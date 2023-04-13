«Жить жизнь»: Абьюз-абьюз-абьюз

Главная героиня – собственно Анна Богинская (Любовь Аксенова) – внешним видом и образом жизни вполне оправдывает свою фамилию. Яркая целеустремленная женщина заполучила престижную и высокооплачиваемую работу, собрала интересное окружение (в роли красавиц-подруг – Дарья Мороз, Анастасия Крылова и Юлия Джулай) и живет, на первый взгляд, вполне благополучно. Но за этим красивым фасадом скрывается невозможность отпустить прошлое – осознать гибель мужа (Юрий Чурсин), который разбился в автокатастрофе год назад. Воспоминания о нем авторы сериала максимально визуализируют, буквально оживляя супруга. Каждый раз Анна здоровается с ним, приходя домой, вступает в диалог, потенциальную встречу с другим мужчиной отчасти рассматривает как измену и не может расстаться с обручальным кольцом. Правда, по обрывкам воспоминаний довольно быстро становится понятно, что их отношения с нотками обесценивания со стороны мужа были далеки от идеала.
Новым увлечением Богинской становится ее врач – хирург Матвей Анатольевич (Роман Васильев), которого она неожиданно для себя приглашает на свидание. И в конце вечера сама же это свидание обрывает, заподозрив мужчину в намеке на продолжение с использованием дилетантских пикап-техник. Слегка опоздал на встречу, несколько раз сменил одежду и рестораны, делал нетривиальные и двусмысленные комплименты, копировал жесты. Анна в курсе элементарных приемов соблазнения и не может понять, почему мужчина, который впервые за долгое время пробудил в ней чувства, поступает так бесхитростно и предсказуемо. Заставляет уверенную в себе женщину чувствовать себя то особенной, то ненужной. В общем, изыскано предлагает покататься на эмоциональных качелях. Амбивалентность избранника и подвигает ее копать дальше в попытке понять ход мыслей и мотивацию Матвея.
фото: Пресс-служба START
Режиссер сериала Артем Аксененко уже касался темы манипуляций в проекте «Медиатор», где Андрей Бурковский предстал в образе профессионального переговорщика, который спасал людей в чрезвычайных ситуациях. С женщинами (одну из них сыграла Мороз) он выстраивал отношения хладнокровно, вил из них веревки, давя на слабые места. В этом «Медиатор» переплетается с «Жить жизнь», тоже исследующим сущность мужчины-манипулятора — но уже через призму женских переживаний. От «Содержанок» сериалу достался маститый продюсерский состав и внешний лоск. Если там можно лишь отстраненно наблюдать за разложением общества богатых и успешных и игрой надломленных внутренне, но идеальных внешне фигур (создателям четвертого сезона особенно по душе метафора с шахматами), то в адаптации книги Богинской авторы не ставят обществу окончательный диагноз, а, скорее, пытаются понять его причины. За «больную» часть общества отвечает элитный клуб манипуляторов во главе с загадочным наставником в исполнении Даниила Воробьева.
Читать интервьюАртем Аксененко: «Человек, который, жертвуя собой, делает общество лучше, – для меня герой»
Большая удача проекта – каст. Романа Васильева утвердили в последний момент перед стартом съемок, и сложно представить более органичного кандидата. Маску манипулятора он уже примерял во втором сезоне «Контейнера». Идеальные черты лица, сдержанность, холодный взгляд — он и есть главная интрига сезона, от которого впрочем не стоит ждать однозначных ответов, ведь финал книги Богинской открыто намекает на продолжение. Грамотно актуализируя эмоциональный первоисточник (все-таки автор пишет о себе любимой и осознанной), создатели «Жить жизнь», к слову, также прибегают к манипуляции, заставляя зрителя ждать следующую серию.
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