«Актрисы»: Вавилон Паулины Андреевой

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Лайфстайл «Это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь»: Екатерина Климова о личной жизни Актриса объяснила, почему людям её профессии не стоит обсуждать личную жизнь

Лайфстайл «Тяжелый труд и платили копейки»: Екатерина Климова о работе на телевидении А также об отсутствии амбиций мирового масштаба

Новости кино СТС покажет комедию «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк Сериал стартует 10 апреля

Спутник телезрителя «Суррогаты»: Приключения электроников В ночь с 28 на 29 марта, 00:28, РЕН ТВ

Интервью Андрей Фомин: «Якуты могут создать настоящее произведение искусства за три копейки» Актер — о фильме «Айта» и готовности посвятить всю жизнь кинематографу

Лайфстайл Премия МХТ: Светлана Ходченкова, Данила Козловский и Анна Михалкова Церемония вручения первой Премии Художественного театра

Новости кино Полина Максимова берет в заложники Романа Маякина в трейлере фильма «Мальдивы подождут» В прокате с 11 мая