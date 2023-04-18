Сколько людей, столько мнений: Зрители о сериале «Невский»

С 10 апреля на НТВ идет показ шестого сезона сериала «Невский» — один из самых обсуждаемых проектов на нашем сайте, ставший настоящей «проверкой на прочность» для зрителей. В новом сезоне с подзаголовком «Расплата за справедливость» 30 серий, на протяжении которых в жизни полицейских Павла Семенова (Антон Васильев), Татьяны Беловой (Виктория Маслова), Юрия Окунько (Николай Горшков), Андрея Михайлова (Андрей Гульнёв) и других происходят новые события. Поиски таинственного Архитектора продолжаются. Мы собрали самые интересные и противоречивые отзывы на новый и предыдущие сезоны.
Станиш
: А может линия с Архитектором зашла в тупик. Нет кандидата на это звание, всех мы знаем, ещё раз посмотрели все сезоны и убедились окончательно — Архитектора не будет.
Тамара Мыльникова
: Как я и предполагала, до поиска архитекторов никому нет дела, даже не показали, чья теперь эта забота и работа.
Vasenok
: Сериал очень хороший, подбор актёров прекрасный. Да, есть небрежности, о которых уже неоднократно писали на Форуме. Плюсы перевешивают, но все же жаль, что немало косячков... Забавно видеть в центре Питера всегда свободные места для парковки, куда бы герои не ездили, причем всегда у самых дверей :-)
carte blanche
: Самый слабый сценарий – «Тень архитектора
». Нагромождение каких-то нереальных, неправдоподобных событий, что портит впечатление от сериала в целом. Самый неудачный персонаж — Юля. Не понятно, как эту тупую некрасивую женщину любят такие видные во всех смыслах мужчины, как Фома и Семенов))
ЖКХ
: Сериал зацепил, несмотря на некоторые провалы, натянутости, совсем уж сказки по сюжету. Поражает степень криминализации. Конечно, это все приукрашено, так сказать художественная действительность, но подозреваю, что на самом деле так все и есть, если не круче. Бабло крутится немеряное, мы тут за 5 рублей трудимся, а там... , не кому верить и не на кого надеяться.
lera27
: В течение всего сериала меня раздражала жена Семенова, но понимая, что сколько людей, столько может быть и мнений, молчала. Но чаша моего терпения лопнула, ну как можно быть такой дурой и стервой, имея в мужьях любящего, благородного, надежного человека, и не суметь по достоинству это оценить. Так нагло, жестоко и грубо по-хамски, не считаясь ни с кем и ни с чем, перечеркнуть все, что было для нее сделано? Одним словом, предать может только очень непорядочный человек. Не дай бог никому встретить и полюбить такую жестокую женщину, желаю Паше встретить достойного человека в лице любимой.
Морковка Обнорская
: Васильев-Семенов – это что-то потрясающее: его жизнь ломает раз за разом, а он всегда человеком остается, меня восхищает его самоотверженность, с которой он отстаивает это право оставаться человеком и поступать по совести.
lera27 (Москва)
: Самым честным, правильным, умным и грамотным, кроме того, способным реактивно и адекватно оценить сложившиеся обстоятельства, я считаю Семенова. В каких только ситуациях он ни оказывается, как только ни ломает его и близких и дорогих ему людей судьба, при этом он всегда, в первую очередь, стремится поступить благородно и честно. Главное, что стержень у него есть. А то, что ему приходится убивать, чтобы выстоять в борьбе за правду и справедливость, — это ни для кого не ново.
пенелопаК
: Главный герой еще кому-то кажется привлекательным? Нормальный опер, превратившийся в убийцу, живущий двойной жизнью, зарабатывающий себе пятый пожизненный? Пакость какая. Если только все им убиенные не восстанут из могил по желанию сценариста. Но трупов многовато. Меня от этого борцуна за справедливость уже тошнит...
Lyss (Moscow)
: почему сценаристы каждому второму персонажу дают реплику «как по мне»?
