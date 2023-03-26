Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!»

Обзор сериалов >>
26 марта 2023
На IVI вернулся — все еще живым, хоть и не очень здоровым – Борис, главный герой комедийного сериала «И снова здравствуйте!» в исполнении Андрея Мерзликина. Так случилось, что в первом сезоне вознамерившийся уйти из криминального бизнеса решала получил пулю в затылок, но не умер — точнее воскрес и превратился в неубиваемого человека. За первые 10 серий он оброс и новыми знакомыми в лице студента-медика Артема (Денис Власенко) и его зазнобы, а по совместительству дочери последнего клиента Бориса, Кристины (Татьяна Струженкова), и куда большим количеством врагов. Каждый из которых — от бывших коллег и бывшей жены до полицейских и ужасающего сербского наемника — жаждут поймать и уничтожить Бориса. Но тот каждый раз восстает из мертвых — теперь и во втором сезоне «И снова здравствуйте!».

Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!»

После заварушки в участке Борис приходит в себя в машине скорой помощи. Точнее пытается очнуться, но ничего не подозревающие врачи всячески мешают своими реанимационными действиями. Благо, на помощь вновь приходит Артем: вытащив приятеля из лап фельдшеров, тащит его в суд, где в этот самый момент решается судьба дочери Бориса — оторвы-беспризорницы (мама умерла, а папа-бандит сдал в детский дом от греха подальше) Ани (Полина Гухман), которую за хулиганство вот-вот упекут за решетку. Тем временем на бывшей работе героя после смерти босса Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков) воцарился в качестве его преемника Коля (Павел Чинарев). Впрочем, кажется, ненадолго — из тюрьмы неожиданно выходит сын покойного начальника Гоша (Николай Наумов) и заявляет свои права на трон. Жена Бориса Марина (Аглая Тарасова) — по сути, виновница всей заварушки, первой нажавшая на курок, — пока ее любовник Леша (Сергей Годин) отправляется в духовное путешествие прямиком в секту, объединяется со следователем Константином (Кирилл Жандаров), вместе они пока тщетно пытаются понять, что за зверь Борис и что вообще происходит. Как и все остальные, в том числе сербский наемник (Андрей Трушин), точнее его брат-близнец (тоже наемник), который теперь уж точно намерен отомстить за гибель родственника — это дело из бизнеса стало личным.

Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!»

Что до главных героев — Бориса, Артема, мамы Артема (Любовь Толкалина), Кристины, ее папы Валентина (Михаил Полицеймако) и вырванной из лап правосудия Ани — то они объединяются в настоящую банду и прячутся в санатории. Где, пока есть минутка передышки, активно занимаются личной жизнью. Ведь герой Мерзликина неровно дышит к маме напарника (и это взаимно), а сам молодой человек внезапно оказывается в центре настоящего любовного треугольника — Аня, кажется, всерьез намерена отбить парня у Кристины.

Второй сезон не только продолжает закончившуюся на самом интересном историю первого, но и весьма успешно удерживает бодрый юмористический ритм, заданный в предыдущих сериях. Степень абсурдности происходящего только растет, во многом благодаря новым персонажам. Это и дерзкая героиня Гухман, которой не только удается расшевелить благостное болотце единомышленников Бориса и создать некое напряжение — как по теме отцов и детей, так и романтическое. И Гоша, сыгранный «реальным пацаном» Николаем Наумовым с присущей ему пацанской непосредственностью, дополненной сияющей за счет золотых зубов улыбкой.

Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!»

Борис Мерзликина выглядит потрепанным, то есть весьма правдоподобно, учитывая ситуацию. Но не сдается — напротив, куда смелее бросается на амбразуру, зная о своей сверхспособности. Конечно, и в его голове уже засела мысль о том, что любой новый выстрел может стать последним, но вряд ли, пока не закрыты все вопросики. А тут еще и любовь — конечно, в рамках жанра такая же нелепая и неловкая, как и все остальное, но тем романтичнее (за трепет и нежность отвечает трепетная и нежная героиня Толкалиной). Женских персонажей, как это, к сожалению, часто бывает, значительно меньше, чем мужских, но, кто успел, тот ко второму сезону разбился на парочки. Интересно, что главным Казановой в итоге оказался недотепа Артем Дениса Власенко. С кем он в итоге останется — интрига похлеще, чем размышления о том, умрет ли в финале Борис.

«И снова здравствуйте!» сумел не упустить неплохую изначальную задумку, не скатился в самоповторы (воскрешения героя не в счет) и остается смешной, бодрой, смелой с точки зрения картинки историей, в которой шутки сочетаются с экшеном, бандитские разборки разбавлены семейными, а в итоге наверняка победит любовь, которая сильнее смерти. И второй смерти, и третьей…

Второй сезон «И снова здравствуйте!» можно посмотреть целиком в онлайн-кинотеатре IVI.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Второй сезон «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным и Власенко выйдет 25 марта
Лучшие российские сериалы 2022 года. Выбор критиков
В Азии планируют снимать ремейки российских сериалов
Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина вернутся к своим ролям в продолжении сериала «И снова здравствуйте!»
Главный приз фестиваля веб-сериалов REALIST получил проект «Френдзона»
«И снова здравствуйте!»: Скорее жив, чем мертв
Смотреть онлайн: «Номинация», «Битва за Uber» и продолжение «Убивая Еву»
Неуязвимый: Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина
«Бессмертный» бандит Андрей Мерзликин ищет своих обидчиков в трейлере сериала «И снова здравствуйте!»
Поиск по меткам
ИвиКомедияНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Денис ВласенкоСергей ГодинПолина ГухманКирилл ЖандаровАндрей МерзликинНиколай НаумовМихаил ПолицеймакоАлексей СеребряковТатьяна СтруженковаАглая ТарасоваЛюбовь ТолкалинаАндрей ТрушинПавел Чинарёв
фильмы
И снова здравствуйте!И снова здравствуйте!-2

фотографии >>
Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!» фотографии
Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!» фотографии
Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!» фотографии
Борис, борись: герой Мерзликина продолжает воскресать во втором сезоне «И снова здравствуйте!» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Дупак
26 марта ушёл из жизни актёр Николай Дупак.

День рождения >>

Тара Амирханова
Андрей Апсолон
Алексей Булдаков
Михаил Евланов
Алексей Петренко
Кирилл Продолятченко
Андрей Сенькин
Дарья Трегубова
Ольга Шувалова
Дженнифер Грей
Джеймс Каан
Кира Найтли
Леонард Нимой
Эми Смарт
Лолита Торрес
Эмилио Фернандес
все родившиеся 26 марта >>

Афиша кино >>

Жюль и Джим
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 1961
Любовь-морковь. Восстание машин
комедия, научная фантастика
Россия, 2023
Проклятие: Посвящение
детектив, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Айта
детектив, драма, триллер
Россия, 2022
Дитя тьмы
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Япония, 2020
Бойтесь своих желаний
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2022
Ночная сова
детектив, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Приключения аргонавтов
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2022
Тень Караваджо
биография, драма, исторический фильм
Италия, Франция, 2022
Экзорцистка
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Бхола
боевик, криминальный фильм, приключения, триллер
Индия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram