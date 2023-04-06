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«Сансара»: Если не наступит завтра – ой, мама

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6 апреля 2023

В онлайн-кинотеатре Okko выходит сериал «Сансара», в котором режиссер «The Телок» Мария Агранович и сценарист «Художника» и «Беспринципных» Савва Минаев заставляют Павла Деревянко слушать хит Басты, давший название сериалу, и проживать жизнь в обратном направлении.

«Сансара»: Если не наступит завтра – ой, мама

Кредитный менеджер Андрей (Деревянко) просыпается 23 октября – в день своего 35-летия – и сразу же начинает принимать телефонные поздравления от друзей. Хотя отмечать он именно сегодня не собирается – обещал вечером заехать к маме (она, естественно, тоже с утра позвонила), а пока как ни в чем не бывало отправляется на работу. Коллега, а по совместительству и любовница (Ольга Сутулова) тоже хочет провести вечер с Андреем, но мама – святое. Начальник (Виктор Васильев) вызывает именинника на ковер и намекает на скорое увольнение. Кажется, и до него уже дошел слух, что Андрей зарабатывает не только честным трудом. Вместе со своим другом Серегой (Павел Чинарев) и коллегой Неверовым (Александр Мизёв) они организовали схему по выдаче кредитов на «мертвые души».

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Но Неверов исчезает и не отвечает на звонки, а Андрей с Серегой встречаются с очередными непонятными людьми, которые хотят воспользоваться придуманной банковскими служащими схемой. Люди эти Андрею категорически не нравятся, да и вообще он уже хочет закончить со махинациями и начать новую, понятную жизнь, стать счастливым в конце концов – 35 лет все-таки. Серега стенаниям друга особо не верит, да и как-то даже обижается, что тот манкирует свой юбилей. А потому в ход идет сюрприз-пати, когда в бар приезжают еще два приятеля – Кир (Илья Борисов) и Боря (Константин Крюков). «Сегодня ты нажрешься так, что завтра у тебя не будет», – кричит Серега, когда выносят шоты. И… оказывается прав. На утро герой Деревянко просыпается уже не 23 октября, а 22-го. Теперь жизнь его идет в обратном направлении.

«Сансара»: Если не наступит завтра – ой, мама

Павлу Деревянко, конечно, не в новинку оказываться в кинематографической временной петле. В сериале «Обратная сторона луны» его заносило из 2011 сразу в 1979 год, а в тех же «Беспринципных» время на Патриках и вовсе остановилось где-то в безмятежно-богатых «нулевых». Но, пожалуй, концепт сериала по мотивам песни смог удивить даже его. Хит Басты тут звучит практически постоянно. Буквально в первых сериях уже экранизированы строки «всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну», так как, очевидно, важным для дальнейшего развития событий становится эпизод встречи Андрея с бывшей девушкой в исполнении Анны Старшенбаум. Интереснее в этом смысле найти в каких-то сериях отсылки к другой мудрости Василия Вакуленко: «Тысяча меня до меня, и после меня будет тысяча меня и в тысячах не меня, тысяча меня».

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Продолжая лирику Басты, «Сансара» отчаянно стремится к кино так называемого морального беспокойства. Герой Деревянко – по сути обычный клерк, тот самый маленький человек, который, даже не задумываясь об этом, решает судьбы реальных людей. Неслучайно в тот же день 23 октября на пороге банка Андрея встречает мужчина, пытающийся доказать свою финансовую состоятельность только ради получения очередного кредита. И Андрей – видимо, в честь своего праздника – обещает утрясти этот вопрос. Однако проблемы типа закредитованности населения вовсе не становятся – по крайней мере в первых сериях – ключевыми. Герой Деревянко, только начиная проживать жизнь в обратном направлении, наконец задумывается об ее смысле. И встречает на этом пути симпатичную Надю (Кристина Асмус), которая уверена, что для того, чтобы вернуть обычную жизнь, нужно исправить ошибки прошлого. Но Андрей считает, что он безгрешен, хотя уже где-то рефреном и раздаются звоночки про «голоса детей», ой, мама.

«Сансара»: Если не наступит завтра – ой, мама

Впрочем, не только песенного, но и литературно-киношного юмора в этой фантастической истории хватает. Сценарист Савва Минаев не делает вид, что своими сюжетом и диалогами он изобрел ноу-хау. Так что при каждом повороте в обстоятельствах теперь уже прошлой жизни главного героя вводит в его реплики отсылки – то ко «Дню сурка», то к «Загадочной истории Бенджамина Баттона». Но герой Павла Деревянко – человек интеллигентный, насмотренный, знает, что есть еще в этой сюрреалистичной реальности простор и и для повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», и для фильмов Кристофера Нолана, еще одного любителя эксплуатировать пространственно-временной континуум. Чем не «довод» посмотреть «Сансару».

Сериал «Сансара» уже в онлайн-кинотеатре Okko.


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обсуждение >>
№ 3
Дарья Логич   6.04.2023 - 19:23
Интересно, почему Деревянко всегда попадает в такие фильмы, где его персонаж куда-то во времени путешествует? Мне кажется, это уже похоже на закономерность) читать далее>>
№ 2
ГеоргГеорг   6.04.2023 - 17:36
деревянко слушает басту. богато и еще немного и колхоз читать далее>>
№ 1
Pumpkin   6.04.2023 - 17:22
хм, ну кстати фильм выглядит вполне себе адекватно, хотя я не особенно верю во что то стоящее, огде снимается Асмус. А так можно будет посмотреть! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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