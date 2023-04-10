«Ольга». Пятый сезон: По ком тикают часики

На канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER 10 апреля начинается показ пятого заключительного сезона сериала «Ольга» — начавшейся еще в 2016 году истории о «простой русской женщине» и ее бесконечных попытках наконец-то пожить для себя, которым из раза в раз мешают попадающие в неприятности ближайшие родственники. Спустя столько лет и сезонов хэппи-энд, наконец, наступил – но не тут-то было, осталось одно, возможно, самое сложное для Ольги испытание.
фото: Пресс-служба ТНТ
В Чертанове царит идиллия: Оля (Яна Троянова) и Гриша (Максим Костромыкин) живут вдвоем – он все так же продает гробы, она, помимо работы в салоне, теперь увлекается бегом и домашними заготовками. Выглядит здóрово (и здорóво), но вскоре становится понятно, что без детей, без пьющего папаши Юргена (Василий Кортуков) и его друзей-алкашей Чичи (Тимофей Зайцев) и Романыча (Владимир Кебин), без непутевой сестры Лены (Алина Алексеева) неимоверно скучно. Точнее так – Ольга, кажется, не может и не умеет ни о ком не заботиться, потому «забивает» дни тренировками и готовкой. Подмечает это и Гриша – в конце концов банки с грибочками уже ставить некуда – и не очень изящно начинает намекать героине, что неплохо бы им обзавестись совместным ребенком. Оля детей категорически не хочет, да и будет ли на них время, учитывая, что благополучие родни, оставившей ее в покое, оказывается мнимым. Ленка в секте, завязавшие с алкоголем Юрген и Чича берутся ее спасать, дочка Аня (Ксения Суркова) вынуждена познакомиться с бывшей большой любовью своего Льва (Юра Борисов) и пройти проверку ревностью, сын Тимофей (Мухаммед Абу-Ризик) и его девушка Саша (Анастасия Матвеева) ругаются из-за TikTok и шаурмы, другими словами, познают взрослую жизнь.
ЧитатьЯна Троянова о первом сезоне «Ольги»
Завязка нового сезона строится по той же схеме, что и завязки предыдущих. Однако в этот раз уже в первых сериях складывается впечатление, что авторы в честь финала комедийной саги все-таки готовы немного изменить правила игры. Родня за годы будто бы научилась справляться со своими проблемами самостоятельно и не обрывать телефон Ольги по любому поводу. Другой вопрос – научилась ли этому она сама? И не будет ли искать способов увильнуть от собственной жизни и собственных проблем за счет детей, папы и сестры.
фото: Пресс-служба ТНТ
По первым двум сериям можно сказать, что у авторов сериала – режиссеров и сценаристов второго, третьего, четвертого, а теперь и пятого сезонов «Ольги» Артема Лемперта и Павла Орешина — есть некоторая усталость от темы, тем не менее она все еще не иссякла. И не стоит на месте: герои растут и меняются, поэтому вполне логично ждать от них не то чтобы спокойной и размеренной жизни, но по крайней мере нового подхода к решению собственных и чужих проблем.
Интересно, что «Ольга» так или иначе продолжает поднимать социально значимые темы. Преподнося их в оболочке народной комедийной мелодрамы о самый простых людях, обитающих в типичном спальном районе, больше походящем на небольшой провинциальный город, не хватающих звезд с неба, но и не опускающих руки в борьбе за лучшую, счастливую жизнь – то есть максимально близких своему зрителю. Сама героиня – олицетворение сильной женщины – снова и снова сталкивается не только с необходимостью всех спасать, но и с так или иначе всплывающем на фоне социальным неодобрением. Дескать, женщина должна то и это – например, родить. Выходы из подобных ситуаций Ольга всегда находит неординарные, и в этот раз все указывает на, возможно, неожиданный исход. Теперь она не одна, терпеливый, спокойный, но строгий, что называется, «со стержнем» Гриша – полная противоположность импульсивной Оли – не раз смирял свое эго, но сможет ли в этот отказаться от собственных желаний ради нежелания женщины? А, может быть, это сделает Ольга, уже услышавшая обескураживающий ответ на свое «Я не хочу» — «А, может быть, хочу я».
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