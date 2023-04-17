Там за туманами: как создатели «Эпидемии-2» снимают сериал «Мы здесь, чтобы вам помочь»

Казахфильм. Массивное здание со знакомой советской архитектурой в пасмурный день выглядит довольно мрачно и помогает поймать нужное – мистическое – настроение. Вокруг практически ни души, хотя территория гигантская, около 17 гектаров. Внутри по просторным коридорам гуляет эхо и, кажется, что время остановилось… Впрочем, это иллюзия – стоит открыть тяжеленную дверь и пространство меняется, оживает. В павильоне выстроена квартира главного героя – 14-летнего Жени Кирсанова – а точнее его фантазия о доме, куда он мысленно (а может, и нет) будет много раз возвращаться. На стене висит космическая карта, на полках – старые книги и макеты кораблей и истребителей. В потолке – внушительные дыры, следы от метеорита. В этой сцене мать Жени в исполнении Марьяны Спивак пытается защитить своего ребенка от падающих астероидов, которые вполне убедительно сверкают за окном.
В какой-то момент на площадке появляются гигантский вентилятор и дымовая машина для создания разрушительного вихря, однако, режиссер сомневается в результате – несмотря на то, что в проекте будет много компьютерной графики, Дмитрий Тюрин хочет, чтобы и «натура» вышла идеальной. Впрочем, перфекционизм режиссера никого не пугает, наоборот, Марьяна Спивак подчеркивает, что работать в такой команде легко, многие знакомы еще со времен второй «Эпидемии». О комфортной работе с Тюриным говорит и Алексей Маклаков, играющий следователя, который помогает главному герою сражаться со злом: «Это, на мой взгляд, один из самых интересных молодых режиссеров, обладающий уникальной способностью раскрывать актера или раскрывать в актере все то, что актер о себе даже не мог предполагать».
В проекте заявлено множество трюков, персонажи постоянно куда-то бегут, кувыркаются, прыгают, от чего-то уворачиваются. После очередной сцены Марьяне Спивак приходится заклеивать новые царапины. «Рук осталось только на два дубля, ног на полтора», – шутит команда. Сюжет сериала особо не раскрывают из-за боязни спойлеров, но известно, что герои будут попадать в другие реальности и сражаться с потусторонними силами, а фигура матери так или иначе будет присутствовать постоянно – что не всегда хорошо, считает Спивак: «Это история еще и о том, как важно отпустить, устроить свою жизнь, а не диктовать другому человеку свои условия».
фото: Пресс-служба Okko
По словам актрисы, сериал в ее жизни мистическим образом появился в очень правильное время: «Исследование параллельных миров, фантазии о них – это всегда интересно. Я считаю, глупо отрицать, что есть жизнь после смерти, есть какие-то другие реальности. Я недавно потеряла папу, и я чувствую его присутствие очень часто. В какие-то моменты я знаю, что он меня защищает и помогает. Мне показалось важным, что именно сейчас – в этот период – образовался такой проект».
Несмотря на обилие экшена и мистическую составляющую, для авторов проекта главной остается человеческая история и тема взросления. По словам Тюрина, сейчас это особенно актуально: «Дети не особо хотят взрослеть, а родители не хотят их отпускать, хотя без этого нет становления личности, человек должен оторваться от мамы, научиться самому принимать решения… Хотелось бы отправить месседж родителям, которые довольно часто не верят своим детям, не поддерживают их увлечения… а ведь это самое главное – без родительского одобрения человеку сложно вырасти, стать уверенным в себе, получить необходимый иммунитет».
фото: Пресс-служба Okko
Подростка Женю, пережившего трагедию, играет новичок в кино Вадим Филипченков, который до этого два года был задействован в театре в Калуге. Он не сразу оказался в проекте, команду смущало как раз отсутствие киноопыта, однако, когда главного претендента на роль так и не одобрили продюсеры, было решено вернуться к Вадиму. После двухчасовой беседы актера утвердили, а спустя короткое время он влюбил в себя всю съемочную группу. Впрочем, звездой Вадим себя не ощущает и вообще такими категориями не мыслит: «Когда я думаю о завершении проекта, я не представляю себе внезапную славу и не думаю о какой-то узнаваемости. Я представляю, как я прихожу домой, мы собираемся всей семьей и смотрим, что получилось. Тихий семейный вечер…».
«Вадик за эти месяцы действительно повзрослел, он прошел путь своего героя, у него состоялась инициация не только кинематографическая, но и внутренняя. Для меня это всегда показатель, что кино правильное – когда киножизнь смешивается с настоящей», – говорит режиссер.
Сериал снимали не только в павильонах, но и в горах, на режимных объектах, а также в полузаброшенных подвалах. По словам Тюрина, визуальная концепция сериала сложилась именно в Алматы: «Тут во многом советская архитектура, но есть неуловимый колорит, своя аутентичность. Она не считывается как иностранная, но глаз все равно цепляется за какие-то балкончики, переходы. Я назвал концепцию «туманные лабиринты изнанки жизни». В Алматы очень много всяких улочек, подворотен, и это очень хорошо легло в драматургию, потому что наши главные герои – немного аутсайдеры, выброшенные на обочину жизни».
фото: Пресс-служба Okko
Чуть ли не главную роль в сериале сыграли алматинские туманы, за которыми съемочная группа долго гонялась. «Я видел одну значимую сцену очень отчетливо – в тумане. Мы пытались что-то надымить, но ничего не получалось, и в итоге пришлось переснять эпизод без тумана. Получилось красиво, но у меня не рождался финал, хотя формально он и был прописан в сценарии. И вот, мы должны были снимать сцену в кафе, в интерьере, но в этот день стоял такой туманище, что тут же родился финал и мы сразу нашли новый объект, набережную, и сняли потрясающий, очень пронзительный эпизод», – рассказывает Тюрин.
Съемки сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь» стартовали в Алматы в январе, а завершились в апреле – когда фирменный алматинский смог и туманы остались позади, и наступила ранняя весна. Тем интереснее будет увидеть конечный результат этой охоты за привидениями в призрачной дымке. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году.
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