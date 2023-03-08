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«Почка-2»: Цвет настроения – белый

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8 марта 2023

Онлайн-кинотеатр KION в качестве поздравления с 8 марта подготовил премьеру второго сезона «Почки». В продолжении истории героиня Любови Аксеновой меняет дьявольски красный цвет в гардеробе на кипенно-белый, но, кажется, еще не готова изменить своим принципам – добиваться желаемого любой ценой.

«Почка-2»: Цвет настроения – белый
фото: Пресс-служба KION

Открытый финал первого сезона оставил Наташу Кустову (Аксенова) на операционном столе в хорватской клинике, где ей пересадили здоровую почку. Донором стала мать ее товарища по несчастью Михаила, с которым они вместе лежали на диализе, ожидая бесплатный легальный орган в российской очереди. Главное условие сделки: после пересадки Наташа с присущим ей упорством находит донора для Миши. Его маму операция, увы, привела к летальному исходу, а вот Кустова в очередной раз продемонстрировала свою живучесть. Новую жизнь она начала, как полагается, с другим цветом волос и кругленькой суммой на счету от бывшей начальницы (Ирина Розанова). Жест доброй воли в виде пакета с иностранной валютой, впрочем, был обусловлен желанием старшей коллеги откупиться от уголовного дела, которое в первом сезоне благополучно повесили на Наташу – ей все равно оставалось немного, а пожарные инспекторы еще не успели обложить данью весь белый свет.

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Кустовой оставалось вальяжно загорать на пляжах в Загребе до истечения срока исковой давности, но непреодолимая и почти мистическая сила тянула ее на родину. Нет, не любовь к России, а маниакальное влечение к Михаилу (Григорий Чабан), сопровождаемое навязчивыми эротическими видениями. Будучи не в состоянии противостоять этой тяге, Наташа окольными путями добралась до дома, но «возлюбленный» ожидаемо не встретил ее с распростертыми объятиями и отказался от любой помощи. К тому же у Миши есть жена (Юлия Марченко), напоминающая новоиспеченную блондинку и прической, и точеной фигурой. Поскольку Наташа не привыкла проигрывать, было решено продвинуть объект своего желания в легальной очереди за почкой – и помочь предшествующим ему 70 претендентам. Правда, действовать пришлось фирменными изощренными методами в обход отечественному законодательству.

«Почка-2»: Цвет настроения – белый
фото: Пресс-служба KION

Второй сезон создавался той же командой – режиссерское кресло заняла Мария Шульгина, написавшая сценарий в соавторстве с Елизаветой Тихоновой. Судя по первому эпизоду, женский тандем уверено держит планку. Переодевшись в белое, Кустова не потеряла хватку и красную помаду. Она все так же прет как танк и в любви действует по принципу «вижу цель – не вижу препятствий», но обнаруженные в первом сезоне зачатки совести вряд ли дадут ей руководствоваться прежними правилами. Очевидно, Наташа раскроется с новой стороны и к списку качеств пуленепробиваемой self-made woman добавится человечность (или ее подобие). В финале первого сезона она ведь отказала младшему сводному брату (Олег Чугунов), готовому отдать ей почку. Просто не каждой отъявленной эгоистке вселенная посылает такие очевидные сигналы, подвигая к изменениям. В том, что героиня справится с любыми испытаниями с гордо поднятой головой и на шпильках, сомневаться не приходится, но как ей это удастся – узнать крайне интересно.

Второй сезон сериала «Почка» уже в онлайн-кинотеатре KION.


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