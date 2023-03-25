Адский рай за великой небесной стеной: аниме-премьеры весны

По информации из неподтвержденных источников, зима позади, а значит, скоро мы начнем рассказывать, какие премьеры заканчивающегося сезона оправдали авансы («Атака титанов» — да, «Дзюндзи Ито: Маньяк» — нет). Пока же — выбрали 21 сериал (и один фильм) в разных стилях и жанрах, которые будут выходить с апреля по июнь. Все трейлеры в материале — с русскими субтитрами. О многих шоу вы уже слышали, если следили за нашими новостями и дайджестами (а может, даже из модного телеграм-канала об аниме), но если мы что-то упустили — делитесь в комментариях.
Из невошедшего: «Моя любовь 999 уровня к Ямада-куну» (1 апреля), 2-й сезон «Нулевого Эдема» (1 апреля), 2-й сезон «Ми-ми-ми-мишки» (3 апреля), «Аллель Кизуны» (4 апреля), «Эльф-отаку» (7 апреля), «Галактика по соседству» (8 апреля), 2-й сезон «Птичьего гнезда: Истории гольфисток» (8 апреля), «Плохие девчонки Рокудо» (8 апреля), «Маргинальная услуга» (11 апреля), 3-й сезон «Девушки пони: Славное дерби» (16 апреля), «Принесённая в жертву Принцесса и Царь зверей» (20 апреля).
NB. Второй сезон «Саги о Винланде» продолжает выходить, а четвертый сезон «Золотого Камуя», прерванный из-за смерти одного из сотрудников студии, начнут транслировать заново — и уже до финала.
Читать
Проверено: отличное аниме за 2022 год
«Адский рай» — с 1 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Легендарный синоби Габимару
думал отойти от дел и мирно пожить с супругой, но, похоже, бывших ниндзя не бывает. Не в силах (буквально) убить тренированного ассасина, его отправляют вместе с группой смертников и карательницей Сигири
из клана палачей в поход за заветным желанием сёгуна — эликсиром бессмертия. Поговаривают, что чудодейственное средство можно найти на прекрасном мистическом острове. Вот только из предыдущих экспедиций немногие вернулись живыми.
Экранизацию исторического сёнэна Юдзи Каку
от студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
») поставит режиссер «Банановой рыбы
» Каори Макита
, а неубиваемого синоби озвучит Тиаки Кобаяси
(вожак наемников Аскеладд из «Саги о Винланде
», канадец Ланга Хасэгава из сериала «Скейт: Бесконечность
»).
Читать
«Самурай Чамплу» — неувядающая классика, чьи идеалы — хип-хоп, бусидо, еда и свобода
«Великая небесная стена» — с 1 апреля
Где смотреть: Disney+
Две группы подростков живут в постапокалиптической Японии, но как будто в разных измерениях. Кируко
и Мару
ищут загадочные «Небеса» — рай на земле, свободный от монструозных хищников и других опасностей внешнего мира, а Токио и Мимихимэ не требуется ежедневно выживать — их окружает огромная стена. Но что за ними скрывается?
Из режиссерского кресла мрачным сэйненом командует Хиротака Мори (эпизоды «Ван-Писа
», «Волейбола!!
» и «Патриотизма Мориарти
»), а главных героев озвучат Гэн Сато
(Гейл Гибсон из «Моего перерождения в слизь
»), Саяка Сэмбонги
(Кикури Хирои из «Одинокого рокера!
»), Хибико Ямамура
(Эри Таки из «Кэйона!
») и Тосиюки Тоёнага
(Сатоси Масиба из «Формы голоса
»). Производством занимается студия Production I.G
(«Призрак в доспехах
», «Брошенный кролик
»).
Читать
Еще 10 аниме про постапокалипсис
«Мой домашний герой» — со 2 апреля
Где смотреть: Crunchyroll/Disney+
Триллер — дело семейное. Тэцуо Тосу скоро стукнет 50, он — скромный сарариман, никогда даже не помышлявший о нарушении японского уголовного кодекса. Но однажды Тэцуо узнает, что бойфренд его дочери — член якудза. Более того — ранее гокудо уже убивал возлюбленных. Для сердобольного отца этого более чем достаточно, чтобы решиться на тяжкое преступление.
