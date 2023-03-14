Cытые нулевые: пельмени против макарон в ностальгической комедии «Кафе «Куба»

В понедельник 13 марта на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier начался показ нового комедийного сериала «Кафе "Куба"», события которого описывают начало нулевых в провинциальном российском городе. Главные роли – совладелиц придорожного кафе – сыграли две яркие актрисы: Марина Федункив и Мария Смольникова. Сериал получился красочным, теплым, смешным и, конечно, ностальгическим.
фото: пресс-служба ТНТ
Владелица кафе Тамара (Марина Федункив) в 90-е начинала бизнес вместе с мужем Борисом. Потом он ушел к другой, а «стартап» оставил супруге. Годы спустя вторая жена Наталья (Мария Смольникова) появляется на пороге кафе с известием о страшной кончине их общего мужа. Он не то умер от рака простаты, не то утонул, катаясь с проститутками на моторной лодке. Теперь, хочешь не хочешь, бизнес, записанный на него, Тамаре придется разделись с вдовой. Меж тем в кафе «Куба» и вокруг него происходит небывалое количество драм, которые со стороны выглядят уморительно.
Смотреть онлайнСериал «Кафе "Куба"»
Не подозревающая беды беременная официантка Алена (Наталья Шелепова) принимает заказ, а за окном — из машины на асфальт — выпадает в подвенечном платье девушка по имени Ангелина (Виктория Клинкова). Невеста заходит внутрь, просится в туалет, а потом не может расплатиться за сломанный унитаз. Алена ведет ее к себе домой — в наручниках, чтоб не сбежала, — а там жених Слава (Михаил Бочаров) снимает стресс с Алениной подругой. Неловкая ситуация чуть не заканчивается женской дракой, но у официантки начинаются схватки. Позже выясняется, что ребенка она нагуляла еще до встречи со Славой — может быть, поэтому она не сильно на него сердится за измену. Вплетаются в историю и другие местные жители — в частности, крышующий кафе интеллигентного вида решала Игорь (Григорий Чабан) в кожаной черной куртке и с битой. Тамара зовет его, чтобы выгнать Наталью, но тот говорит, что по документам все честно, забирает пакет пельменей за беспокойство и оставляет женщин разбираться самих. Наталья в своей половине кафе устраивает маленькую итальянскую спагиттерию и готовит макароны. «Блевоньеза», – бросает последовательная сторонница пельменей Тома.
фото: пресс-служба ТНТ
На дворе 2003-й, людей заботят деньги, но, слава Богу, уже не 90-е. Героев много, они забавные, архетипичные, но время от времени ломают стереотипы. Звучит музыка, соответствующая времени: «Фабрика», «Звери», песня группы «Ноль» («травушка-муравушка, елочки-иголочки…») и немного латиноамериканских мотивов — все-таки «Куба». Страсти тоже вполне себе латиноамериканские, безудержные, с распусканием рук. Подстать — одежда, прически, макияж, Nokia 3310 и, конечно, уникальный вокабуляр россиянина нулевых: чпокнуться, побарагозить, «здрастьте – с коня слазьте» и так далее. 20 серий герои будут ссориться, мириться, изменять, создавать и решать проблемы. Микромир сериала, поставленного Жанной Кадниковой («Реальные пацаны», «Улица»), вполне узнаваемый, забавный, юмор легкий, не злой, атмосфера ностальгическая — и, слава богу, не по советским временам.
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Самые интересные героини выходят у Федункив со Смольниковой. Если образ первой максимально приближен к типажу артистки – Тамара бесхитростна, спонтанна и решительна, - то для невероятно талантливой, самобытной драматической актрисы это совсем нетипичная роль. Ее Наталья – эмоционально непробиваемая женщина, умеющая прикинуться хрупкой и загадочной, но умело манипулирующая другими ради воплощения желаний. И все же ей хочется симпатизировать, поскольку движет ею не жажда наживы, а отчаянная витальность, желание выжить в неустроенном мире. И еще потому, что это Смольникова, неведомо как попавшая в скетчком любимая актриса Дмитрия Крымова, потрясающе воплощавшая в театре самые сложные женские образы.
фото: пресс-служба ТНТ
Помимо главных героинь, в сериале и много новых лиц, которые открывает Кадникова. Все они, как и положено в комедии, немного наивны, инфантильно упрямы, запросто оступаются, но и легко прощают друг друга, а главное – верят в добро и исполнение мечты, несмотря ни на что. Посмотрим, как будут развиваться их отношения, вспомним себя в эпоху без смартфонов и вайфая, погрустим о былых мечтах. 20 лет назад все было, кажется, лучше — и трава зеленее.
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