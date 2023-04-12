«За полчаса до весны»: У них «Битлз», а у нас «Песняры»

На Первом канале и в онлайн-кинотеатре START вышли три первые серии «За полчаса до весны» — истории Владимира Мулявина и созданного им ансамбля «Песняры», прославившегося в 1970-е неожиданно свежим исполнением в том числе и белорусского фольклора. И сериал, несмотря на свою ретро-составляющую, тоже получился вовсе не пыльным байопиком, а еще и актуальным высказыванием о становлении и судьбе музыканта в стране, где запрещено всё, что не разрешено.
На десятилетии Волжской ГЭС в 1971 году зрители требуют выступление «Песняров». Коллектив Владимира Мулявина (Артем Волобуев
) готов к выходу, но неожиданно выясняется, что ведется съемка концерта, которую Мулявин запретил. Он уверен, что качественная съемка не получится — для нее нужна специальная аппаратура, да и готовится она заранее, — а потому выступать отказывается. На следующее утро уже все советские газеты трубят про «скандал у микрофона», а Мулявина вызывают на серьезный разговор в ЦК Компартии Беларуси, где «Песнярам» благоволит первый секретарь Машеров (Анатолий Лобоцкий
). Решение «скандала» найдено — Мулявину нужно публично покаяться, иначе вся группа останется без концертов. Положение безвыходное — лидер коллектива соглашается, но понимает, что «как раньше уже не будет», а «те, кто аплодировал, завтра, глазом не моргнув, напишут, что «Песняры» — предатели родины». Однако это только одна небольшая часть истории и будущей всенародной славы ансамбля, и зарубежных гастролей, куда тот же Машеров отправляет «Песняров», в которых видит чуть ли не советских «битлов», и, конечно, личных, человеческих трагедий, случавшихся в жизни Мулявина.
Собственно «За полчаса до весны» и показывают становление артиста. Именно на герое Артема Волобуева здесь сосредоточено основное повествование. От Свердловска 1950-х, где провели детство братья Мулявины — маленьких их играют Даниил Васильев
и Даниил Коновалов
— с папой (Алексей Шевченков
), который научил виртуозно играть на гитаре, а потом ушел из семьи, и мамой (Евгения Дмитриева
), которая «всю эту музыку» ненавидит и только и жалуется на бедную жизнь и легкомысленного бывшего супруга. Через Томск, где Мулявин — уже в исполнении Глеба Калюжного
– встречается со своей первой женой Лидией Кармальской (в юности это Анна Демидова
, затем Анна Банщикова
). До Минска, где «Песняров» уже настигает всесоюзная популярность, а они и не собираются останавливаться на достигнутом, амбициозно думая о новых хитах и даже рок-опере, пока еще запрещенной в Союзе.
География сериала обширна так же, как и количество временных пластов. Создатели проекта — во главе с продюсером и сценаристом Алексеем Троцюком
— решили не ограничивать себя только условными 70-ми, когда «Песняры» добились успеха, а довольно подробно изложить путь становления Мулявина и его коллектива. За разные эпохи — 1950-е, 1960-е и 1970-е — отвечали при этом разные режиссеры (Кирилл Папакуль
, Оксана Барковская
и Степан Коршунов
), что заметно на экране. Небогатое детство Мулявина сделано в более темных тонах. 60-е с их стилягами, которые, по крайней мере согласно сериалу, повлияли на музыкальные вкусы будущего «песняра» — яркие, красочные, романтичные, возможно, даже немного выбивающиеся из общего повествования (в том числе и потому, что играет Мулявина здесь популярный молодой артист Калюжный). 70-е визуально совмещают стилистику предыдущих эпох, но превращают сериал практически в настоящую рок-оперу, где большой коллектив сталкивается не только со славой, но отчасти и с творческим, личным кризисом.
Безусловной удачей «За полчаса до весны» можно назвать актерский состав как раз «Песняров» образца 1970-х. Грим (что уж, выглядели они по нынешним меркам довольно специфически — чего стоят только усы) с его очевидной попыткой добиться внешнего сходства с участниками реального ансамбля тут не бросается в глаза, как часто случается с подобными ретро-сериалами, а выглядит довольно органично. Для Артема Волобуева, до этого довольствовавшегося, в основном, эпизодическими ролями, роль Владимира Мулявина стала первой столь большой работой, и ее без сомнения можно назвать звездной. Сходство с родным отцом увидела даже дочь Мулявина Мария, которая помогала создателям сериала. В небольшой, но довольно значимой, отчасти трагической роли Валерия Мулявина появляется Владимир Свирский
, чей актерский потенциал тоже до недавнего времени мало использовали создатели популярных проектов. Хороши Сергей Годин
в роли красавчика Леонида Борткевича, Георгий Петренко
, который играет другого солиста и тоже пожирателя женских сердец Анатолия Кашепарова, своего рода над схваткой находится Максим Пониматченко
, исполнитель роли Владислава Мисевича, автора мемуаров про «Песняров» и создателя преемника ансамбля «Белорусских песняров».
Конечно, как и в любом ретро-сериале в «За полчаса до весны» хватает не только правды жизни, но и художественного вымысла, который, впрочем, встраивает данный проект в актуальный сейчас разговор о судьбе творцов, лавирующих между системой и собственными амбициями, не всегда благоприятной реальностью и попытками сделать что-то новое, интересное, талантом и поклонниками, славой и забвением. История «Песняров» в этом смысле действительно уникальна, да к тому же забыта нынешним поколением слушателей и зрителей. Возможно, «За полчаса до весны» как раз и исправит это недоразумение.
Сериал «За полчаса до весны» выходит на Первом канале и в онлайн-кинотеатре START c 10 апреля.
обсуждение >>