За новое прочтение «Соломенных псов
» от Production I.G
отвечает Такаси Камэи
(«Рыцари Сидонии
»), а роль пустившегося во все тяжкие сараримена примерит на себя Дзюнъити Сувабэ
(Сакуносукэ Ода из «Прозы бродячих псов
», Синта Фукуда из «Бакумана
»).
Читать
«Наши соседи Ямада» — история про более счастливую семью
«Долой безделье» — с 4 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Аккурат к началу учебного года — в Японии он стартует 6 апреля — выйдет школьная комедия от P.A. Works
(«Укрась прощальное утро цветами обещания
», «Ангельские ритмы
»). Умница Мицуми Ивакура — староста, лучшая ученица и вообще большая надежда небольшого городка в префектуре Исикава. Девушка надеется принести стране много пользы, но для начала — поступить в самый престижный университет. Первый шаг к мечте — учеба в элитной старшей школе Токио, где Мицуми сталкивается с неожиданной проблемой. Хорошо подкованная в теории, она теряется на практике — тем более в мегаполисе с его изобилием и непривычными социальными нормами. К счастью, девушку берет на поруки одноклассник Сосукэ Сима, который не только дорогу подскажет, но и объяснит, как расшифровывать эмоции людей.
Одноименная манга Мисаки Такамацу
выходит с 2018 года, а режиссером адаптации выступил Отоми Дэай
(«Тетрадь дружбы Нацумэ
», «Дети на холме
»). Амбициозная Мицуми Ивакура говорит голосом Томоё Куросавы
(Ребекка из «Киберпанка
» и Аяно Токи из «Лагеря на свежем воздухе
»).
Читать
«У Коми проблемы с общением» — еще одна школьная комедия
«Одариваю этот замечательный мир взрывами» — с 5 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Студия Deen
(«Бродяга Кэнсин
», «Коллекция Дзюндзи Ито
») продолжает развивать вселенную своего главного хита прямо сейчас — «Да благословят боги сей расчудесный мир!
». Сюжет флагманского исекая сфокусирован на похождениях хики Казумы, оказавшегося в фэнтезийной вселенной RPG-игры и исследующего в разношерстной компании юных волшебниц. Новый сериал расскажет подробнее о Мэгумин и Юн-юн из Багрового клана, как первая увлеклась взрывами, а вторая — одержима соперничеством с землячкой.
В основе — по-прежнему комедийные романы Нацумэ Акацуки
(также автор «Комбатанты будут высланы
»), которые так же адаптировал Макото Уэдзу
(«Класс убийц
»). В режиссерских креслах — работавший над исходным сериалом Такаоми Канасаки
и Юдзиро Абэ
(«Госпожа Кагуя
», «Супер Каб
»). Сэйю Мэгумин — Риэ Такахаси
(главная в «Озорной Такаги
»), а Юн-юн — Аки Тоёсаки
(Хомура Момидзи из «Доктора Стоуна
»).
Читать
«Рыцарь скелет вступает в параллельный мир»
«Новое Токио мяу-мяу» (сезон 2) — с 5 апреля
Где смотреть: —
Уже работавшие совместно над «Повестью о конце света
», студии Yumeta Company
(«Приятели с пушками
») и Graphinica
(«Хеллсинг
») разделили так же и груз по перезапуску классического махо-сёдзё о старшекласснице Итиго Момомии, которая хочет влюбиться, а приходиться спасать Землю. Помогает ей случайно приобретенный дар превращаться в девушку-кошку, а также верные соратницы с похожими способностями.
Изначально «Токио мяу мяу
» — манга Рэйко Ёсиды
, известной по сценариям к «Форме голоса
» и «Вайолет Эвергарден
». Новая версия довольно бережно адаптирует историю как для тех, кто не знаком со старым сериалом, так и для поклонниц/поклонников со стажем. Режиссер — Такахиро Натори
(первый сезон «Моей геройской академии
»), обновлением сценария занималась Юка Ямада
(«Мастер муси
», «Дракорничная госпожи Кобаяси
»). Итиго озвучивает дебютантка Юки Тэмма
из айдол-группы Smewthie.
Читать
Как «Токио мяу мяу» очаровали зрителей (и ввели моду на кошачьи ушки)
«Невеста чародея» (сезон 2) — с 6 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
После пятилетней паузы черепоголовый чародей Элиас Эйнсворт и сирота Тисе Хатори возвращаются. Теперь девушка, после рабской жизни оказавшасяс в атмосфере заботы и спокойствия, готова сделать следующий шаг — пойти в школу волшебства. Там ее ждут как новые знакомства, так и откровения — связанные с прошлым Эйнсворта и собственным будущим.
