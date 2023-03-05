«Атака титанов». Финал: Заключительная глава. Часть I. Конец эпохи взаимной ненависти?

На Кинопоиске вышел новый — часовой — эпизод «Атаки титанов». Еще одна серия осенью — и все закончится. Рассказываем, как хитовое аниме выглядит сегодня — и что интересного произошло за первый час «Заключительной главы».
Путь «Атаки титанов
» к завершению — уже самодостаточный сюжет: финальный сезон растянулся на три года и раздробился на столько же частей. В итоге, кажется, даже аниме-порталы, где принято заводить отдельную страницу лишь для каждого сезона, не могут быть до конца уверены в территориальной целостности «Финала». Так появилась вывеска-матрешка «Атака титанов: Финал — Заключительная глава. Эпизод I
». «Звездные войны
» курят в сторонке и завидуют.
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(Почти) всю «Атаку титанов»
А ведь «Финал» специально доверили неутомимой студии MAPPA
, которая, сменив коллег из Wit
, должна была совершить спринтерский забег до финиша главной аниме-саги 2010-х. Блицкриг не удался: первую часть финала ругали за обилие компьютерной графики, следующую — уже скорее по инерции: просто «Атака титанов» все не заканчивалась и не заканчивалась. Даже ленивый, но справедливый мем про «финальный финал» вышел из-под контроля: «Заключительная глава», в которой умельцы из MAPPA грозились
поставить точку, снова распалась
на две части. Один часовой эпизод вышел 3 марта, второй обещают осенью
. Что ж, подождем еще.
Отдельная коллизия, что анимированное детище Хадзимэ Исаямы
в начале 2022-го достигло
максимального резонанса с историческим моментом. Изменившись несколько раз почти до неузнаваемости, «Атака титанов» остановилась на сегодняшней личине: это монументальная сага, где описывается кровавый водоворот ресентимента и принципа «око за око». В сюжете и героях можно угадать события и деятелей двух мировых войн, а если чуть поскоблить — и множество менее очевидных параллелей
. О том, что это когда-то было историей взросления, средневековым хоррором, военной драмой и чем только не
, повторять не будем. Сериал вслед за мангой стремительно эволюционирует и переваривает свои прошлые личины: то, что казалось одержимостью Исаямы твистами, в итоге оказалось сюжетным аналогом суперспособности
главного героя.
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Рейтинг короля — аниме, ради которого Wit бросили «Атаку титанов»
За этой засечной чертой начинаются спойлеры. Тех, кто с миром Attack on Titan пока познакомиться не успел (или забыл, что творилось в предыдущих сериях), отсылаем к нашему гиду по исполинской вселенной, рекапам предыдущих 12 серий или видеопересказу всей франшизы.
Итак, Эрен Йегер
, когда-то клявшийся уничтожить всех титанов, кардинально поменял точку зрения. Зачем нужен мир, если в нем не будет Эльдии? И вот, обретя ужасающую мощь Титана-прародителя
, он запускает протокол «Гул Земли»
, высвобождая исполинских титанов из тех самых стен, что защищали его народ все эти годы. Попутно он перерождается в самое жуткое создание на земле: как нарек
его только недавно сам Хадзимэ Исаяма — Титана конца света. Земля оказалась перед перспективой самого масштабного геноцида в истории: проще говоря, все умрут, а эльдийцы — останутся. Правда, горстка бывших соратников и даже неприятелей Эрена решается на рывок последней надежды: миссия невыполнима, но попробовать стоит.
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Формально «Заключительная глава» поделена на два «параграфа» — «Гул земли» и «Грешники», — но первый эпизод получается чуть длиннее за счет «пролога», где Эрен бродит по Ребелио
и размышляет, так ли уж безупречен его план по уничтожению человечества ради безопасности друзей детства и остальных земляков с острова Парадиз.
