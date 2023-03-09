«Сидоровы»: как снимается первый российский ситком, написанный нейросетью

Телеканал СТС вместе с образовательной платформой Skillbox и социальной сетью «ВКонтакте» начали снимать первый российский сериал, сценарий для которого написала нейросеть. Для этого в нее загрузили популярные сериалы канала «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха», после чего нейросеть, как раз созданная студентами Skillbox, сгенерировала новый проект «Сидоровы». Мы побывали на съемочной площадке сериала, который, с одной стороны, отсылает к классике отечественных ситкомов, а с другой – заставляет играть чуть ли не в «Шоу Трумана», и узнали у съемочной группы, каково это — произносить текст, сгенерированный искусственным интеллектом, и насколько сильно он отличается от реальных российских сценариев.
фото: Пресс-служба СТС
В павильоне киностудии АМЕДИА – кстати, том же самом, где на протяжении 10 лет снимался сериал «Воронины», – выстроена декорация необычной квартиры. Это не четыре, пусть и киношные стены, а всего три – они разделяют кухню, гостиную и прихожую. Да, есть еще балкон, довольно реалистично «захламленный» соленьями и всевозможными шкафами. А вид из квартиры открывается на вечно солнечный город, так напоминающий Новую Москву. В гостиной постоянно включен телевизор, где крутят то «Ивановых-Ивановых», то «СенюФедю», а на кухне собирается большое семейство – муж (Георгий Дронов), жена (Алина Алексеева), их сын (Александр Новиков), его дедушка (Сергей Степин) и бабушка (Татьяна Орлова). На обед у них всегда щи.
«Например, фраза «Ешь щи» плохо воспринимается и на слух, и для произношения тяжеловата. Тем более, что тут мы стараемся не менять текст», – признается актриса Татьяна Орлова. Она, прошедшая школу ни одного ситкома – даже сейчас параллельно с «Сидоровыми» снимается продолжение «Папиных дочек», – в общем-то, и не чувствует разницы в съемочном процессе первого сериала, написанного нейросетью. По ее словам, текст искусственный интеллект выдал вполне «вменяемый», а уж дальше – дело техники и актерского опыта. Хотя даже в той сцене, на которую позвали посмотреть журналистов, помимо шипяще-свистящего текста есть и другие неоднозначные реплики. Так, например, пришедший со школы сын говорит: «Лучше двойка по физике, чем однерка». Не «кол» и не «единица», а именно «однерка». Часто ли вы слышите это слово в обычной жизни?
фото: Пресс-служба СТС
Если героиня Орловой все время варит щи и кормит ими семью Сидоровых, то ее муж в исполнении Сергея Степина отчаянно собирается на рыбалку – конечно, желательно с бутылкой водки. Но спиртное строгая супруга предусмотрительно вынула – а значит и на рыбалку ехать уже в целом бессмысленно. Впрочем, до какого-никакого водоема горе-рыболову не добраться, ведь Сидоровы не обычная семья, они – герои ситкома. И та самая четвертая стена отсутствует в квартире не просто так – вместо нее в павильоне расположен зрительный зал.
«Это по сути «День сурка». И вот идет уже условно 388-я серия, а семья продолжает «проживать» в павильоне один день за другим, и только один из героев вдруг начинает задаваться вопросами – почему он не может никуда выйти или съесть что-то новое на обед. И тогда он пытается донести до своей семьи, что они лишь персонажи сериала», – рассказывает режиссер «Сидоровых» Сергей Знаменский, который называет этот проект «первым в мире иммерсивным сериалом».
фото: Пресс-служба СТС
Зрители в кадре будут тоже не случайно – они станут полноценными героями этой истории. Хотя не факт, так как визуальная стилистика «Сидоровых» рождается практически на съемочной площадке. «Мы для себя приняли правила игры, что стараемся минимизировать любые правки в текст, который написала нейросеть. Но мы берем описанную ею ситуацию и пытаемся своими человеческими методами и профессиональными качествами оправдать, что она создала, даже если в тексте нет логики», – говорит Знаменский. Именно поэтому на главные роли были выбраны артисты, имеющие большой ситкомовский или комедийный бэкграунд, а главную роль – того самого единственного прозревающего Сидорова — сыграл Георгий Дронов.
«Референс «Ворониных сюда тоже закладывается, и я так понимаю, что и меня выбрали из целой плеяды актеров именно потому, что у меня есть большой опыт работы в ситкоме. У меня, к счастью, нет какого-либо связанного с этим опытом комплекса, в отличие, может быть, от огромного количества продюсеров, которые видят меня заложником жанра, – есть и много других работ, есть театр. Плюс ко всему в «Сидоровых» все-таки есть расширение образа. То есть внутренне мой герой, возможно, и есть некий Костик Воронин, который пытается выйти за рамки ситкома», – рассказывает Дронов.
фото: Пресс-служба СТС
Нейросеть он при этом называет автором «юным», чей текст артистам на площадке приходится «оправдывать», особенно если дело касается юмора. «В таком отдельном жанре ТВ-искусства, как ситком, существует огромное количество законов, своего рода библия. Это современная комедия дель-арте, которая предполагает наличие маски персонажа, которая не меняется на протяжении всей игры. Один трус, другой – дурак, третий – предатель, например. И юмор тут возникает в том числе и потому, что зрители считывают эти маски и ждут от персонажей определенных действий. По сути, каждый герой ситкома существует в своем тоннеле. Но от искусственного интеллекта я не получил этой библии, а потому, возможно, на интуитивном уровне иногда делаю такие же оценки ситуаций, какие были у Кости Воронина, хотя очень стараюсь следить за тем, чтобы этого все-таки не было. Но с нейросетью мы столкнулись с тем, что есть набор реплик и шуток, которые не являются последовательными относительно перехода от сцены к сцене, так что некоторые линии получались очень рваные, а уже мы вместе с партнерами и режиссером пытались их как-то сшить в кадре», – отмечает актер. При этом он признается, что с каждой новой сценой и съемочным днем рождается все больше вопросов относительно того, какими же все-таки должны получиться «Сидоровы».
Для режиссера Сергея Знаменского, впрочем, опыт погружения в историю, рассказанную через другую, совсем не в новинку. Несколько лет назад он снимал короткометражку «Настоящий сценарий», где главный герой осознает, что он лишь выдуманный персонаж и идет искать автора, потому что тот убил его жену, однако в финале выясняется, что весь этот запутанный сценарий написал и вовсе третий человек. Знаменский, правда, совсем не думал об этом своем предыдущем опыте, когда согласился на режиссуру «Сидоровых» – здесь больше играла практика успешных сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Семейка».
фото: Пресс-служба СТС
«Такие проекты, как «Сидоровы», дают возможность сказать что-то новое, потому что даже в коммерчески успешных проектах мы все равно работаем в рамках одного формата и жанра. А здесь появилась возможность поработать над новым материалом с новой подачей – и я верю, что из этого может получиться новый формат. Связь современных ситкомов со зрителями, особенно когда сценарий написан нейросетью, – это довольно интересный челлендж», – утверждает Знаменский.
Пилот экспериментальных «Сидоровых» должен выйти осенью на платформе VK Видео, а уже затем – видимо, после отклика зрительской аудитории, – проект появится в эфире канала СТС.
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