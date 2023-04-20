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Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

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20 апреля 2023

В онлайн-прокат на KION в расширенной версии и в формате сериала выходит «Сергий против нечисти: Шабаш» — продолжение одноименного мини-сериала про экс-священника, который борется с потусторонними силами. Основной актерский состав остался прежним: Роман Маякин в роли Сергия, Лукерья Ильяшенко в образе его полицейской напарницы Кати Земцовой, а также матушка-тетушка Ирина Розанова и коп-антагонист Кракин Дмитрий Куличков. В режиссерском кресле – все также постановщик сериала Кирилл Кузин. Зато в образах сказочных злодеев можно разглядеть Игоря Жижикина, Евгения Коряковского и Нино Нинидзе.

Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

В городе новая беда – бесследно пропадают девушки. Приехав на очередное место преступления, Земцова обнаруживает еще и обгоревший труп мужчины. Пока судмедэксперт теряется в догадках, она вызывает Сергия, который безошибочно определяет: дело лап Горыныча. Того самого змея с тремя головами, правда, в отличие от сказки, они не прикреплены к одному телу, а существуют вполне автономно — в виде трех людей. Отыскать и уничтожить нужно всех.

Смотреть онлайн Сериал «Сергий против нечисти»
Такова завязка, она же первая глава «Шабаша», в котором, помимо Горыныча, появляются вампиры, домовые (и один корабельный – все-таки Сергий живет на барже), призраки, райская (или в данном случае адская) птица Сирин и даже Вий. Последний окажется прямо-таки верховных злодеем, планирующим выпустить на волю максимальное количество недобрых существ, – Сергию и его команде никак нельзя этого допустить.

Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

Авторы развивают не только условно вертикальную сюжетную линию – ту, в которой появляются разные сказочные и мифические персонажи, — но и горизонтальную, связанную с личными отношениями Сергия, Земцовой и остальных действующих лиц. Конечно, жанр изначально не предполагает глубины – история комедийная, и герои во главе с Сергием активно обсмеивают собственные пороки и недостатки. Так, главного героя бесконечно попрекают пристрастием к алкоголю, и Роман Маякин с упоением отыгрывает образ бунтаря подшофе. Растет сексуально-романтическое напряжение между ним и героиней Ильяшенко. Однако авторы не спешат к штампу в духе «и жили они долго и счастливо»: пока отношения ходят по тонкой грани между ненавистью и любовью.

Читать Рецензия на сериал «Серий против нечисти»
Самое интересное в «Сергие» вновь то, как здесь обыгрывают русские народные сказки и знакомых всем былинных персонажей, подгоняя их под современный штиль вселенной сериала и фильма. Будь то брутальный Горыныч-Жижикин, изрыгающий пламя, или облаченная в наряд с перьями Сирин-Нинидзе, лешие-курьеры и домовые, работающие менеджерами супермаркетов. И, конечно, Вий, у которого вместо век – темные очки, но все равно, стоит их поднять, как взор горящий способен спалить все живое. Сказочные мотивы смешиваются с библейскими, церковь противостоит «лукавому» во всех его проявлениях, сверхъявственное растворяется в обыденной жизни, и праведников легко спутать с грешниками.

Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш»

Расширенная версия и формат телесериала «Шабашу» подходит больше, В виде полнометражного фильма он не был достаточно цельным произведением – даже разделение на главы напоминало сериальную структуру. Однако сам мир и его обитатели и на большом экране оставались весьма занятными – и даже явно не исчерпали весь свой потенциал. Финал еще более открытый и интригующий, чем был в первом сезоне, с явным заделом на продолжение. Будет ли оно, очевидно, покажет прокат. Учитывая, что ниша комедийного мистического экшна в российском кино более или менее свободна, перспективы у вселенной «Сергия» весьма неплохие.

Смотрите «Сергий против нечисти: Шабаш» на KION с 20 апреля.


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Самое интересное

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№ 3
Pumpkin   20.04.2023 - 14:16
ахахха боже мой вот это уровень графики - просто убийственная ахахахах сразу понятен бюджет этого фильма. Так что конечно треш читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   19.03.2023 - 17:43
Скрин с Жижикиным только отбивает желание смотреть. Если бы этого не видел, то осталось больше тайн. Кажется, это слишком примитивно, даже для русского кино. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   18.03.2023 - 02:22
Какой-то гибрид Ван Хельсинга, Блейда и Людей в Чёрном. Я бы даже посмотрел на такое зрелище. Интересно посмотреть на бестиарий классический русских сказок читать далее>>
Всего сообщений: 3
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KIONНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
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Игорь ЖижикинЛукерья ИльяшенкоЕвгений КоряковскийКирилл КузинДмитрий КуличковРоман МаякинНино НинидзеИрина Розанова
фильмы
Сергий против нечистиСергий против нечисти. Шабаш

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Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш» фотографии
Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш» фотографии
Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш» фотографии
Снимите мне очки: вечеринка у Вия в фильме «Сергий против нечисти: Шабаш» фотографии
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Деконструкция «ПираМММида»

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