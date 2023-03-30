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«Актрисы»: Вавилон Паулины Андреевой

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30 марта 2023
В онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Wink вечером 30 марта выходит сериал «Актрисы» – новый проект семейно-творческого тандема Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, к которому в качестве продюсерской поддержки присоединилась не только студия «Видеопрокат» Бондарчука-младшего и Алексея Киселева (совместно они уже делали сериал «Псих»), но и Валерий Тодоровский. Последнему тема о закулисье отечественного театра и кинематографа, конечно, близка со времен «Оттепели» – одного из главных российских проектов, запустивших в стране моду на качественные сериалы. «Оттепель» выходила на экраны в конце 2013 года. Действие «Актрис», уже не замахивающихся на киношное ретро, начинается в 2014-м. И это только первый акт напряженной истории о таланте, амбициях и творческой карьере, где за редким взлетом следует неизбежное падение.

«Актрисы»: Вавилон Паулины Андреевой

Собственно с падения – вполне буквального – и начинается артистический сюжет, который и объединяет главных героев, точнее героинь этой истории. Известный сериальный актер Гера (Алексей Макаров), параллельно уже много лет играющий Зилова в одном из главных отечественных театров (МХТ здесь, очевидно, подразумевается, но впрямую не называется), мечтает о перезапуске карьеры и участии в артхаусном кино, которое гарантирует если не деньги, то определенную фестивальную славу. Но что-то не получается, поэтому Гера и выходит в окно, успев накануне своего трагического полета не во сне, а наяву соблазнить юную вторую скрипку (Анастасия Красовская) театрального оркестра, но так и не завершив официальный развод с женой Полиной (Светлана Ходченкова), когда-то известной актрисой, променявшей свою карьеру на веру и пение в церковном хоре.

У Полины есть лучшая подружка – разбитная Алена (Елена Николаева), естественно, тоже актриса, только пока не снискавшая ни славы, ни денег. Жилье она делит с Оксаной (Полина Пушкарук), служащей в том же театре, что и Гера, и, кажется, начинающей большую кинокарьеру в сказке про «царевну-лягушку». Оксана скрывает от Алены свои удачные пробы, в том числе и в тот самый артхаусный фильм, куда так хотел попасть Гера. А Алена – не только от Оксаны, но и от всех остальных – свою реальную жизнь, отошедшую на второй план из-за постоянных кастингов, где ее чаще всего обходит еще одна востребованная актриса (Анна Снаткина), готовая, как робот, заплакать или засмеяться на камеру в любой момент.

«Актрисы»: Вавилон Паулины Андреевой

Хитросплетения женских судеб — хоть и главный, но далеко не единственный сюжет действительно оригинальных для российского сериального пространства «Актрис», где каждый, даже эпизодический характер, прописан сценаристкой Паулиной Андреевой метко и объемно, а за счет неожиданного, пусть и звездного кастинга, звучит еще ярче, а порой даже и (само)ироничнее. Та же Елена Николаева – и впрямь известная сериальная актриса – впервые играет у режиссера Федора Бондарчука, Светлана Ходченкова, как известно, очень избирательно подходящая к работе, здесь и вовсе будто бы решает покончить с актерской карьерой. В то время как Сергей Гилев – тоже один из ключевых персонажей – напротив, примеряет на себя образ известного и обласканного зрительской любовью еще с юности актера Степы, которому, естественно, тоже в определенный момент грозит профессиональный кризис. Отдельное открытие «Актрис» – певица Лолита Милявская, удивительно органично чувствующая себя в образе директора театра Ольги Владимировны, кажется, списанной с «правой руки» Олега Табакова в МХТ – Ольги Хенкиной.

«Актрисы»: Вавилон Паулины Андреевой

Вообще таких отсылок, считываемых не самым широким кругом зрителей, в «Актрисах» достаточно, но при этом сериал Паулины Андреевой и Федора Бондарчука не превращается в какой-то капустник или междусобойчик, которыми часто грешат отечественные проекты про условную изнанку «шоу-бизнеса», если к нему можно отнести театр и кино. Как и в «Психе», сосредоточенном на экзистенциальных драмах «беспринципных» жителей Патриарших прудов, Андреевой с Бондарчуком и в «Актрисах» через стильные иронию и сатиру удается говорить о важном и довольно реалистично – даже в театральных декорациях – уравновешивать трагедию жизни и комедию сцены. Один из самых ярких эпизодов начала сериала – церемония прощания с тем самым Герой на сцене его родного театра, выстроенная лишь как постановка скорби с официальными речами, куда неожиданно вклинивается еще что-то наивное, детское, настоящее в исполнении только столкнувшейся с бытом и нравами «светской Москвы» героини Анастасии Красовской.

«Актрисы» много рассказывают про закулисье нашего театра и, главное, нашего кино, которое так не любят любить наши же зрители. И в этом смысле Андреева – пожалуй, одна из немногих российских сценаристок, которая честно следуют правилу, что писать нужно о себе, о том, что ты сама знаешь лучше, чем все остальные. И в случае с «Актрисами» это работает безоговорочно. Приближая их вовсе не к «Оттепели» Тодоровского, когда, конечно, всё было не так, и трава была зеленее, и кино, естественно, лучше, а к недавнему «Вавилону» Дэмьена Шазелла – не с его гротескными вечеринками-оргиями, а с важными разговорами об очень коротком пути актера, которому важно захватить свое время, но быть готовым к тому, что это время неизбежно пройдет.

Сериал «Актрисы» в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Wink с 30 марта.


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