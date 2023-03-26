Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!»

На IVI вернулся — все еще живым, хоть и не очень здоровым – Борис, главный герой комедийного сериала «И снова здравствуйте!» в исполнении Андрея Мерзликина. Так случилось, что в первом сезоне вознамерившийся уйти из криминального бизнеса решала получил пулю в затылок, но не умер — точнее воскрес и превратился в неубиваемого человека. За первые 10 серий он оброс и новыми знакомыми в лице студента-медика Артема (Денис Власенко) и его зазнобы, а по совместительству дочери последнего клиента Бориса, Кристины (Татьяна Струженкова), и куда большим количеством врагов. Каждый из которых — от бывших коллег и бывшей жены до полицейских и ужасающего сербского наемника — жаждут поймать и уничтожить Бориса. Но тот каждый раз восстает из мертвых — теперь и во втором сезоне «И снова здравствуйте!».
После заварушки в участке Борис приходит в себя в машине скорой помощи. Точнее пытается очнуться, но ничего не подозревающие врачи всячески мешают своими реанимационными действиями. Благо, на помощь вновь приходит Артем: вытащив приятеля из лап фельдшеров, тащит его в суд, где в этот самый момент решается судьба дочери Бориса — оторвы-беспризорницы (мама умерла, а папа-бандит сдал в детский дом от греха подальше) Ани (Полина Гухман
), которую за хулиганство вот-вот упекут за решетку. Тем временем на бывшей работе героя после смерти босса Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков
) воцарился в качестве его преемника Коля (Павел Чинарев
). Впрочем, кажется, ненадолго — из тюрьмы неожиданно выходит сын покойного начальника Гоша (Николай Наумов
) и заявляет свои права на трон. Жена Бориса Марина (Аглая Тарасова
) — по сути, виновница всей заварушки, первой нажавшая на курок, — пока ее любовник Леша (Сергей Годин
) отправляется в духовное путешествие прямиком в секту, объединяется со следователем Константином (Кирилл Жандаров
), вместе они пока тщетно пытаются понять, что за зверь Борис и что вообще происходит. Как и все остальные, в том числе сербский наемник (Андрей Трушин
), точнее его брат-близнец (тоже наемник), который теперь уж точно намерен отомстить за гибель родственника — это дело из бизнеса стало личным.
Что до главных героев — Бориса, Артема, мамы Артема (Любовь Толкалина
), Кристины, ее папы Валентина (Михаил Полицеймако
) и вырванной из лап правосудия Ани — то они объединяются в настоящую банду и прячутся в санатории. Где, пока есть минутка передышки, активно занимаются личной жизнью. Ведь герой Мерзликина неровно дышит к маме напарника (и это взаимно), а сам молодой человек внезапно оказывается в центре настоящего любовного треугольника — Аня, кажется, всерьез намерена отбить парня у Кристины.
Второй сезон не только продолжает закончившуюся на самом интересном историю первого, но и весьма успешно удерживает бодрый юмористический ритм, заданный в предыдущих сериях. Степень абсурдности происходящего только растет, во многом благодаря новым персонажам. Это и дерзкая героиня Гухман, которой не только удается расшевелить благостное болотце единомышленников Бориса и создать некое напряжение — как по теме отцов и детей, так и романтическое. И Гоша, сыгранный «реальным пацаном» Николаем Наумовым с присущей ему пацанской непосредственностью, дополненной сияющей за счет золотых зубов улыбкой.
Борис Мерзликина выглядит потрепанным, то есть весьма правдоподобно, учитывая ситуацию. Но не сдается — напротив, куда смелее бросается на амбразуру, зная о своей сверхспособности. Конечно, и в его голове уже засела мысль о том, что любой новый выстрел может стать последним, но вряд ли, пока не закрыты все вопросики. А тут еще и любовь — конечно, в рамках жанра такая же нелепая и неловкая, как и все остальное, но тем романтичнее (за трепет и нежность отвечает трепетная и нежная героиня Толкалиной). Женских персонажей, как это, к сожалению, часто бывает, значительно меньше, чем мужских, но, кто успел, тот ко второму сезону разбился на парочки. Интересно, что главным Казановой в итоге оказался недотепа Артем Дениса Власенко. С кем он в итоге останется — интрига похлеще, чем размышления о том, умрет ли в финале Борис.
«И снова здравствуйте!» сумел не упустить неплохую изначальную задумку, не скатился в самоповторы (воскрешения героя не в счет) и остается смешной, бодрой, смелой с точки зрения картинки историей, в которой шутки сочетаются с экшеном, бандитские разборки разбавлены семейными, а в итоге наверняка победит любовь, которая сильнее смерти. И второй смерти, и третьей…
Второй сезон «И снова здравствуйте!» можно посмотреть целиком в онлайн-кинотеатре IVI.
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