Первым сезоном занимались труженники из Wit
, но вряд ли поклонникам манги Корэ Ямадзаки
стоит переживать: продолжение делает студия Kafka
, основанная выходцами из нее. Режиссер — Кадзуаки Тэрасава
(второй и третий сезоны «Повелителя
»), в сценарной команде — Ёко Ёнайяма
(«Тусовщик Кунмин
»), Ая Такаха
(«Психопаспорт
») и Тиаки Нисинака
. К ведущим ролям вернулись соответственно Рёта Такэути
(Вакатоси Усидзима из «Волейбола!!
») и Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер из «Семьи шпиона
»).
Читать
Школа магии? 10 аниме для тех, кто не поступил в Хогвартс
«Герой мертв» — с 6 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Остроумное фэнтези от студии Liden Films
(«Ублюдок!!
», «Песнь ночных сов
») о мире, который когда-то третировали демоны. К счастью, герой Сион Бленден и его верный меч Эскалибур повергли армию фантастических тварей и запечатал врата в темное измерение. Со временем защитная магия стала ослабевать, а демоны — снова просачиваться в мир людей. Бленден готов запечатать врата снова, но по пути к цели погибает… в звероловной яме фермера Токи Скотта, который озаботился защитой от монстров. Ему и предстоит запечатать Врада ада, оказавшись в теле героя благодаря юной чернокнижнице Анри Хейсфорт. Она тащит упирающегося Току спасать человечество, а сопровождает их подруга фермера Юна, обожающая истории про подвиги и тех, кто их совершает.
Манга Субаруити
выходила с 2014-го по 2020-й год, а ее адаптацией занимаются режиссер Рион Кудзё («Токийские мстители
», «Супердевчонки
») и сценарист Ю Сато
(«Адский коп
», «Котаро живет один
»). За Току говорит Ватару Като
(Космо из «Добро пожаловать в Ад, Ирума!
»), за Сиона — Сюнъити Токи
(Юхо Масиба из «Клуба белых воротничков
»), за Анри — Аяна Такэтацу
(Бамбиетта Бастербайн из продолжения «Блича
»), а за Юну — Хибику Ямамура
(Сакура Киясики из «Класса убийц
»).
Читать
«Синий экзорцизм» — нравоучительное аниме о детях сатаны
«Доктор Стоун» (сезон 3) — с 6 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
В результате зеленой вспышки люди и звери Земли обращаются в камень. Спустя порядка четырех тысяч лет из плена горной породы освобождается гениальный старшеклассник Сэнку
, который, к счастью, знает на зубок все достижения науки — и как их воспроизвести. Шаг за шагом спасая людей от оцепенения и повторяя великие открытия человечества, он вместе с соратниками движется к тому, чтобы возродить цивилизацию — и узнать загадку зеленой вспышки.
К моменту третьего сезона
Сэнку и его Царство науки готовятся к путешествию на материк, для которого им нужна помощь морехода-капиталиста Рюсуя Нанами
(Рёта Судзуки
, известный по роли Ю Исигами в «Госпоже Кагуе
»). Производством по-прежнему занимается студия TMS Entertainment
(«Корзинка фруктов
», «Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ
»). Тем временем манга Риитиро Инагаки
и южнокорейского художника Боити
подошла к концу.
Читать
Почему «Доктора Стоуна» надо показывать в школах
«Слишком милый кризис» — с 7 апреля
Где смотреть: —
Лиза Луна из сколь развитой, столь же и далекой цивилизации Азатос — жуткая перфекционистка. Она свято верит, что все менее технологические миры должны быть уничтожены, чтобы своим несовершенством не засорять вселенную. Землю ожидала горькая судьба, но, на счастье человечества, Лиза Луна зашла в котокафе, и ее ледяное сердце навсегда покорили усатые и полосатые пушистики.
Спасать мир вместе с котофеями студия SynergySP
(«Перекрестная игра
», «Боевой дворецкий Хаятэ!