пенелопаК (Париж)
: Как по мне, так сценаристы переборщили с трансформациями героев. И героинь. Зритель желает видеть на экране честных и неподкупных, верных и порядочных. Коли уж таковых в оффлайне маловато. Или их не видно.
flint_new
: Сериал, как по мне, держится на Михайлове (Андрей Гульнев), Арсеньеве (Александр Саюталин
) и Завьяловой (Анастасия Забирова
). Вот реально - играют как живут, очень высокий класс. Есть ещё ряд актёров, тоже без сомнения украсивших сериал, например, Андрей Зибров
(полковник Малышев) или Дмитрий Лебедев
(генерал Сырков), но эти трое - исключительно удачно вписались в мир «Невского». Вообще с точки зрения кастинга, актерской игры, режиссерской и операторской работы, сериал, без сомнения, на уровне лучших, но вот сценарий...
SV_kino
: Очень хорошо подобрали артистов на роли «ментов»! Вот прямо веришь, что эти люди работают в полиции! Андрей Гульнев
(Михайлов). Органичен как в начале фильма, так и в процессе превращения в «правильного» мента. Местами забавен, местами напоминает какого-то игрушечного медвежонка (думаю, многим женщинам понравился). Не наскучил за все сезоны. Сергей Кошонин
(Любимов). Тоже вписался в роль полицейского, костюм генерала прямо для него! Таинственный глава «Архитекторов» говорит из машины его голосом - то ли нам слили подсказку, то ли пускают по ложному следу. Юрий Архангельский
(Семенчук) — убедителен в любом качестве. Александр Саюталин
(Арсеньев) — блестяще! Опять же — и оборотень в погонах, и решала, и чиновник, — во всех ипостасях убедителен, вызывает те эмоции, которые должен вызывать. Играет не плоско, умно. Роль удалась. Сергей Ионкин
(Сомов) тоже сыграл замечательно, мент со своими косяками и проблемами. Паламарчук
, Васильев – и здесь вопросов нет, это «их» фильм.
Впечатляет, сколько нашли людей на второстепенные роли
: бандиты-уголовники всех мастей, сколько же надо было отсмотреть, чтобы набрать столько персонажей брутального или маргинального вида! А вот по женским ролям разговор отдельный. То ли режиссер, то ли сценарист, похоже, просто ненавидят женщин. Все более-менее значимые героини вызывают активное неприятие, вплоть до отвращения. Все жёны и подруги ментов показаны таким мерзкими, бр-р-р!.. Будто соревновались меж собой, кто поступит гаже. Кажется, только психолог в четвертом сезоне «соскочила» не запачканной мстительной фантазией сценариста, но она и подругой не стала.
Морковка Обнорская (Москва)
: Антон Васильев – вот кремень-мужик. Крутит его жизнь, заворачивает, выворачивает, как норку - шерсткой внутрь. Оловянный солдатик.
flint_new
: Если бы не шикарная игра Андрея Гульнева (Михайлов) и Александра Саюталина (Арсеньев), сериал бы однозначно потерял процентов 70% зрителей, ибо часто дурковатые экзерсисы комсомольца Паши вкупе с его бесстрашным, но туповатым фейсом, все-таки сильно утомительны и где-то даже приторны. Ну и ряд эпизодических ролей тоже - шикардосны, так же, как режиссерская и операторская работы.
Го (Пермь)
: Все ищут соринки в глазу, рыщут, анализируют, критикуют, а всё одно – упорно продолжают смотреть. Я знаю работу таких как Семенов досконально, вижу откровенную лажу, иногда улыбаюсь по этому поводу, но вечером включаю ТВ, и смотрю, и не брызжу слюной. Это не документальный фильм, поэтому я просто отдыхаю. А критикам советую смотреть более серьёзное авторское кино.
Lina70
: Убили весь любимый сериал. Говорят, сценарист — девушка 27 лет. Вот, сразу видно - ни мозгов, ни логики. Жаль. Смотреть, конечно, буду. А вдруг...
Житель СПб
: Не знаю, кого как, но меня молодая сценаристка определённо радует!