В этих сценах особая роль отводится теням — например, от памятника и фигуры Йегера. Помимо росчерка надвигающейся угрозы, такой акцент подчеркивает, что Эрен ведет диалог с собственной Тенью: абсолютно в юнгианском смысле — то есть с той частью личности, которую он не может до конца принять. Чем бы юноша ни оправдывал ужасающий замысел, все его прежние установки противятся такому ходу вещей. И, кажется, именно здесь он решает, что Тень — это настоящий Эрен Йегер и есть. Тот, кто со слезами на глазах спасает от побоев мальчонку в феске, которого — он это знает заранее — несколько месяцев спустя расплющит титаническая ступня. Тот, чья свобода противопоставлена свободе остального мира (и при этом судьба как будто предопределена). Тот, кто решает стать не агентом надежды и мучительного искупления, но воплощением самого жуткого страха в истории человечества.
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Обзор творчества Алексея Юрьевича Германа
Эта скорбная прогулка напоминает, как в «Трудно быть богом
» Алексея Германа
дон Румата (Леонид Ярмольник
), прежде чем случится непоправимое, воздает молитву: «Господи, если ты есть — останови меня
». На небесах, как ни странно, запрос услышат: там как раз на летающей лодке Армин
, Микаса
, Леви
, Райнер
, Пик
, Конни
и Жан
спешат на последний бой — и обсуждают, что как будто их бывший товарищ по Разведкорпусу не до конца уверен в, кхм, уместности геноцида. Иначе почему не «отключил» способности их титанов? И даже после очередной «прямой линии» с Эреном его друзья детства, Микаса и Армин, надеются, что слова еще могут оказать какое-то воздействие. «Позволь задать тебе еще один вопрос
», — звучит перед титрами. — «Ты правда считаешь себя свободным?
»
Вообще запуск Гула земли окончательно превратил «Атаку титанов» в глобальный мысленный эксперимент, в рамках которого предлагается проверить на зуб целую вереницу гуманистических максим. (Иначе какая разница, как понимает свободу тот, кто желает превратить травматичную историю практически в чистый лист.) Тут и «слезинка младенца», и чудовищный вариант «дилеммы вагонетки», и на разные лады звучащее «око за око», что для одноглазых Леви и Ханджи
значит немного разное: первый хочет отомстить Зику
за Эрвина
, вторая — не посрамить память покойных товарищей
(ну и рассмотреть напоследок могучих титанов).
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Рецензия на «Магическую битву 0» — историю о любви и вине
Опять же прогулка Эрена перед решением о конце света позволяет сильно заранее раскодировать драматургию всего эпизода. Тут стоит отдать должное режиссеру Юитиро Хаяси
(«Дорохэдоро
», «Безумный азарт
») и сценаристу Хироси Сэко
(весь «Моб Психо 100
» и «Магическая битва
»), благодаря которым в титаническом замесе, кажется, нет действительно ни одного лишнего кадра. Глобальное (сражения, история) и личное (диалоги, монологи, споры) практически синхронизируются, а не чередуются ради баланса динамики и передышек, как происходило еще в прошлой части. Все, кто остался жив и хоть как-то вовлечен в нарратив Эрена Йегера (даже мать Райнера и родители Габи Браун
), принимают/осознают свою долю ответственности и вины, попутно озвучивая видение будущего. Эпохе взаимной ненависти должен быть положен конец — и точно не такими методами, как предлагает Титан конца света, маячащий на горизонте.
Какую роль в этом сыграют ветераны и выращенная им на смену молодежь — узнаем, если повезет, в конце года. И речь, конечно, не о сюжетной точке — даже без чтения манги уже несколько десятков серий понятно, что выбор здесь не богаче, чем из орла и решки. Скорее — о том коллективном пути, который пройдут, буквально и мысленно, оставшиеся персонажи. Ведь бесконечные флэшбеки показывают не то, где именно Эрен превратился в монстра (сигналы можно найти чуть ли не в первой серии), а как он пеленгует изменения в коллективной воле, которая и формирует маршрут истории. Может, не будем срезать по бездорожью?
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