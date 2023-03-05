«Атака титанов». Финал: Заключительная глава. Часть I. Конец эпохи взаимной ненависти?

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Преступные намерения и хаос на съёмочной площадке

«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир»

Зрителей ждут сериалы «СуперИвановы», «Стой, не то мама будет гадать» и «Дурная кровь»

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Даниил Воробьёв объяснил, почему предпочитает жить не в Москве, а в родной Костроме

А также рассказал, как получил роли в фильмах европейских режиссёров