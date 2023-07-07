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Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам

Обзор сериалов >>
7 июля 2023

Дождались: наконец стартовал второй сезон «Магической битвы» — одной из самых популярных франшиз современности. Одноименную мангу сочинил Гэгэ Акутами, а ее экранизацией занимается неутомимая студия MAPPAДорохэдоро», «Атака титанов»). Самое время вспомнить о похождениях нетипичного героя в мире, полном проклятий: об отличиях «Магической битвы» от других представителей метажанра сёнэн (аниме и манга для мальчиков) рассказывает Сергей Сергиенко. Кстати, первая половина второго сезона будет посвящена юности Сатору Годзё, то есть события развернутся даже до «Магической битвы 0», а во второй сюжет вернется к похождениям Юдзи.

Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам

Юдзи Итадори — простой ученик не менее обычной школы, выделяющийся лишь исключительной физической подготовкой. Так уж сложилось, что его друзья по глупости распечатывают древний магический артефакт в форме высушенного пальца, освобождая жутко опасное проклятие по имени Сукуна. Оно… пытается завладеть телом юноши и поглотить остальные пальцы-артефакты, чтобы вернуть разрушительную магическую мощь. Однако Юдзи оказывается достаточно сильным, чтобы не отдать контроль над телом опасному незнакомцу, хотя такой риск сохраняется — и местные маги даже хотят избавиться от юноши. Приглядывать за парнем берется могущественный маг Сатору Годзё, который будет обучать Итадори азам борьбы с проклятиями в Токийском столичном техническом колледже магии.

Читать Обзор «Магической битвы 0» — предыстории сериала
«Магическая битва» — классический представитель жанра сёнэн почти без хитростей и вывертов: в центре повествования — превозмогающий герой (тм), которому помогают друзья (первыми становятся студенты постарше — Мэгуми Фусигуро и Нобара Кугисаки). Они снова и снова оказываются во все более опасных ситуациях, которые изредка разбавляют передышки или тренировки. Отличий от прочих сёнэнов считай и нет, но только на первый взгляд.

Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам

Пожалуй, главная фишка шоу — в том, как оно буквально на рукаве несет идею с проклятиями, которые порождаются отрицательными эмоциями и скапливаются в местах обильных страданий (школы, больницы, кладбища). Эмоции играют и довольно важную роль в повествовании — львиная доля экранного времени отведена переживаниям героев. Опять же, как будто ничего особенного (кого удивишь страданиями в сёнэне?), но вышло на удивление достоверно.

Читать Другие классные сёнэны
Ну и не менее интересен сам Итадори, которого сложно записать в типичные герои. У него нет цели стать лучшим магом, победить чудовищное зло или сделать хоть что-то масштабное. В общем-то, все, чего по-настоящему хочет Юдзи, — помогать друзьям и оставаться собой, выполняя предсмертную волю деда. Не самый типичный расклад для сёнэна, говоря откровенно. Нет, конечно, у него есть более глобальные цели, но они отступают перед описанными выше. Как говорится, еще не уровень нигилизма «Человека-бензопилы», но уже и не «Наруто».

Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам

«Магическая битва» очень ловко жонглирует известными тропами и пытается выжать из них что-то новое — нередко на удивление успешно. Вдобавок к переработке формулы типичного сёнэна, пусть и не самой масштабной, в наличии — по-настоящему стильные бои и отличная анимация от MAPPA. Чем не праздник в колледже фанатов жанра?



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Самое интересное

обсуждение >>
№ 4
Сокельников Иван   7.07.2023 - 12:33
Необычное аниме, не поспоришь. Очень цепляющая картинка и сюжет. Надо будет какой-нибудь до конца досмотреть и основательно изучить эту вселенную читать далее>>
№ 3
Виталий Пекарев   11.04.2023 - 12:50
Магическая битва смотрится очень свежо, давно не видел такой хорошей и жестокой анимации. Сюжет вроде интересный. На такое такое точно стоит потратить своё время. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   10.04.2023 - 13:49
Точно не рядовой сериал. Хотя бы потому как он выполнен. Не все сегодняшние работы, имеют такую хорошую детализацию и интересный сценарий. Топ сериал. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   10.04.2023 - 13:24
вообще да, слышала слишком много уж положительных отзывов об этом аниме. Да и читаю обзор - вообще на самом деле очень круто читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам фотографии
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам фотографии
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам фотографии
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам фотографии
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