LimPoPo
: Мне нравится герой Евгения Александровича Арсеньева (актёр Александр Саюталин). Знает свою цель жизни и идёт к ней спокойно, несмотря на препятствие. Не выпендривается и вообще ничего лишнего не делает, чтоб казаться «крутым ментом».
Nastro
: Я призываю всех, кто ставит здесь плюсик сериалу, в память о его легендарных прошлых сезонах – задумайтесь, что вы делаете? Вы поощряет этих лепил (по-другому я не могу назвать этих «деятелей культуры») продолжать клепать вот такие убогие продолжения сериалов.
Джон Сильвер
: Почитал содержание серий до 20-й, дальше не стал. Ничего особо интересного не будет.
Анжелика Ломп
: У меня наболело! :-) Где художник по костюмам берет это дешёвое руханье из нулевых, в которое одевают и обувают актрис?! Ну пусть у женщин ментов и жен самих ментов нет вкуса и денег, но адвокат и приехавшая из Европы Юля почему выглядят так жалко, это же Питер вроде? То же самое с интерьерами у генералов: где в 2023 году вы нарыли эти ламбрекены на окнах и кресла 90-х, которые на Авито за так отдают?
МилаМила
: Каша у сценариста в голове, и первые 8 серий 6-го сезона - это тоже каша. Что будет дальше - покажет время.
Игорь55
: Сериал отличный, кому не нравится – не смотрите! Надеюсь, в этом сезоне раскроют Архитектора. Все актеры играют превосходно! Дальше появится Фома, и будет ещё интереснее.
Й
: Многие настолько полюбили или персонаж, или самого актера Антона Васильева, что им лишь бы ходил туда сюда в кадре. Меня уже бесит вся эта детективная фантастика. Раньше какие-то версии можно было строить, предполагать, кто же Архитектор, а теперь смотришь жизнеописание мента Семенова. Еще стали раздражать диалоги на уровне самодеятельного спектакля в сельском клубе.
Villanova1108
: Как мне не нравится эта Татьяна Белова. Ну неужели нельзя было Семенову в пару какую-то другую женщину определить? Из крайности в крайность, то тупая как пробка Юля, то Рембо-детектив Белова. Ну что-то же адекватное посередине можно было найти?
Алиса из страны чудес (Питер)
: А мне наоборот, очень нравится Татьяна Белова. Умница, красавица, спортсменка :) Наконец-то Паше повезло с женщиной. То Юля мозг выносила, то официантка пыталась вымогать деньги. А Таня и с сыном общий язык нашла, и в трудной ситуации помогает Паше. Не каждая женщина смогла бы выйти замуж за потенциального зэка.
Ila
: В этом сезоне удивляла скудность локаций. В основном действие в тюрьме и на морозных питерских улицах. Съёмки в тюрьме впечатляли своим натурализмом. Сегодня прочитала, что сериал снимают в Крестах. Так понимаю, что это бывшая тюрьма. Аренда, наверно, не дешево обошлась, потому как остальные актёры вынуждены мёрзнуть на улицах. В 8 серии Маслову грим не спасал, - имела синюшный вид на крупных планах. Ну а мы скорее всего будем «наслаждаться» тюремными пейзажами все 30 серий.
Julia70 (Санкт-Петербург)
: Сериал зашёл зрителю благодаря первым сезонам. Расскажу о своих ощущениях. После просмотра первой серии 5 сезона, вопрос был один, что это было, что произошло с Тумаркиным, ну а дальше – хуже, и так весь прошлый сезон. Сейчас смотрю и жду: вот-вот, сейчас-сейчас, ещё чуть-чуть, и нам всё покажут и объяснят. Это вряд ли мазохизм.
spero-meliora
: Полный провал! На такие сериалы категорически нельзя ставить сценаристом женщину, которая вообще не в теме работы полиции, ФСИН и жизни бандитов. В сценарии сплошные дыры и условности, отсутствие элементарной логики. Похоже, пора заканчивать просмотр «эпопии» «Невский».
Алефтина (Алма-Ата)
: Какой бы он ни был, этот сериал, но хоть что-то ждешь каждый вечер...
Смотрите сериал «Невский. Расплата за справедливость» на НТВ.
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