») доверила Дзюну Хатори
(«Сказка о девушке эпохи Тайсё
»), а зловещую инопланетянку воплотит Юмири Ханамори
(Ай Хаясака из «Госпожи Кагуи
», Надэсико Кагамихара из «Лагеря на свежем воздухе
»).
Читать
«Пожалуйста, спасите мою Землю!» — тут тоже спасают планету
«Магия и мускулы» — с 7 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
В мире, где для всего используют магию, Мэш Бёрндэд вместе с отцом скрывается в домике у лесной опушки. Дело в том, что обделенных волшебными способностями могут судить по всей строгости местных законов. Именно таким и растет юный Бёрндэд: он не прочитает даже самого простого заклинаньица, зато в вопросе физической силы едва ли кто-то сможет с ним соперничать. Когда существование Мэша перестает быть тайной, парень отправляется в магическую школу Истон, чтобы кулаками и бицепсами доказать право на жизнь.
За фитнес-версию
«Гарри Поттера
» от Madhouse
(«Монстр
», «Сказ о четырех с половиной татами
») отвечает режиссер Томоя Танака
(отдельные эпизоды «Пути аса
», «Детектива Конан
», «Наруто: Ураганных хроник
» и многих других), а гениальный атлет заговорит голосом сэйю Тиаки Кобаяси
, уже знакомого нам по «Адскому раю».
Читать
«Баки Ханма» — история самого сильного подростка Земли
«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы» — с 8 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Альтернативная Япония 2011 года — ужасное место. Из-за появления магической силы вся культура отаку оказалась уничтоженной. Никаких больше аниме, видеоигр, музыки, манги, косплея — все это под строжайшим запретом и цензом со стороны государства. Но не все согласны с безжалостным культурным диктатом: юный революционер с незатейливым именем Герой-отаку и три девочки-волшебницы (Анархия
, Пинк и Блю) объявляют novus ordo seclorum войну.
Махо-сёдзё-герильей Bibury Animation Studios
(«Пять невест
») командует Хироси Икэхата
(«Унеси меня на Луну
»). Отаку-революционера озвучит Макото Фурукава
(Сайтама из «Ванпанчмена
» собственной персоной), а голоса его волшебным помощницам Анархии, Блю и Пинк подарят Ай Файруз
(Пауэр из «Человека-бензопилы
»), Айми Тэракава
(Кёко Яматэ из «Д — значит диджей
») и Томоё Куросава
(не признающая безделье — см.выше).
Читать
«Киберпанк» — анархия в будущем
«Истребитель демонов» (сезон 3) — с 9 апреля
Где смотреть: —
Один из главных сёнэн-сериалов
современности возвращается на экраны. Тандзиро Камадо
, чудом выживший после кровавых приключений в квартале Красных Фонарей
, отправляется в скрытую Деревню кузнецов, чтобы выковать себе новый меч. Разумеется, расположение деревни становится известно демонам 12 Лун, и теперь Тандзиро и коллегам предстоит стоять на страже поселения, пусть даже ценой собственных жизней.
Студия ufotable
(«Судьба:Начало
», «Пожиратель богов
») сохранила всю творческую группу и сэйю, так что готовьтесь к ярким цветам, эпическим битвам и многократному воплю «Нэдзуко-тян!
».
Читать
Разбираемся в феномене «Истребителя демонов»
«Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия» (сезон 2) — с 9 апреля
Где смотреть: Crunchyroll/Disney+
Приключения 17-летней Сулетты Меркьюри
— первой протагонистки франшизы «Гандам» — в мире гигантских роботов подходят к концу. 122 год эпохи A.S. (Ad Stella), человечество уже бороздит космические просторы, а корпорации заправляют всем, до чего могут дотянуться. Одинокая девушка с Меркурия поступает в престижную школу, которой заправляет организация, специализирующаяся на производстве гигантских мобильных воинов. Здесь она знакомится с Миорин Рембран
— единственной дочерью главы корпорации, приверженца философии «побеждает сильнейший».
Студия Sunrise
(франшиза «Гандам
» и, например, «Ковбой Бибоп
») команду на переправе не меняет: заключительные 12 серий по сценарию Итиро Окоути
(«Код Гиас
», «Человек-дьявол: Плакса
») срежиссировал Хироси Кобаяси
(«Спригган
»). Голоса Сулетты и Миорин тоже не изменились — это Кана Итиносэ
(Итиго из «Милого во Франксе
») и Линн
(Кана Кисимото из «Ее заветного желания
»).
