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«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда

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13 марта 2023
На канале СТС 13 марта начинается показ комедийного экшна «Моя мама – шпион», где обычная домохозяйка в исполнении Ирины Пеговой вдруг вспоминает свои бойцовские навыки, которым ее 20 лет назад научили в спецслужбе. Новый генеральный директор СТС Александр Акопов характеризует героиню Пеговой как «женскую версию Джеймса Бонда, которому суперсил придают близкие, коллеги и даже любопытные соседи», однако на проверку сериал оказывается ближе к вполне семейной традиции комедий СТС и отечественному кинокомиксу «СуперБобровы».

«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда
фото: пресс-служба СТС

В начале 2000-х в Альпах происходит секретная операция с участием молодой, но уже самой талантливой и активной шпионки Дарьи Шереметьевой (Арина Постникова). Спустя 20 лет Даша (Ирина Пегова), теперь уже под уютной литературной фамилией Цветаева, живет в Туле и ровным счетом ничего не помнит о неслучившейся карьере суперагента. Напротив, даже в быту она не проявляет ровным счетом никакого характера – Дашей манипулирует и старшая дочь, начинающий блогер (Маша Лобанова), которая не может определиться, чего же она хочет на завтрак, и сын (Алексей Родионов), который не может ни сходить в магазин, ни погулять с собакой, и муж (Георгий Дронов), который бесконечно проводит по зуму игровые онлайн-сессии со своими пациентами (он детский стоматолог), но совершенно не готов выстраивать отношения с собственными детьми.

Читать Метеорит пленительного счастья: Рецензия на «СуперБобровы»:
Бесхребетностью Даши, как и всего ее горе-семейства, пользуется даже сосед (Владимир Епифанцев), чья собака то и дело прибегает на участок Цветаевых, чтобы нагадить именно там. Даша хочет договориться «по-человечески», но соседская семья привыкла решать вопросы иначе и вызывает их на поединок по пейнтболу. Надо ли говорить, что семья Цветаевых в таком никогда не участвовала и имеет разве что теоретические, подсмотренные из интернета знания о том, как вообще происходят подобные арт-обстрелы. Цветаевы, очевидно, обречены на поражение, но тут неожиданно о «лучшем агенте Дарье Шереметьевой» вспоминает некий Соболев (Александр Лыков), чье звание строго засекречено. Не очень понятно, что за подпольную борьбу он вел все этигоды, но у него всё еще есть молодые подчиненные (Снежана Самохина и Кирилл Снегирев), которым поручено активировать память бывшей разведчицы, чтобы та нашла вражеского крота, естественно, угрожающего безопасности не только всей шпионской сети, но и целой страны.

«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда
фото: пресс-служба СТС

Конечно, в сериале «Моя мама – шпион» прослеживаются нотки «Джеймса Бонда», причем, в прямом смысле. Преображение скромницы Даши Цветаевой в фем-фаталь, умело владеющую как оружием, пусть и для пейнтбола, так и техниками соблазнения, в первых сериях испытываемых, впрочем, исключительно на муже, сопровождаются музыкальной аллюзией на тему из фильмов про агента 007. На Впрочем, сходства заканчиваются там, где начинается обычный российский сериал про затюканную домохозяйку, которая – о, чудо! – умеет не только готовить, стирать и убирать, а обладает в жизни еще какими-то навыками и интересами. Семья, конечно, такого неожиданного «перерождения» не приветствует, зато сама Даша, словно парит. Почти как в «СуперБобровых», еще одном российском проекте, попытавшемся перенести на отечественную почву зарубежные супергеройские мотивы.

Смотреть онлайн комедию о семье супергероев «Супербрбровы»
Но если в «СуперБобровых» чудеса случились со всей семьей, то тут шпионскую лямку снова тянет лишь женщина – истинная глава семьи, не то, что ее рохля-муж, который даже с соседом не может договориться. К тому же, Даша вспоминает, что когда-то у нее был настоящий напарник и тоже муж по фамилии Макаров (Владимир Вдовиченков). Как только он выплывает в памяти, сразу материализуется и в реальности, теперь существенно усложнившейся из-за воставшего из пепла боевого прошлого. Попытка 40-летней женщины заново выстроить для себя новую – так отличную от предыдущих 20 лет – жизнь, пожалуй, и есть главная сюжетная нить сериала, за режиссуру которого отвечал снимавший «Физрука» Дмитрий Губарев. Второй шанс – он есть у всех. Не только у Дмитрия Нагиева, перенесшего опыт 1990-х в общение со школьниками, но даже у российских женщин – особенно в столь народном исполнении Ирины Пеговой. В «Мою маму – шпион» продюсеры верят настолько, что еще до эфира заказали продолжение проекта.

Смотрите сериал «Моя мама – шпион» на СТС с 13 марта.


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обсуждение >>
№ 1
Sergey Tsvetkov   13.03.2023 - 15:59
Кто же окажется "кротом"? Сам Лыков или Дронов? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда фотографии
«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда фотографии
«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда фотографии
«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда фотографии
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