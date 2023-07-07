Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам

Самое интересное

Александр Петров и Виктор Добронравов сыграют главные роли в фантастическом фильме «Кракен»

В главных ролях — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин

Действие сериала развернется в середине 1990-х и в наши дни

Завершились съемки детектива «Пальцы» с Алексеем Барабашем и Романом Евдокимовым

«Я осталась без средств к существованию»: Анна Банщикова о разводе с Максимом Леонидовым

Певец не мог смириться с карьерными амбициями жены