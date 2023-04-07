«Мерзлая земля»: Таксистка Светлана Ходченкова ищет маньяка

—В онлайн-кинотеатрах КиноПоиск и Wink выходит сериал «Мерзлая земля» – новый отечественный проект о поисках очередного маньяка. Чтобы выделиться на фоне роя подобных детективных ориджиналсов других онлайн-платформ, создатели «Мерзлой земли» решили рассказать историю от лица таксистки Ларисы Айдаровой, чей возлюбленный оказывается подозреваемым в совершении убийства (а может, и целой серии). Преимущество сериала, впрочем, заключается не только в условно свежем взгляде на — что уж тут — излюбленный сюжет российских стримингов, но и в звездном актерском составе, что, впрочем, не обязательно идет сериалу на пользу.
Лариса Айдарова (Светлана Ходченкова
) живет в небольшом приморском городе и подрабатывает таксисткой – потеряла родителей из-за ковида, вот от отца и досталась машина. Средство передвижения не только помогло наладить материальный быт, но и стало поводом для знакомства с милым Максимом (Антон Филипенко
) — тоже таксистом, с которым у Ларисы сразу же завязались романтические отношения. Не за горами и свадьба — надо только оформить развод с бывшим супругом Владомом (Андрей Бурковский
), который как раз появился в городке – вернулся из очередного дальнего плавания. В браке с ним Лариса никогда и не была счастлива, зато у них родилась энергичная дочь Катя (Полина Гухман
), поющая в местной рок-группе и мечтающая поехать с выступлением на питерский фестиваль «Жесть».
Читать
«Чиновница» — предыдущий сериал Оксаны Карас
Жесть – вовсе не музыкально-аллегорическая – случается в реальности. На берегу обнаруживают труп молодой женщины, которую последний раз видели у местного ночного клуба, когда она вызывала такси. В общем-то, и на заказ этот должны были поехать Лариса с Максимом (да, иногда они работают вдвоем), но передумали: время позднее, пора уже было отдыхать. Местные следователи Семенов (Максим Стоянов
) и Градова (Сабина Ахмедова
), кстати, знакомая Ларисы, уверены, что погибшая стала жертвой таксиста, и есть даже первый подозреваемый – водитель, у которого ранее была судимость. Когда вести дело приезжает столичный следователь Орлов (Юрий Чурсин
), ситуация несколько осложняется: проверка затрагивает всех шоферов. И неожиданно главным фигурантом дела становится Максим, который, вроде как, сдал в ломбард кольцо, принадлежавшее жертве. Однако Лариса, искренне влюбленная в коллегу, не верит, что он может быть маньяком.
«Мерзлая земля
» задумывалась как международный проект: в начале 2020 года ее представили на питчинге фестиваля Series Mania, им заинтересовалась американская платформа Topic, а продюсерский состав возглавлял Александр Роднянский
, признанный теперь иноагентом. Снимать должна была Валерия Гай Германика
, которую проект наверняка привлек не детективной интригой, а социальным контекстом (его нетрудно найти в её прошлогоднем сериале «Обоюдное согласие
»), а итоге постановщицей выступила Оксана Карас
, в 2016 году выстрелившая с семейной трагикомедией «Хороший мальчик
», а затем поставившая драму «Доктор Лиза
» и сериалы «Отличница
» да «Чиновница
».
Читать
Рецензия на «Обоюдное согласие» Гай Германики
В этом плане «Мерзлая земля» выглядит вполне логичным продолжением режиссерского маршрута, так как все эти недавние работы Карас, созданные, кстати, в разных жанрах, строятся на противоборстве сильной женщины и системы. Да, нынешний сериал лишь притворяется детективом о поиске маньяка. Гораздо важнее — разговор о жертвах насилия и созависимых отношениях. В первых сериях он лишь заявляется несколькими эпизодами, которые, впрочем, сразу же отвлекают от детективной интриги, если ее здесь можно счесть таковой.
Однако столь серьезным темам не хватает какого-то оригинального, если в данном контексте это слово уместно, подхода. По сценарию Сергея Калужанова
, Андрея Курганова
и Марии Изюмовой
разбросаны штампованные фразы: например, что полстраны сидит или сидело, а полстраны — выходит замуж по залету. Ну а там дальше, как известно, стерпится – слюбится. И это, наверное, можно было бы отнести к правде жизни – подобные мнения, что уж скрывать, популярны, – если бы богатый актерский ансамбль вышел за пределы знакомых уже амплуа.
Читать
Рецензия на «Актрис» — новейший сериал Федора Бондарчука
Юрий Чурсин и Сабина Ахмедова – следователи по разные стороны баррикад – будто бы очутились в «Мерзлой земле» сразу после второго сезона «Содержанок
» и с соответствующими интонациями пытаются раскрывать интриги уже не богемной столицы, а захудалого приморского городка. Антон Филипенко так и не может выбраться из комедийного амплуа, а потому и отчаяние его героя, обязательно сопровождающееся артистической улыбкой, уже выглядит довольно подозрительно. Но меньше всего веришь, конечно, героине Светланы Ходченковой. Какой бы талантливой актрисой она ни была, неизменно шикарная укладка, заставляет усомниться, что ее Лариса работает таксистской, да и вообще работает. Даже в недавнем сериале «Актрисы
» Ходченкова выглядит натуральнее.
«Мерзлая земля», очевидно, пытается говорить на важные темы, но разговор этот выглядит каким-то формальным, нарочитым и неловким одновременно. Потому на всякий случай его приправили эстетикой нашего отечественного недонуара про поиск бесконечных маньяков по сусекам огромной страны. Чтобы прóклятые вопросы вообще можно было пропустить мимо ушей под предлогом увлеченности детективной интригой.
обсуждение >>