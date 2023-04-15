«Истерзанная»: О чем не расскажет Черное море

Турецкая драма «Истерзанная» стартует 15 апреля на телеканале «Dомашний». Сериал о борьбе главной героини с насилием в семье стал одним из самых популярных в Турции в 2018 году, права на его показ купили более чем в пятнадцати странах мира.
Оригинальное название проекта — «Ты расскажи, Карадениз» (слово, обозначающее Черное море в Турции) — в российской версии заменили на название, говорящее само за себя, «Истерзанная». Сразу понятно, что зрителя ждет невеселая история. Главную героиню Нефес в 16 лет отец продал богатому и жестокому тирану Ведату (Мехмет Али Нуроглу
). Нефес постоянно живет в страхе, муж издевается над ней, бьет по любому поводу. Нефес решается на побег вместе с маленьким сыном, спрятавшись в багажнике машины молодого человека Тахира, который вместе с братом приехал к Ведату обсудить совместные дела. Тахир отказывается вернуть избитую женщину мужу-маньяку и, сам того изначально не желая, оказывается втянут в водоворот нешуточных страстей. Между молодыми людьми возникают чувства, спокойный и дружелюбный Тахир очень нравится сыну Нефес, папу мальчик боится и совсем не хочет к нему возвращаться. Но до хэппи-энда еще очень далеко, борьба за счастье обещает быть долгой. Ведат отпускать жену не собирается, утверждая, что очень любит ее. Но странною любовью.
Сериал отнюдь не жизнерадостный, отдохнуть от прозы жизни за его просмотром не получится. В начале его показа в 2018 году некоторые турецкие зрители жаловались на создателей проекта за излишнюю жестокость, требуя снять драму с эфира. Продюсеры оправдывались, что подняли актуальную во всем мире тему домашнего насилия. Рейтинг у первого сезона оказался высоким —проект не только не закрыли, но и продлили еще на два. История бесконечных страданий Нефес получилась несколько затянутой, счастливый (и очевидный) финал вполне мог наступить на 30 серий раньше.
Роль Нефес исполнила Ирем Хельваджиоглу
, известная российскому зрителю по роли наложницы шехзаде Мехмета в сериале «Великолепный век
», Тахира сыграл Улашу Туна Астепе
(«Барбароссы: Меч Средиземноморья
»). Съемки в сериале принесли актерам популярность. Оба получили главную кинопремию Турции «Золотая бабочка» в номинации «Лучшая сериальная пара». В турецкой прессе курсировали слухи о романе Ирем и Улашу не только на экране, актеры неоднократны появлялись вместе в публичных местах. Одну из главных ролей – жену старшего брата Тахира Асие – сыграла известная в Турции певица Оикю Гюрман
. Все песни из саундтрека проекта звучат в ее исполнении.
Смотрите сериал «Истерзанная» на «Dомашнем» с 15 апреля.
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