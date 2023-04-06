«Сансара»: Если не наступит завтра – ой, мама

В онлайн-кинотеатре Okko выходит сериал «Сансара», в котором режиссер «The Телок» Мария Агранович и сценарист «Художника» и «Беспринципных» Савва Минаев заставляют Павла Деревянко слушать хит Басты, давший название сериалу, и проживать жизнь в обратном направлении
.
Кредитный менеджер Андрей (Деревянко) просыпается 23 октября – в день своего 35-летия – и сразу же начинает принимать телефонные поздравления от друзей. Хотя отмечать он именно сегодня не собирается – обещал вечером заехать к маме (она, естественно, тоже с утра позвонила), а пока как ни в чем не бывало отправляется на работу. Коллега, а по совместительству и любовница (Ольга Сутулова
) тоже хочет провести вечер с Андреем, но мама – святое. Начальник (Виктор Васильев
) вызывает именинника на ковер и намекает на скорое увольнение. Кажется, и до него уже дошел слух, что Андрей зарабатывает не только честным трудом. Вместе со своим другом Серегой (Павел Чинарев
) и коллегой Неверовым (Александр Мизёв
) они организовали схему по выдаче кредитов на «мертвые души».
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Но Неверов исчезает и не отвечает на звонки, а Андрей с Серегой встречаются с очередными непонятными людьми, которые хотят воспользоваться придуманной банковскими служащими схемой. Люди эти Андрею категорически не нравятся, да и вообще он уже хочет закончить со махинациями и начать новую, понятную жизнь, стать счастливым в конце концов – 35 лет все-таки. Серега стенаниям друга особо не верит, да и как-то даже обижается, что тот манкирует свой юбилей. А потому в ход идет сюрприз-пати, когда в бар приезжают еще два приятеля – Кир (Илья Борисов
) и Боря (Константин Крюков
). «Сегодня ты нажрешься так, что завтра у тебя не будет
», – кричит Серега, когда выносят шоты. И… оказывается прав. На утро герой Деревянко просыпается уже не 23 октября, а 22-го. Теперь жизнь его идет в обратном направлении.
Павлу Деревянко, конечно, не в новинку оказываться в кинематографической временной петле. В сериале «Обратная сторона луны
» его заносило из 2011 сразу в 1979 год, а в тех же «Беспринципных» время на Патриках и вовсе остановилось где-то в безмятежно-богатых «нулевых». Но, пожалуй, концепт сериала по мотивам песни смог удивить даже его. Хит Басты тут звучит практически постоянно. Буквально в первых сериях уже экранизированы строки «всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну
», так как, очевидно, важным для дальнейшего развития событий становится эпизод встречи Андрея с бывшей девушкой в исполнении Анны Старшенбаум
. Интереснее в этом смысле найти в каких-то сериях отсылки к другой мудрости Василия Вакуленко: «Тысяча меня до меня, и после меня будет тысяча меня и в тысячах не меня, тысяча меня
».
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Продолжая лирику Басты, «Сансара» отчаянно стремится к кино так называемого морального беспокойства. Герой Деревянко – по сути обычный клерк, тот самый маленький человек, который, даже не задумываясь об этом, решает судьбы реальных людей. Неслучайно в тот же день 23 октября на пороге банка Андрея встречает мужчина, пытающийся доказать свою финансовую состоятельность только ради получения очередного кредита. И Андрей – видимо, в честь своего праздника – обещает утрясти этот вопрос. Однако проблемы типа закредитованности населения вовсе не становятся – по крайней мере в первых сериях – ключевыми. Герой Деревянко, только начиная проживать жизнь в обратном направлении, наконец задумывается об ее смысле. И встречает на этом пути симпатичную Надю (Кристина Асмус
), которая уверена, что для того, чтобы вернуть обычную жизнь, нужно исправить ошибки прошлого. Но Андрей считает, что он безгрешен, хотя уже где-то рефреном и раздаются звоночки про «голоса детей», ой, мама.
Впрочем, не только песенного, но и литературно-киношного юмора в этой фантастической истории хватает. Сценарист Савва Минаев не делает вид, что своими сюжетом и диалогами он изобрел ноу-хау. Так что при каждом повороте в обстоятельствах теперь уже прошлой жизни главного героя вводит в его реплики отсылки – то ко «Дню сурка
», то к «Загадочной истории Бенджамина Баттона
». Но герой Павла Деревянко – человек интеллигентный, насмотренный, знает, что есть еще в этой сюрреалистичной реальности простор и и для повести братьев Стругацких
«Понедельник начинается в субботу», и для фильмов Кристофера Нолана
, еще одного любителя эксплуатировать пространственно-временной континуум. Чем не «довод» посмотреть «Сансару».
Сериал «Сансара» уже в онлайн-кинотеатре Okko.
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