-то решивших начать новую жизнь в городе, а лишь про тягомотный любовный многоугольник с несчастным начальником цеха Иваном, который, впрочем, умело подстраивается и под новых женщин, и под новое время.
Смотрите сериал «Лимитчицы» на канале Россия-1 и в онлайн-кинотеатре «Смотрим».
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