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«Истерзанная»: О чем не расскажет Черное море

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15 апреля 2023
Турецкая драма «Истерзанная» стартует 15 апреля на телеканале «Dомашний». Сериал о борьбе главной героини с насилием в семье стал одним из самых популярных в Турции в 2018 году, права на его показ купили более чем в пятнадцати странах мира.

«Истерзанная»: О чем не расскажет Черное море

Оригинальное название проекта — «Ты расскажи, Карадениз» (слово, обозначающее Черное море в Турции) — в российской версии заменили на название, говорящее само за себя, «Истерзанная». Сразу понятно, что зрителя ждет невеселая история. Главную героиню Нефес в 16 лет отец продал богатому и жестокому тирану Ведату (Мехмет Али Нуроглу). Нефес постоянно живет в страхе, муж издевается над ней, бьет по любому поводу. Нефес решается на побег вместе с маленьким сыном, спрятавшись в багажнике машины молодого человека Тахира, который вместе с братом приехал к Ведату обсудить совместные дела. Тахир отказывается вернуть избитую женщину мужу-маньяку и, сам того изначально не желая, оказывается втянут в водоворот нешуточных страстей. Между молодыми людьми возникают чувства, спокойный и дружелюбный Тахир очень нравится сыну Нефес, папу мальчик боится и совсем не хочет к нему возвращаться. Но до хэппи-энда еще очень далеко, борьба за счастье обещает быть долгой. Ведат отпускать жену не собирается, утверждая, что очень любит ее. Но странною любовью.

«Истерзанная»: О чем не расскажет Черное море

Сериал отнюдь не жизнерадостный, отдохнуть от прозы жизни за его просмотром не получится. В начале его показа в 2018 году некоторые турецкие зрители жаловались на создателей проекта за излишнюю жестокость, требуя снять драму с эфира. Продюсеры оправдывались, что подняли актуальную во всем мире тему домашнего насилия. Рейтинг у первого сезона оказался высоким —проект не только не закрыли, но и продлили еще на два. История бесконечных страданий Нефес получилась несколько затянутой, счастливый (и очевидный) финал вполне мог наступить на 30 серий раньше.

«Истерзанная»: О чем не расскажет Черное море

Роль Нефес исполнила Ирем Хельваджиоглу, известная российскому зрителю по роли наложницы шехзаде Мехмета в сериале «Великолепный век», Тахира сыграл Улашу Туна АстепеБарбароссы: Меч Средиземноморья»). Съемки в сериале принесли актерам популярность. Оба получили главную кинопремию Турции «Золотая бабочка» в номинации «Лучшая сериальная пара». В турецкой прессе курсировали слухи о романе Ирем и Улашу не только на экране, актеры неоднократны появлялись вместе в публичных местах. Одну из главных ролей – жену старшего брата Тахира Асие – сыграла известная в Турции певица Оикю Гюрман. Все песни из саундтрека проекта звучат в ее исполнении.

Смотрите сериал «Истерзанная» на «Dомашнем» с 15 апреля.


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