Читать
Феномен и влияние «Ковбоя Бибопа»
«Синий оркестр» — с 9 апреля
Где смотреть: Disney+
Гениальному скрипачу Хадзимэ Аоно светит большой будущее в мире музыки, но по семейным обстоятельствам он забрасывает любимый инструмент. Однако сколько ни прячься — от себя не уйдешь, и стараниями одноклассницы Рицуко Акинэ юноша вновь берется за смычок и направляется в старшую школу с престижным оркестром.
За реализацию классического аниме-сюжета взялся Сэйдзи Киси
(«Давайте сыграем!
», «Ангельские ритмы
») в стенах студии Nippon Animation
(«Охотник х охотник
», «Бездомная девочка Реми
»). Сэйю талантливого скрипача — Сёя Тиба
(Киётака Аянокодзи из «Добро пожаловать в класс превосходства
»), а его подругу Рицуко озвучит Ай Какума
(Мати Кураги из «Фруктовой корзины
»).
Читать
«Рок-тихоня!» — еще одно музыкальное аниме
«Смертельная игра мертвой горы» — с 10 апреля
Где смотреть: Crunchyroll/Disney+
Студия GEEK TOYS
(«Грабитель
») планирует погорить вершину весеннего сезона с исекаем наоборот — и гостем из другого мира. В фэнтези-вселенной Бог-мертвец и герой Сокрушитель бедствий сошлись в решающей схватке. Правда, эпичной развязки не последовало: могущественный некромант с громким прозвищем предпочел сбежать, точнее — переродиться… в теле подростка Польки Синоямы из современной Японии. Решение неидеальное: юноше как раз перерезали горло в подворотне. Так что, дорогой дневник, мирная жизнь Бога-мертвеца и тут как-то сразу не задалась.
Оригинальная манга Рёго Нариты
(«Дюрарара!!
» и «Шумиха!
») выходит с 2017 года, а первый сезон ее экранизации будет состоять из двух куров — то есть дюжину серий покажут весной, а еще столько же — начиная с октября. Режиссером и сценаристом выступил Манабу Оно
(«Мастера Меча Онлайн: Алисизация — Война в Подмирье
»), которому, впрочем, с адаптацией помогали Юкиэ Сугавара
(«Этот вампир постоянно умирает
») и Ёрико Томита
(«Эта фарфоровая кукла влюбилась
»). Польку озвучил Юки Сакакихара
(хакер Робота из «Ликорис Рекойл
»).
Читать
«Лагерь на свежем воздухе» — то, чего искал Бог-мертвец
«Бессонница после школы» — с 11 апреля
Где смотреть: —
Liden Films
продолжает исследовать тему бессонницы
— и без фантастического элемента тоже. Школьная легенда гласит, что местная обсерватория проклята: после самоубийства ученицы многие юноши из кружка астрономии переутомились до смерти, стараясь разглядеть ее в звездном небе. Страшилка, однако, совсем не останавливает Ганту Наками и Исаки Магари, страдающих от проблем со сном. Независимо друг от друга они посещают место с дурной славой — и это становится началом прекрасной дружбы.
За экранизацию манги Макото Одзиро
отвечают режиссер Юки Икэда
(«Клинок Бессмертного
») и сценаристка Ринтаро Икэда
(«Мир удона Поко
», «Юноши из гипса
»). Исаки Магари озвучивает Кономи Тамура
(Эмма из «Вермейл в золотом
»), а Ганту Наками — Гэн Сато
(Хром из «Доктора Стоуна
» и также неспящий Ко Ямори из «Песни ночных сов
»).
Читать
Вампиры и философия в «Песни ночных сов»
«Ребенок идола
» — с 12 апреля
Где смотреть: Disney+
Горо Амэмия
, акушер-гинеколог в небольшом городке, готовится принимать роды у любимой поп-дивы Ай Хосино
. Однако, погибнув при странных обстоятельствах, возрождается в теле одного из ее новорожденных близнецов Аквамарина
. Спустя годы Ай становится жертвой преследователя и погибает на глазах у детей. Годы спустя ее дочь Руби
строит музыкальную карьеру, чтобы стать айдолом, а Аква решает встать на темный путь мести.
