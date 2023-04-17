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«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA?

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17 апреля 2023
Вместе с зимним аниме-сезоном закончился и многострадальный сериал «Перерождение дяди», чья трансляция, начавшаяся еще прошлым летом, неоднократно прерывалась из-за коронавируса. Молодая студия AtelierPontdarcДоки, ты справишься!»), только начинающая индустрию, громко заявила о себе исекаем, который насмехается над штампами бесчисленных историй о попаданцах. Действительно ли история поклонника Sega из 90-х отличается от собратьев по жанру, разбирался Максим Бугулов.

«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA?

Юсукэ Сибадзаки был обычным японским хикки из 1990-х, нашедшим смысл существования в играх Sega: сначала Mega Drive, затем Saturn. После роковой встречи с многотонным грузовиком тело Юсукэ отправилось в глубокую кому, а разум — в иной мир, известный как Гран Бахамал. 17 лет спустя Сибадзаки приходит в себя, но многочисленные родственники уже успели махнуть на него рукой. Остался лишь племянник Такафуми Такаока, в чьей тесной квартирке Юсукэ теперь и обретается. Поначалу племяша не слишком радует соседство с дядей-фриком, который совершенно не ориентируется в современном мире, но стоит тому продемонстрировать владение магией, концепция меняется. С таким родственником-попаданцем сам бог велел открыть ютуб-канал.

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Жанр исекай успел набить оскомину даже самым стойким зрителям, но на покой не собирается: пока существует капиталистическая модель мира, никуда не денутся истории о хикканах и лузерах, перерождающихся в параллельных мирах чудо-рыцарями (порой — скелетами), невероятной силы некромантами или магами других стихий. Более того, как и всякий успешный бренд, исекай уже не первый год балуется деконструкцией самого себя. В эту модель успешно встраивается и манга Хотондо Синдэйру «Перерождение дяди», достаточно популярная, чтобы получить аниме-адаптацию.

«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA?

Рано или поздно любая деконструкция сталкивается с вопросом: высмеивая и переосмысливая жанровые тропы, может ли она оставаться частью выбранного явления? Разные кинематографические и мультипликационные произведения предложат разные ответы, но в случае с «Дядей» мудрствовать лукаво не приходится: легко!

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Глобально события аниме делятся на два типа. Первый — мистическо-повседневные зарисовки в реальном мире с участием Такафуми, дяди Юсукэ и втянутой в их проделки Сумики Фудзимии — подруги племянника еще с детских лет, отчаянно в него влюбленной. Второй — пересказ наиболее ярких этапов жизни Дяди в Гран Бахамале, которые удобно подаются в формате видеовставок благодаря магии.

«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA?

Оказывается, на «том свете» Юсукэ тоже пришлось крепко пострадать: прекрасноликие местные жители видели в нем лишь жуткого орка, и даже героические подвиги не помогали улучшить «кредитную историю». Совсем юного на тот момент Дядю предавали, продавали в рабство, держали в тюрьме, запирали в облике дракона, пытались убить и съесть. Однако изо всех передряг он выходил победителем, как и положено герою исекая.

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В ворохе подмигиваний ценителям жанра выделяется, собственно, прием деконструкции — неубиваемое даже высокоуровневыми монстрами хикканство протагониста. Юсукэ искренне любит видеоигры: для него это не средство эскапизма, а страсть всей жизни. В реальном мире у него нет ни мотивации, ни средств коммуникации, ни иных инструментов построения судьбы, которую в японском (или любом другом) обществе можно не отводя глаз назвать успешной.

«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA?

Аналогичным образом выстраивается релокация в фэнтезийный мир: благодаря магии и духам, Юсукэ стал серьезным колдуном, которому под силу одним ударом уничтожать легионы гоблинов и самых жутких драконов. Однако даже умопомрачительные способности не помогают ему встроиться в социум: хикки или орк, Япония или Гран Бахамал — в обществе Дядю никто не ждет. Редкие моменты счастья действительно связаны с параллельной вселенной, но не с фэнтезийной: по-настоящему комфортно Юсукэ лишь в Alien Soldier, Golden Axe и прочих видеоиграх, выпущенных на консолях Sega (которые, в отличие от Дяди, не пережили последние 17 лет).

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Впрочем, горько-сладкие мысли о стигматизации хикикомори вяло шевелятся где-то на заднем плане, пока «Перерождение Дяди» уверенно шагает по дороге из исекайного кирпича. Незаметный парень, в альтернативной реальности превращающийся в героя, — есть; обилие пышногрудых героинь в пинап-позах — есть; увязавшийся за протагонистом гарем — есть. Даже два: все мало-мальски заметные девушки Гран Бахамала без оглядки влюблены в Юсукэ, а единственная активная женщина реального мира Сумика не видит жизни без его племянника. Разумеется, во имя комедии ни тот, ни другой не подозревают, что вызывают столь пылкие чувства у окружающих.

«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA?

Именно юмористический диктат регулирует отношения персонажей внутри аниме. Команда студии AtelierPontdarc под руководством Сигэки КаваяНаруто: Ураганные хроники», «Милый во Франксе») осознает драматический потенциал материала, но не рискует его серьезно использовать. Вместо этого любая конфликтная ситуация убирается под ковер гэгов, приправленных жанровыми и видеоигровыми референсами. Против воли вспоминается мелодрама «Девчонка не промах» (2018-2019), тоже крепко опиравшаяся на тему гейминга, но не стесняющаяся драматичности любовного треугольника и всяческие его подкармливавшая. «Дядя» же явно тяготеет к драмеди, но не слишком спешит развиться в этом направлении.

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Кавай и его команда за дебютный сезон успели хотя бы обозначить чуть более широкий круг тем, чем в стандартной истории о попаданцах, — и уже одним этим обособили себя от сонма прочих фантазий о последствиях ДТП с участием грузовых автомобилей. Другой вопрос, действительно ли далеко «Дядя» ушагал от условного «Рыцаря-скелета». Однажды исекай нырнет на более значительную глубину и обратится наконец к причинам, которые ежегодно побуждают подростков и взрослых пропадать на страницах соответствующей манги и в эпизодах соответствующего аниме. А пока деконструкцией жанра считается и Гран Бахамал с мини-гаремом, фансервисом и ностальгией по временам, когда Sega делала конкурентоспособные игровые консоли.


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Восхождение героя щитаДевчонка не промахДержись, ровесница!Любимый во ФранксеНаруто: Ураганные хроникиПерерождение ДядиПовелительРеинкарнация безработногоРыцарь-скелет вступает в параллельный мир

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«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA? фотографии
«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA? фотографии
«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA? фотографии
«Перерождение дяди»: Есть ли жизнь после SEGA? фотографии
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