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Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил

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23 марта 2023
23 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует сериал «Колотушка» о боях без правил. В центре сюжета – 30-летний Саня, волею случая ставший бойцом pop-MMA. На ринг вместо себя героя вытаскивает старший брат Паша, с которым они попадают в аварию, разбив несколько новых авто и встряв в долги. Несмотря на родственную связь и общее дворовое прошлое, судьбы у мужчин сложились совершенно по-разному. Саша рано повзрослел, став отцом, но не успел реализоваться и разменивает четвертый десяток, работая грузчиком. Паша, напротив, живет один, без семьи и целей, работает в клубе вышибалой. Их образы воплотили Юрий Насонов и Андрей Пынзару, а режиссерское кресло занял Миша МаралесНе лечи меня»). Кино-Театр.Ру побывал на съемочной площадке «Колотушки» в Минске и рассказывает, как создавался проект.

Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил
фото: Пресс-служба PREMIER

Поиски актера на главную роль заняли много времени, кастинг прошли десятки претендентов. Юрий Насонов рассказал, что незадолго до утверждения решил, что хотел бы заняться спортом, который поможет отыскать в себе внутренний стержень. До съемок он не был знаком с единоборствами, привлекали другие виды спорта — футбол, баскетбол, плавание. Для подготовки к роли Колотушки артист полтора месяца занимался с тренером, параллельно отсматривая выступления бойцов ММА. По сюжету Саня получил прозвище Колотушка за точный удар, способный сбить соперника с ног, и «непробиваемый» лоб. Поскольку было важно снимать бои максимально правдоподобно, в некоторых сценах артистам реально прилетали удары, и к сожалению, не обошлось без травм. Самостоятельно выполняя акробатические элементы на ринге, Насонов повредил колено, и со здоровой ногой успел отснять только один бой из шести. У актера также был дублер, похожий на него как две капли воды, по словам команды проекта.

«Врачи сказали мне месяц лежать, я кивнул и приехал обратно на съемки. Объяснил команде, что готов дальше работать и пойду до конца. Мне очень приятно, что никто не сдал назад – просто все научились работать в новых условиях. Травма в каком-то смысле помогла мне в роли. Внимание переключилось с физической составляющей на эмоциональную. Я хотел, чтобы работа меня закалила – так и произошло. Не первый раз получается, что я вовремя подхожу к новым героям эмоционально и психологически. Моя жизнь в чем-то параллелится с историей персонажа. Идти вопреки – главный урок для меня в этом проекте», – поделился Юрий Насонов.

Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил
фото: Пресс-служба PREMIER

Чтобы обстоятельно подготовиться к боям, Саня, живущий в Брянске, вместе с тренером уезжает в Нижневартовск. Сергей Стёпин, воплотивший образ наставника главного героя, отметил, что Насонов очень старался, чтобы даже в драках была своя драматургия. «Что касается наших взаимоотношений с Юрой, была очень трогательная мужская сцена, где я говорю, что у него много отвлекающих ненужных дел. Мы специально для тренировок уехали в Сибирь, а он привозит туда жену. Чтобы победить, нужно от всего отказаться. В этом его уязвимость: он вынужден решать не только свои проблемы». Стёпин отмечает, что задача его героя – отточка характера молодого бойца.

У опытного тренера сложилась непростая судьба: он, как Паша и Саня, начинал с улицы, много побеждал, но в какой-то момент не пошел дальше. В 90-е исчез из поля зрения спортсменов и работал в банке охранником. Мужчина искренне хочет, чтобы ребята достигли большего, чем он, и реализовались. На шее актера даже появилась татуировка в виде льва – как символ знамени, за которым он шел, но в какой-то момент свернул с пути.

Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил
фото: Пресс-служба PREMIER

Сам Стёпин в молодости занимался борьбой, ездил на соревнования и даже хранит грамоты, напоминающие о своих достижениях. Спортивный бэкграунд есть и у исполнителя роли Паши – Андрея Пынзару. В детстве артист тоже занимался борьбой, а сейчас увлекается боксом, кикбоксингом и дзюдо. На съемках артист любит самостоятельно выполнять трюки, и хотя по сюжету его герой получает травму, в одном из боев ему все-таки удалось поучаствовать, применив свои навыки.

«Паша легкий и свободный, он делает, что хочет и как хочет. Я думаю, он также человек неуверенный в себе, поэтому часто только говорит, а не делает. У Сани уже есть семья, ребенок, ипотека, а у Паши одни развлечения. Они разные, но братская любовь все побеждает. И, конечно, линия их взаимоотношений во многом комедийная», – отметил Андрей Пынзару.

Сценарист «Колотушки» Константин Трофимов рассказал, что у братьев есть реальные прототипы. Это собирательные образы из его молодости, когда среди парней был развит дворовый «движ».

Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил
фото: Пресс-служба PREMIER

В сериале путь Сани начинается с местечковых промоушн-боев, подпольных состязаний, где соревнуются бойцы из разных весовых категорий. Также на одном ринге герой окажется с противником по прозвищу Питон, который владеет удушающим приемом, и бойцом противоположного пола – правда от драки с девушкой Саня в итоге отказывается. В каждый бой Юрий Насонов старался внести что-то новое. Помимо артистов в съемках принимали участие реальные спортсмены. Чтобы достоверно передать атмосферу, экшн-оператор снимал героев во время боя, находясь непосредственно на ринге.

Впрочем, нешуточная борьба происходит и между главными героинями проекта – Мариной (Ирина Безряднова), женой Саши, и Алисой (женщина-вамп отечественного кино Лукерья Ильяшенко), которая управляет московским промоушеном и хочет заполучить Сашу не только в качестве бойца своей организации. Марина как жена Саши не может не обладать хотя бы частичкой его взрывного характера и буквально вцепляется в волосы соперницы.

Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил
фото: Пресс-служба PREMIER

Для режиссера сериала Миши Маралеса «Колотушка» представляет некий срез реальности, это история про становление героя и огромную работу над собой. «С моей точки зрения, любой сюжет должен заканчиваться хэппи-эндом. Когда я поступил во ВГИК, считал иначе, но потом к нам на операторское мастерство пришел Олег Юрьевич Лукичев и прочитал лекцию о том, что искусство должно давать надежду. Тогда мое сознание перевернулось . Многие скажут, что надежда – обманчивое чувство, но человек всегда живет благодаря ей», — говорит режиссер.

Сериал «Колотушка» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 23 марта.

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Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил фотографии
Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил фотографии
Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил фотографии
Риски на ринге: как снимался сериал «Колотушка» о боях без правил фотографии
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