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Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия»

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20 марта 2023

В Амедиатеке появилась «Северная мафия» — восьмисерийная криминальная сага из Финляндии, основанная на одноименном романе Микко-Пекки Хейкиннена. Фактурные персонажи, неожиданные сюжетные повороты и обилие поломанных судеб — рассказываем, чем примечателен сериал, удивляющий до последней серии.

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Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия»

Самели Нелиханка (Самули Эдельманн), старший сын клана, заправляющего в местечке Утсйоки на финско-норвежской границе, возвращается домой, отмотав в тюрьме десять лет. На родине его ждет верная байкерская банда «Росомахи», а также известие о смерти матери — матриарха Бриты Нелиханка (Реа Мауранен), последние годы боровшейся с раком. Теперь всем должен бы заправлять вдовец Роуку (Аке Каллиала), который и так занимался семейным бизнесом, однако завещание покойной запускает цепную реакцию накопившихся в регионе противоречий. Все земли Нелиханка она поделила между нерадивым первенцем, отучившимся за границей сыном Пиети (Олави Уусивирта) и неслучившейся невесткой Сарой Пойккипяя (Аннамайя Туокко). Это за убийство ее отца Самели оказался в тюрьме. Не у всех наследников есть деньги на уплату госпошлины, а Роуку, уже составивший бизнес-план на годы вперед, рвет и мечет.

КАКОЙ ЭТО ЖАНР? СКАНДИНАВСКИЙ НУАР? ВЕСТЕРН? КРИМИНАЛЬНАЯ САГА?


Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия»

Если ориентироваться на синопсис книжной дилогии Микко-Пекки Хейкиннена, по мотивам которой снят сериал, то «Северная мафия» — это, в первую очередь, история о борьбе за власть между Роуку и Самели. Стареющий патриарх против лидера банды — лихая вывеска для чтива долгими вечерами.

Смотреть онлайн Все серии «Северной мафии»
Автор сериала Мика Курвинен поначалу этого настроя придерживается, неспешно расставляя фигуры для будущей партии: показывает поле деятельности Роуку, разгуливающего по лапландскому уделу со зловеще поднятым воротником; нерадивых «Росомах»; незавидный быт Сары, которая живет в Норвегии и пытается свести концы с концами, чтобы бывший муж не помешал видеться с сыном Лукасом; продажного копа Мулари (Пааво Вестерберг), который ходит в нелепой кепке с опускающимися ушами и постоянно пьет какие-то микстуры; наконец, с эксцентричным шведским наркоторговцем Стагге (Микаэл Персбрандт), фотографирующим должников на полароид для будущей выставки «До насилия».

Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия»

Правда, трейлер — и эффектная заставка в духе первого сезона True Detective — настраивает на лад скандинавского нуара: не просто сумрачного сюжета с заснеженных земель, но и детектива. И правда, простая, казалось бы, семейная разборка довольно быстро обрастет сюжетными линиями и недосказанностями, которые будут радикально менять восприятие истории. Например, в первой серии выяснится, что Пиети — не сын Роуку, за что Нелиханка попытается его заморозить до смерти.

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В то же время «Оленья мафия» — так шоу называется в оригинале — очередной пример, что ни один фильм или сериал сегодня не загонишь в стойло четкого жанра. Уже со второго эпизода в местном ландшафте возникают проталины черной комедии (чего только стоит наркотрафик в оленьих желудках), а с расширением географии Poromafia и вовсе начинает походить на неспешный, обледенелый вестерн, где тема фронтира (границы) важна как в юридическом, так и культурном смысле.

НУ ЛАДНО, НО СЕМЬЯ ЖЕ В ИТОГЕ — ГЛАВНОЕ?

Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия»

Что позволяет «Оленьей мафии» бесшовно переходить от сортирных шуток к динамичной погоне, а от перестрелок — к суровой драме, легко пересекая границу между детективом, вестерном и семейной сагой, так это разнообразие фактурных персонажей. Участники «Росомах» привносят в повествование абсурдистскую интонацию «Фарго» с его обывательской находчивостью, верой в чудо и неизбежной трагедией. Скалящийся стиляга Скагге настраивает на лад изощренного насилия если не в духе Николаса Виндинга Рефна, то «Острых козырьков» или «Подпольной империи». Линия Самели проникнута шекспировским пафосом: недаром из-за байкерских жилетов «Северную мафию» сравнивают с «Сынами анархии» — вольным изложением «Гамлета» под рев мотора. Борьба Сары за место под солнцем, фамильную землю и опеку над Лукасом впускает в историю бюрократический ад похлеще «Дурака» и «Левиафана». Наконец, экономические происки Роуку, отмахивающегося от местных оленеводов и диктующего правила китайским спонсорам, напоминают о романных образчиках телевидения — вроде «Игры престолов» или «Йеллоустоуна». Есть и таинственный человек с Аляски, чье появления ближе к финалу оставляет привкус кино о маньяках.

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Богатство сериала не в удачно подобранной формуле — все аналогии до определенной степени ошибочны, — но в простом соображении, что люди даже на небольшом пятачке земли (да даже в одной комнате) нагружены обилием различий и противоречий. То, что кого-то волею случая прибило в одно стадо, вовсе не гарантирует желания смотреть в одну сторону. Ни семейные, ни национальные, ни корпоративные связи не делают персонажей «Оленьей мафии» драматургически стабильными: они преследуют шкурные интересы, узнают друг о друге немало нового и просто сталкиваются с волей случая. Разделяй и властвуй — многолетний принцип местных широт. И хотя финал (только?) первого сезона сулит временную солидарность, за поворотом тех, кто все-таки остался в живых, ждут новые откровения и противоборства.

Смотрите сериал «Северная мафия» в Амедиатеке


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Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия» фотографии
Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия» фотографии
Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: как устроен сериал «Северная мафия» фотографии
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