Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ольга». Пятый сезон: По ком тикают часики

Обзор сериалов >>
10 апреля 2023
На канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER 10 апреля начинается показ пятого заключительного сезона сериала «Ольга» — начавшейся еще в 2016 году истории о «простой русской женщине» и ее бесконечных попытках наконец-то пожить для себя, которым из раза в раз мешают попадающие в неприятности ближайшие родственники. Спустя столько лет и сезонов хэппи-энд, наконец, наступил – но не тут-то было, осталось одно, возможно, самое сложное для Ольги испытание.

«Ольга». Пятый сезон: По ком тикают часики
фото: Пресс-служба ТНТ

В Чертанове царит идиллия: Оля (Яна Троянова) и Гриша (Максим Костромыкин) живут вдвоем – он все так же продает гробы, она, помимо работы в салоне, теперь увлекается бегом и домашними заготовками. Выглядит здóрово (и здорóво), но вскоре становится понятно, что без детей, без пьющего папаши Юргена (Василий Кортуков) и его друзей-алкашей Чичи (Тимофей Зайцев) и Романыча (Владимир Кебин), без непутевой сестры Лены (Алина Алексеева) неимоверно скучно. Точнее так – Ольга, кажется, не может и не умеет ни о ком не заботиться, потому «забивает» дни тренировками и готовкой. Подмечает это и Гриша – в конце концов банки с грибочками уже ставить некуда – и не очень изящно начинает намекать героине, что неплохо бы им обзавестись совместным ребенком. Оля детей категорически не хочет, да и будет ли на них время, учитывая, что благополучие родни, оставившей ее в покое, оказывается мнимым. Ленка в секте, завязавшие с алкоголем Юрген и Чича берутся ее спасать, дочка Аня (Ксения Суркова) вынуждена познакомиться с бывшей большой любовью своего Льва (Юра Борисов) и пройти проверку ревностью, сын Тимофей (Мухаммед Абу-Ризик) и его девушка Саша (Анастасия Матвеева) ругаются из-за TikTok и шаурмы, другими словами, познают взрослую жизнь.

Читать Яна Троянова о первом сезоне «Ольги»
Завязка нового сезона строится по той же схеме, что и завязки предыдущих. Однако в этот раз уже в первых сериях складывается впечатление, что авторы в честь финала комедийной саги все-таки готовы немного изменить правила игры. Родня за годы будто бы научилась справляться со своими проблемами самостоятельно и не обрывать телефон Ольги по любому поводу. Другой вопрос – научилась ли этому она сама? И не будет ли искать способов увильнуть от собственной жизни и собственных проблем за счет детей, папы и сестры.

«Ольга». Пятый сезон: По ком тикают часики
фото: Пресс-служба ТНТ

По первым двум сериям можно сказать, что у авторов сериала – режиссеров и сценаристов второго, третьего, четвертого, а теперь и пятого сезонов «Ольги» Артема Лемперта и Павла Орешина — есть некоторая усталость от темы, тем не менее она все еще не иссякла. И не стоит на месте: герои растут и меняются, поэтому вполне логично ждать от них не то чтобы спокойной и размеренной жизни, но по крайней мере нового подхода к решению собственных и чужих проблем.

Интересно, что «Ольга» так или иначе продолжает поднимать социально значимые темы. Преподнося их в оболочке народной комедийной мелодрамы о самый простых людях, обитающих в типичном спальном районе, больше походящем на небольшой провинциальный город, не хватающих звезд с неба, но и не опускающих руки в борьбе за лучшую, счастливую жизнь – то есть максимально близких своему зрителю. Сама героиня – олицетворение сильной женщины – снова и снова сталкивается не только с необходимостью всех спасать, но и с так или иначе всплывающем на фоне социальным неодобрением. Дескать, женщина должна то и это – например, родить. Выходы из подобных ситуаций Ольга всегда находит неординарные, и в этот раз все указывает на, возможно, неожиданный исход. Теперь она не одна, терпеливый, спокойный, но строгий, что называется, «со стержнем» Гриша – полная противоположность импульсивной Оли – не раз смирял свое эго, но сможет ли в этот отказаться от собственных желаний ради нежелания женщины? А, может быть, это сделает Ольга, уже услышавшая обескураживающий ответ на свое «Я не хочу» — «А, может быть, хочу я».