Колесо сансары от студии Doga Kobo
(«Моя девушка не просто милая
», «Дневник волнорезного клуба
») раскрутит режиссер Дайсукэ Хирамаки
(«Вторжение Кальмарки
»), юную поп-принцессу Ай Хосино озвучит Риэ Такахаси (см. «Одариваю этот замечательный мир взрывами»), за Аквамарина говорит Кэнто Ито
(Хиротака Нифутзи из «Так сложно любить отаку
»), а за его сестру Руби — начинающая сэйю Юриэ Игома
(Огури Кэп из «Девушки-пони: Славное дерби
»).
Читать
Чем хороша «Госпожа Кагуя» — от автора «Ребенка идола»
«Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества» — с 13 апреля
Где смотреть: Crunchyroll
Похождения слабослышащего принца Бодзи
и его друга-тени Кагэ
продолжаются. Подробности можно выудить из трейлера — новые чудища, новые пейзажи и новые испытания благородства для всех участников (какими бы грозными, бессердечными или миролюбивыми они ни казались).
Студия Wit
(«Семья шпиона
», «Пузырь
») продолжает живописать трогательную средневековую сказку по мотивам манги Сосукэ Токи
. Вся команда сохранилась, из неожиданного: кажется, «Сундук…» это не отдельная серия, а все-таки несколько эпизодов. Тем больше поводов дождаться премьеры.
Читать
Подробный разбор «Рейтинга короля»
«Покемон» — с 14 апреля
Где смотреть: —
После 26 лет Эш Кетчум и его Пикачу покидают франшизу, чтобы уступить место новым героям — Лико и Рою. Пока известно, что приключения начинаются в регионе Палдея из предпоследней видеоигровой пары Pokemon Scarlet & Violet. С другой стороны — это же карманные монстры, чью формулу успеха только в школах не преподают. Нас ждут огромный бестиарий, сражения, лобовые истории о дружбе и социализирующие мотивы.
Режиссерскую кепку примерит (и по-кетчумовски развернет козырьком назад) Саори Дэн
(мультипликатор «Хвоста феи
»), а дуэт протагонистов озвучат Минори Судзуки
(Фрейя Вион из «Макросс Дельта
») и Юка Тэрасаки
(Вуэло Элуко из третьего сезона «Созданного в Бездне
»). Студия OLM
(«Необычное такси
», «У Коми проблемы с общением
») тоже на месте.
Читать
«Необычное такси» — аниме студии OLM
«Красавица-воин Сейлор Мун: Космос» — с 9 июня
Где смотреть: Netflix
На этот раз воительницы в сэрафуку объединяются с прибывшими из соседней галактики сейлор-старлайтами
, принявшими облик модных айдолов, чтобы дать бой заклятой врагине — Сейлор Галаксии
, обладающей богоподобными способностями.
Новый виток героических приключений главного махо-сёдзё-сериала
разрабатывает Томоя Такахаси
(«Как и ожидалось, моя школьная романтическая комедия не удалась
», «Убей или умри
») на студии Toei
(«Первый слэм-данк
», «Детектив Ягодички
»), а Усаги Цукино, как и 30 лет назад, озвучит бессменная Котоно Мицуиси
(она же — голос Мисато Кацураги из «Евангелиона
»).
Читать
О феномене Сейлор Мун
«Черный клевер: Меч Короля магов» — с 16 июня
Где смотреть: Netflix
Полнометражная премьера студии Pierrot
(«Наруто
», «Токийский гуль
») переехала почти на полгода из-за ковида. Сёнэн-франшиза посвящена двум сиротам — Юно и Асте: первый одарен колдовскими способностями, второй — сделал ставку на физику, но магические силы в нем тоже пробуждаются — когда другу грозит гибель. Так, прихватив эксклюзивный гримуар с пятилистным клевером, Аста в компании верных товарищей устремляется к титулу Короля магов.
«Меч…» — оригинальная история, отступающая от манги Юки Табаты
, но за сценарий отвечает Джонни Онда
, специализирующийся на вселенной «Черного клевера
». Режиссер — также знакомый с местной мифологией Аятака Танэмура
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Линия дьявола
»). Сэйю Асты и Юно — Гакуто Кадзивара
(Ромео Джиссо из «Каменного океана
» и Хитохито Тадано из «Коми
») и Аки Сэкинэ (Тофу-кодзо из «Щелкунчика Китаро
»).
обсуждение >>