Пятый сезон «Ольги» на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER с 10 апреля.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   10.04.2023 - 18:19
ох не знаю, могли бы уже остановиться на том, что есть. и не пытаться изобретать велосипед. А они блин как всегда - лишь бы снять)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Жить жизнь», «Сансара» и ремейк «Богатые тоже плачут»
«Ольга» вернется к зрителям 10 апреля
Аркадий Водахов: «Самая большая ошибка продюсера — ощущать себя на волне успеха»
«Нина»: Что делать женщине, если у нее три мужа, а выбирать не приходится
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров «Простых истин»
«Контакт»: Бригада «бумеров»
Завершились съемки эротического триллера «Змееносец» с Лукерьей Ильяшенко
«Родные»: Будут они русскими и грустными
«Пугало», «Глубже!» и «Конференция» номинированы на сценарную премию «Слово»
Розу Хайруллину задержали на украинской границе
Не стало актёра Максима Браматкина
Лучшие российские сериалы 2020 года. Выбор критиков
Критики назвали лучшие российские сериалы 2020 года
«Есть девушки, которые не любят детей»: Алина Алексеева о женском притворстве
«Иванько»: Так поступает настоящая подруга
«Чича из Ольги» стартует 28 сентября
Яна Троянова рассказала, как попала в сериал «Ольга»
«Куча тупых сцен»: Сергей Романович об уходе из сериала «Ольга»
«Ольга». Четвертый сезон: Я же мать
Яна Троянова: «Народная любовь не отпускает»
Поиск по меткам
PREMIERНаталия ГригорьеваРоссийские сериалыТНТ
персоны
Мухаммед Абу-РизикАлина Алексеева (II)Юра БорисовТимофей ЗайцевВладимир КебинВасилий КортуковМаксим КостромыкинАртём ЛемпертАнастасия МатвееваЕлена МуравьёваПавел ОрешинКсения СурковаЯна Троянова
фильмы
ОльгаОльга-2Ольга-3Ольга-4Ольга-5

фотографии >>
«Ольга». Пятый сезон: По ком тикают часики фотографии
«Ольга». Пятый сезон: По ком тикают часики фотографии
«Ольга». Пятый сезон: По ком тикают часики фотографии
«Ольга». Пятый сезон: По ком тикают часики фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Волков
9 апреля ушёл из жизни актёр Вадим Волков.
Елена Шульман
9 апреля погибла в ДТП актриса Елена Шульман.
Ирана Тагизаде
9 апреля ушла из жизни театральный режиссёр Ирана Тагизаде.
Витас Эйзенах
8 апреля ушёл из жизни актёр Витас Эйзенах.
Мурад Раджабов
8 апреля ушёл из жизни актёр Мурад Раджабов.
Александр Алексеев-Негреба
7 апреля ушёл из жизни актёр Александр Алексеев-Негреба.

День рождения >>

Белла Ахмадулина
Александр Булатов
Даниил Вахрушев
Ирина Горбачёва
Егор Клинаев
Игорь Неведров
Елена Подкаминская
Ирина Савицкова
Борис Савченко
Юрий Силантьев
Ксения Теплова
Гийом Кане
Райан Мерриман
Хэйли Джоэл Осмент
Алекс Петтифер
Стивен Сигал
Макс фон Сюдов
Чарли Ханнэм
все родившиеся 10 апреля >>

Афиша кино >>

Город бога
боевик, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, Франция, Германия, 2002
Забавные игры
драма, криминальный фильм, триллер
Австрия, 1997
Доктор
драма
Россия, 2022
Зверолэнд
приключения, фэнтези
Иран, Китай, 2022
Звёзды в полдень
драма, мелодрама, триллер, экранизация
Франция, Панама, США, 2022
История одного ограбления
триллер
Италия, 2021
Не слышу зла
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2021
Паранормальные явления. Отель призраков
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Возвращение в Сеул
драма
Франция,Бельгия,Германия,Южная Корея,Румыния,Катар, 2022
Волны
драма
Россия, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
Очень большая любовь
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Китай, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
Главная тема
«Многие думают, что мультики появляются сами по себе»: Сергей Капков и Александр Герасимов – про День российской анимации, который впервые отмечается официально
Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия
6 комментариев
Кино-театр.ру в Telegram